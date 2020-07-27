"Я проклинаю тебя и все кодло, которое вокруг тебя", - отец погибшего солдата Журавля - Зеленскому. ВИДЕО
Во время митинга под ОП, на котором выступали против условий перемирия на Донбассе, отец погибшего украинского воина Ярослава Журавля жестко раскритиковал президента В. Зеленского.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ,
В частности, отец воина, обращаясь к президенту Зеленскому, заявил: "Вова, где ты был, когда бабушка развязывала с платочка последние 100 гривен и отдавала нам, волонтерам, чтобы мы везли в армию? Где ты, гнида, была, когда у моего сына ломали пальцы, вынимая автомат, а ты пил вино или кофе. Где ты был? Почему ты не возле народа Украины? Кого ты слушаешь? Вы тело Украины обмазали гнидотой разной. Вовочка, проснись! Народ вас сотрет с лица этой оплаканой земли. Я проклинаю тебя и все кодло, которое вокруг тебя".
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Обозреватель упомянул очень незаметно.
Про ТВ - и не говорю...
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/07/28/7260899/ Вот мнение человека с передовой.
А вы знаете, шо Земля - плоская?
И скажу больше: судьбы его деткам такой же!!! Но еще при его жизни!!!
Не все вимірюється грошима. Є ще в українських чоловіів і гідність, і честь, і любов до своєї землі. Ще не вмерли України ні слава, ні воля !!
А вважаєте той батько, який до речі, мій земляк, також з Дніпропетровщини, не хотів своєму сину кращої долі, ніж смерть від рук ворога н своїй землі? Я розумію, родина це важливо, щастя близьких - безумовно важлива річ. Але, не треба забувати про те, що може так статися, що не буде в вас ні дому, ні щасливої родини, ні гідної освіти в дітей, тому, що до вас в родину/дім/місто може прийти війна, яку не пустили ті, хто зміг знайти в собі сили, залишити своїх власних дітей, і піти захищати і свій і ваш дім, і свою, і вашу родину, і своє і ваше місто.
Байдужість та егоїзм це не найкращі риси людини. Вони часто є супутниками боягузтва.
Мої глибокі співчуття батькові, який зростив такого Сина.. Тримайтесь, Тато !!!
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/07/28/7260899/ Вот мнение человека с передовой.
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/07/28/7260899/ Вот мнение человека с передовой.
Нові єврейськи обличчя в Раді продали в січні - лютому в великій кількості медичні маски в Китай, Грецію та Іспанію і залишили народ України без засобів захисту при пандемії коронавируса.
Лохторат 73% вже зрозумiв що не буде єврейська дитина піклуватися про здоров'я своїх виборців. Для нього вони - ГОІ. В кінці кожної серії телесеріалу «Одного разу під Полтавою» блазень з «95 кварталу» вмонтував пісню з таким тестом: «Люди-люди, їх мільярді, їх мільярді, хай Їм грець!».Мало хто замислювався з телеглядачів «втомлених від війни», що слово «грець» аж ніяк не благословення і носить негативний відтінок. Воно має багато значень і одне з них, «шоб ви здохли». Таким чином, інородець висловлює своє ставлення до громадян УКРАЇНІ.
Батько комедіанта образив український народ I назвав виборцiв - «біомасою», а його дитина, порівняла в Юрмале громадян України з «актрисою німецького фільму для дорослих, яка готова прийняти в будь-якій кількості з будь-якого боку».
Зазвичай єврейські родини, які живуть в діаспорі, намагаються не псувати відносин з аборигенами, від яких вони годуються. У них накопичен великий досвід гасити будь-які конфлікти з сусідами, і не йти на загострення відносин. Але сім'я нінішнього президента України веде себе досить агресивно, як кажуть на Залесье «наривається на неприємності».
Кодло, захопившее владу в України, несе смерть, злидні, горе i сльози всім громадянам.
В своих образах Янелох Перший перейшов «червону межу», за якою очікується падіння рейтингу політика и передчасна відставка. Источник: https://ukranews.com/news/678385-zelenskij-o-evrejskoj-krovi-rasskazal-v-intervyu-izrailskomu-izdaniyu
А ведь можно было на передок выдвинуть эвакуационную машину типа .....СЭМ производства Житомирского БЗ.при поддержке хотя бы огня пары танковых пушек
для спасения ЖИЗНИ нашего Г е р о я
Он - нет --- слова - ничего не значащие слова поддержки не Украинского кагала .
"Беру под свой контроль!" - хотя бы эту фразу выполнил из всех обещаний на площади перед выборами ...
А , что в Израиле для евреев. 1027 боевиков ХАМАС и "Фатх" были обменяны на
(одного) капрала ШАЛИТА.https://korrespondent.net/world/1273337-gilad-shalit-vernulsya-v-izrail