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В центре Днепра мужчина ногами избил женщину: "Долбо#б, что ты делаешь?!". ВИДЕО

В Днепре посреди улицы на глазах у прохожих мужчина избил женщину ногами. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись, на которой зафиксирован фрагмент избиения опубликована в соцсетях.

На записи видно, как мужчина толкает женщину на тротуар, а потом наносит ей удар ногой в голову. После такого удара женщина перестала двигаться. Один из прохожих возмутился таким избиением, но помочь ей не пытался. Остальные прохожие никак не отреагировали на лежащую женщину - просто проходили мимо.

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Автор: 

Днепр (4440) женщины (891) избиение (9816)


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Топ комментарии
+49
Вступитесь и тетка напишет заявление на вас, т.к. окажется, что это её муж. И уедете в места не столь отдалённые. Лучше всегда вызывать полицию
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28.07.2020 11:05 Ответить
+39
может получиться, как в Запорожье: парень вступился и поехал в больницу, а оттуда на кладбище.
Его убийцу суд отпустил под залог.
И где теперь та, за которую парень вступился?
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28.07.2020 11:26 Ответить
+29
Да, и для начала - выбирать людей, а не голобородек
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28.07.2020 11:02 Ответить
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Сначала голосует за Зеленского. Потом избивает женщину ногами.
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29.07.2020 09:23 Ответить
Сначала ты играешь джаз, а после - Родину предАшь.
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29.07.2020 09:48 Ответить
я о том, что быдло, как правило, очень цельно и последовательно в своих проявлениях. Это правило особенно характерно для ЗЕлупососов и прочих примитивных паразитов. Типа тебя.
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29.07.2020 11:03 Ответить
************, я всегда знал, что я паразит.
Ты, без сомнения, пионЭр, бэтмен и супермен в одном лице: гоняешь по городам и весям, за справедливость ратуешь, подлецов наказуешь, горы воздымаешь и всегда знаешь какой подлец за кого голосовал на очередных выборах. И их испепеляешь. Уря тебе.
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29.07.2020 11:21 Ответить
Это полный п...ц
Все стоят и смотрят или снимают...помощи тётке шо лежит в нокауте НОЛЬ!
СТАДО ДЕБИЛОВ...прости Господи
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29.07.2020 09:53 Ответить
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