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Гопники убивают героя. Государство помогает? История убитого в Запорожье "азовца". ВИДЕО

Как украинские суды помогают уголовникам избегать наказания за убийство героев? Об этом сегодня в "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.

В чем дело? В Запорожье в отпуске избили бойца полка "Азов" Олега Черевко. Это произошло неделю назад, 21 июля. Военный получил тяжелую травму - перелом основания черепа. Он впал в кому, а утром 27 июля скончался в больнице.

Подозреваемого - дважды судимого, кстати - задержали, но потом отпустили под залог 40 тысяч гривен. Фантастика? Нет, к сожалению, это украинская реальность. И это еще не весь абсурд ситуации. Дело в том, что командование отказало в транспорте товарищам Черевко, когда те хотели поехать в Запорожье и сдать кровь для пострадавшего!

Почему украинское государство не мешает гопникам убивать защитников Украины? С какой стати суд в Запорожье так добр к убийце военного и отпустил преступника-рецидивиста под залог? И каковы шансы, что с таким подходом дважды судимый уголовник получит справедливое наказание?

Ну и что не так с армейским командованием, которое не дает бойцам помочь товарищу - вопрос риторический.

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

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Напомним, что боец ​​батальона "Азов" Олег Черевко приехал домой в Запорожье во время кратковременного отпуска из зоны ООС. 21 июля возле продуктового супермаркета он сделал замечание мужчине, который приставал к девушкам. В ответ мужчина ударил военного по голове, что привело к перелому основания черепа. Нападающий с места происшествия скрылся, позже его задержали полицейские. Задержанный - 29-летний ранее судимый житель Запорожья. Ему сообщили о подозрении по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение". Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 5 до 8 лет.

Автор: 

Запорожье (2679) избиение (9817) убийство (6505) Азов (800) Буткевич Богдан (433) Черевко Олег (2)


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Топ комментарии
+39
кацап, кожен українец знає - що Порох ненавидять тільки ватники та кацапи, бо він вам в душу насрав(за твоїми словами))
Гопники убивают героя. Государство помогает? История убитого в Запорожье "азовца" - Цензор.НЕТ 4479
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28.07.2020 16:13 Ответить
+31
Отже, виявилося брехнею:
- крики про неймовірне збагачення Порошенка;
- «офшори» Порошенка, з нулем на рахунку;
- підлі розмови про те, що «війна продовжується, бо це вигідно Порошенку» і «нада просто пєрєстть стрєлять»;
- розвалилася справа Гладковських (привіт кремлівським нацжонам);
- розвалилася справа з бронежилетами;
- Ротердам+ виявився правильною,економічно виправданою формулою, без якої «посипалася» вугільна галузь (привіт дівчинці легкої поведінки Герусу та іншим борцунам);
- в справі по «Кузні на Рибальському» не виявили порушень.
Все це і багато іншого виявилося банальною і підлою брехнею.
Так само брехнею рано чи пізно виявляться і «плівки Деркача» і маніпуляції про «Порошенко і Зеленський одінаковиє» і весь інший бруд, згенерований луб'янкою чи прихвоснями коломойських-фірташей. Все те,з чим зараз продовжують носитися платні «експерти», «політологи», «журналісти» та «націоналісти». І що продовжує в'яло жувати стадо покірних дурників.
Натомість правдою виявилося:
- зменшення статків Порошенка на 40% протягом каденції;
- 1,5 млрд гривень власних коштів, витрачених на армію та благочинність;
- зростання ВВП, мінімальної заробітної плати та пенсії у 2016-19 роках;
- зростання витрат на оборону з 19 млрд у 2013-му до 210млрд у 2019-му;
- українці з совєцьких кріпаків стали вільними людьми вільного світу,завдяки безвізовому режиму;
- українці отримали ПРАВО молитися в українській національній церкві.
І ще дуже багато чого є і назавжди залишиться в історії України. Правдою.
Отже з цього маємо два висновки:
1. Зелена влада прийшла до влади на тотальній брехні. І ігноруванні очевидної правди. А те, що базується на брехні, ніколи не породить нічого доброго.
2. Ми ЗОБОВ'ЯЗАНІ мати гарну пам'ять. Ми маємо пам'ятати кожного брехливого експерта, журналіста , політолога чи націоналіста. А це дуже просто: досить лише підняти їх дописи, статті чи інтерв'ю до березня 2019 року. Про Ротердам+. Про неймовірне збагачення. Про голі-босі. Про Іловайськ. Про бронежилети. Про пів-вареника. Про «хужє нє будєт». Про «нового нашєго Рєйгана». Кожен, хто долучився до поширення цієї брехні та маніпуляцій, вибачте - в**бав козу. Інакше на жаль не скажеш. Вони втратили репутацію. Ці продажні люди не мають права називатись експертом, політологом, журналістом, націоналістом. А ми не маємо права їм це пробачити, прочитавши один-два «правильних», «опозиційних» дописа.
Рукописи не горять. Вважаю, цю роботу необхідно зробити. Підняти всі виступи та дописи Бутусових, Берез, Дроздових, Томенок, Фесенок, Золотарьових, Кошулінських, Білецьких та їм подібних, які зараз знову пнуться в «лідери опозиції». Інакше вони знову будуть брехати. І ми з цієї брехні не виберемося ніколи.
(c)Костюк Олександр
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DHfV1hjllE_M%26fbclid%3DIwAR0ZOrn-pSmsZcCckYG3f-mGC_Bb2N_B7AKpnEdlxw1Sy8-JFND_aI9Ergs&h=AT0zpOBm71p5-ZlaxWCd03cMmjfDJdmTfteISb34xDFZo6c0BUyT1DNMkjE4H-eLxggrkxvjkhDDyRo-wIvj_wzoBeamWG8-mmOV2z7SRoc_bO_Znj60gLwk6_x22fVFIJgu7vqIqRvuM4RAbKUHNsvgY3Z7iqlI3g https://www.youtube.com/watch?v=HfV1hjllE_M
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28.07.2020 16:14 Ответить
+24
кацапура, ну ти і дебіл. і знов тобі пєтік в макитру насрав
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28.07.2020 16:06 Ответить
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А где интересно Билецкий? Где нац жены любящие бегать по всей Украине справедливость восстанавливать? Или им за это не платят?
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28.07.2020 19:18 Ответить
А ти не ківай на інших. Захищай сам Україну і свою сімью.
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28.07.2020 19:45 Ответить
А ты?
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28.07.2020 20:08 Ответить
Бутус он на «государство» киває. Ему видите Украина не нравиться, шо ж ти об этом не пишеш. Или ты думаешь это опечатка в названии статьи, или ты думаешь что он не понимает что у нас по закону суд никому не подчиняется.
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21.11.2020 18:06 Ответить
Навіть якщо посадять пдрса на 5-8 років-це адекватна ціна за вбивство людини?Нехай кожен з вас подивиться на ситуацію з точки зору жінки,дітей,батьків вбитого солдата.Я б цього підара просто повісив на центральній площі.Око за око,зуб за зуб-стара,але адекватна формула покарання.
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28.07.2020 19:40 Ответить
Схоже захищати посмертно честь Азовця доведеться Порошенко
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28.07.2020 22:08 Ответить
В своё время, инородцы с помощью огня и меча навязали нам христианство. Со временем оказалось, что это есть опиум для народа. После чего, инородцы вновь, с помощью братоубийственного противостояния нашего народа, навязали нам идею коммунизма (рай на земле). Со временем оказалось, что это есть утопия. В настоящее же время, инородцы навязали нам свою демократию и рыночные отношения в нашем обществе. В результате, кроме разрухи и угасания веры у народа в элементарную справедливость, чуждая нам идеология инородцев нам ничего не дала. Со временем, может случится так, что кроме хлеба и зрелищ, нас больше ничего не будет интересовать. Ибо жить мы будем только ради живота своего и по законам дикой природы - кто сильнее тот прав.
православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня июль. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
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28.07.2020 22:19 Ответить
))))))))))))))))))))
Старые песни рюсского мира достаны из ГБшных комодов и экспортированы в Украину!
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29.07.2020 09:52 Ответить
це шо за *** ?
десь на сру сайтах надибали ?
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03.08.2020 08:07 Ответить
Спасибо Порошенко за реформированные суды!
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28.07.2020 23:23 Ответить
Лахта, смени методички
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29.07.2020 11:40 Ответить
Странно что у товарищей не нашлось машины чтобы поехать сдать кровь. Пришли к такие к генералам, везите нас пажалуста.
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29.07.2020 05:57 Ответить
Дело и в том, что такой весь распияренный Азов не в состоянии достойно ответить на выпад в свою сторону! Причем , учитывая, что ряду из руководителей отданы на откуп жирные куски, как , например, Бутусов указывал про Черниговскую таможню, ожидать серьезной реакции не следует.
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29.07.2020 09:49 Ответить
Все, сегодня взяли под стражу в апелляции

https://zp.depo.ua/ukr/zp/u-zaporizhzhi-sud-vzyav-pid-vartu-pidozryuvanogo-u-smertelnomu-pobitti-biytsya-azovu-202007291194712
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29.07.2020 11:48 Ответить
Все мрази и подонки выходят под залог через ст. 183 КПК Украины. Есть криминально-процессуальный Кодекс Украины, изменения в который внес тварь и подонок Портнов во время правления диктатора Януковича.
Судья берет КПК, открывает ст. 183 и отпускает мразь под залог. По-этому не нужно рвать друг дружке волосы на жопе, не нужно приплетать сюда Порошенко или еще кого-то. Нужно принять волевое решение и внести на рассмотрение ВР Законопроект о внесении изменений в КПК, а именно убрать из ст.183 абзац о внесении залога.
"Надо зреть в корень")
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29.07.2020 12:14 Ответить
"Как украинские суды помогают уголовникам избегать наказания?"
Тому, що в судах працюють такі ж кримінальники, як і гопота. Вірніше, набагато крутіші.
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29.07.2020 15:27 Ответить
Смерть подонку!Та його друзям. Що це робиться в Украініі? Всяка мерзота вбиває кращих хлопців а потім друга мерзота випускає за кримінальні гроші на свободу падлюк. Ганьба побратимам , якщо не помстяться.
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29.07.2020 15:37 Ответить
Слава Україні!Смерть ворогам!
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29.07.2020 15:39 Ответить
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