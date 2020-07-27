Смертельное перемирие. Как Зеленский и Ермак разоружают ВСУ ради предвыборного пиара. ВИДЕО

Зачем Офис президента сознательно подвергает украинских воинов опасности? Об этом сегодня в "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.

Уже с 00:01 27 июля 2020 в Донбассе в который раз начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. При этом перед началом перемирия на Донбассе террористы ранили украинского воина и заминировали позиции неподалеку Новомихайловки противопехотными минами.

Впрочем, это не мешает команде Владимира Зеленского искать мир в глазах Владимира Путина и видеть панацею в том, чтобы украинская армия "просто перестала стрелять".

Почему очередное перемирие на Донбассе закончится как и предыдущие девятнадцать? Как "вирус миролюбия" и невозможность называть Россию агрессором распространяется среди командующих армией?

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Почему Зеленский и его ванильная дипломатия никак не понимают, что без Вооруженных Сил Украине, а значит - и им тоже, некуда идти дальше?

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