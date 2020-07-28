Гопники убивают героя. Государство помогает? История убитого в Запорожье "азовца". ВИДЕО

Как украинские суды помогают уголовникам избегать наказания за убийство героев? Об этом сегодня в "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.

В чем дело? В Запорожье в отпуске избили бойца полка "Азов" Олега Черевко. Это произошло неделю назад, 21 июля. Военный получил тяжелую травму - перелом основания черепа. Он впал в кому, а утром 27 июля скончался в больнице.

Подозреваемого - дважды судимого, кстати - задержали, но потом отпустили под залог 40 тысяч гривен. Фантастика? Нет, к сожалению, это украинская реальность. И это еще не весь абсурд ситуации. Дело в том, что командование отказало в транспорте товарищам Черевко, когда те хотели поехать в Запорожье и сдать кровь для пострадавшего!

Почему украинское государство не мешает гопникам убивать защитников Украины? С какой стати суд в Запорожье так добр к убийце военного и отпустил преступника-рецидивиста под залог? И каковы шансы, что с таким подходом дважды судимый уголовник получит справедливое наказание?

Ну и что не так с армейским командованием, которое не дает бойцам помочь товарищу - вопрос риторический.

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Напомним, что боец ​​батальона "Азов" Олег Черевко приехал домой в Запорожье во время кратковременного отпуска из зоны ООС. 21 июля возле продуктового супермаркета он сделал замечание мужчине, который приставал к девушкам. В ответ мужчина ударил военного по голове, что привело к перелому основания черепа. Нападающий с места происшествия скрылся, позже его задержали полицейские. Задержанный - 29-летний ранее судимый житель Запорожья. Ему сообщили о подозрении по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение". Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 5 до 8 лет.