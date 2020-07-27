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Новости Видео ДТП
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Двое парней угнали маршрутку и катались по Киеву, совершая опасные маневры: "Что он делает!? Придурки!". ВИДЕО

Пока водитель отошел, двое граждан завладели маршруткой в Киеве и поехали кататься.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в Telegram-канале Патрульной полиции Киева.

"Вчера вечером патрульные получили вызов о завладении маршрутным транспортным средством "Богдан". Автопатруль обнаружил на остановке растерянного водителя и очевидцев, которые рассказали, что пока водитель отошел, двое парней зашли в салон автобуса и поехали в направлении улицы Кирилловской. Инспекторы немедленно передали ориентировки всем автопатрулям", - сказано в сообщении.

Вскоре пустой "Богдан" обнаружили на улице Тульчинской.

"К инспекторам сразу подошли возмущенные очевидцы и показали видео "приключений" автоворов - молодые люди ездили по улице на большой скорости, совершали опасные маневры, во время поездки передавали руль друг другу. После чего покинули автобус во дворе и исчезли. Также очевидцы указали вероятное направление бегства злоумышленников",- сообщили в ведомстве.

Видео Киев оперативный и dtp.kiev.ua

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мир хочу менять": патрульные в Киеве задержали пьяного мужчину, который угнал мотоцикл, угрожая ножом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Уже через несколько минут патрульные разыскали и задержали предполагаемых похитителей на улице Кирилловской. На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу Шевченковского управления полиции.

Двое парней угнали маршрутку и катались по Киеву, совершая опасные маневры: Что он делает!? Придурки! 01
Двое парней угнали маршрутку и катались по Киеву, совершая опасные маневры: Что он делает!? Придурки! 02

ДТП (7684) Киев (25668) маршрутки (546) угон (294)


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Топ комментарии
+19
Місцеві. Прихильники Зеленої Шмарклі.
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27.07.2020 15:12 Ответить
+19
Такое впечатление, шо с приходом ЗЕ все дурдома Украины повыпускали своих пациентов.
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27.07.2020 15:26 Ответить
+15
Фактично це був терористичний акт, за допомоги автобуса! Так можна було в'їхати в натовп і розчавити людей на тротуарі! Маршрутки мають бути заборонені як такі, замість них мають працювати великі автобуси які неможливо завести без водія. Водій має бути ідентифікований по відбитку пальця або малюнку очей засобами безпеки автобуса, перевірений на вміст алкоголя і тільки після цього автобус може рушити з місця.
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27.07.2020 15:13 Ответить
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Не приезжие ли с оттудова!? С "ТОЙ СТОРОНЫ"!?
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27.07.2020 15:09 Ответить
Місцеві. Прихильники Зеленої Шмарклі.
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27.07.2020 15:12 Ответить
Лохторат Шария, они теперь за него ратуют.
Всех дебилов с избирательным правом собрал Шарий, как магнит железные опилки.
Потом Шарий передаст их Киве.
Вот и заживут, как в сказке.
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27.07.2020 15:44 Ответить
Ага у зелёных педоботов новая методичка))
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27.07.2020 17:27 Ответить
два дебила это сила ...
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27.07.2020 15:10 Ответить
Фактично це був терористичний акт, за допомоги автобуса! Так можна було в'їхати в натовп і розчавити людей на тротуарі! Маршрутки мають бути заборонені як такі, замість них мають працювати великі автобуси які неможливо завести без водія. Водій має бути ідентифікований по відбитку пальця або малюнку очей засобами безпеки автобуса, перевірений на вміст алкоголя і тільки після цього автобус може рушити з місця.
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27.07.2020 15:13 Ответить
Двоє молодиків викрали маршрутку і каталися Києвом, виконуючи небезпечні маневри: "Що він робить!? Недоумки!" - Цензор.НЕТ 5533
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27.07.2020 15:31 Ответить
Мажоры развлекаются ,если не наследят как Зайцева,то будут хероями.
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27.07.2020 15:14 Ответить
Мажори навряд чи вміють їздити з механічною коробкою передач... Скоріше, це бидло-гопота малолітня!
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27.07.2020 15:16 Ответить
"Террористы"?
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27.07.2020 15:15 Ответить
У квартала есть будущее! Какие там мажоры - не шутите так. Ахаха)))
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27.07.2020 15:16 Ответить
Братья Кличко что ли.. А где их велосипеды и самокаты...
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27.07.2020 15:16 Ответить
проспись, рузькэ сказочник.
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27.07.2020 15:36 Ответить
а как это они завели ее ?
водители у нас что бросают открытые с ключами ?
водитель виноват в первую очередь ...........................................
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27.07.2020 15:16 Ответить
Згідно ПДР водій забов'язаний прийняти всіх заходів, щодо унеможливлення користування ТЗ сторонніми особами............
Покі їх знайдуть- протокол на "возілу"..........
Доречі, більшість "нормальних маршрутчиков" в Києві їздять не краще(((( При цьому- з повною маршруткою пасажирів....((((((
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27.07.2020 15:39 Ответить
выборцы зеЛи
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27.07.2020 15:18 Ответить
Сейчас враги "угоняют" целую страну ...
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27.07.2020 15:25 Ответить
Такое впечатление, шо с приходом ЗЕ все дурдома Украины повыпускали своих пациентов.
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27.07.2020 15:26 Ответить
та ні, вони ще перед виборами походу усіх розпустили...
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27.07.2020 15:31 Ответить
Тада.
У ватных дебилов вольница - свой в доску криворожский ватник ЗЕ президентом стал.
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27.07.2020 15:35 Ответить
Да вы все просто ********... и сюда несчастного Зе приплели. Вы- первые на очередь в дурдомы!
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27.07.2020 21:53 Ответить
совсем не смешно - могли запросто пару детей переехать и не заметить.... идиоты
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27.07.2020 15:28 Ответить
просто ще один день у 2020 році (с) І.Маск
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27.07.2020 15:29 Ответить
А на такой скорости во дворе спокойно могли кого-то задавить ... Идиоты !
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27.07.2020 15:29 Ответить
Слишком много дебилов на улицах . Надо этим уродам не обещать "отшлёпаем" , а реально сажать .
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27.07.2020 15:31 Ответить
А шлепать будут точно такие же дебилы, которые сейчас у власти?
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27.07.2020 15:36 Ответить
реформа сэээр..
отмена 15-суток, "химиков", вытрезвителей, бродяжничества и много другого..
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27.07.2020 15:37 Ответить
КПК "Портнова" у дії.
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27.07.2020 15:43 Ответить
к сожалению - да..
я ему задавал этот вопрос, мол не жалеет он что такую куйню сделал, но он промолчал..
а вообще, он хороший юрист..
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27.07.2020 15:49 Ответить
гарний юрист, це оціночна категорія. Він гарний рішала і давно перевів свої здібності на ці рейки.
Чого йому шкодувати? Для мене, він ворог України, а ворогу не має чого сумувати, він має пишатись шкодою, яку заподів.
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27.07.2020 15:51 Ответить
Та да, хароший юризд партянкін! Содєржанєц пуйла , із псячею , сексуально незадоволеню пащею! )
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27.07.2020 16:09 Ответить
Есть простое правило - вышел из машины, забери ключи .
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27.07.2020 15:34 Ответить
и включи мозги...
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27.07.2020 15:37 Ответить
ну так... але краще їх не вимикати
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27.07.2020 15:43 Ответить
ЭЕбилизм - это не приверженность ЗЕ, это - диагноз.
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27.07.2020 15:37 Ответить
Эти двое - не случайные хулиганы, решившие после дозы развлечься.....Эти двое, по моему мнению, сознательные, нанятые террористы, зарабатывающие на дозу , создавая тревожно - нервозное настроение в обществе, вызывающие страх, неуверенность в безопасности, подозрительность и панику..... Этот эпизод - один из сотен и тысяч, которые происходят и будут происходить в крупных городах ещё долго..... Путен не жалеет трёх копеек на такие дешёвые диверсии....Уверен, эти двое уже сидели за что-то.... Такой контингент - самый готовый к подобным заработкам....
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27.07.2020 15:43 Ответить
Homo Zebilus detected!
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27.07.2020 15:48 Ответить
А чого б не побузити ? Он урка в Запоріжжі солдата вбив а йому замість пожиттєвого за 40тис. додому відпустили. Зайцева вбила 6 людей то її роками судили
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27.07.2020 17:15 Ответить
Поц зарезал человека и не сел пока. Два дебила убили Бузину и тоже гуляют на свободе пока. Список тянется давно и не заканчивается.
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27.07.2020 17:31 Ответить
Во первых, водиле надо дать пилюлей, чтоб не бросал открытый транспорт с ключами зажигания, ну а потом тем идиотам по полной программе, чтоб другим не повадно было.
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27.07.2020 17:30 Ответить
Чё все напали на пацанов? Пацаны просто покатались
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27.07.2020 19:28 Ответить
Аніжедєєєті!!!
Хай стулять писок ліберасти, але цих і їм подібних хльопчиків можна привести до тями лише дебелим дрючком.
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28.07.2020 02:54 Ответить
 
 