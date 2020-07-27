Наемник РФ Абдулла жалуется, что украинские воины уничтожили "два полнокровных батальона" в Авдеевке. ВИДЕО
Наемник РФ из НВФ "Батальон "Восток" Рафи Джабар ("Абдулла") рассказал, что в авдеевской промзоне уничтожены "где-то два батальона".
Видео опубликовал в Twitter блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.
"Мы даем сигнал, что противник зарывается на "промке". Тот человек, который тогда командовал полком 11-м на тот момент, к нему очень большие вопросы. Это 2016 год, февраль, март, апрель. Я думаю, его надо судить, потому что я не знаю, сколько человек у нас погибло в "промке", и это все в минус вот этого человека. Я думаю, он сейчас в России почивает на лаврах", - заявляет наемник.
По его подсчетам, погибших там "где-то два батальона".
"Два полнокровных батальона с того дня и по сей день на "промке" мы потеряли. И вся эта кровь лежит на этом человеке, про которого я говорил", - подчеркнул наемник.
Напомним, силы ВСУ взяли под контроль авдеевскую "промзону" ("промку") 4 февраля 2016 года. Однако она остается одной из горячих точек на Донбассе.
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Да и х.. с ним.
Сдох московит Иван?
Кто тебя в Украину звал, баран?
А вот когда сдохнет Вова Ху..ло,
Выпью на радости с кумом дорогое вино!
Пусть **** черножопая страдает.
..
А этот черножопый наверное только недавно это слово где то услышал и не знает что оно обозначает.
Глазом единственным в небо глядит,
Протезом руки себя чешет до мяса -
Прыщи его мучают после Донбасса...
Надо слова переписать.
-Яка?
-Ну,що можно долго смотреть,як горит огонь,течёт вода и жалуется Абдулла
О ком тогда чешет этот безногий Рафи-Абдулла? Не Ходаковский же...
А воно, он, як невдобно вийшло.
Библию читать надо, а не коран
и на костыли наденем-их у тебя два