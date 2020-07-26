NASA готовит новую миссию на Марсе, одна из задач - запуск первого межпланетного вертолета. ВИДЕО
Американское космическое агентство США NASA планирует отправить пятый марсоход на красную планету. Пуск запланирован на 30 июля, и окно для возможного запуска продлится до 15 августа.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, планируется, что марсоход прибудет на планету в феврале.
На этот раз робот стоимостью 2,7 миллиарда долларов будет собирать образцы почвы для анализа на выявление возможных свидетельств инопланетной жизни. Робот будет работать на ядерном топливе, что должно обеспечить его работу в течение 14 лет - значительно дольше запланированного времени миссии в два года. Марсоход упакует образцы почвы и оставит их на поверхности. В 2026 году NASA планирует запустить другой аппарат, который соберет образцы и доставит их на орбиту планеты. С орбиты образцы заберет космической корабль и доставит их на Землю.
"Если это звучит сложно - так и есть", - заявила Лори Глейз, директор планетарной науки NASA во время брифинга для прессы 17 июля.
Через два месяца после прибытия на Марс марсоход выпустит небольшой вертолет, который, по плану, совершит первый полет на другой планете. Для того, чтобы провести перелет в разреженной атмосфере Марса, его лопасти будут крутиться в восемь раз быстрее, чем лопасти вертолета на Земле, пишет издание Business Insider.
Еще одной задачей марсохода будут исследовательские работы, чтобы подготовиться к возможному запуску на Марс астронавтов. Одна из программ предусматривает изучение возможностей преобразования марсианского углекислого газа, из которого почти на 95% состоит атмосфера планеты, кислородом, чтобы астронавты могли дышать.
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На сколько помню, первый полёт на другой планете был у совкового аэростата на Венере.
Кстати, а почему я всегда под своим именем пишу, а ты погоняла постоянно меняешь?
А уже потом, когда трофеи попали в СССР и США, началась космическая гонка.
К такому решению гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин и глава Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер пришли в результате телесовещания. В сообщении, опубликованном на сайте госкорпорации, говорится, что завершение работ по ExoMars-2020 было бы нарушено, в частности, по словам Рогозина, из-за «обстоятельств непреодолимой силы, вызванных ухудшением эпидемиологической ситуации в Европе»."
Почитав коментарі, згадав старий анекдот.
Рік 1961-й, 13 квітня. Один вуйко каже іншому:
- Дмитре, ти чув? Москалі в космос полетіли!
- Що, всі?
Решена проблема пресной воды в планетарном масштабе? Или мы перестали собирать СМСками детям на лечение?
Наука важна, развитие её определяет нашу жизнь и наши возможности. Но скажите мне, насколько важны для нас будут несколько килограмм говна камней и пыли с Марса???? Ну реально пусть мне ответят? В лесу или в горах люди могут заблудится и никто не выйдет на связь и не попросит помощи потому что там нет интернета и нет покрытия мобильной связи. Может человечество кардинально решило проблему бедности? Нам некуда больше девать деньги и мы начнем изучать булыжник с Марса.
спутниковый телефон и вперед за грибами.А по поводу лекарств то проблема в медицинской мафии.
Еще товарищ Сталин хотел там навести порядок,но они его ушатали. Если изготовить правельные
таблетки, то как тогда жить. Детки с голоду подохнут ихни.
МЕЖПЛАНЕТНЫЙ вертолёт, мать вашу, должен летать МЕЖДУ планетами!
мириться с отставанием от мирового уровня». Кто это сказал? Какой-нибудь
неспециалист или разнузданный либерал? Огорчу вас, это сказал Рогозин. Вот вам ещё факты: - Россия не имеет ни одного действующего космического
аппарата за пределами околоземной орбиты. - за все время своего существования РФ предприняла всего две
попытки покорения межпланетного пространства, и обе завершились в Тихом океане.
По межпланетной программе Россию обходят даже Китай и Индия. - на общем мировом рынке космических услуг Россия занимает
2-3% (это если с запусками считать). - 75% электронных комплектующих в российских космических
аппаратах - иностранного производства (в основном США и Европы).
Давайте лучше о батутах....