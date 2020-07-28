Лукашенко показали, как будут разгонять протестующих водометами: Чтобы не нянчиться, как в детсаду. ВИДЕО
Внутренние войска МВД Беларуси накануне выборов показали президенту Александру Лукашенко, как собираются силой разгонять людей в случае акций протеста.
Об этом сообщает "Наша Нiва", передает Цензор.НЕТ.
Лукашенко посетил войсковую часть в Минске, где ему продемонстрировали специальную тренировку по разгону акции протеста. Фрагменты были показаны на телеканале "Беларусь-1".
"Тактическое специальное задание - действия военнослужащих при массовых беспорядках. Так отрабатывается слаженность при самых разных сценариях развития событий", - говорится в описании сюжета.
Глава республики приказал моментально пресекать попытки нападения на сотрудников правоохранительных органов.
Президент заявил, что видел кадры одной из уличных акций в Минске, на которой граждане били силовиков ногами, и призвал впредь не допускать такого. "А то мы скоро допрыгаемся, будем нянчиться, как в детском саду", - заявил Лукашенко командиру ОМОНа Дмитрию Балабе.
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Белорусы?
Лукашенко денационализировал свой народ..
но на счет мовы... - не хочу ни кого обидеть, как по мне она не благозвучная - украинская мова на две головы выше...
может поэтому Мова и держится века не смотря на все попытки ее уничтожить, а белорусская умирает...
Не подскажешь - что кацапы находят смешным и унизительным в украинском?
Теперь ты доволен, ведь Зелемойский абсолютно ничего не делает того, что делал Порошенко в качестве Президента и Верховного главнокомандующего?
зеля настоящий предатель украинцев - петя предатель ушедший..
не доставай меня ими больше..
Может Бойко - твой президент?
И ведёт себя как гопник порошенко. Да ладно...то таке.
но в польской много шипящих, а белорусская цокает - что делает их для моего уха не благозвучными... - украинская мова идеальная..
но это мое мнение, на которое можно забить и забыть ...
- Гарри, где это ты так хорошо выучил змеиный язык - спрашивает Гермиона.
- Вообще-то это был польский - ответил Гарри Потер
А щоб не було "як у дитячому садку", то тут вусатому недоумку допоможе досвід таких же тупоголових комуняцьких недолюдків, особливо при розстрілі демонстрації в Новочеркаську
А ще людей можна отруйними газами, як тухачевський у Тамбовській губернії.
Всегда найдётся обмёрзлый сосед, который подставит подножку помощи.
Ніт! Не чули. Порівняно з нашою лядотою він ваще класний мужик.
А Сталін який скромняга був...
Та багато вже в історії було людожерів-альтруістів на повному держзабезпеченні.
А останній європейський диктатор реально очкує.
А теперь о том, как распределены силы ОМОНа по городам:
Брест - 109 (2 роты);
Пинск - 20 (1 взвод);
Витебск - 134 (1 отряд);
Гомель - 135 (1 отряд);
Гродно - 130 (1 отряд);
Минская область (база в Минске) - 80 (1 отряд);
Минск - 627 (8 рот и 2 взвода);
Могилёв - 113 (2 роты);
Бобруйск - 20 (1 взвод).
ИТОГО: 1368 человек.
Таким образом, реальная численность бойцов ОМОНа не превышает 1400-1500 человек, чего критично мало для подавления массовых протестов. И это та причина, по которой в последние недели режим начинает готовить к разгонам протестов даже отдельные подразделения армии, вовсе не предназначенные для этого. Не говоря уже о курсантах и даже контролёров исправительных колоний.
На весь Минск 627 вертухаев-оккупантов, просто людям епут мозг, какие эти ***** большие и страшные, а на самом деле - пшик, плюнуть и растереть , вместе с тараканом. Сейчас эту инфу доведут до населения и ГАМОН амону.