Неизвестный ворвался с топором в здание синагоги в Мариуполе, нападавшего удалось разоружить. ВИДЕО

Неизвестный мужчина совершил нападение на синагогу в городе Мариуполь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Объединенная Еврейская Община Украины.

28 июля 2020 года после утренней молитвы неизвестный ворвался в здание синагоги с топором. Он напал на охранника, который вышел на встречу, и нанес ему несколько ударов.

Лидер еврейской общины Мариуполя раввин Менахем Мендл Коэн рассказал, что завязалась драка, охраннику удалось обезоружить нападавшего, который был примерно на 20 лет младше.

В общине также предоставили видео с камер наблюдения. На видео видно, как молодой человек нападает на охранника с топором.

Кроме этого, нападавший, убегая, успел бросить в сторону здания синагоги пакеты и банки с фекалиями, песком и неизвестным веществом.

"Слава Богу охраннику удалось забрать топор. Я в это время был в синагоге, пока они дрались, успел уйти через запасной вход, выбежать со двора и сфотографировать нападавшего. Мы вызвали полицию и сейчас преступника ищут. Было несколько чудес Всевышнего: в синагоге были невооруженные люди, но все остались живы, охранник просто герой. Наша община и я лично выражаем глубочайшую благодарность Рихарду Анатольевичу Голомазову за то, что он, рискуя жизнью защитил всех, находящихся в здании", - отметил раввин.

По его словам, полиция уже занимается расследованием инцидента и поиском преступника.

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