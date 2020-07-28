"Чуєш, ти сам село #бане! Іди нах#й",- фаны луцкой "Волыни" устроили потасовку с полицией и охраной стадиона после поражения от "Агробизнеса". ВИДЕО

Болельщики луцкой "Волыни" устроили после поражения команды от "Агробизнеса" потасовку с полицией и охраной стадиона, которая пыталась защитить президента ФК "Агробизнес" Олега Собуцкого. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ПРОФУТБОЛ, конфликт спровоцировала реакция Собуцкого на нецензурную фразу в адрес его команды, которую он случайно услышал, проходя мимо места разборок между фанами "Волыни" и ее игроками.

"Ми зараз базаримо за цю гру. Це село #бане!", - возмутился проиграшем "Волыни" болельщик.

Именно эти слова и услышал Собуцкий и ответил болельщику: "Чуєш, ти сам село #бане!".

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