Гражданин РФ незаконно пересек границу, чтобы просить статус беженца в Украине, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Во вторник недалеко от пункта пропуска "Юнаковка" на Сумщине, группа реагирования пограничников обнаружила 45-летнего гражданина России, который в пешем порядке незаконно пересек границу с территории РФ в Украину.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГПСУ.

"Во время выяснения обстоятельств правонарушения мужчина обратился к сотрудникам Государственной пограничной службы Украины о признании его лицом, которое нуждается в дополнительной защите, как беженец", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В ходе беседы россиянин сообщил, что в России он преследуется за политические и религиозные взгляды, а потому не мог там больше оставаться.

После проведения определенных в таких случаях законодательством мер гражданин России направлен в органы Государственной миграционной службы Украины.

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