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Пять катеров проекта FPB 98 MKI для украинских пограничников построят в Николаеве. Еще 15 - на заводах французской компании ОСЕА. ВИДЕО

Пять катеров французского проекта FPB 98 MKI для украинских пограничников построят на Николаевском судостроительном заводе "Нибулон". Остальные 15 - будут сделаны на производственных предприятия французской компании ОСЕА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом выпуске программы "Поліцейська хвиля".

Общая стоимость совместного проекта - 136 миллионов евро.

Катера проекта FPB 98 MKI - современные, маневренные, легкие патрульные суда длиной 32 метра, которые разгоняются до 30 узлов и имеют запас хода 1200 морских миль. После постройки катера оснастят современными системами оптико-электронного наблюдения, спутниковой связью и необходимым вооружением.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США одобрили продажу Украине 16 патрульных катеров Mark VI: 6 кораблей уже готовятся, - Кулеба

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Госпогранслужба (6572) корабль (2046) Николаев (2160) пограничники (1583)


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Топ комментарии
+11
По современной моде их бы противокорабельными ракетами вооружить...
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28.07.2020 12:04 Ответить
+8
Головна загроза Україні , не лише з моря , це 73% лохтората !!))
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28.07.2020 12:33 Ответить
+7
Угу, - и еще одну палубу сделать, чтобы самолеты могли садиться... И казино с блэкджеом и шлюхами... Чтобы уж фул-хауз...
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28.07.2020 12:10 Ответить
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ТАМ ДЕ І 50 ЄВРОПЕЙСЬКИХ ГЕЛІКОПЕТЕРІВ РЮКЗАКЕВИЧА
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28.07.2020 15:35 Ответить
Межгалактически.
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28.07.2020 15:04 Ответить
Нет денег, нет товара, нет производства,есть деньги есть товар, есть производство,но не в Украине есть деньги , нет товара, нет производства, может Абромяучиса главу Укроборонпрома надо заслушать,перед тем как кормить другие страны и отсылать деньги и заказы на производство за границу, а от куда налоги брать будем? скажем на короновирус, а они ж их на дорогах половину украли, тогда вопрос отпал,но почему зарплату населению не платить оно же вымрет? скажете, а какая разница,главное, что бы власть хорошо кушала, почему Украина могла раньше авианосцы , самолеты строить, а сейчас не может, радары можем, двигатели можем, ракеты пушки можем, нет электронной базы, комуникаций, и условий быта?, так за такие заказы как вертолеты , катера, можно было завод по производству чипов построить, но это если за страну кто то беспокоился, даже умным не надо быть, умные должны быть инженеры и платить надо у их семьи есть, и хоть каплю совести иметь, когда народ лапу сосет, а солдаты умирая страну защищают, какая совесть? Одно вредительство. ВЛАСТЬ за себя думает,за свои маетки за границей потому туда и деньги украинцев отсылает, даже можно было заказ освоить 50% на 50%, и поддерживать свои технологии, что бы окончательно не свалиться в сырьевую колонию с олигарха и учиться у других,если сами чего то не можем,но для этого надо желание,умы надо покупать, а не землю и заводы дерибанить. Потому не удивительно, что ни чего не получается, потому что власть население до нищеты доводит, пото му что власть тупая,нет для себя она конечно умная все они хорошо присроились в стране с минимальной пенсией 50 $, но для государства и народа тупая,руки из задницы выросли, а голова, что бы только есть,ворует с убытков, ни чего не создают, а для этого целая система гос.управления нужна, которая должна работать на рыночной основе, а ее разрушили, себе зарплаты миллионные поделали,больше, чем в Германии, а делать ничего не умеют, где результат? в заднице? в недвижимости за границей?, в офшорах?, только крадут, нам такая власть не надо пусть идут на перевыборы вон.
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28.07.2020 15:17 Ответить
Гарна новина
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28.07.2020 15:32 Ответить
а навпаки не можно?
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28.07.2020 16:08 Ответить
Авакяшка явно наладил контакты с нашими французскими "друзьями" и откаты от них получает хорошие, иначе объяснить покупку катеров у франции , а не у украинских производителей просто невозможно.
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28.07.2020 16:47 Ответить
То, что без откатов не обошлось, даже не сомневаюсь. Одно хорошо - купил нужную вещь.
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29.07.2020 09:39 Ответить
Нам нужны ПВО, ракеты, и флот, а не катера для мусоров, тем более импортные. на эти деньги можно было бы очень много чего действительно нужного купить для армии, но авакяшка у нас один из кукловодов шмаркли, а значит мы спонсируем эту чурку и жабоедов, в то время как наши заводы стоят.
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29.07.2020 21:02 Ответить
Вангую,те которые построят во Франции,будут нести службу,которые в Украине,из ремонтных доков вылазить не будут.
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29.07.2020 09:04 Ответить
Вот такого плана корабли будут уместны для Украины.
А авианосцы, крейсеры и прочая гигантомания - игрушки для генералов, которыми они не умеют даже пользоваться, как показал 2014 год.
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29.07.2020 09:38 Ответить
Что же так Аваков полюбил все французское? То вертолети,то катера .А почему бы не взять кредиты и профинансировать украинское производство? С французами,наверное,легче и безопаснее договориться про откаты? Такая власть зовется комрадорской,а деятелей вроде Авакову зовут комрадорами,то есть людьми по обслуживанию,отстаиванию интересов иностранных государств! Есть поговорка:дурной пример заразителен,вот и министерство обороны и руководство ВМФ подсуетилось и подписало контракт с США о поставке катеров Mark VI для ВМФ,якобы они усилят обороноспособность ВМФ,но если сравнить ТТД российских фрегатов и корветов,то окажется,что приобрели готовые ,удобные мишени для российских ВМФ,не более того.Надо же быть таким бездарем и слабаком чтобы заниматься такими никчемными делами.Нет в Украине ВМФ,нет в Украине настоящих морских командиров!
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29.07.2020 10:37 Ответить
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