Смертельное перемирие. Как Зеленский и Ермак разоружают ВСУ ради предвыборного пиара. ВИДЕО
Зачем Офис президента сознательно подвергает украинских воинов опасности? Об этом сегодня в "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.
Уже с 00:01 27 июля 2020 в Донбассе в который раз начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. При этом перед началом перемирия на Донбассе террористы ранили украинского воина и заминировали позиции неподалеку Новомихайловки противопехотными минами.
Впрочем, это не мешает команде Владимира Зеленского искать мир в глазах Владимира Путина и видеть панацею в том, чтобы украинская армия "просто перестала стрелять".
Почему очередное перемирие на Донбассе закончится как и предыдущие девятнадцать? Как "вирус миролюбия" и невозможность называть Россию агрессором распространяется среди командующих армией?
Почему Зеленский и его ванильная дипломатия никак не понимают, что без Вооруженных Сил Украине, а значит - и им тоже, некуда идти дальше?
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Тільки не слід плутатати демократію з ідіократією. А в нас саме друге.
Так надо делать на всех выборах в Украине, нацменьшинство за 30 лет доказало свою профнепригодность.
боюся, оскільки якщо воно буде таким, то що ж тоді зеленське пообіцяло путіну зробити з Україною в обмін на це перемір'я?
- ВРАГ !!!
"Да это же просто праздник какой то"...)
Навіть вчора спілкувався з одним військовим,раніше вважав його толковою людиною,атошником з найкращої сторони,а зараз курва стала така,що просто п...дєц.Зеленський такий гарний,такий хороший,він миру прагне,стримався щоб не плюнути йому в харю,сказав що більше його не знаю.
І що саме образливе,що ця людина-командир роти елітного підрозділу....
І таких масса,а ви про армію....
Короче,з цьої країни треба забирати дахи,дітей та їхати світ за очі.З такими керманичами,та з армією яка наполовину засєпарилася в державі нічого доброго не буде.
Попри наші попередження, що саме так (чи приблизно так) і буде - так і сталось,
Я пригадую, як оця ларва з Тарасом Чорноволом обійшлась в студії, коли він саме це намагався їй втолкувати... Шкода, відео пропало з архіву ютуба і сайту Еспресо, https://www.facebook.com/espreso.tv/videos/807700432912932/?__tn__=H-R але ще десь сліди таки й залишились. ***** тимаринка, подивись но на себе, як тебе ми попереджали!
Петра Олексійовича. Це щоб не було запитань.
Чи не здається Вам ,що головна загроза для існування України це не Зеленський ,а та людина ,яку уперто і наполегливо всією своєю тактикою і стратегією веде до влади
путін і це медведчук ? Реванш екс-регіоналів головна небезпека ,а все інше димова
завіса . Невже це не зрозуміло ?
Зеленський -це сходинка ,яку робить путін ,щоб привести в крісло президента
медведчука.
Это дальше в тылу уже больше халявщики, которые пошли, чтоб отсидеться и бесплатно землю получить.
Ні в чому не винен продажний ... резидент ЗЕбіл - капітулянт. Сказав що Україна повія? Але вийшло що це говорив не він, а ще раніше бридкий кловун яким можно все . А те що масово кидають за ґрати патріотів, націоналістів, учасників російсько - української війни, так це робить нібито незалежна, але його ручна судова правоохоронна система. Оскаженілі ланцюгові пси менти , які при ньому поголовно стали україно-фобами - напів-сепаратистами повально затримують б'ють і калічать активістів, опозицію і просто всіх неугодних з капітуляцією ЗЕбілів і з знищенням України як держави громадян . А причому тут ... резидент Юда, це вони менти -кати пильно та строго підтримують громадський порядок. Вбивають при перемир'ї деморалізованих українських захисників на фронті, так це так написано в мінських змовах і в очах суворого )(уйла.
І коли ж ти Зеля кремлівський яничара, ти як продажний президент і головно-командувач - капітулянт строго відповіси за все ці криваві злочини проти України і Українського народу.