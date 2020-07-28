Пять катеров проекта FPB 98 MKI для украинских пограничников построят в Николаеве. Еще 15 - на заводах французской компании ОСЕА. ВИДЕО

Пять катеров французского проекта FPB 98 MKI для украинских пограничников построят на Николаевском судостроительном заводе "Нибулон". Остальные 15 - будут сделаны на производственных предприятия французской компании ОСЕА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом выпуске программы "Поліцейська хвиля".

Общая стоимость совместного проекта - 136 миллионов евро.

Катера проекта FPB 98 MKI - современные, маневренные, легкие патрульные суда длиной 32 метра, которые разгоняются до 30 узлов и имеют запас хода 1200 морских миль. После постройки катера оснастят современными системами оптико-электронного наблюдения, спутниковой связью и необходимым вооружением.

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