Наемники РФ обстреляли позиции украинских воинов возле Шумов, потерь нет, - Минобороны. ВИДЕО

Российско-оккупационные войска с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня на Луганском направлении.

Утром, противник обстрелял позиции украинских воинов неподалеку Шумов из подствольного гранатомета.

По имеющейся информации, боевых потерь со стороны украинских подразделений нет.

Подразделения Объединенных сил продолжают соблюдать условия прекращения огня и готовы дать адекватный ответ на любые коварные и провокационные действия противника.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.

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