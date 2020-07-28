Нардеп ОПЗЖ Кива поясняет 1,2 млн дохода сдачей в аренду сливной ямы, а проживание в незадекларированной квартире - "общим сексом", - Bihus.info. ВИДЕО+ФОТО

Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива поясняет заработок 1,2 млн грн в год арендой в Полтавской области ямы размером 20 на 20 метров, предназначенной для сбрасывания жмыха от сахарной свеклы после переработки.

Об этом говорится в расследовании Bihus.info, передает Цензор.НЕТ.

Как установили журналисты, Кива фактически живет на улице Лютеранской, что в центре Киева. Кроме того, народного депутата постоянно сопровождают люди в экипировке, похожие на представителей охраны. Но ни помещения, ни аренда услуг частной охраны не отражены в декларации Кивы. Автомобили, на которых передвигаются якобы охранники Кивы, не зарегистрированы в базе данных МВД.

Источником доходов, который может покрывать расходы Кивы на квартиру и охрану, в декларации указана жомовая яма площадью 400 квадратных метров - это яма, которую используют для отходов при производстве сахара из свеклы. Кива якобы сдавал эту яму в аренду и заработал на этом 1,2 миллиона гривен в год.

Как убедились журналисты Bihus.Info, место, где расположена яма Кивы, уже давно не используется, а сама яма поросла бурьяном.

Жомовая яма - скриншот из видео

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Арендаторы ямы на Полтавщине, указанные в декларации Кивы, — ООО "Компания "Сиквел"", зарегистрированная во Львове. В разговоре с журналистами ее представитель назвала причину аренды "коммерческой тайной". "Компания "Сиквел"" фигурирует в одном из уголовных производств как фиктивная, отмечают расследователи.

Через год после сдачи жомовой ямы в аренду Кива продал ее, за сколько — неизвестно. Покупателем стала фирма "Укрсвязьмонтаж", в которой Кива когда-то был директором и главным бухгалтером.

В комментарии Bihus.Info Кива заявил, что "никому не продавал яму". "Может, кто рейдернул ее? В нашей стране все может быть. Ничего я не продавал", - сказал народный депутат.

Объяснил он и ситуацию и с незадекларированным жильем. "На Лютеранской квартире, там живет моя подруга", - ответил Кива. На вопрос, почему он не декларирует жилье, в котором живет с подругой, ведь они имеют общий быт, депутат ответил: "У меня с ней не общий быт, у меня с ней общий секс. Бывает и такое. У вас бывает совместный секс?"