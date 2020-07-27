Двое парней угнали маршрутку и катались по Киеву, совершая опасные маневры: "Что он делает!? Придурки!". ВИДЕО
Пока водитель отошел, двое граждан завладели маршруткой в Киеве и поехали кататься.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в Telegram-канале Патрульной полиции Киева.
"Вчера вечером патрульные получили вызов о завладении маршрутным транспортным средством "Богдан". Автопатруль обнаружил на остановке растерянного водителя и очевидцев, которые рассказали, что пока водитель отошел, двое парней зашли в салон автобуса и поехали в направлении улицы Кирилловской. Инспекторы немедленно передали ориентировки всем автопатрулям", - сказано в сообщении.
Вскоре пустой "Богдан" обнаружили на улице Тульчинской.
"К инспекторам сразу подошли возмущенные очевидцы и показали видео "приключений" автоворов - молодые люди ездили по улице на большой скорости, совершали опасные маневры, во время поездки передавали руль друг другу. После чего покинули автобус во дворе и исчезли. Также очевидцы указали вероятное направление бегства злоумышленников",- сообщили в ведомстве.
Видео Киев оперативный и dtp.kiev.ua
Уже через несколько минут патрульные разыскали и задержали предполагаемых похитителей на улице Кирилловской. На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу Шевченковского управления полиции.
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Всех дебилов с избирательным правом собрал Шарий, как магнит железные опилки.
Потом Шарий передаст их Киве.
Вот и заживут, как в сказке.
водители у нас что бросают открытые с ключами ?
водитель виноват в первую очередь ...........................................
Покі їх знайдуть- протокол на "возілу"..........
Доречі, більшість "нормальних маршрутчиков" в Києві їздять не краще(((( При цьому- з повною маршруткою пасажирів....((((((
У ватных дебилов вольница - свой в доску криворожский ватник ЗЕ президентом стал.
отмена 15-суток, "химиков", вытрезвителей, бродяжничества и много другого..
я ему задавал этот вопрос, мол не жалеет он что такую куйню сделал, но он промолчал..
а вообще, он хороший юрист..
Чого йому шкодувати? Для мене, він ворог України, а ворогу не має чого сумувати, він має пишатись шкодою, яку заподів.
Хай стулять писок ліберасти, але цих і їм подібних хльопчиків можна привести до тями лише дебелим дрючком.