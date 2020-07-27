Машины скорой помощи не успевают вовремя приехать на вызов в 67% случаев, - Минздрав. ВИДЕО

В Украине машина скорой помощи укладывается во временные нормативы прибытия по вызову пациента только в 17-18% случаев. Для города норматив прибытия составляет 10 минут, за городом - 20 минут.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам министра, около 67% автомобилей скорой не успевают на вызовы вовремя. При этом не менее 75% машин должны доезжать к пациенту в определенные 10 минут в черте города и 20 - вне города.

В год скорую помощь вызывают около 7 млн ​​украинцев.

"Из общего количества случаев, а это 6,8 миллиона вызовов, 4,7 миллиона являются несвоевременными. Это очень плохие показатели", - добавила заместитель главы Минздрава Ирина Садовьяк.

По ее словам, вызовы скорой помощи делятся на критические, когда медики должны прибыть за 10 минут, и экстренные - за 20 минут.

В других случаях больного направляют за первичной медицинской помощью в соответствующее учреждение здравоохранения. Если это сделать невозможно, то тогда за больным отправят машину скорой, которая не выполняет критические и экстренные выезды.