Геращенко объяснил, почему "луцкого террориста" не обезвредили снайперы: "Мы не могли рисковать". ВИДЕО
Во время операции по освобождению заложников "луцкого террориста" Максима Кривоша снайперы не задействовались.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
"Он (Кривош. – Ред.) очень хорошо подготовился. Он очень грамотно действовал. Когда он захватил автобус, он специально выбрал тот автобус, в котором есть шторки. Потому что не во всех автобусах у нас сегодня есть шторки", - объяснил он.
По словам Геращенко, Кривош посадил заложников вдоль окон, сам не показывался, поэтому снайпер не мог его снять.
"Поэтому все разговоры о том, что надо было его прикончить выстрелом снайпера, они могут остаться, опять-таки, для диванных экспертов. Мы не могли рисковать жизнью никого из заложников. И поэтому результат спецоперации – то, что все заложники остались живы. А то, что террорист находится за решеткой, – я считаю, это успех", - сказал он.
Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.
Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.
Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.
Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.
В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что у Кривоша были сообщники в других городах, и их задержали. Полиция Харьковщины сообщила, что дома у задержанного сообщника террориста изъяли оружие и взрывчатку.
Задержанному в Харькове мужчине 44 года, в 2014-2015 гг. он был волонтером в зоне АТО и привез оттуда оружие, обнаруженное при обыске. За незаконное обращение с оружием ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Суд отправил Кривоша в СИЗО без права залога. На заседании по избранию меры пресечения он отрицал наличие сообщников.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
але витрачати її надаремне не варто...президент високо цінує свій час на зйомки...
- Як на мою думку, то: або садисти закінчуються, або порядні
та професіонали - не бажають маратися об "орлів Авакова"...
Бо те, чим оперує Геращенко (низька зарплата) - то є міф!
Міф у порівнянні з мізерною зарплатою вчителя,лікаря,інженера. !
- Перше: Якщо дотримуватися європейських норм, то на 42 млн. населення України має бути 84 тисяч правоохоронців, а у нас Поліції+Нац.Гвардія - 240 тисяч ( як всі ЗСУ зі всіма родами військ)! А разом з прикордонниками, ДСНС +міграційною службою - 370 тисяч!! Тобто - більш ніж в чотири рази завищеною кількістю від європейських норм!
Нагадаю, що реформа МВС передбачала зменшення чисельності працівників органів внутрішніх справ. Зокрема, про плани 30% скорочення говорив очільник міністерства САМ Арсен Аваков. Так де ж тих грошей вистачить, щоб утримувати і обмундировувати таку армаду "бєздєльніків" наполовину замішаних на бандитизмі.
Населення зменшується, а штати поліції - розбухають...
-Друге: Зарплата поліцейського- початківця 12 тис.гр.+ 50% коронавірусних, а з/п вчителя-початківця -4700 гр.
і це при середній платі ВСІХ працюючих в Україні - 9800 гр. по всій Україні
Найвище можлива брутто- зарплата старшого вчителя вищої категорії з 27-ми річним стажем +за керівництво класом+ за зошити = 11,5 тис.гр. Де в світі бачено, щоб рядовий поліцейський-початківець (без вищої освіти- неотесаний) отримував більше освічених вчителя, чи лікаря, чи інженера?
-Третє і останнє: така чисельність поліції, такі зарплати, такі витрати на неї на утримання і оснащення вертольотами, кораблями, бронетехнікою і такі апетити, які висловлює Геращенко, свідчать, що Україна ВЖЕ нині є типовою поліцейською державою!
PS: Я - ЗА те, щоб зарплата поліцейського-початківця була наприклад 20 тис.гр., Але при Умовах: - при мінімалці в країні 12,5 тисяч, при середній зарплаті в Україні в 25 тисяч, зарплаті початківців з вищою освітою, - 28 тисяч. тоді й зарплата міністра в 125 тисяч ввійшла б у європейські норми по співвідношення зарплат в країні... Але, й співвідношення правоохоронців має бути європейським = 200 чол. на 100 тисяч населення! А в нас, ще й СБУ виконує досі частину поліцейських функцій, а не повинно! Не забувай-те...
Але "вибирати огірок - слід за розміром горла"... щоб не подавитися!
Бо країну довели до нинішнього плачевного стану НЕ без "допомоги" правоохоронців, НЕ без участі міністрів типу Авакова - а ЗАВДЯКИ їм.
- Обыкновенный, ну, совершенно незамечательный человек, даже, если хотите знать, между нами говоря, хам.(с)
- Сдавайся, гондон! - крикнул заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, прячась за фонарным столбом от шального выстрела. - Сопротивление бесполезно!
- Сначала посмотрите кино! - проорал террорист сквозь разбитое окно фургона. - Фильм "Земляне" 2005 года!
- Та смотрели уже, ты, идиот! - возмутился Геращенко. - Сам президент смотрел!
- Ничего он не смотрел! - крикнул террорист. - Он сразу удалил ролик, его никто не успел увидеть, а между тем, там в конце фильма разумные свиньи захватывают мир! Это что, шутки, по-вашему?
- Да, но потом люди совершили электоральную революцию, свергли свинарчуков, и пришел Король Вислюк! - вмешался глава МВД Аваков. - Я это кино уже три раза пересматривал!
- Это не тот фильм! - заорал террорист. - Вы пытаетесь меня обмануть!
Из разбитого окна фургона вылетел взрывпакет и плюхнулся в лужу. Загремели выстрелы.Джерело: https://censor.net/ua/r3209857
Але ж не так сталось, як гадалось. Хтось опинився в будинку біля центрального собору, звідти до автобуса було метрів з 50, все, як на долоні...
Тепер несуть всіляку маячню, точніше, Антоша несе, це його робота.
Антошка, Антошка, пойдём копать картошку
Дили-дили (дили-дили), трали-вали (трали-вали)
Это мы не проходили, это нам не задавали
Дили-дили (дили-дили), трали-вали (трали-вали)
Это мы не проходили, это нам не задавали
Па-рам-пам-пам, па-рам-пам-пам
Антошка, Антошка, сыграй нам на гармошке
Антошка, Антошка, сыграй нам на гармошке
Дили-дили (дили-дили), трали-вали (трали-вали)
Это мы не проходили, это нам не задавали
Дили-дили (дили-дили), трали-вали (трали-вали)
Это мы не проходили, это нам не задавали
Па-рам-пам-пам, па-рам-пам-пам
Антошка, Антошка, готовь к обеду ложку
Антошка, Антошка, готовь к обеду ложку
Тили-тили трали-вали
Это братцы мне по силе, откажусь теперь едва ли
Тили-тили, трали-вали
Это братцы мне по силе, откажусь теперь едва ли
Па-рам-пам-пам, Па-рам-пам-пам
штурмцирк с БТРом.
Тоська, объясни мне несколько вещей:
- в какие дали дематерилизовался полтавский гранатометчик?
- как получилось, что в день всеобъемлющего луцкого террора по всей стране синхронно возникли минирования?
- оказался ли пособником харьковский пособник???
- зачем мусра, когда луцкий террорист протянул им руку для рукопожатия, надели на нее наручники... разве друзья так поступают?
- ну и, с каких пор экономист Харьковоблэнерго вдруг стал внедиванным экспертом в мусорских делах?????
Совсем берега попутал?
Бред несет! Как же он по дрону стрелял,не показываясь с окна?...Через шторки или крышу автобуса?)
Это как , антитеррористическая операция и ни одного снайпера !!!
1)люди в автобусе находились 13 часов. и после исторического освобождения их никто из родственников не ждал у автобуса...странно.не любили ихх что ли родственнички...не переживали...за их судьбу.но так не бывает...
2)подобными вещами заниматся во всем мире специальная группа психологов из спецслужб группы "Антитеррор".в нашем случае СБУ...
туфту подобную подкиньте Путлеру... с его Норд Остом или Бесланом...хоть поржет с вас...
- Нет. Он оказался очень умным.
Зє-млянін в Луцькій волості, Зє-млянін в Луцькій волості, -
Йде зйомка в Луцькій волості "кіно"...
"Бандіт" сидить в автобусі, "бандіт" сидить в автобусі -
Від Бубочки жде відік і дзвінок...
А чорт Арсєнавакович, а чорт Арсєнавакович
Все страху добавляє у сюжет,
Щоб Янелох заляканий, щоб Янелох заляканий
Підвищив "д'ефектівному" бюджет.
І крутяться нам нові серіали
Про бомби у валізах-рюкзаках -
Бо головне, щоб гроші виділяли
Мовляв, "нєзамєнімий" при ділах!
А чорт копилить губочки, а чорт розводить Бубочку -
То путчем, то терактами ляка.
Працює, як стахановець, за себе і Баканова -
Нікому не спинити чувака!
... З Чечні Рамзан Ахматович, в Чечні Рамзан Ахматович
За серіалом стежить іздаля:
У нього, по сценарію, вже хрестика поставили
На Бубочці правителі Кремля...
22.07.2020
Ми - артісто-тєррорісто,
Ми гранато-пістолето, o yes!
Ми стрілянто, ми ляканто,
Тілько строго по сюжето, o yes!
Потєрпако-преЗЕдєнто
Зразу дзвонить ун моменто, o yes!
І Авако, режиссенто
Нас зніманто в кіноленто, o yes!
Гарно вчіто роль бандіто,
Щоб було всьо шито-крито, o yes!
Нас в Авако yes багато -
Ще сто серій можна зняти, o yes!
Після Луцька і Полтави
Вже столицю обіцяли, o yes!
Ждіть прем'єру лохотроно
На бюджетні мілліоно, o yes!
Ми артісто-гастрольоро,
При синьоро режиссьоро, o yes!
Він гаранто заляканто
До впісянто престо скоро, o yes!
Щоб на осінь ЗЕ бамбіно
Тихо Банкову покинув, o yes!
Піночето-Муссоріно
Де ля хунта Україно, бах-бах!
Піночето-Муссоріно
Де ля хунта Україно... 23.07.2020
Занавес (шторки закрываются)
- Мы не могли рисковать... таким талантом, актер от бога
А МОЖЕ ТРЕБА У ВІДСТАВКУ ТАКЕ КЕРІВНИЦТВО МЕНТІВ ЯКЕ НЕВЗМОЗІ ВИЗВОЛИТИ ЗАРУЧНИКІВ ?
Пішли на хрєн нездари які позорять Україну на весь світ і штурмують пусті автобуси
Відповідь: "Ми боялися спровокувати стрільбу з його охороною, могли постраждати люди".
Янукович втік. Позвав путлера. Загинуло 14000 українців і більше 70000 поранені.
Нащо нам така поліція, яка боїться.
...