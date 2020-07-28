Лукашенко показали, как будут разгонять протестующих водометами: Чтобы не нянчиться, как в детсаду. ВИДЕО

Внутренние войска МВД Беларуси накануне выборов показали президенту Александру Лукашенко, как собираются силой разгонять людей в случае акций протеста.

Об этом сообщает "Наша Нiва", передает Цензор.НЕТ.

Лукашенко посетил войсковую часть в Минске, где ему продемонстрировали специальную тренировку по разгону акции протеста. Фрагменты были показаны на телеканале "Беларусь-1".

"Тактическое специальное задание - действия военнослужащих при массовых беспорядках. Так отрабатывается слаженность при самых разных сценариях развития событий", - говорится в описании сюжета.

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Глава республики приказал моментально пресекать попытки нападения на сотрудников правоохранительных органов.

Президент заявил, что видел кадры одной из уличных акций в Минске, на которой граждане били силовиков ногами, и призвал впредь не допускать такого. "А то мы скоро допрыгаемся, будем нянчиться, как в детском саду", - заявил Лукашенко командиру ОМОНа Дмитрию Балабе.