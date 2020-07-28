Наемники РФ обстреляли позиции украинских воинов возле Шумов, потерь нет, - Минобороны. ВИДЕО
Российско-оккупационные войска с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня на Луганском направлении.
Утром, противник обстрелял позиции украинских воинов неподалеку Шумов из подствольного гранатомета.
По имеющейся информации, боевых потерь со стороны украинских подразделений нет.
Подразделения Объединенных сил продолжают соблюдать условия прекращения огня и готовы дать адекватный ответ на любые коварные и провокационные действия противника.
Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.
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Продолжаем радоваться миру во главе с уклонистом-предателем.
вот тогда было бы справедливо..
хлопчики наши...как жеж вам там не весело и не-поприкольно...
(думай-те... подсказываю: единичные - не считается! понимаете??? орлам и соколятам с шакалами и жабами ... на одной высоте не быть....)))
Невже всі вови пустобрехи?
де відосик від нелоха?
-привет- тёска, чё хател?
-мы их развели как лохов...
-так точно...в 42-то годика...
зато піріміріє!
Ну, они же артисты, кодекс поведения, искусство требует жертв и т.п. !?
и ...имеет сепар нас
По анализам из ОПы это не системный обстрел, а как-бы случайный.
Та сторона твёрдо выполняет условия перемирия!
В. ЗЕЛЕНСКИЙ
https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/3394438737242803?__cft__[0]=AZUhDnQju1tnZcXUwX7M3MfBdQKyMF0o8TTJRYX_PhInkw6k77PrmmkBYxXpxiVdkx3weVlKSrwUTzllow6Mliyu1OlLBT4OlSyqi-OclGKtc38Dfp3yzDZyLBqboKmfzOQ&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·
Кстати, вот за вчера минимум 3 обстрела, которые даже в штабе ООС не посмели утаить.
На деле же в разы больше.
Но ок, 3 обстрела - я хочу видеть, со стороны российских оккупантов информацию, подтвержденную ОБСЕ, о том, какие подразделения оккупантов нарушили, фамилии их командиров и какое наказание получили бойцы врага, которые стреляли, и их командиры.
Где я могу почитать об этом и увидеть видео?
Ведь генералы Зеленского с нашей стороны мгновенно выдадут все это, стоит только кому-то из наших перехотеть тупо умирать под обстрелами российских оккупантов. Так где подтверждение ответственности за уже доказанные нарушения россиянами?