Неизвестный ворвался с топором в здание синагоги в Мариуполе, нападавшего удалось разоружить. ВИДЕО
Неизвестный мужчина совершил нападение на синагогу в городе Мариуполь.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Объединенная Еврейская Община Украины.
28 июля 2020 года после утренней молитвы неизвестный ворвался в здание синагоги с топором. Он напал на охранника, который вышел на встречу, и нанес ему несколько ударов.
Лидер еврейской общины Мариуполя раввин Менахем Мендл Коэн рассказал, что завязалась драка, охраннику удалось обезоружить нападавшего, который был примерно на 20 лет младше.
В общине также предоставили видео с камер наблюдения. На видео видно, как молодой человек нападает на охранника с топором.
Кроме этого, нападавший, убегая, успел бросить в сторону здания синагоги пакеты и банки с фекалиями, песком и неизвестным веществом.
"Слава Богу охраннику удалось забрать топор. Я в это время был в синагоге, пока они дрались, успел уйти через запасной вход, выбежать со двора и сфотографировать нападавшего. Мы вызвали полицию и сейчас преступника ищут. Было несколько чудес Всевышнего: в синагоге были невооруженные люди, но все остались живы, охранник просто герой. Наша община и я лично выражаем глубочайшую благодарность Рихарду Анатольевичу Голомазову за то, что он, рискуя жизнью защитил всех, находящихся в здании", - отметил раввин.
По его словам, полиция уже занимается расследованием инцидента и поиском преступника.
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На видео видно, как молодой человек нападает на охранника с топором.
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точно также в 2015г немецкий праворадикальный журнаглист нанимал польских "полезных идиотов" что бы они подожгли в Украине на Закарпатье дом венгерской культуры, а Рашка СМИ растрезвонили о притеснениях мадьяр в Украине..
почерк один и тот же..
Вони лише використали це як привід для вторгнення.
Так само могли використати привід, що їм не подобаються кольори нашого прапору або те, що Україна не зветься малоросією
И периодически получать по рузькаговорязим челюстям.
Лучшие кадры охраняют синагоги
Охраник молодец не испугался, хоть и малолетка но все таки с топором и еще неизвестно что в сумке, а мужчина показало, что он мужчина а не тряпка.
Хіба це вперше?
Це я один сліпий, чи вам позасліпдювало?
Пацан отримав пару стусанів (сокира була!, може він на пікнік збирався), ПОТІМ повернувся та забрав речі (чиї?).
Де сам напад на місце проведення обрядів вічної нації?
Мабуть я таки сліпий.
пацан - шизофреник.