Двое парней угнали маршрутку и катались по Киеву, совершая опасные маневры: "Что он делает!? Придурки!". ВИДЕО

Пока водитель отошел, двое граждан завладели маршруткой в Киеве и поехали кататься.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в Telegram-канале Патрульной полиции Киева.

"Вчера вечером патрульные получили вызов о завладении маршрутным транспортным средством "Богдан". Автопатруль обнаружил на остановке растерянного водителя и очевидцев, которые рассказали, что пока водитель отошел, двое парней зашли в салон автобуса и поехали в направлении улицы Кирилловской. Инспекторы немедленно передали ориентировки всем автопатрулям", - сказано в сообщении.

Вскоре пустой "Богдан" обнаружили на улице Тульчинской.

"К инспекторам сразу подошли возмущенные очевидцы и показали видео "приключений" автоворов - молодые люди ездили по улице на большой скорости, совершали опасные маневры, во время поездки передавали руль друг другу. После чего покинули автобус во дворе и исчезли. Также очевидцы указали вероятное направление бегства злоумышленников",- сообщили в ведомстве.

Видео Киев оперативный и dtp.kiev.ua

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Уже через несколько минут патрульные разыскали и задержали предполагаемых похитителей на улице Кирилловской. На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу Шевченковского управления полиции.



