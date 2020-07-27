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"Юридически Крым украинский, фактически - российский. И не мучайте меня больше", - кандидат в президенты Беларуси Тихановская. ВИДЕО

Соперница Лукашенко на выборах президента Беларуси ответила на вопрос "чей Крым".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське, об этом она сказала в интервью "Еврорадио".

Когда ведущий задал вопрос, после паузы и глубокого дыхания Тихановська ответила:

"Я на эту проблему могу ответить с точки зрения человека, женщины, против любого проявления войн. И мне очень больно из-за того, что в Украине была война ... Это очень болезненный вопрос, и он разделяет людей, настраивает друг против друга. Можно я скажу так, как принято говорить в нашей стране, как принято по международным законам? Юридически Крым украинский, фактически - российский. И не мучайте меня больше ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соперница Лукашенко Тихановская не ответила на вопрос об аннексии Крыма: "Не хотелось бы неосторожными словами кого-то оттолкнуть"

Автор: 

Беларусь (7920) Крым (26421) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+61
Юридически квартира твоя, но фактически в ней живёт разбойник и убийца с пулемётом
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27.07.2020 21:25 Ответить
+35
Юридически Тихановская оппонент Луке, а фактически такая же ватная пропаРашкинская политическая проститутка....
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27.07.2020 21:35 Ответить
+30
А самое обидное что все твои бывшие соседи говорят что надо просто смирится и перестать перекрывать ему воду в горшок.
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27.07.2020 21:34 Ответить
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Я читала. Дякую.
Зелень в нас тимчасово.
Вам би замість Луки щось нормальне підшукати.
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28.07.2020 13:07 Ответить
Ну что вы набросились на эту беларусскую женщину, за Крым !! Крым просрал в первую очередь кравчук!!, не добивший конретики в вопросе крыма с россией и ельциным в Беловежской пуще!!! Ещё большая вина лежит на, всеми хвалённом, воре -президенте Кучме!! Развал Украины и Крыма, начался при воре-Кучме!! Который строил воровскую империю своей дочке и зятю и болт положил на Крым и на весь украинский народ! именно в период Кучмы, резко активизировались недобитки из россии и Всякие там Лужковы и Жирики. Именно в этот период, незаконно начали толпами возвращаться, из казахтана и узбекистана в Крым, крымские татары и сеять в Крыму смуту и беспорядки, погромы и панику. Требуя возврата своих земель и имущества и устраивая безпорядки! Кучме и всяким там губернаторам крыма, было это похеру мороз!! Все усиленно воровали! Кто санаторий . кто берега , кто госдачи!! Все думали, что оно само собой разсосётся!! И не меньшая вина за Крым лежит на самих крымских татарах. А события в Тузла это уже было как следствие, этой бездеятельности Кучмы и его поддонков!! И остановить процесс уже было не возможно. А теперь эта самая татарва льёт крокодильи слёзы за свой Крым. И Сидит эта самая татарва в ВР и требует Автономии Крыма, (не понятно какого Крыма). Вы сначала верните Крым, а потом будем решать, быть в Крыму автономии или нет!!
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28.07.2020 14:23 Ответить
а разве не "татарва" этнический народ крыма с полным правом на него?
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28.07.2020 22:14 Ответить
готовилась лярва, ответ прдуманый
женщина без личного мнения, это уже не женщина и не кандидат в президенты Белоруссии,

а так, тля, типа сн у нас
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28.07.2020 21:31 Ответить
Вона виступає не від свого імені, а від трьох претендентів, один з яких - її ув'язнений чоловік. Для неї тепер наголовніше - вирвати владу з рук Лукашенка, а для цього треба об'єднати весь народ. На наступних виборах різні політики вже матимуть різні програми, кожен визначиться і з Кримом, і з білоруською мовою ітд. Тоді вже народ зможе вибирати.
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28.07.2020 23:18 Ответить
Провалила экзамен. Будет батька президент.
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29.07.2020 13:43 Ответить
Бред!!!! С ним нельзя перегоаривать- он часть россии!!! Уверен - там все непросто, нет там опозиции- там фсб!!!!
Удачи вам и смелости Белорусы!!! Америка вам в помощь!!! Просите помощи!!! И сражайтесь за свою свободу!
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10.08.2020 12:14 Ответить
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