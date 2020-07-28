В центре Днепра мужчина ногами избил женщину: "Долбо#б, что ты делаешь?!". ВИДЕО
В Днепре посреди улицы на глазах у прохожих мужчина избил женщину ногами. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись, на которой зафиксирован фрагмент избиения опубликована в соцсетях.
На записи видно, как мужчина толкает женщину на тротуар, а потом наносит ей удар ногой в голову. После такого удара женщина перестала двигаться. Один из прохожих возмутился таким избиением, но помочь ей не пытался. Остальные прохожие никак не отреагировали на лежащую женщину - просто проходили мимо.
Топ комментарии
+49 Dmitry Ender
показать весь комментарий28.07.2020 11:05 Ответить Ссылка
+39 vigo
показать весь комментарий28.07.2020 11:26 Ответить Ссылка
+29 Dmitry Ender
показать весь комментарий28.07.2020 11:02 Ответить Ссылка
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Ты, без сомнения, пионЭр, бэтмен и супермен в одном лице: гоняешь по городам и весям, за справедливость ратуешь, подлецов наказуешь, горы воздымаешь и всегда знаешь какой подлец за кого голосовал на очередных выборах. И их испепеляешь. Уря тебе.
Все стоят и смотрят или снимают...помощи тётке шо лежит в нокауте НОЛЬ!
СТАДО ДЕБИЛОВ...прости Господи