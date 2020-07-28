Нардеп ОПЗЖ Кива поясняет 1,2 млн дохода сдачей в аренду сливной ямы, а проживание в незадекларированной квартире - "общим сексом", - Bihus.info. ВИДЕО+ФОТО
Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива поясняет заработок 1,2 млн грн в год арендой в Полтавской области ямы размером 20 на 20 метров, предназначенной для сбрасывания жмыха от сахарной свеклы после переработки.
Об этом говорится в расследовании Bihus.info, передает Цензор.НЕТ.
Как установили журналисты, Кива фактически живет на улице Лютеранской, что в центре Киева. Кроме того, народного депутата постоянно сопровождают люди в экипировке, похожие на представителей охраны. Но ни помещения, ни аренда услуг частной охраны не отражены в декларации Кивы. Автомобили, на которых передвигаются якобы охранники Кивы, не зарегистрированы в базе данных МВД.
Источником доходов, который может покрывать расходы Кивы на квартиру и охрану, в декларации указана жомовая яма площадью 400 квадратных метров - это яма, которую используют для отходов при производстве сахара из свеклы. Кива якобы сдавал эту яму в аренду и заработал на этом 1,2 миллиона гривен в год.
Как убедились журналисты Bihus.Info, место, где расположена яма Кивы, уже давно не используется, а сама яма поросла бурьяном.
Жомовая яма - скриншот из видео
Арендаторы ямы на Полтавщине, указанные в декларации Кивы, — ООО "Компания "Сиквел"", зарегистрированная во Львове. В разговоре с журналистами ее представитель назвала причину аренды "коммерческой тайной". "Компания "Сиквел"" фигурирует в одном из уголовных производств как фиктивная, отмечают расследователи.
Через год после сдачи жомовой ямы в аренду Кива продал ее, за сколько — неизвестно. Покупателем стала фирма "Укрсвязьмонтаж", в которой Кива когда-то был директором и главным бухгалтером.
В комментарии Bihus.Info Кива заявил, что "никому не продавал яму". "Может, кто рейдернул ее? В нашей стране все может быть. Ничего я не продавал", - сказал народный депутат.
Объяснил он и ситуацию и с незадекларированным жильем. "На Лютеранской квартире, там живет моя подруга", - ответил Кива. На вопрос, почему он не декларирует жилье, в котором живет с подругой, ведь они имеют общий быт, депутат ответил: "У меня с ней не общий быт, у меня с ней общий секс. Бывает и такое. У вас бывает совместный секс?"
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Это будущий президент Украины, за него проголосует бывший "бубочкин" лохторат, разочаровавшийся в "бубочке".
Это будущаяя партия власти, а Кива - будущий президент Украины.
Вас это удивляет?
А "бубочке" Вы не удивились, нет?
Так вот следующий президент будет Кива, ему Шарий отдаст голоса бывшего "бубочкиного", а ныне его, Шария, лохтората.
Нынешнего президента Беня выточал, по словам самого Бени, из полена.
Киву "вылепили" из содержимого той самой ямы.
Раньше он дрочил только в Раде, а скоро будет заниматься любимым делом на международной арене.
У него же Арсен на связи!
Удивили!
А за онанизм в ВР хоть гараж ему подкинули?
Такими "разоблачительными" репортажами их авторы могут слегка всколыхнуть, затянутую ряской поверхность болота. После этого все успокаивается и болото продолжает гнить дальше. Все все пофиг...
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
учитесь, дети!
Кроме того, еще одним источником поставки титушек служит Федерация боевого самбо Украины, почетным президентом которой является В. Медведчук.