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Неизвестный ворвался с топором в здание синагоги в Мариуполе, нападавшего удалось разоружить. ВИДЕО

Неизвестный мужчина совершил нападение на синагогу в городе Мариуполь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Объединенная Еврейская Община Украины.

28 июля 2020 года после утренней молитвы неизвестный ворвался в здание синагоги с топором. Он напал на охранника, который вышел на встречу, и нанес ему несколько ударов.

Лидер еврейской общины Мариуполя раввин Менахем Мендл Коэн рассказал, что завязалась драка, охраннику удалось обезоружить нападавшего, который был примерно на 20 лет младше.

В общине также предоставили видео с камер наблюдения. На видео видно, как молодой человек нападает на охранника с топором.

Кроме этого, нападавший, убегая, успел бросить в сторону здания синагоги пакеты и банки с фекалиями, песком и неизвестным веществом.

"Слава Богу охраннику удалось забрать топор. Я в это время был в синагоге, пока они дрались, успел уйти через запасной вход, выбежать со двора и сфотографировать нападавшего. Мы вызвали полицию и сейчас преступника ищут. Было несколько чудес Всевышнего: в синагоге были невооруженные люди, но все остались живы, охранник просто герой. Наша община и я лично выражаем глубочайшую благодарность Рихарду Анатольевичу Голомазову за то, что он, рискуя жизнью защитил всех, находящихся в здании", - отметил раввин.

По его словам, полиция уже занимается расследованием инцидента и поиском преступника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США обеспокоены нападениями как на политических деятелей, так и на представителей гражданского общества в Украине, - посольство

Автор: 

евреи (312) Мариуполь (5724) нападение (2229) синагога (44)


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Топ комментарии
+24
100% это очередная заказуха от ФСБ.. нашли "полезного идиота", дали денег и инструкции..
точно также в 2015г немецкий праворадикальный журнаглист нанимал польских "полезных идиотов" что бы они подожгли в Украине на Закарпатье дом венгерской культуры, а Рашка СМИ растрезвонили о притеснениях мадьяр в Украине..
почерк один и тот же..
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28.07.2020 14:51 Ответить
+19
Охранник явно не клиент синагоги ,те сразу к чёрному ходу рванули.
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28.07.2020 14:51 Ответить
+13
хотел сделать обрезание присутствующим, но сеансу помешал охранник..
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28.07.2020 14:47 Ответить
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Та може он хотел дровишек на зиму нарубить ...
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28.07.2020 14:45 Ответить
хотел сделать обрезание присутствующим, но сеансу помешал охранник..
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28.07.2020 14:47 Ответить
Охранник явно не клиент синагоги ,те сразу к чёрному ходу рванули.
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28.07.2020 14:51 Ответить
То террорист из Полтавы к границе прорывается.Хотел харчами на дорогу разжиться, кольца кальмаров на тормозок раздобыть.
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28.07.2020 17:26 Ответить
Пресекли неудачную попытку обрезания. Следующий прибежит с серпом и молотом.
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28.07.2020 14:47 Ответить
Зебил и его сородичи довели людей ..... ))))))
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28.07.2020 14:48 Ответить
Он напал на охранника, который вышел на встречу

На видео видно, как молодой человек нападает на охранника с топором.

Грамотеи Цензора...
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28.07.2020 14:49 Ответить
кони люди всё смешалось
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28.07.2020 15:45 Ответить
Ваши провокации работают!
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28.07.2020 14:50 Ответить
Ваши провокации работают!/ А это ваши-израильских флажков-призывы и требования: «А во вторник( украинцев) уже снимут со столбов?»/ «Барыг необходимо мочить!»/ устроить в Украине « бессрочную общенациональную забастовку на транспорте, в энергетике, в топливодобыче, в нефтехимии, в коммунальном хозяйстве, в банковской системе, в СМИ »/ Только огонь судов Линча может избавить Украину от скверны кривдосудия , олигархата , беспредела мажоров . Выхода больше нет . Они там на верху другого языка , кроме языка насилия не понимают ./пару сот виселец на Крещатики.
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28.07.2020 16:42 Ответить
Чьи провокации? Скорее это Арсенборисович развлекается.
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28.07.2020 17:27 Ответить
началось! Белые в городе!)
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28.07.2020 14:51 Ответить
100% это очередная заказуха от ФСБ.. нашли "полезного идиота", дали денег и инструкции..
точно также в 2015г немецкий праворадикальный журнаглист нанимал польских "полезных идиотов" что бы они подожгли в Украине на Закарпатье дом венгерской культуры, а Рашка СМИ растрезвонили о притеснениях мадьяр в Украине..
почерк один и тот же..
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28.07.2020 14:51 Ответить
В любом случае опасения обоснованы. Русские всегда будут держать руку на социальных конфликтах в Украине и по возможности их провоцировать, чтобы ими воспользоваться, как они это сделали в 14-м году.
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28.07.2020 14:55 Ответить
100 пудово! Вы думаете в Украине есть проблемы с языками? Да ее никогда не существовало. А раздули ее кацапсячие ********* и в том числе через прикормленных депудятлов в Раде.
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28.07.2020 15:30 Ответить
В Україні дійсно є проблеми з мовами, точніше з одною мовою, державною українською. Якою мовою більшість коментів на Цензорі? Хіба українською? Ні, російською. Типовий ''патріотизм'' українця..
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28.07.2020 18:30 Ответить
Нічого вони не роздували.
Вони лише використали це як привід для вторгнення.
Так само могли використати привід, що їм не подобаються кольори нашого прапору або те, що Україна не зветься малоросією
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29.07.2020 01:49 Ответить
рузькие в Украине будут держать свой анус на бутылочном горлышке и не более.
И периодически получать по рузькаговорязим челюстям.
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28.07.2020 15:41 Ответить
новина навіює суперечливі емоції..
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28.07.2020 14:51 Ответить
с одной стороны да, но с другой таки нет?
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28.07.2020 15:39 Ответить
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28.07.2020 15:47 Ответить
так было очень много раз в истории, когда народы доводили реформами до обнищания и люди начинали реформировать мыролюбцев, то реформаторы сразу же начитали повизгивать про антисиметизм.
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28.07.2020 15:51 Ответить
Ну так, сами довели, что какого чинушу не расстреливай - сразу антисемитизм будет.
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28.07.2020 16:41 Ответить
Так это новый моэль на работу прибежал. А его не узнали...
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28.07.2020 14:53 Ответить
из видео мало , что понятно.
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28.07.2020 14:54 Ответить
Срочно тикай в Решетиловские леса.
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28.07.2020 14:54 Ответить
О, стало понятно почему орлы Авакова ни одного террориста обезвредить не в состоянии.
Лучшие кадры охраняют синагоги
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28.07.2020 14:56 Ответить
А не надо закрывать психлечебницы.
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28.07.2020 14:56 Ответить
А їх ніхто і не закривав. Це фейк щоб обісрати Супрун.
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28.07.2020 15:40 Ответить
Найдут.И что им неймётся?.Долинский снова на понос изойдёт обвиняя всех украинцев.
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28.07.2020 14:57 Ответить
Долинський та це мудило швидше за все з однієї кормушки годуються
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28.07.2020 15:05 Ответить
Ветхий Завет это повеление уничтожать чужих богов, истреблять иноверцев, разрушать государства и закабалять финансово народы. Синагога это штаб террористов.
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28.07.2020 15:13 Ответить
Винницких, парижских, нью-йоркских, лондонских, венских и московских. У них террористическая сеть.
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28.07.2020 16:21 Ответить
В нашем случае, винницких, армянских, литовских, криворожских....
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28.07.2020 16:40 Ответить
"Полезный идиот" с топором наперевес.
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28.07.2020 15:35 Ответить
кошмарр! это посягательство на мыролюбных реформаторов.
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28.07.2020 15:38 Ответить
Ты как всегда бредишь
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28.07.2020 22:21 Ответить
Рюске Шоу для зомбоящика. Треба ж розказувати що в Україні антисемітизм ось і наймають божевільних.
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28.07.2020 15:39 Ответить
откуда антисиметизмус в Украине, когда два раза подряд граждане выбирают лиц реформаторской национальности? когда 80% в кабмине за последние 6 лет профессиональные мыролюбцы.
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28.07.2020 15:46 Ответить
Вот отсюда и антисемитизм
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28.07.2020 16:39 Ответить
https://royallib.com/book/rid_duglas/spor_o_sione.html
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28.07.2020 21:36 Ответить
Хрупкая психика не вдержала рассказов про жидомассонские заговоры.
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28.07.2020 15:58 Ответить
Когда реально нападают на храмы, то действуют по другому, а не идут в открытую с топором. Поэтому либо психически больной либо провокация, скорей второе, психически больные всегда вычурно действуют, одеваются говорят, а это с виду обычный кацапчик.
Охраник молодец не испугался, хоть и малолетка но все таки с топором и еще неизвестно что в сумке, а мужчина показало, что он мужчина а не тряпка.
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28.07.2020 16:10 Ответить
рэбэ зелегман ибн раввин шлиссерман
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28.07.2020 16:25 Ответить
Ещё один террорист....
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28.07.2020 16:26 Ответить
Пацан явно вербований козломордими.
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28.07.2020 16:29 Ответить
они-козломодые-мастера на подлянки с неожиданностями. Типа фамилии у пацана Киперман.
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28.07.2020 17:05 Ответить
Наслушался раввина Ходоса или схиигумена Сергия. Короче по любому ватного дерьма наелся.
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28.07.2020 16:37 Ответить
Ну это свинство. Живя в промышленном регионе, с топором на юду бросаться, у тебя под носом и мазута и керосина хоть попой жри, и прекурсоров для хлорциана, иприта и фосгена навалом, да при должном старании можно и циклон-б приготовить, а тут... просто позор тупым антисемитам. За такие "теракты" нужно обваливать в смоле и перьях, и водить голым по городу, чтобы в него плевали и бросали гнилые овощи.
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28.07.2020 16:38 Ответить
ну так хабадський цирк же
Хіба це вперше?
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29.07.2020 01:53 Ответить
А что хотели пархатые нацисты, что можно грабить и уничтожать Украину и украинцев и им за это ничего не будет? Наши предки-козаки уже бы давно развешивали на столбах всю эту прахатую нечисть, а мы все терпим.
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28.07.2020 16:44 Ответить
Как надоели эти бездарные постановки.95-й квартал деградировал. Власть критиковать несподручно, вот и с жиру бесятся.
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28.07.2020 17:33 Ответить
А знаете на кого было типа "нападение"??? Объединённая еврейская община Украины (ОЕОУ) - крупнейшая всеукраинская еврейская общественная организация. Ее президент - Игорь Валерьевич Коломойский Надеюсь дальше все и так понятно, что это очередное шоу для отвлечения внимания зе-пиплов от проблем реальных и переключение на постановочные шоу типа недавнего задержания малохольного липового "террориста", с видосиками от зеленой шмаркли Игоря Валерича...
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28.07.2020 18:05 Ответить
ЭТО НАПАДЕНИЕ?
Це я один сліпий, чи вам позасліпдювало?
Пацан отримав пару стусанів (сокира була!, може він на пікнік збирався), ПОТІМ повернувся та забрав речі (чиї?).
Де сам напад на місце проведення обрядів вічної нації?
Мабуть я таки сліпий.
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28.07.2020 20:31 Ответить
Ой-вэй! Скажите, а погромы будут?
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28.07.2020 21:36 Ответить
Жолтый кров потек из штанов всех богообраных, которые стали невольными свидетелями этой чудовищной кровавой бойни (кстати, жолтый кров бывает). Что это, если не покушение на убийство? Здесь и слепому видно - покушение... на убийство! Это вам не Стерненко, где не понятно, то ли на него напали, то ли он напал... А здесь на лицо такая драма. Какой кошмар, какой кошмар!
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28.07.2020 22:21 Ответить
там на фото не топор, целая алебарда.
пацан - шизофреник.
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29.07.2020 00:22 Ответить
Данное «нападение» смахивает на недавний «теракт» - столько же драйва, драмы и захватывающей дух опасности.
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29.07.2020 00:28 Ответить
"Я в это время был в синагоге, пока они дрались, успел уйти через запасной вход, выбежать со двора и сфотографировать нападавшего."
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29.07.2020 09:14 Ответить
 
 