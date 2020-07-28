В центре Днепра мужчина ногами избил женщину: "Долбо#б, что ты делаешь?!". ВИДЕО

В Днепре посреди улицы на глазах у прохожих мужчина избил женщину ногами. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись, на которой зафиксирован фрагмент избиения опубликована в соцсетях.

На записи видно, как мужчина толкает женщину на тротуар, а потом наносит ей удар ногой в голову. После такого удара женщина перестала двигаться. Один из прохожих возмутился таким избиением, но помочь ей не пытался. Остальные прохожие никак не отреагировали на лежащую женщину - просто проходили мимо.

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