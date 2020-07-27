"Юридически Крым украинский, фактически - российский. И не мучайте меня больше", - кандидат в президенты Беларуси Тихановская. ВИДЕО

Соперница Лукашенко на выборах президента Беларуси ответила на вопрос "чей Крым".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське, об этом она сказала в интервью "Еврорадио".

Когда ведущий задал вопрос, после паузы и глубокого дыхания Тихановська ответила:

"Я на эту проблему могу ответить с точки зрения человека, женщины, против любого проявления войн. И мне очень больно из-за того, что в Украине была война ... Это очень болезненный вопрос, и он разделяет людей, настраивает друг против друга. Можно я скажу так, как принято говорить в нашей стране, как принято по международным законам? Юридически Крым украинский, фактически - российский. И не мучайте меня больше ".

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