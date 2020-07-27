На зарплаты шахтерам в течение полугода выделили 3 млрд грн, - Буславец. ВИДЕО

Объем средств бюджета Украины, направленных на зарплаты шахтерам за первое полугодие текущего года, составил 3 млрд грн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила вр.и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

"Удалось полностью погасить задолженность бюджета по зарплатам шахтерам. Всего за полгода из госбюджета было направлено на зарплаты около 3 млрд грн", - отметила врио министра.

При этом она уточнила, что оставшаяся задолженность по зарплате (небюджетная. - Ред.) составляет немногим более 200 млн грн.

"Эти долги будут погашены за счет реализации угольной продукции, которую нам удалось стабилизировать", – подчеркнула Буславец, отметив, что "нам удалось вернуть шахтеров с митингов на работу".

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