РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9578 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
5 921 80

"Окопная война": "Мы должны помогать нашим защитникам в борьбе против московских оккупантов!", - волонтер, экс-нардеп Корчинская. ВИДЕО

Когда-то, на одной из встреч, журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман сказал, что депутаты не знают, что такое война, ведь их дети не воюют, а живут себе с комфортом. Рядом стояла Оксана Корчинская, тогда еще депутат, она взяла в руки микрофон и начала рассказывать о своем пребывании на фронте вместе с мужем. О сыне, который получил ранения в боях против российских оккупантов.

Сегодня неудобная для многих журналистов, политиков, чиновников, волонтер, экс-депутат Верховной Рады Украины Оксана Корчинская в рубрике Цензор.НЕТ "Окопная война".

По словам автора интервью, пребывание в Верховной Раде не изменило ее хорошего отношения к боевым действиям, которые продолжались и продолжаются в восточных регионах Украины. Напротив, Оксана имела много возможностей влиять на коррумпированных чиновников, которые не могли обеспечить лекарствами и оборудованием военные госпитали и непосредственно бойцов в окопах. Бороться с равнодушием и халатностью военных и гражданских врачей, которые лечили раненых украинских защитников.

После окончания депутатской каденции, Оксана Корчинская продолжает ездить на Восток, ведь проблем не стало меньше, наоборот - в разы стало больше. Именно во время очередного разбора фронтовых проблем, мне удалось встретиться с ней и специально для Цензор.НЕТ пообщаться несколько минут.

- Стандартное вопрос, почему вы здесь на фронте, что заставило вас покинуть Киев?

- Не люблю стандартных вопросов, но скажу так, что в моей семье пятеро добровольцев, воевавших против российских оккупантов, и трое из них были ранены. Именно поэтому я благодарю Бога и Украину, что мои дети остались живы, поэтому помогаю другим детям выжить. Мы должны помогать нашим защитникам, чтобы они выстояли в борьбе против врагов, которая уже идет везде. В восточных регионах нашей страны, в столице и городах мирной части страны, где восстают пророссийские силы.

- Совсем недавно поступила информация, что командирам бригад и батальонов запрещено пускать вас на позиции. Почему так, они боятся, что какие-то их ошибки будут выявлены и переданы на суд общества?

- У нынешнего руководства Генерального штаба и Министерства обороны боязнь критики. Это не только проблема нынешних чиновников, так же было при прошлой власти. Но они боятся сознательной критики, боятся, когда общественность активна, поэтому мы должны влиять на них.

Читайте также: Улицу Российскую в Киеве переименовали в честь Юрия Литвинского - участника Революции Достоинства и воина "Донбасса", погибшего в 2014 году

Например, на фронте сейчас много некачественных турникетов - это средства номер один, которые нужны бойцам при ранениях. Но они рвутся, не соответствуют стандартным требованиям, но все равно их применяют в боевых условиях. Потому что фирма, которая поставляет турникеты, платит чиновникам 30 процентов "откатов". На шестой год войны этого не должно быть - жизнь бойцов самое дорогое, что у нас есть.

- Скоро выборы в местные советы, вы планируете принимать в них участие?

- Нет. Я буду идти путем борьбы, чтобы наши воины на фронте понимали, что они не одни в этой войне. Нам нужно бороться за пленников режима, которые сидят в тюрьмах. Работы много и все еще впереди.

Донбасс (26957) Антитеррористическая операция (18284) Ухман Михаил (236)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+18
Очередной агент Кремля, тьфу... Поставить знак равенства между Порошенко и Зеленским...(((
показать весь комментарий
29.07.2020 09:52 Ответить
+15
Это новая методичка с московии. Тут ее рашо боты уже несколько дней синхронно продвигают.
показать весь комментарий
29.07.2020 10:06 Ответить
+8
Ни разу не агенты ***** со своим муженьком и лучшим дружбаном

"Окопна війна": "У нинішнього керівництва Генштабу і МО страх критики. Так само було за минулої влади", - волонтерка, екснардепка Оксана Корчинська - Цензор.НЕТ 8252
показать весь комментарий
29.07.2020 10:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Очередной агент Кремля, тьфу... Поставить знак равенства между Порошенко и Зеленским...(((
показать весь комментарий
29.07.2020 09:52 Ответить
Это новая методичка с московии. Тут ее рашо боты уже несколько дней синхронно продвигают.
показать весь комментарий
29.07.2020 10:06 Ответить
Тижнів
показать весь комментарий
29.07.2020 12:34 Ответить
Ни разу не агенты ***** со своим муженьком и лучшим дружбаном

"Окопна війна": "У нинішнього керівництва Генштабу і МО страх критики. Так само було за минулої влади", - волонтерка, екснардепка Оксана Корчинська - Цензор.НЕТ 8252
показать весь комментарий
29.07.2020 10:02 Ответить
"Окопна війна": "У нинішнього керівництва Генштабу і МО страх критики. Так само було за минулої влади", - волонтерка, екснардепка Оксана Корчинська - Цензор.НЕТ 84
показать весь комментарий
29.07.2020 10:03 Ответить
Це фото ще до переходу Ківи до ОПЗЖ. І Корчинський вже відхрестився від нього. Ківа образця 2014-2015 і теперешній це ідеологічно різні люди.
показать весь комментарий
29.07.2020 13:26 Ответить
"Окопна війна": "У нинішнього керівництва Генштабу і МО страх критики. Так само було за минулої влади", - волонтерка, екснардепка Оксана Корчинська - Цензор.НЕТ 5641
показать весь комментарий
29.07.2020 13:29 Ответить
"Окопна війна": "У нинішнього керівництва Генштабу і МО страх критики. Так само було за минулої влади", - волонтерка, екснардепка Оксана Корчинська - Цензор.НЕТ 9338
показать весь комментарий
29.07.2020 13:32 Ответить
Опять. У людей память как у золотых рыбок. Ану быстро споминайте в каком году делали эти фотки и при каких обстоятельствах.
Может вам фоток порошенка в партии регионов накидать?
показать весь комментарий
30.07.2020 09:25 Ответить
Всій родині Корчинськиї великий респкт!

P.S. В коментах, рясніє перезбуджене московське, та промосковське лайно.
показать весь комментарий
29.07.2020 14:53 Ответить
На фотке чуть выше на митинге Евразиского союза он с каким дерьмом рядом выступает?
показать весь комментарий
29.07.2020 14:59 Ответить
А это он с кем митингует против движения Украины в Европу и НАТО? Не подскажешь?

"Окопна війна": "У нинішнього керівництва Генштабу і МО страх критики. Так само було за минулої влади", - волонтерка, екснардепка Оксана Корчинська - Цензор.НЕТ 2931
показать весь комментарий
29.07.2020 15:03 Ответить
о, диви, промосковське лайно відгукнулося. Ну і навіщо ти трусиш переді мною цим протухлим мотлохом 20-ти річної давнини? Що ти цим хочеш сказати мені? Краще свій фотоальбом покажи.
показать весь комментарий
29.07.2020 15:23 Ответить
Глазки открыть "зеленая роса" мешает? Сильно щиплет?

"Окопна війна": "У нинішнього керівництва Генштабу і МО страх критики. Так само було за минулої влади", - волонтерка, екснардепка Оксана Корчинська - Цензор.НЕТ 8119
показать весь комментарий
29.07.2020 15:35 Ответить
Та не зведи, московіт. Корчинський з Ківою, ніколи не були "дружбанами".
показать весь комментарий
29.07.2020 15:24 Ответить
А это на отдыхе пойдет?

"Окопна війна": "У нинішнього керівництва Генштабу і МО страх критики. Так само було за минулої влади", - волонтерка, екснардепка Оксана Корчинська - Цензор.НЕТ 9505
показать весь комментарий
29.07.2020 15:36 Ответить
Или это?

"Окопна війна": "У нинішнього керівництва Генштабу і МО страх критики. Так само було за минулої влади", - волонтерка, екснардепка Оксана Корчинська - Цензор.НЕТ 7916
показать весь комментарий
29.07.2020 15:37 Ответить
А может эта?

"Окопна війна": "У нинішнього керівництва Генштабу і МО страх критики. Так само було за минулої влади", - волонтерка, екснардепка Оксана Корчинська - Цензор.НЕТ 760
показать весь комментарий
29.07.2020 15:39 Ответить
Ну це всім відомо, що Корчинський та Ківа на фронті перетиналися. А докази "дружби" тут де? Якщо в мене є мої фотки, наприклад, з Pussу Riот, то цеж не означатиме, що ми з Альохіною є дружбанами. А що твоя метушня доводить? Те, що Ківа ходив до Корчинського послухати його цікаві розповіді? Ну, ходив. І що з того.Що, мало тих, хто ходили до Корчинського? Корчинський дуже відома особистісь. Їздив до Європи? А з ким і коли ще б той Ківа туди з'їздив у своєму житті А коли Ківа останній раз перетинався з Корчинським, не підкажеш? Що, в твоїй "папочці на Корчинського" не міститься такої інформації?
показать весь комментарий
29.07.2020 16:18 Ответить
Ты с чужими людьми на отдых за границу ездишь? И вместе с ними ешь?

"Окопна війна": "У нинішнього керівництва Генштабу і МО страх критики. Так само було за минулої влади", - волонтерка, екснардепка Оксана Корчинська - Цензор.НЕТ 6735
показать весь комментарий
29.07.2020 16:20 Ответить
"Ты с чужими людьми на отдых за границу ездишь? И вместе с ними ешь?"
Чувак, уяви собі, я "заграніцей" живу. І відпочиваю також. З різними людьми - з "іностранцями". І, прикинь, вони всі говорять лише "паінастраному". А які з тим проблеми? Взяв квиток, і полетів куди треба в світі. А в там в різних країнах різні люди, це ж дуже цікаво. Так ми і живемо. Лише останнім часом корона все зіпсувала.
показать весь комментарий
29.07.2020 16:47 Ответить
Т.е. тебе их совместных фотографий и фотографий совместного отдыха, заявлений самого Кивы недостаточно? Нет, тело, "вывсеврети" уже не катит. Смени пластинку. Заело.
показать весь комментарий
29.07.2020 16:54 Ответить
Повторяю вопрос: какого года эти фотки? Ты в курсе что они уже давно разошлись?
показать весь комментарий
30.07.2020 09:27 Ответить
Тебе списочек -- Корчинский, Пиховшек, Джангиров, Мустафаев, Сивкович -- не о чем не говорит. Откуда эта "пятерочка"?
показать весь комментарий
29.07.2020 16:24 Ответить
"...не о чем не говорит."
Ні. Абсолютно.
показать весь комментарий
29.07.2020 16:27 Ответить
Канал Мертветчука. Передача, которая накануне революции денно и ночно мочит оппозицию их стремление в Европу и НАТО. Список ведущих за деньги Мертветчука. Это за их грязные высеры потом извинялись журналисты и сотрудники канала. Не вспомнил?
показать весь комментарий
29.07.2020 16:31 Ответить
слухай, складається таке враження, що ти тут один такий розумний, щось тут пояснюєш, розтлумачуєш, начебто інформаційну місію виконуєш. Може ти за гроші це робиш?
показать весь комментарий
29.07.2020 16:51 Ответить
Нет, не люблю, когда заурядные кремлевские гниды выдают себя за патриотов. Таких "патриотов" нужно вешать первыми, как самых отъявленных и подлых предателей. В назидание остальным.
показать весь комментарий
29.07.2020 16:57 Ответить
"Таких "патриотов" нужно вешать первыми"
Та кого ви там повісите? Ви всім своїм ФСБшним колгоспом лише здатні адміністрацію Youtube скаргами на Корчинського закидати.
показать весь комментарий
29.07.2020 17:04 Ответить
Повторяю -- "вывсеврети" уже не катит. Если в соратниках у тела ФСБешные гниды -- Кива, Мертветчук, Витренко, Дугин, Марченко, Пиховшек, Джангиров, Мустафаев, Сивкович, криминальный авторитет Масква и тд. и т.п., то тело само и есть самый натуральной кремлевской гнидой. И тупые отмазки тут уже не катят.
показать весь комментарий
29.07.2020 17:10 Ответить
"Повторяю -- "
Репетувати - не означає бути переконливим. Тим паче, що на прохання надати свіжі фото "на отдихє" , почалося закидання етеру інформаційним сміттям.
показать весь комментарий
29.07.2020 17:20 Ответить
Облезешь неравномерно от моих фото. И я не "репетую", не дождешься. Сильно много чести для **********.
показать весь комментарий
29.07.2020 17:26 Ответить
"...от моих фото"
Невжеж це коли ти, на пляшці дупою верхи? Тху яка гидота, причому, ірелевантна.
показать весь комментарий
30.07.2020 00:48 Ответить
Твои сексуальные фантазии и проблемы никому не интересны. Страдой молча, кремлядь.
показать весь комментарий
30.07.2020 01:27 Ответить
Или последнее фото "не друзей"

"Окопна війна": "У нинішнього керівництва Генштабу і МО страх критики. Так само було за минулої влади", - волонтерка, екснардепка Оксана Корчинська - Цензор.НЕТ 2589
показать весь комментарий
29.07.2020 15:50 Ответить
так цеж літо 2017. Не канає. Зовісім. Треба, щоб 2020 було. Накрайняк 2019, бо Ківа став депутатом у Жовтні 2019. Збігай ще, пошукай. Фуфло "нє прєдлагать".
показать весь комментарий
29.07.2020 16:30 Ответить
Почему не канає, а если подумать и внимательно посмотреть? Или типа - один раз не тридварас? Так в том-то и дело, что за эти годы далеко-далеко не один раз.
показать весь комментарий
29.07.2020 16:39 Ответить
слухай, я не розуміюсь на цитатах з радянських кинофільмів, бо в нас тут не є прийнятним таким оперувати в спілкуванні.
показать весь комментарий
29.07.2020 16:53 Ответить
Воно хворе, його так рве від Корча, що аж мозок вимикає. Знаю його тут добре...
Такі як Корч багато зробили, щоб Україна лишилась Україною у свій час.
Шкода, що в Білорусі таких вже нема...
показать весь комментарий
30.07.2020 12:33 Ответить
кива тогда поддерживал добробаты, потом кукухой поехал и все на него забили. А ты до сих пор нет.
показать весь комментарий
30.07.2020 09:28 Ответить
Мне не Кива интересен, а другие хамелеоны. Имел "счастье" общаться с этим дебилом под Каланчаком. Уже тогда было видно, что оно психически больное.
показать весь комментарий
30.07.2020 10:08 Ответить
Для не далëких ищë раз:
Корч, это не для средних мозгов.
Реальных агентов вы в упор даже не видете.
показать весь комментарий
30.07.2020 12:20 Ответить
Повторяю -- "вывсеврети" уже не катит. Если в соратниках у тела ФСБешные гниды -- Кива, Мертветчук, Витренко, Дугин, Марченко, Пиховшек, Джангиров, Мустафаев, Сивкович, криминальный авторитет Масква и тд. и т.п., то тело само и есть самый натуральной кремлевской гнидой. И тупые отмазки про "не для средних мозгов" тут уже не катят.
показать весь комментарий
30.07.2020 12:29 Ответить
Тебя клинит.
Представить, что это Корч был агентом у некоторых из перечисленных у тебя мозгов не хватает. Тем более, что многие из них тогда были в оппозиции к ***** и реалино действовали в интересах Украины.
Ну и как истинный агент Кремля он жопу рваал на всех доступных каналах за Порошенко и на реальных исторических примерах показывал, что бывает когда приходят клоуны!
показать весь комментарий
30.07.2020 12:43 Ответить
Нет. В жизни я выучил одно простое правило "Предавший хоть раз - предаст и снова". И Вышеперечисленные в списке НИКОГДА не были сторонниками независимой и свободной Украины. НИКОГДА.
показать весь комментарий
30.07.2020 12:52 Ответить
Этим ты лишь лишний раз подтвердил свою ограниченность в этом вопросе.
Ты мне не интересен.
показать весь комментарий
30.07.2020 13:38 Ответить
Тебя никто и не звал "неограниченный". Ты сам влез в разговор. И неограниченность в моральных вопросах у нормальных людей называется крайней нечистоплотностью. .
показать весь комментарий
30.07.2020 13:43 Ответить
Скільки керівництво не міняй, але без розстрілів справи не буде - аксиома (хоча й не одноразово доведена).
показать весь комментарий
29.07.2020 10:16 Ответить
Ну, себе ти звичайно бачиш в команді розстрілювачів.
Але життя, то нелінійна річ.
показать весь комментарий
29.07.2020 10:36 Ответить
Я бачу себе серед тих кого не потрібно буде міняти примусово.
А щодо нелінійності життя - погоджусь.
показать весь комментарий
29.07.2020 10:49 Ответить
"Так же было при прошлой власти"

як же можна святого петрика порівнювати з клованом..? рука і нога ******* без сумнівів..
показать весь комментарий
29.07.2020 10:47 Ответить
Ирония не уместна. Святой, не святой, но проукраинский на 200%.
И об Армии заботился не то, что это зеленое сцыкливое недоразумение.
показать весь комментарий
29.07.2020 11:35 Ответить
єдине кому він служить це золотий телець..а "сцыкливое недоразумение" взагалі незрозуміло що..
показать весь комментарий
29.07.2020 11:45 Ответить
https://censor.net/user/458393 Ирония не уместна. Святой, не святой, но проукраинский на 200%.

Продолларовый, это да, а там уже как карта ляжет
показать весь комментарий
29.07.2020 20:34 Ответить
За всех волонтеров не скажу, но большинство неплохо подбивается и пиарится на этом движении.
показать весь комментарий
29.07.2020 11:00 Ответить
Сам не волонтер, конечно? Ох, любите вы осуждать всех. Сами палец о палец не ударят, но плеваться - это ваше все.
показать весь комментарий
29.07.2020 11:41 Ответить
Нинель, свои скудоумные выводы оставь при себе. Знаю херову тучу волонтеров и через них прошло денег больше, чем можешь себе представить. Большинство из них обосрались и не раз.
показать весь комментарий
29.07.2020 16:43 Ответить
Сравнивать нынешнее зеленое болото с прошлой властью - кидать говно накремлевский вентилятор. Вопрос лишь в том, умышленно или нет.
показать весь комментарий
29.07.2020 11:32 Ответить

"Окопна війна": "У нинішнього керівництва Генштабу і МО страх критики. Так само було за минулої влади", - волонтерка, екснардепка Оксана Корчинська - Цензор.НЕТ 7398
Ржу от "логики" соевой троллятины. Кремлю не интересна "прошлая власть" Украины - Кремлю интересна критика только текущей власти Украины, а потому вы с Кремлем сейчас на одной стороне.
показать весь комментарий
29.07.2020 17:50 Ответить
С одной стороны,всё конечно ОЙОЙОЙ....а с другой стороны.подавляющее количество бойцов ВСУ,волонтёров,добровольцев,националистов и патриотов Украины дружно(с выкриками,долой свинарчюков) выбрали себе нового президента и главнокомандующего!И чего теперь ноете?!
показать весь комментарий
29.07.2020 11:40 Ответить
не понимаю этот бред . как может рваться турникет . разве машиной на разрыв пробовать.
показать весь комментарий
29.07.2020 12:09 Ответить
корчинський=медведчук
показать весь комментарий
29.07.2020 12:37 Ответить
Причем уже более 20 лет.
показать весь комментарий
29.07.2020 16:17 Ответить
підозрюю,шо та корчинська,часом,не кур'єр між медведчуком і зрадниками на фронті?
показать весь комментарий
29.07.2020 18:22 Ответить
Підозрюю, що ви не допомогали нашим захисникам на фронті всі 6 років, як це робила Корчинська.
І підозрюю, що совісті у вас немає взагалі...
показать весь комментарий
29.07.2020 19:09 Ответить
Медведчук..Медведчук...это не тот ли Медведчук, который чуть более 20 лет назад привел некоего Порошенко П.А. в большую политику от своей партии СДПУ (о), а затем - включил молодого политика и начинающего олигарха Порошенко П.А. сразу в президиум своей СДПУ(о)...неееет....не может быть! Или может?
показать весь комментарий
29.07.2020 17:55 Ответить
У медведчука 20 років назад не було того бекграунду,шо зараз.
показать весь комментарий
29.07.2020 18:21 Ответить
Ой, а хто ж це лайкнув пост одного відомого професійного соєвого троля про "20 років"?
Чи там 20 років рахуються, а у випадку Порошенка - "не було бекграунду"?
показать весь комментарий
29.07.2020 19:07 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 23 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/2004 2004 року представники «Братства» ввірвалися у будинок https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Центральної виборчої комісії з вимогою відкрити виборчі дільниці у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F Придністров'ї . У результаті сутички з охороною ЦВК один із охоронців отримав травму голови, деякі вікна залишились без скла.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F)#cite_note-14 [14] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F)#cite_note-15 [15]
показать весь комментарий
29.07.2020 19:15 Ответить
так там ще були і суркіси, і кравчук, і ще купа. І росія аж розпиналася у дружбі до України
показать весь комментарий
29.07.2020 18:53 Ответить
Враги везде - это факт - и в Раде и в правительстве и везде, где" можно". Это" можно" пора вытравить огнем и мечем!
показать весь комментарий
29.07.2020 13:01 Ответить
Алярм! Кто-то посмел сказать, что при святом Порошенке было точно также плохо, как и при Зеле - штатные соевые тролли сразу же слетелись как мухи- уже и картинок налепили поспешно.
показать весь комментарий
29.07.2020 17:33 Ответить
"Так же было при прошлой власти" - та ладна! При бывших мы не бросали умирать своих солдат сутками и территории освобождали как могли, а не сдавали
показать весь комментарий
29.07.2020 20:21 Ответить
расскажи про лето 2014го. Или про освобождение дебальцево.
показать весь комментарий
29.07.2020 23:57 Ответить
Ну, примеры в студию тогда. Жду
показать весь комментарий
04.08.2020 23:14 Ответить
Тебе примеры брошеных солдат в котлах надо лета 2014 года? Ты совсем от жары кукухой поехал?
показать весь комментарий
11.08.2020 13:59 Ответить
давай примеры и ФИО тех, кто бросал. Звания, номера частей. Жду
показать весь комментарий
22.08.2020 18:37 Ответить
еще скажи после котлов пленных не было, клоун кондитерский.
показать весь комментарий
24.08.2020 23:08 Ответить
 
 