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Новости Видео Агрессия России против Украины
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Наемники РФ обстреляли позиции украинских воинов возле Шумов, потерь нет, - Минобороны. ВИДЕО

Российско-оккупационные войска с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня на Луганском направлении.

Утром, противник обстрелял позиции украинских воинов неподалеку Шумов из подствольного гранатомета.

По имеющейся информации, боевых потерь со стороны украинских подразделений нет.

Подразделения Объединенных сил продолжают соблюдать условия прекращения огня и готовы дать адекватный ответ на любые коварные и провокационные действия противника.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пока сложно говорить о возвращении российских офицеров в состав Совместного центра по контролю и координации, - Песков

Автор: 

Минобороны (9419) обстрел (27784) Донбасс (26957)


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Топ комментарии
+62
Наемники РФ обстреляли позиции украинских воинов возле Шумов, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9481
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28.07.2020 13:22 Ответить
+42
А в ответ стреляли? зелень тут распинается, что ответный огонь можно.
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28.07.2020 13:21 Ответить
+39
Найманці РФ обстріляли позиції українських воїнів біля Шумів, втрат немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 6262
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28.07.2020 13:30 Ответить
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А в ответ стреляли? зелень тут распинается, что ответный огонь можно.
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28.07.2020 13:21 Ответить
Наемники РФ обстреляли позиции украинских воинов возле Шумов, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5560
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28.07.2020 13:23 Ответить
Зєлєнскій дав залп пуканом. Зебіли теж залпанули. А бійці мовчки скрипіли зубами.
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28.07.2020 13:25 Ответить
"Зєлєнскій дав залп пуканом." - и никто огоньку не поднёс? Это упущение, однозначно!
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28.07.2020 13:27 Ответить
Найманці РФ обстріляли позиції українських воїнів біля Шумів, втрат немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 6262
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28.07.2020 13:30 Ответить
Найманці РФ обстріляли позиції українських воїнів біля Шумів, втрат немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 456
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28.07.2020 13:39 Ответить
То не щитается. То было понарошку.
Продолжаем радоваться миру во главе с уклонистом-предателем.
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28.07.2020 13:28 Ответить
ні, у відповідь - НЕ СТРЕЛЯЛИ, бо якщо вистрілять - бо бубОчко злякається.. воно ж пообіцяло "не стрелять"
Наемники РФ обстреляли позиции украинских воинов возле Шумов, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8463
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28.07.2020 13:29 Ответить
Та хай лякаеться - кого это волнует?..
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28.07.2020 13:31 Ответить
Підри!
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28.07.2020 13:33 Ответить
Та хозарам пофіг!
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28.07.2020 13:34 Ответить
Зедебіла на нуль! той обстріл несистемний!
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28.07.2020 13:22 Ответить
Наемники РФ обстреляли позиции украинских воинов возле Шумов, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9481
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28.07.2020 13:22 Ответить
Отлично!
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28.07.2020 13:26 Ответить
Всебічне "прекращение" вогня, однаку знову наіпалі нелоха оманьського
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28.07.2020 13:22 Ответить
Ну и смысл?!! Всех этих перемирий!!!?Зеля думаешь самый умный?! Всех слуг народа туда и пусть наслаждаются перемирием в турборежиме!!!
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28.07.2020 13:23 Ответить
Слова зеля, думать и умный не пишутся в одном предложении.
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28.07.2020 14:30 Ответить
вот если бы росиянские наёмники обстреливали Банковую и дом, в котором живет семья Зеленой Шмаркли, а жители Украины по ТВ наблюдали как обкаканый Зеленский ползет в погреб за памперсами.. и так трое суток ТВ шоу..
вот тогда было бы справедливо..
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28.07.2020 13:23 Ответить
обстрел был безсистемный поэтому не считается . не обращайте внимание всеобщее перемирие не нарушено
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28.07.2020 13:24 Ответить
Страна лохов.
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28.07.2020 13:24 Ответить
И какой мгновенний и адекватний ответ дали? Мишени изобразили,нарисовав круги на форме?
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28.07.2020 13:24 Ответить
позвонили оркам, спросили - "Можна отвечать", -те говорят - "Не, нельзя"
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28.07.2020 13:27 Ответить
Може і так бути.
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28.07.2020 13:28 Ответить
Я ж говорил, что зеленский воюет на стороне ********* и дырявых. Он враг Украины. Поэтому ему так срочно нужно было чтобы ВСУ перестали стрелять и сдали оружие.
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28.07.2020 13:26 Ответить
Мабуть скоро почуємо: «Офіс Прєзідєнта, радостно встрєчаєт русскіх дєсантніков освободітєлєй !!!!»
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28.07.2020 13:26 Ответить
Терпилы?так нашу армию никто не унижал
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28.07.2020 13:26 Ответить
А коли в ДАП наших сєпари через свої лаштунки пропускали десь там в 2015 році, а наші чи не в трусах патрони ховали, то не принижували? Хряк тоді був верховним. А нинішній Ніщо лише продовжує започатковане. Оберемо до влади націонал-патріотів, і всіх цих ублюдків запитають чому ми під "мудрим" керівництвом нинішніх і попередніх були бідні і дурні.
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28.07.2020 13:51 Ответить
щось твого "хероя" кощулинського нечутно і не видно. сидить як миша під віником
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28.07.2020 13:58 Ответить
Він траву стриже. Не займайте, йому не до Вас.
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28.07.2020 18:00 Ответить
я, певно, щось пропустив. Про яку траву мова??? Вибачте за невігластво
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28.07.2020 18:26 Ответить
Як?!! Не в курсі?!!! Та світ не видів таких патрійотів, як свобода і Кошулинський! Цілий футбольний газон у Львові, у якійсь школі, був підстрижений за підтримки... УВАГА!!!... ВО "Свобода" і особисто пана Кошулинського!!! Маєш?!! "Ґвозді би дєлать із етіх людей..."
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28.07.2020 22:25 Ответить
Ви,члени секти "абинепорох",нагадуєте ту гулящу молодицю,яка зраджувала чоловіка тільки тоді, коли він був у відрядженні і страшенно пишалася перед подругами такою своєю добропорядністю.Не можна бути трішки хвойдою,трішки порядною.Ти або бл@дь,або порядна людина.
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28.07.2020 14:13 Ответить
......Степан решил сознательно готовить себя к мученичеству ради идеи, проверяя, сможет ли он в случае необходимости вынести пытки, и с этой целью загонял себе иголки под ногти. Позднее, по свидетельству товарищей, уже будучи студентом, Степан истязал себя ремнём, обжигал пальцы, защемлял их в косяках дверей и т.п.. ( http://day.kyiv.ua/ru/article/lichnost/fenomen-stepana-bandery Пётр Кралюк. Феномен Степана Бандеры. И почему его боятся украинофобы?)
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28.07.2020 14:24 Ответить
Степан терпел и им велел
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28.07.2020 14:25 Ответить
хаотично и единично? ааа...так это не считается...
хлопчики наши...как жеж вам там не весело и не-поприкольно...
(думай-те... подсказываю: единичные - не считается! понимаете??? орлам и соколятам с шакалами и жабами ... на одной высоте не быть....)))
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28.07.2020 13:27 Ответить
При владі--сепари, зрадникі,ворогі України.
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28.07.2020 13:27 Ответить
зеля не зрадник,зеля ворог,який працює на кремль!!!!!
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28.07.2020 13:29 Ответить
Пора звонить ***** ... хотя Песков сказал заранее ,что ******** тут не при делах и ни за что не отвечает ...
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28.07.2020 13:29 Ответить
Зеленский уже звонил позавчера кремлёвской перхоти *********** по приказу бородатой путенской содержанки с преобладающими женскими гормонами и мужским именем "кабздыр"...
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28.07.2020 15:45 Ответить
Не здивований.
Невже всі вови пустобрехи?
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28.07.2020 13:31 Ответить
Херня. Не считается. Это бессистемный обстрел.
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28.07.2020 13:33 Ответить
Пока рашка свой пятак свинной не уберет с Донбасса,все договоры будут только сотрясать воздух! Куда только зеля не будет целовать Лугандон там везде жопа!!!
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28.07.2020 13:36 Ответить
Найманці РФ обстріляли позиції українських воїнів біля Шумів, втрат немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5181

де відосик від нелоха?
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28.07.2020 13:37 Ответить
Надо отойти под капельницей сначала.
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28.07.2020 13:41 Ответить
Навіщо добкіна-молодшого сюди постити?)))
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28.07.2020 13:52 Ответить
-тёска -привет!
-привет- тёска, чё хател?
-мы их развели как лохов...
-так точно...в 42-то годика...
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28.07.2020 13:37 Ответить
ета нічіво!
зато піріміріє!
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28.07.2020 13:38 Ответить
i ано работаєт (с) ОП
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28.07.2020 13:47 Ответить
Чекаю відосика з янелохом де він скаже що перемиріє пакращується. Всього 1 обстріл.
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28.07.2020 13:39 Ответить
Не считается у нас перемирие
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28.07.2020 13:39 Ответить
у зелі жопа болить кадирка прийняв вибачання
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28.07.2020 13:40 Ответить
А вот если закидать "Картель-95" на сцене яйцами - они будут стоять не предпринимая никаких действий?
Ну, они же артисты, кодекс поведения, искусство требует жертв и т.п. !?
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28.07.2020 13:41 Ответить
на чиєму боці президент України?
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28.07.2020 13:42 Ответить
На боці країни, в якій він прожив половину свого життя в Москві.
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28.07.2020 13:43 Ответить
Ну это ж не системные обстрелы! Главное мир в глазах видеть.
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28.07.2020 13:47 Ответить
"Пастреливают"-это не нарушение перемирия. И вообще-какая разница? Фонарь горит,дырку на дороге заасфальтировали. Всё пучком.
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28.07.2020 13:49 Ответить
Стріляли потусторонні сили - безтілесні лихі парфуми. Зараз Верховний стане на доріжку і в астральному вимірі поцілить з цибулі їм прямо у вороже серце!
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28.07.2020 13:50 Ответить
нет разведки - нету глаз
и ...имеет сепар нас
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28.07.2020 14:01 Ответить
зебобики
Найманці РФ обстріляли позиції українських воїнів біля Шумів, втрат немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2727
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28.07.2020 14:01 Ответить
прараSSейские "панцыри" к стрельбе гатовы !
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28.07.2020 14:05 Ответить
ох и дохрена ж якунович понаразводил в межигорье страусов
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28.07.2020 14:13 Ответить
Не обращайте внимания, как сказал коллаборант и вице-премьер резников, такое бывает, это просто эасцес, не шумите, никого же не убили.
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28.07.2020 14:05 Ответить
Спокойствие, только спокойствие!
По анализам из ОПы это не системный обстрел, а как-бы случайный.
Та сторона твёрдо выполняет условия перемирия!
В. ЗЕЛЕНСКИЙ
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28.07.2020 14:14 Ответить
Офис президента вместе с президентом под обстрелы. Пусть там работают. Все равно обстрелы понарошку.
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28.07.2020 14:15 Ответить
Если никто не погиб то не считается.
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28.07.2020 14:31 Ответить
Падумаєш пастрєлівают, зате ні одна куля до Бубочки не долітає.
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28.07.2020 14:43 Ответить
війна - це мир, тюрма - це свобода, щоденні обстріли - це всеосяжний режим припинення вогню
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28.07.2020 15:10 Ответить
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Кстати, вот за вчера минимум 3 обстрела, которые даже в штабе ООС не посмели утаить.

На деле же в разы больше.
Но ок, 3 обстрела - я хочу видеть, со стороны российских оккупантов информацию, подтвержденную ОБСЕ, о том, какие подразделения оккупантов нарушили, фамилии их командиров и какое наказание получили бойцы врага, которые стреляли, и их командиры.
Где я могу почитать об этом и увидеть видео?
Ведь генералы Зеленского с нашей стороны мгновенно выдадут все это, стоит только кому-то из наших перехотеть тупо умирать под обстрелами российских оккупантов. Так где подтверждение ответственности за уже доказанные нарушения россиянами?
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28.07.2020 15:59 Ответить
Надеюсь, "наемники РФ" получили за это дисциплинарное взыскание?
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28.07.2020 17:03 Ответить
Для Зескоткоманди проблема не анексія Криму та окупація Донбасу а наявність ЗСУ та те що вони до сих пір боєздатні тому ця команда робить все щоб перетворити армію на деморалізований слухняний натовп готовий до капітуляції.
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28.07.2020 17:35 Ответить
шо, опять?
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28.07.2020 22:58 Ответить
 
 