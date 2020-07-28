РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5857 посетителей онлайн
Новости Видео
13 208 32

"Чуєш, ти сам село #бане! Іди нах#й",- фаны луцкой "Волыни" устроили потасовку с полицией и охраной стадиона после поражения от "Агробизнеса". ВИДЕО

Болельщики луцкой "Волыни" устроили после поражения команды от "Агробизнеса" потасовку с полицией и охраной стадиона, которая пыталась защитить президента ФК "Агробизнес" Олега Собуцкого. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ПРОФУТБОЛ, конфликт спровоцировала реакция Собуцкого на нецензурную фразу в адрес его команды, которую он случайно услышал, проходя мимо места разборок между фанами "Волыни" и ее игроками.

"Ми зараз базаримо за цю гру. Це село #бане!", - возмутился проиграшем "Волыни" болельщик.

Именно эти слова и услышал Собуцкий и ответил болельщику: "Чуєш, ти сам село #бане!".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Это плевок в глаза всем болельщикам "Динамо", - столичные ультрас анонсировали акции протеста после назначения Луческу тренером киевского клуба

Автор: 

драка (2027) футбол (3587) фанаты (437)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+12
Конечно обидно что городские продули сельской команде, но зачем же людей оскорблять, это село вас идиотов городских кормит.
показать весь комментарий
28.07.2020 09:43 Ответить
+8
Залишилось багато городян, які вважають - що сільські мешканці - це якісь рогулі, але як показує практика все навіть зовсім навпаки.
показать весь комментарий
28.07.2020 09:54 Ответить
+4
Волочиськ взув Луцьк. Я це можна пережити? (сарказм)
показать весь комментарий
28.07.2020 09:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Фани як фани. Я чув ще й не таке.
показать весь комментарий
28.07.2020 09:40 Ответить
Волочиськ взув Луцьк. Я це можна пережити? (сарказм)
показать весь комментарий
28.07.2020 09:43 Ответить
Конечно обидно что городские продули сельской команде, но зачем же людей оскорблять, это село вас идиотов городских кормит.
показать весь комментарий
28.07.2020 09:43 Ответить
Залишилось багато городян, які вважають - що сільські мешканці - це якісь рогулі, але як показує практика все навіть зовсім навпаки.
показать весь комментарий
28.07.2020 09:54 Ответить
Кого кормит? Чем??? Бесплатно? А? Или все таки за деньги?
А качество? Его нет и не было.
показать весь комментарий
28.07.2020 12:37 Ответить
т.е. когда я тут ругнусь нечаянно, то меня сразу банят..
а такие провокационные посты с нецерзурщиной, Цензору можно публиковать?
показать весь комментарий
28.07.2020 09:47 Ответить
Тю) шо это за новость?)
показать весь комментарий
28.07.2020 09:57 Ответить
Ну це новина рівня цього ресурсу .тому вибачайте-маємо .що маємо)
показать весь комментарий
28.07.2020 10:33 Ответить
Село перемогло Луцьк. Це ганьба для фк Волинь. Ще й коли нам так треба очки для попадання в Прем'єр-Лігу
показать весь комментарий
28.07.2020 10:00 Ответить
А нащо вам та ліга, коли ви програєте Підволочиську?
показать весь комментарий
28.07.2020 12:28 Ответить
Половина команд в Прем'єр-лізі із сіл. А Одеса, Харків, Луцьк і т.д. із своїми славетними командами змушені сидіти в позорній першій лізі
показать весь комментарий
28.07.2020 13:47 Ответить
А знаешь почему ? -Патамушо пацаны из "сёл" стали оставаться в "сёлах" и играть за свои команды... у "асфальтных детей" интересы совсем другие сейчас...
показать весь комментарий
28.07.2020 14:04 Ответить
А Луцьк шо не село ?
показать весь комментарий
28.07.2020 12:46 Ответить
Чуть більше за Волочиськ.
показать весь комментарий
28.07.2020 13:25 Ответить
Луцьк найбільше місто на Волині
показать весь комментарий
28.07.2020 13:48 Ответить
и всё, можешь поставить точку в этом предложении. Вашу "Торпедо-Волынь" как рвали "сёла" так и будут рвать - это исторически так сложилось... Чего только стоит матч 1989 года на День Шахтёра на поселковом стадионе в Жовтневом Нововолынска , когда почти серебряных призёров "Торпедо" порвали местные пацаны со счётом 5:0 !
Так шо кто ты там говоришь село...?
показать весь комментарий
28.07.2020 13:58 Ответить
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрел дело по заявлению ПФЛ и комитета по этике и честной игры УАФ относительно инцидента, произошедшего 15 июля 2020 года после матча 24-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд первой лиги ФК "Агробизнес" (Волочиск) - ФК "Минай" (Ужгород).
Собуцкий ударил арбитра. Комитет признал, что его действия нанесли вред имиджу украинского футбола.
По результатам рассмотрения КДК УАФ постановил запретить Собуцкому любую деятельность, связанную с футболом, пожизненно. Кроме того, клуб "Агробизнес" оштрафовали на 500 000 гривен.
Команде запрещено проводить матчи на стадионе "Юность" в городе Волочиск до отдельного решения Комитета УАФ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований.
показать весь комментарий
28.07.2020 10:03 Ответить
Яка потужна і важлива новина!
показать весь комментарий
28.07.2020 10:08 Ответить
Разборки селюков.
показать весь комментарий
28.07.2020 10:23 Ответить
Більшість видатних дворянських родів це селюки, місто в основному давало люмпенів.
показать весь комментарий
28.07.2020 12:31 Ответить
Ти ба новина, село, як село нічого нового.
показать весь комментарий
28.07.2020 10:27 Ответить
Справедливі зауваження.
Інакше фани покинуть клуб. Дворовому футболу продули...
показать весь комментарий
28.07.2020 10:29 Ответить
Пагналі наши городскіх!..
показать весь комментарий
28.07.2020 10:31 Ответить
Москали, ну шо с них взять
показать весь комментарий
28.07.2020 10:39 Ответить
фанати спровокували бійку, людям немає чим зайнятись, хочуть адреналіну, то після кожної гри на них треба проводити тренування поліції з щитами і кийками, оточують і внатурі гамселть фанатів, може тоді розуму наберуться.
показать весь комментарий
28.07.2020 11:02 Ответить
Ахахаха. Єти малолетки хотя бі знают на кого прігали? Если бі не полиция и добрались до тела, то через пару недель пропали бі безвести навсегда. )))
показать весь комментарий
28.07.2020 11:05 Ответить
А те що Колос з села Ковалівка Динамо взув 2-0, то там ультрас мали б розірвати Суркісню, але він їм ще гівна підкинув у вигляді Луческу.
показать весь комментарий
28.07.2020 11:19 Ответить
причому в Ковалівці 1,6 тис жителів, а у Волочиську 20 тис.
показать весь комментарий
28.07.2020 11:21 Ответить
Чекаємо Агробізнес - Реал М у фіналі ЛЧ.
показать весь комментарий
28.07.2020 12:30 Ответить
руки геть від патріотів
показать весь комментарий
28.07.2020 13:13 Ответить
І правильно сказав президента ФК "Агробізнес" Олег Собуцький. Молодці Волочиськ. Виходить, що село вміє все, а "городские" тільки матюкатися і погрожувати. Бо якби почалась бійка, то звичайно волиняни відповзали без своїх хвостів. Навчіться грати і розмовляти, а потім приїзжайте до людей.
показать весь комментарий
28.07.2020 13:23 Ответить
Нанавиджу *******,які зневажають село і його мешканців,цим вони подібні до свинособак.
показать весь комментарий
28.07.2020 14:15 Ответить
 
 