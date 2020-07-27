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Машины скорой помощи не успевают вовремя приехать на вызов в 67% случаев, - Минздрав. ВИДЕО

В Украине машина скорой помощи укладывается во временные нормативы прибытия по вызову пациента только в 17-18% случаев. Для города норматив прибытия составляет 10 минут, за городом - 20 минут.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам министра, около 67% автомобилей скорой не успевают на вызовы вовремя. При этом не менее 75% машин должны доезжать к пациенту в определенные 10 минут в черте города и 20 - вне города.

В год скорую помощь вызывают около 7 млн ​​украинцев.

"Из общего количества случаев, а это 6,8 миллиона вызовов, 4,7 миллиона являются несвоевременными. Это очень плохие показатели", - добавила заместитель главы Минздрава Ирина Садовьяк.

По ее словам, вызовы скорой помощи делятся на критические, когда медики должны прибыть за 10 минут, и экстренные - за 20 минут.

В других случаях больного направляют за первичной медицинской помощью в соответствующее учреждение здравоохранения. Если это сделать невозможно, то тогда за больным отправят машину скорой, которая не выполняет критические и экстренные выезды.

Автор: 

Минздрав (4903) скорая (367) Степанов Максим (2062)


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Топ комментарии
+7
Машины скорой помощи не успевают вовремя приехать на вызов в 67% случаев, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6661
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27.07.2020 11:01 Ответить
+6
- Лікарю, може ще є надія на одужання? - Вибачте, але Зеленський вже взяв вас під свій контроль...
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27.07.2020 11:09 Ответить
+4
Доріг не має. У містах шалені затори. Як вони можуть встигати?
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27.07.2020 11:07 Ответить
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Неправильные больные. Очень издалека вызывают.
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27.07.2020 11:00 Ответить
А з новим районуванням ,відстані до ЦРЛ зменшиться ???))
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27.07.2020 11:09 Ответить
Це означає що Супрун була права - не потрібні лікарі в цих труповозках, які нікуди не встигають і нікого не можуть довести до лікарні вчасно! Достатньо мати в машині парамедиків, які можуть відкачати при зупинці серця! А то приїжджають на виклик пізно та ще й без обладнання, та ще й нікчемні лікарі які фізично не можуть робити штучне дихання та масаж серця - немає сили! Водії швидких в цих випадках більш ефективні ніж ці говномедики! Потрібні треновані хлопці та дівчата, з гарною фізичною та медичною підготовкою, які зможуть мертвого підняти!
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27.07.2020 15:43 Ответить
Машины скорой помощи не успевают вовремя приехать на вызов в 67% случаев, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6661
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27.07.2020 11:01 Ответить
А раньше, ведь, успевали!
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27.07.2020 11:04 Ответить
Коли,раніше ???)))
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27.07.2020 11:10 Ответить
Раньше всё было лучше!
Вера... Армия... Мова...
А сейчас даже скорые не успевают...
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27.07.2020 11:15 Ответить
птн пнх
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27.07.2020 11:17 Ответить
лет 20 назад вызывал и ждал скорую - 40 минут к подрезанному ехала .
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27.07.2020 12:10 Ответить
и это те люди которые нам рассказывали как у нас будут офигенные опорные больницы (место широкой сети мальеньких медпунктов) в которые скорые всех будут довозить за 10 минут! без дорог без бензина да и без скорых машин!!
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27.07.2020 11:04 Ответить
Доріг не має. У містах шалені затори. Як вони можуть встигати?
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27.07.2020 11:07 Ответить
Затори не тому що доріг немає, а тому що хорошого громадського транспорту немає. Якщо всі їдуть на авто, то ніякі дороги не справляться.
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27.07.2020 18:48 Ответить
Машини швидкої допомоги не встигають вчасно приїхати на виклик у 67% випадків, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1505
А де ж Гросіни швидкі на яких піарився блазень?
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27.07.2020 11:08 Ответить
- Лікарю, може ще є надія на одужання? - Вибачте, але Зеленський вже взяв вас під свій контроль...
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27.07.2020 11:09 Ответить
Это вы хвастаетесь?
Или признаете что некомпетентны?
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27.07.2020 11:12 Ответить
Машины скорой помощи не успевают вовремя

Скоро будут ездить сразу с санитарной машиной.
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27.07.2020 11:14 Ответить
Валіть на Уляну Супрун.
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27.07.2020 11:15 Ответить
"Машины скорой помощи не успевают вовремя приехать на вызов в 67% случаев, - Минздрав." - после реформы они вообще не приезжают, а из Киева консультируют по телефону, какую таблетку выпить, какой укол уколоть.
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27.07.2020 11:29 Ответить
Это еще старая реформа медицины, или уже новая?
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27.07.2020 11:39 Ответить
Что-то новенькое: критические и экстренные.
Были просто:экстренные и неэкстренные.10 мин.и в течение часа.
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27.07.2020 12:05 Ответить
На мой взгляд скорая должна как полиция дежурить не на подстанции, а в каждом районе, жилмассиве,что бы быстро доехать на место проишествия определить место и дороги как быстро доехать. В сельской местности в каком то селе между двумя или тремя селами.Одна выехала на вызов, на ее место с подстанции приезжает другая и дежурит. На подстанции остается 30% карет скорой. Они помогают в случае массовой травмы. Это дешево, быстро и эффективно
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27.07.2020 14:58 Ответить
автопарк машин "скорых помощи" очень сильно сократили. а в связи с реформой сами машины должны работать в режиме "такси с мигалкой" отвезти больного в больницу в другой район а не в ближнюю больницу + людей уволили вот и результат
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27.07.2020 15:08 Ответить
Ах-ах-ах, можно подумать, что раньше они успевали...
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27.07.2020 16:54 Ответить
 
 