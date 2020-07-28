"Чуєш, ти сам село #бане! Іди нах#й",- фаны луцкой "Волыни" устроили потасовку с полицией и охраной стадиона после поражения от "Агробизнеса". ВИДЕО
Болельщики луцкой "Волыни" устроили после поражения команды от "Агробизнеса" потасовку с полицией и охраной стадиона, которая пыталась защитить президента ФК "Агробизнес" Олега Собуцкого. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ПРОФУТБОЛ, конфликт спровоцировала реакция Собуцкого на нецензурную фразу в адрес его команды, которую он случайно услышал, проходя мимо места разборок между фанами "Волыни" и ее игроками.
"Ми зараз базаримо за цю гру. Це село #бане!", - возмутился проиграшем "Волыни" болельщик.
Именно эти слова и услышал Собуцкий и ответил болельщику: "Чуєш, ти сам село #бане!".
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+12 Максим Дерендяев
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+8 Oljik
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+4 Olga Lunkina
показать весь комментарий28.07.2020 09:43 Ответить Ссылка
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А качество? Его нет и не было.
а такие провокационные посты с нецерзурщиной, Цензору можно публиковать?
Так шо кто ты там говоришь село...?
Собуцкий ударил арбитра. Комитет признал, что его действия нанесли вред имиджу украинского футбола.
По результатам рассмотрения КДК УАФ постановил запретить Собуцкому любую деятельность, связанную с футболом, пожизненно. Кроме того, клуб "Агробизнес" оштрафовали на 500 000 гривен.
Команде запрещено проводить матчи на стадионе "Юность" в городе Волочиск до отдельного решения Комитета УАФ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований.
Інакше фани покинуть клуб. Дворовому футболу продули...