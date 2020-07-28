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Гражданин РФ незаконно пересек границу, чтобы просить статус беженца в Украине, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Во вторник недалеко от пункта пропуска "Юнаковка" на Сумщине, группа реагирования пограничников обнаружила 45-летнего гражданина России, который в пешем порядке незаконно пересек границу с территории РФ в Украину.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГПСУ.

"Во время выяснения обстоятельств правонарушения мужчина обратился к сотрудникам Государственной пограничной службы Украины о признании его лицом, которое нуждается в дополнительной защите, как беженец", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В ходе беседы россиянин сообщил, что в России он преследуется за политические и религиозные взгляды, а потому не мог там больше оставаться.

После проведения определенных в таких случаях законодательством мер гражданин России направлен в органы Государственной миграционной службы Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия - чудовищная страна, у которой нет будущего: российский публицист Стомахин просит политическое убежище в Украине

Автор: 

беженцы (1651) Госпогранслужба (6572) убежище (284)


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Топ комментарии
+15
Надо закрывать. Ща попрутся ,,родственнички,,
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28.07.2020 15:38 Ответить
+8
Глупец беги скорее в Европу !!! если он окажется важным для Мордора Бубочка выдаст даже не оглядываясь,уже не та страна где можно политическое просить
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28.07.2020 16:24 Ответить
+5
Иди знай , а может он жертва и его достали путлеровские садисты?
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28.07.2020 15:46 Ответить
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Надо закрывать. Ща попрутся ,,родственнички,,
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28.07.2020 15:38 Ответить
голодновато нОнче на мордоре становится...

Вот сегодняшний скрин с кацапсячего маилСру
Гражданин РФ незаконно пересек границу, чтобы просить статус беженца в Украине, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3453
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28.07.2020 15:40 Ответить
Иди знай , а может он жертва и его достали путлеровские садисты?
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28.07.2020 15:46 Ответить
Пусть качапеГи покряхтывают в процессе общения с ними йойной власти. Оно будет полегче. Но уверенно думаю, что надо сейчас срочно рвы копать по границе и крокодилов туда. А по берегам пулеметы. Обязательно автоматические. Иначе душевные травмы наши погранцы будут иметь, когда вся эта нечисть к нам попрется.
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28.07.2020 15:51 Ответить
Сети в последние пару дней склоняются к сценарию с участием бубочки. Типа стоит он так на полянке (камера снизу снимает - он кажется гигантом) и говорит в мегафон (а все-все дроны и вертолеты хранцузкие транслируют на необъятные леса под Решетиловкой его исторические слова): - Вылазь, супостат, из кукурузы. Мы тебя не будем сразу стрелять. Будут договоренности.
А тот слышит, но не верит, и не вылазит.
- А не вылезешь по добру, то мы тебя анализами на ковид19 замучаем, генетикой ДНК разной и МРТ по 1,5 тыс. гривен.
Задрожал супостат, но удержался, чтоб не выйти к великому политику современного мира.
- А еще напалмом выжгем всю Решетиловку, Миргород и прилегающие к ним территории, включая Большую Сороцинцу.
И не выдержал преступник термина "Большая Сорочинца" и сдался он, поливая ланиты горючими слезами раскаяния.
На том и сказочке конец.
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29.07.2020 15:53 Ответить
Сексориентацию еще забыли упомянуть. В качестве контрольного.
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28.07.2020 17:26 Ответить
То краще йому їхати до Іспанії.
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28.07.2020 16:05 Ответить
Пусть ,,жертва,,пользуется тем что построил.
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28.07.2020 16:08 Ответить
Хоршие московиты в хороших гробах , а плохие в плохих . Росиянци ничего и никогда хорошего нам не принесут .
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28.07.2020 16:43 Ответить
инженера из Твери Игоря Малеева посадили на 3 года за один лишь пост в Фейсбуке:

"Путинский режим, совершив военную оккупацию и аннексию Крыма грубо нарушил международное право, Договор о признании границ Украины и опозорил этой оккупацией всю нашу страну в глазах мирового сообщества".

Тутошние форумные деятели предлагают любого русского, просящего политубежища в Украине, сразу высылать назад в лапы ФСБ ? И такого русского, как Игорь Малеев тоже сразу высылать ?
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28.07.2020 18:33 Ответить
Так, висилати.
Навряд чи він стане патріотом України, ми і так вже маємо баласт 73% населення, але його батьківщина - це параша, от нехай там проявляє свою активність. Нєхер шукати комфорту в чужій хаті, вали звідки прийшов.
Потрібно нам мислити стратегічно. А якщо його феесбешники вбють, і це підніме рускокалове населення на боротьбу з ху№лом? Отаке нам на руку...
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28.07.2020 20:41 Ответить
в украине за пост 6 лет дали.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/07/24/7187248/
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28.07.2020 21:35 Ответить
Не пущать! А вдруг его ФСБ послало, от них надо ожидать всякого. Косит под беженца, а сам диверсант.
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28.07.2020 15:48 Ответить
Думаю расследовать там нечего. Кацап по определению нечисть.
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28.07.2020 15:52 Ответить
Пол парламента на )(уйла работает и всем по фиг.
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28.07.2020 19:56 Ответить
Це не означає, що у нас прохідний двір.
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28.07.2020 20:42 Ответить
Ашотама яйценюхняя стіна??🤔
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28.07.2020 15:50 Ответить
Где??
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28.07.2020 15:53 Ответить
Сеня молодец . В Чечне был , стену построил ...
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28.07.2020 16:03 Ответить
Уже из подкинутых порохом тебе в штаны какуль построил стену?
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28.07.2020 16:09 Ответить
Я-за!Не пущать!!!Вернуть на роиссюшку!!!
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28.07.2020 15:52 Ответить
Орда может и из Хабаровска в Украину ломануться .
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28.07.2020 16:02 Ответить
по статистике в Хабаровске 70 % жителей по своему этническому происхождения являются потомками украинских переселенцев начала 20-го века и потомками сосланных во время коллективизации украинских крестьян. Именно благодаря тому, что большинство жителей составляют потомки украинцев Хабаровский край оказался единственным регионом, который смело поднялся на массовые протесты против произвола Москвы и проводит сейчас своего рода протестный Майдан.
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28.07.2020 18:23 Ответить
по статистике украинцев было в 1950 году 14%
можно ссылку на статистику?
на перепись населения?
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28.07.2020 21:38 Ответить
с начала 1930-хх годов всех граждан украинского происхождения, кто родился на территории РСФСР, записывали "русскими" :

таким образом не только жители Хабаровского края, но и даже кубанские казаки с ярко выраженными украинскими фамилиями, как мои соседи по станичной улице, типа Каклюга, Середа, Юрченко,Перебийнис, Семишкир, Овчаренко, Нестеренко, Сулима, Лымарь, Кужма, Часнык, все поголовно были превращены в "русских".

А о том, что в Хабаровском крае 70 % населения украинского происхождения говорил по 1-ому каналу России губернатор края .

Кстати, вот фамилии кандидатов в губернаторы на выборах 2006 года:

самовыдвижение, директор Хабаровского дома науки и техники - Анатолий Ярошенко - самовыдвижение,
гендиректор АОЗТ "Факт-Инфо", краевой депутат - Евгений Покусай
помощник депутата Госдумы Анатолий Мироненко

Сергей Ящук, депутат от партии "Справедливая Россия",

Константин Оноприенко, краевой депутат.
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28.07.2020 22:24 Ответить
знаешь почему украинцы уехали в сибирь? потому что в украине жить невозможно было....
крысы с корабля бегут.
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28.07.2020 21:39 Ответить
Можливо цього чоловіка дійсно переслідували як Свідка Ієгова чи з інших міркувань. Я би рекомендував говорити йому, що питання може бути розглянуте, якщо він буде добре володіти українською мовою. Інакше нехай їде в інші країни.
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28.07.2020 16:04 Ответить
Дійсно секта Свідків Ієгова там заборонена, але якби на те була моя воля, я б її заборонив і тут за тоталітарну структуру, та дуже дестрктивний, вплив на людей. Наприклад, вони стверджують, що людина не повинна служити в збройних силах, не має права захищати Батьківщину. Забороняється хворим переливати кров. Нахабно перекручена Біблія, заперечується божественність Ісуса Христа, руйнують сім'ї якщо там є "іновірці" і т.д. і т.п.
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28.07.2020 16:42 Ответить
Помилка: "деструктивний"
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28.07.2020 16:45 Ответить
Погоджуюся, але не можна судити за віру. Треба судити за конкретними діями.
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28.07.2020 16:54 Ответить
Відмова служити в армії і виконувати свій обовязок - це і є дія. А релігійні переконання - просто "гнила відмазка".
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28.07.2020 20:45 Ответить
Початок рузьгємірської навали для створення в Україні руцкіх анклавів і квазіреспублік.
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28.07.2020 16:05 Ответить
10 тыс уе в службу эмиграции!!! И ты многодетная мать родившая от гражданина Украины!
Если бабок нет - высокий риск что тебя отдадут рашке обратно!!!
При луцике отдавали.... думаю и эти отдают!!!
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28.07.2020 16:14 Ответить
Глупец беги скорее в Европу !!! если он окажется важным для Мордора Бубочка выдаст даже не оглядываясь,уже не та страна где можно политическое просить
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28.07.2020 16:24 Ответить
Пропоную стріляти кацапню прямо на кордоні. І проблем буде менше.
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28.07.2020 16:27 Ответить
Дарма... Зеля його видасть *****.
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28.07.2020 16:37 Ответить
А если бы не задержали , то пошел бы подрывать мосты и железные дороги. Война с отброссией , какие еще беженцы из-за поребрика ?! Отправлять обратно и пускай с собой забирают своих саатечствнникаф из пятой колонны , окопавшихся в Украине !!!
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28.07.2020 16:53 Ответить
Джон смит россйский поцтреот из США(Россию лучше всего любят те кто сбежал от нее в нормальную страну))-украинского предателя судили на 6 лет поскольку он призывал к свержению власти в стране и изменению территориальной целостности Украины-и этот суд целиком законный и справедливый. Российского десидента в Рашке судили за то что он сказал очевидные вещи:Россия в нарушение международного законодательства не выдвигая никаких официальных нот,претензий к Украине не обявляя войны -военным путем отобрала у Украины часть ее территории. Притом что ранее признала эту территорию как часть Украины-подписав договор о сухопутной границе например (при Януковоще). И ООН признало аннексию Крыма абсолютно незаконной. Надеюсь власти США скоро вас вычислят и депортируют на вашу родину в Рашке-где вы будете наслаждаться"благополучием" ,свободами этой фашистско-диктаторской недоимперии)) под названием Российская *********
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28.07.2020 22:44 Ответить
Мужик! Куда ты прошение просишь! Тут же биндеравцы русский изык прищемляют!
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28.07.2020 22:51 Ответить
Если он пересёк границу, чтобы просить статус беженца, то пересёк он её легально.
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28.07.2020 23:19 Ответить
Наверняка беглый преступник. Если бы был не в розыске, пересек бы границу через КПП. Сейчас все зеки из рашки бегут в Украину.
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29.07.2020 06:04 Ответить
 
 