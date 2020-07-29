"Окопная война": "Мы должны помогать нашим защитникам в борьбе против московских оккупантов!", - волонтер, экс-нардеп Корчинская. ВИДЕО
Когда-то, на одной из встреч, журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман сказал, что депутаты не знают, что такое война, ведь их дети не воюют, а живут себе с комфортом. Рядом стояла Оксана Корчинская, тогда еще депутат, она взяла в руки микрофон и начала рассказывать о своем пребывании на фронте вместе с мужем. О сыне, который получил ранения в боях против российских оккупантов.
Сегодня неудобная для многих журналистов, политиков, чиновников, волонтер, экс-депутат Верховной Рады Украины Оксана Корчинская в рубрике Цензор.НЕТ "Окопная война".
По словам автора интервью, пребывание в Верховной Раде не изменило ее хорошего отношения к боевым действиям, которые продолжались и продолжаются в восточных регионах Украины. Напротив, Оксана имела много возможностей влиять на коррумпированных чиновников, которые не могли обеспечить лекарствами и оборудованием военные госпитали и непосредственно бойцов в окопах. Бороться с равнодушием и халатностью военных и гражданских врачей, которые лечили раненых украинских защитников.
После окончания депутатской каденции, Оксана Корчинская продолжает ездить на Восток, ведь проблем не стало меньше, наоборот - в разы стало больше. Именно во время очередного разбора фронтовых проблем, мне удалось встретиться с ней и специально для Цензор.НЕТ пообщаться несколько минут.
- Стандартное вопрос, почему вы здесь на фронте, что заставило вас покинуть Киев?
- Не люблю стандартных вопросов, но скажу так, что в моей семье пятеро добровольцев, воевавших против российских оккупантов, и трое из них были ранены. Именно поэтому я благодарю Бога и Украину, что мои дети остались живы, поэтому помогаю другим детям выжить. Мы должны помогать нашим защитникам, чтобы они выстояли в борьбе против врагов, которая уже идет везде. В восточных регионах нашей страны, в столице и городах мирной части страны, где восстают пророссийские силы.
- Совсем недавно поступила информация, что командирам бригад и батальонов запрещено пускать вас на позиции. Почему так, они боятся, что какие-то их ошибки будут выявлены и переданы на суд общества?
- У нынешнего руководства Генерального штаба и Министерства обороны боязнь критики. Это не только проблема нынешних чиновников, так же было при прошлой власти. Но они боятся сознательной критики, боятся, когда общественность активна, поэтому мы должны влиять на них.
Например, на фронте сейчас много некачественных турникетов - это средства номер один, которые нужны бойцам при ранениях. Но они рвутся, не соответствуют стандартным требованиям, но все равно их применяют в боевых условиях. Потому что фирма, которая поставляет турникеты, платит чиновникам 30 процентов "откатов". На шестой год войны этого не должно быть - жизнь бойцов самое дорогое, что у нас есть.
- Скоро выборы в местные советы, вы планируете принимать в них участие?
- Нет. Я буду идти путем борьбы, чтобы наши воины на фронте понимали, что они не одни в этой войне. Нам нужно бороться за пленников режима, которые сидят в тюрьмах. Работы много и все еще впереди.
Пожалуйста, подождите...
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Может вам фоток порошенка в партии регионов накидать?
P.S. В коментах, рясніє перезбуджене московське, та промосковське лайно.
Чувак, уяви собі, я "заграніцей" живу. І відпочиваю також. З різними людьми - з "іностранцями". І, прикинь, вони всі говорять лише "паінастраному". А які з тим проблеми? Взяв квиток, і полетів куди треба в світі. А в там в різних країнах різні люди, це ж дуже цікаво. Так ми і живемо. Лише останнім часом корона все зіпсувала.
Ні. Абсолютно.
Та кого ви там повісите? Ви всім своїм ФСБшним колгоспом лише здатні адміністрацію Youtube скаргами на Корчинського закидати.
Репетувати - не означає бути переконливим. Тим паче, що на прохання надати свіжі фото "на отдихє" , почалося закидання етеру інформаційним сміттям.
Невжеж це коли ти, на пляшці дупою верхи? Тху яка гидота, причому, ірелевантна.
Такі як Корч багато зробили, щоб Україна лишилась Україною у свій час.
Шкода, що в Білорусі таких вже нема...
Корч, это не для средних мозгов.
Реальных агентов вы в упор даже не видете.
Представить, что это Корч был агентом у некоторых из перечисленных у тебя мозгов не хватает. Тем более, что многие из них тогда были в оппозиции к ***** и реалино действовали в интересах Украины.
Ну и как истинный агент Кремля он жопу рваал на всех доступных каналах за Порошенко и на реальных исторических примерах показывал, что бывает когда приходят клоуны!
Ты мне не интересен.
Але життя, то нелінійна річ.
А щодо нелінійності життя - погоджусь.
як же можна святого петрика порівнювати з клованом..? рука і нога ******* без сумнівів..
И об Армии заботился не то, что это зеленое сцыкливое недоразумение.
Продолларовый, это да, а там уже как карта ляжет
Ржу от "логики" соевой троллятины. Кремлю не интересна "прошлая власть" Украины - Кремлю интересна критика только текущей власти Украины, а потому вы с Кремлем сейчас на одной стороне.
І підозрюю, що совісті у вас немає взагалі...
Чи там 20 років рахуються, а у випадку Порошенка - "не було бекграунду"?