NASA готовит новую миссию на Марсе, одна из задач - запуск первого межпланетного вертолета. ВИДЕО

Американское космическое агентство США NASA планирует отправить пятый марсоход на красную планету. Пуск запланирован на 30 июля, и окно для возможного запуска продлится до 15 августа.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, планируется, что марсоход прибудет на планету в феврале.

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На этот раз робот стоимостью 2,7 миллиарда долларов будет собирать образцы почвы для анализа на выявление возможных свидетельств инопланетной жизни. Робот будет работать на ядерном топливе, что должно обеспечить его работу в течение 14 лет - значительно дольше запланированного времени миссии в два года. Марсоход упакует образцы почвы и оставит их на поверхности. В 2026 году NASA планирует запустить другой аппарат, который соберет образцы и доставит их на орбиту планеты. С орбиты образцы заберет космической корабль и доставит их на Землю.

"Если это звучит сложно - так и есть", - заявила Лори Глейз, директор планетарной науки NASA во время брифинга для прессы 17 июля.

Через два месяца после прибытия на Марс марсоход выпустит небольшой вертолет, который, по плану, совершит первый полет на другой планете. Для того, чтобы провести перелет в разреженной атмосфере Марса, его лопасти будут крутиться в восемь раз быстрее, чем лопасти вертолета на Земле, пишет издание Business Insider.

Еще одной задачей марсохода будут исследовательские работы, чтобы подготовиться к возможному запуску на Марс астронавтов. Одна из программ предусматривает изучение возможностей преобразования марсианского углекислого газа, из которого почти на 95% состоит атмосфера планеты, кислородом, чтобы астронавты могли дышать.

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