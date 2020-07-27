Наемник РФ Абдулла жалуется, что украинские воины уничтожили "два полнокровных батальона" в Авдеевке. ВИДЕО

Наемник РФ из НВФ "Батальон "Восток" Рафи Джабар ("Абдулла") рассказал, что в авдеевской промзоне уничтожены "где-то два батальона".

Видео опубликовал в Twitter блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.

"Мы даем сигнал, что противник зарывается на "промке". Тот человек, который тогда командовал полком 11-м на тот момент, к нему очень большие вопросы. Это 2016 год, февраль, март, апрель. Я думаю, его надо судить, потому что я не знаю, сколько человек у нас погибло в "промке", и это все в минус вот этого человека. Я думаю, он сейчас в России почивает на лаврах", - заявляет наемник.

По его подсчетам, погибших там "где-то два батальона".

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"Два полнокровных батальона с того дня и по сей день на "промке" мы потеряли. И вся эта кровь лежит на этом человеке, про которого я говорил", - подчеркнул наемник.

Напомним, силы ВСУ взяли под контроль авдеевскую "промзону" ("промку") 4 февраля 2016 года. Однако она остается одной из горячих точек на Донбассе.

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