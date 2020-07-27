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На зарплаты шахтерам в течение полугода выделили 3 млрд грн, - Буславец. ВИДЕО

Объем средств бюджета Украины, направленных на зарплаты шахтерам за первое полугодие текущего года, составил 3 млрд грн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила вр.и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

"Удалось полностью погасить задолженность бюджета по зарплатам шахтерам. Всего за полгода из госбюджета было направлено на зарплаты около 3 млрд грн", - отметила врио министра.

При этом она уточнила, что оставшаяся задолженность по зарплате (небюджетная. - Ред.) составляет немногим более 200 млн грн.

"Эти долги будут погашены за счет реализации угольной продукции, которую нам удалось стабилизировать", – подчеркнула Буславец, отметив, что "нам удалось вернуть шахтеров с митингов на работу".

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Автор: 

шахтеры (656) заработная плата (2400) Буславец Ольга (71)


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Топ комментарии
+3
Ага, отримали бабло за ОВЗГ, направили... Тепер через місяць-два борги знову виростуть - то й гривню друкануть... і знову направлять...
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27.07.2020 14:44 Ответить
+3
А какого фига им платят с бюджета? Где деньги с реализации угля???
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27.07.2020 14:52 Ответить
+2
Ті гроші вкрали.
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27.07.2020 14:54 Ответить
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По мнению председателя профсоюза горняков Волынца, Герус уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный им импорт российского угля и электроэнергии разрушили отечественный энергетический комплекс /Герус отримав 400 тисяч доларів за поправку про імпорт електроенергії з Росії. - Скороход
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27.07.2020 14:37 Ответить
При этом она уточнила, что оставшаяся задолженность по зарплате (небюджетная. - Ред.) составляет немногим более 200 млн грн. Источник: https://censor.net.ua/n3210313
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Тобто приватним шахтарям платить держава?
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27.07.2020 14:38 Ответить
Нет. Задолженность и сталось из-за того, что бюджет к ней не имеет отншения.
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27.07.2020 14:45 Ответить
А кому тоді виплачували зарплати?
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27.07.2020 14:50 Ответить
Тем, кто работает на государственных шахтах
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27.07.2020 14:51 Ответить
Платили тому, що була заборгованість по зарплаті. Але небюджетну частину теж збираються платити. За чий рахунок виплатять недюджетну частину?
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27.07.2020 14:56 Ответить
Она сказала, частный долг будет погашен за счет реализации угольной продукции, которую (реализацию) им (правительству) удалось разблокировать.
Я так понимю, что задолженность на частных предприятиях возникла в результате проблеммы с реализацие угля, которую решили
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27.07.2020 15:00 Ответить
Не услышал главного : сколько из этих денег чистых дотаций госбюджета и что будет с убыточными шахтами? По организаторам "митингов" тоже не всё так однозначно
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27.07.2020 14:39 Ответить
Акурат до виборів. Щоб голосування купити. А потім - хоч трава не рости.
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27.07.2020 14:42 Ответить
Ага, отримали бабло за ОВЗГ, направили... Тепер через місяць-два борги знову виростуть - то й гривню друкануть... і знову направлять...
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27.07.2020 14:44 Ответить
Если кому-то дали - значит у кого-то забрали !
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27.07.2020 14:44 Ответить
А фирмочки-прокладки через которые реализуется уголь с госшахт оставили мрази?
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27.07.2020 14:50 Ответить
Шота многовато шахтеров, Бердичев все еще шахтерский городок?
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27.07.2020 14:51 Ответить
А какого фига им платят с бюджета? Где деньги с реализации угля???
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27.07.2020 14:52 Ответить
Ті гроші вкрали.
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27.07.2020 14:54 Ответить
Зекономика.
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27.07.2020 14:54 Ответить
гос шахты, как правило, убыточны
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27.07.2020 15:03 Ответить
И, заметьте, эти 3 млрд. грн. из бюджета - это наши с вами деньги, которыми кормят убыточные шахты. Оно нам надо? Деньги больше девать некуда? Тем более, к шахтерам с некоторых пор имеется не более, чем презрительное отношение, если не сказать жестче.
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27.07.2020 14:58 Ответить
Станок работает в три смены.. купюры уже устойчиво имеют запах машинного масла... Ну то такэ... Будем все скоро" миллионерами.."
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27.07.2020 15:03 Ответить
Зачем такое озвучивать ? Сейчас Коболев и ему подобные в шахтёры подадутся .
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27.07.2020 15:34 Ответить
Я и не знал, что у нас оказывается шахтеры относятся к бюджетной сфере. Шахтеры получают зарплату от добытого и проданного угля. При чем тут бюджет? Либо совершенно безграмотно написана статья. Мне вообще мало понятно, почему вопросами шахтерских зарплат занимается правительство? Есть профсоюз, есть прокуратура....... Добыли, отгрузили, получили деньги, получили зарплату. Не добыли, не получили. Что не так?
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27.07.2020 15:57 Ответить
 
 