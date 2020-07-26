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NASA готовит новую миссию на Марсе, одна из задач - запуск первого межпланетного вертолета. ВИДЕО

Американское космическое агентство США NASA планирует отправить пятый марсоход на красную планету. Пуск запланирован на 30 июля, и окно для возможного запуска продлится до 15 августа.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, планируется, что марсоход прибудет на планету в феврале.

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На этот раз робот стоимостью 2,7 миллиарда долларов будет собирать образцы почвы для анализа на выявление возможных свидетельств инопланетной жизни. Робот будет работать на ядерном топливе, что должно обеспечить его работу в течение 14 лет - значительно дольше запланированного времени миссии в два года. Марсоход упакует образцы почвы и оставит их на поверхности. В 2026 году NASA планирует запустить другой аппарат, который соберет образцы и доставит их на орбиту планеты. С орбиты образцы заберет космической корабль и доставит их на Землю.

"Если это звучит сложно - так и есть", - заявила Лори Глейз, директор планетарной науки NASA во время брифинга для прессы 17 июля.

Через два месяца после прибытия на Марс марсоход выпустит небольшой вертолет, который, по плану, совершит первый полет на другой планете. Для того, чтобы провести перелет в разреженной атмосфере Марса, его лопасти будут крутиться в восемь раз быстрее, чем лопасти вертолета на Земле, пишет издание Business Insider.

Еще одной задачей марсохода будут исследовательские работы, чтобы подготовиться к возможному запуску на Марс астронавтов. Одна из программ предусматривает изучение возможностей преобразования марсианского углекислого газа, из которого почти на 95% состоит атмосфера планеты, кислородом, чтобы астронавты могли дышать.

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NASA (130) Марс (38) вертолёт (1108)


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Топ комментарии
+17
Та успокойтесь - там рогозин уже давно картошку сажает.
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27.07.2020 00:06
+12
Не мой бред - обращайтесь за разьяснениями в роскосмос.
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27.07.2020 00:12
+9
Да, "межпланетный вертолёт" это конечно круто. Но здесь заголовки могут быть и похлеще
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27.07.2020 00:20
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Та успокойтесь - там рогозин уже давно картошку сажает.
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27.07.2020 00:06 Ответить
Что за бред???
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27.07.2020 00:11 Ответить
Не мой бред - обращайтесь за разьяснениями в роскосмос.
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27.07.2020 00:12 Ответить
В Роскосмос можно обращаться, но только не за разьяснениями. Они там сегодня сажают - завтра выкапывают. Посмотрят, что корней нетути, и снова сажают....и так много, много, много разов. Ну чисто по рогозински
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27.07.2020 00:21 Ответить
)))))) под яблонями в цвету.
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27.07.2020 00:16 Ответить
Да какая картошка, ночь на дворе, по ночам он на Солнце летает.
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27.07.2020 00:55 Ответить
NASA готує нову місію на Марсі, одне із завдань - запуск першого міжпланетного вертольота - Цензор.НЕТ 3810
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27.07.2020 01:11 Ответить
А я бы там посадил пуйло. Жестко.
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27.07.2020 10:10 Ответить
ну на нашей планете всё отлично....уже пора осваивать другие...
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27.07.2020 00:15 Ответить
Засрали эту - пора искать другую.
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27.07.2020 01:30 Ответить
Вертольотом на Марс...
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27.07.2020 00:17 Ответить
Да, "межпланетный вертолёт" это конечно круто. Но здесь заголовки могут быть и похлеще
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27.07.2020 00:20 Ответить
А в одній вєлікай касміческай державе дозволили нарешті щасливим мешканцям безкоштовно збирати в лісі хмиз. А в про Марс щось тут кажете...
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27.07.2020 00:17 Ответить
"Через два месяца после прибытия на Марс марсоход выпустит небольшой вертолет, который, по плану, совершит первый полет на другой планете"

На сколько помню, первый полёт на другой планете был у совкового аэростата на Венере.
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27.07.2020 00:18 Ответить
« Робот будет работать на ядерном топливе, что должно обеспечить его работу в течение 14 лет - значительно дольше запланированного времени миссии в два года. Марсоход упакует образцы почвы и оставит их на поверхности. В 2026 году НАСА планирует запустить другой аппарат, который соберет образцы и доставит их на орбиту планеты. С орбиты образцы заберет космической корабль и доставит их на Землю. Источник: https://censor.net/v3210213»
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27.07.2020 00:27 Ответить
И как были у него успехи?
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27.07.2020 01:31 Ответить
Про успехи не помню, но первый полёт на другой планете как достижение, навечно закреплён за твоей родиной - СССР.
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27.07.2020 01:34 Ответить
Так за твоими братухами из красной Кореи закреплен полет на Солнце. Только вот про успехи тоже никто не слышал, русский.
Кстати, а почему я всегда под своим именем пишу, а ты погоняла постоянно меняешь?
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27.07.2020 01:54 Ответить
А первый полет в космос осуществила немецкая ракета. «Фау-2» является первым в истории объектом, совершившим суборбитальный космический полёт, достигнув при вертикальном запуске высоты в 188 км. Это произошло в 1944 году.
А уже потом, когда трофеи попали в СССР и США, началась космическая гонка.
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27.07.2020 09:15 Ответить
Типично имперско-срсровско-рабсиянский подход: сделать чтото, хоть както, может даже и без пользы, просто чтобы быть первыми, и потом десятилетиями основывать на этом представление о том, что ты не пустое место и какаято величина. Ничего нету навечно. ЭСЭРЭСЭР исчезло, и его достижения, и что оно там за собой закрепило никого уже не интересует. Как и Пушкин, Лермонтов и тд и тд. Оно, к сожалению, не произвело, не смогло произвести чегото, что бы длилось веками. И хорошо, поскольку образование это было, а его гниющие остатки (рашка) и есть крайне паскудными. Людей которые считают это своей родиной почти нету и скоро не будет совсем.
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27.07.2020 12:31 Ответить
"Европейско-российская астробиологическая миссия Exomars-2020, запуск к Марсу которой был запланирован на июль-август текущего года, полетит к Красной планете в 2022 году, сообщает «Роскосмос».
К такому решению гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин и глава Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер пришли в результате телесовещания. В сообщении, опубликованном на сайте госкорпорации, говорится, что завершение работ по ExoMars-2020 было бы нарушено, в частности, по словам Рогозина, из-за «обстоятельств непреодолимой силы, вызванных ухудшением эпидемиологической ситуации в Европе»."
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27.07.2020 00:26 Ответить
Межпланетный вертолет. С дуба упали? Межпланетный, значит летает между планетами, а здесь речь идёт о марсианском вертолете.
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27.07.2020 00:39 Ответить
росия он тундру не до конца освоила еще
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27.07.2020 01:13 Ответить
Загадили Землю, розвели злочинність, біля дому в місті, як стемніє страшно вийти, погуляти, а хочуть по Марсі гуляти.
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27.07.2020 01:26 Ответить


Почитав коментарі, згадав старий анекдот.
Рік 1961-й, 13 квітня. Один вуйко каже іншому:
- Дмитре, ти чув? Москалі в космос полетіли!
- Що, всі?
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27.07.2020 01:36 Ответить
2.7 мільярди коштує робот щоб позбирати каменюк з грязюкою.... Немає куди гроші витрачати їм.... а ще доставка робота і т.п., К@цUpська рашистія поженеться й збанкрутиться, коварний план Америки.
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27.07.2020 02:20 Ответить
На нашей планете уже нашли лекарство от рака? Или может научились эффективно лечить россеяный склероз, наука сделала реально работающую искусственную почку?
Решена проблема пресной воды в планетарном масштабе? Или мы перестали собирать СМСками детям на лечение?
Наука важна, развитие её определяет нашу жизнь и наши возможности. Но скажите мне, насколько важны для нас будут несколько килограмм говна камней и пыли с Марса???? Ну реально пусть мне ответят? В лесу или в горах люди могут заблудится и никто не выйдет на связь и не попросит помощи потому что там нет интернета и нет покрытия мобильной связи. Может человечество кардинально решило проблему бедности? Нам некуда больше девать деньги и мы начнем изучать булыжник с Марса.
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27.07.2020 03:42 Ответить
Нам некуда больше девать деньги и мы начнем изучать булыжник с Марса. Булыжники изучать нужно,хотя бы для того что бы знать с чего состоит Марс.А в лес ходить ,нет проблем.Купите себе

спутниковый телефон и вперед за грибами.А по поводу лекарств то проблема в медицинской мафии.
Еще товарищ Сталин хотел там навести порядок,но они его ушатали. Если изготовить правельные
таблетки, то как тогда жить. Детки с голоду подохнут ихни.
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27.07.2020 05:20 Ответить
Человечество увеличивается. И скоро будет мало места всем на Земле. А на Марсе есть много места. Да и космические технологии толкают и гражданские. Например спутники связи осуществляют связь вашего телефона со всем миром.
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27.07.2020 09:20 Ответить
Ты этот кацапам задай вопрос. Сколько стоит,например содержание подводного атомного крейсера - офигеешь. Сколько идет на милитаризацию: Крым, Сирия, Донбасс, Карабах, Осетия, Приднестровье ? Видел парад на Красной площади ? Сколько это все стоит ? Так что если и начинать сокращать, то точно не с Марса, а с РФ и ее агрессивной военной армады, вот где ресурсы огромные - и на лекарство от рака хватит и даже на эликсир вечной молодости.
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27.07.2020 10:27 Ответить
Міжпланетний вертоліт доставить орбітальну байдарку
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27.07.2020 04:03 Ответить
Какой "межпланетный" вертолет ? Это всего лишь аппарат для работы в атмосфере Марса. Он не способен перемещаться между планетами !
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27.07.2020 06:01 Ответить
"Міжпланетний" звучить у нас дещо некоректно. Назву «Винахідливість» для гелікоптера, що здійснить перший політ на Марсі вигадала Ваніза Рупані, школярка з американського штату Алабама https://ukrainian.voanews.com/a/Marsokhid-nasa/5517394.html

NASA готує нову місію на Марсі, одне із завдань - запуск першого міжпланетного вертольота - Цензор.НЕТ 9705
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27.07.2020 06:26 Ответить
Я просто удивляюсь, как можно было готовить миссию марсохода весом в 1 т.......и не включить в него автономного робота-собаку Бостон Дайнемикс?? От могут мне концептологи ответить? Вертолет поднимает пыль. А собачка пришла, пирожок нашла, села поела и дальше пошла.
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27.07.2020 06:26 Ответить
Скорее всего широко стоящие шесть колес проще, надежнее, значительно устойчивее и требуют меньше енергозатрат чем четыре ноги, плюс огромные трудности с круглосуточным управлением по маршруту из-за задержки радиосигнала от 5 до десятков минут в одну сторону в зависимости от положения планет. Учитывать надо и низкие температуры и надежность и пылезащиту узлов (для колеса хватит одного сальника) и много чего. На велосипеде, как ни крути, а ехать значительно легче чем перебирать ногами.
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27.07.2020 06:54 Ответить
Почему- то военные отказались от роботов- собачек. Наверно они недостаточно надежные .Или не могут автономно работать . Может расход батарей большой?
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27.07.2020 09:24 Ответить
26.07.20 23:59 NASA готовит новую миссию на Марсе, одна из задач - запуск первого межпланетного вертолета. ВИДЕО

МЕЖПЛАНЕТНЫЙ вертолёт, мать вашу, должен летать МЕЖДУ планетами!
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27.07.2020 09:48 Ответить
Рад за цивилизованных людей, а у нас до сих пор за геями с дубиной гоняются.
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27.07.2020 11:19 Ответить
«Мы больше не можем
мириться с отставанием от мирового уровня». Кто это сказал? Какой-нибудь
неспециалист или разнузданный либерал? Огорчу вас, это сказал Рогозин. Вот вам ещё факты: - Россия не имеет ни одного действующего космического
аппарата за пределами околоземной орбиты. - за все время своего существования РФ предприняла всего две
попытки покорения межпланетного пространства, и обе завершились в Тихом океане.
По межпланетной программе Россию обходят даже Китай и Индия. - на общем мировом рынке космических услуг Россия занимает
2-3% (это если с запусками считать). - 75% электронных комплектующих в российских космических
аппаратах - иностранного производства (в основном США и Европы).

Давайте лучше о батутах....
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27.07.2020 12:05 Ответить
скоро междупланетный шахматный турнир. Участники слетаются на межпланетных вертолетах
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27.07.2020 12:19 Ответить
А наш марсоход осел в карманах Ахметова и его подельника Порошенко
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27.07.2020 13:11 Ответить
 
 