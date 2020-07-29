"Окопная война": "Мы должны помогать нашим защитникам в борьбе против московских оккупантов!", - волонтер, экс-нардеп Корчинская. ВИДЕО

Когда-то, на одной из встреч, журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман сказал, что депутаты не знают, что такое война, ведь их дети не воюют, а живут себе с комфортом. Рядом стояла Оксана Корчинская, тогда еще депутат, она взяла в руки микрофон и начала рассказывать о своем пребывании на фронте вместе с мужем. О сыне, который получил ранения в боях против российских оккупантов.

Сегодня неудобная для многих журналистов, политиков, чиновников, волонтер, экс-депутат Верховной Рады Украины Оксана Корчинская в рубрике Цензор.НЕТ "Окопная война".

По словам автора интервью, пребывание в Верховной Раде не изменило ее хорошего отношения к боевым действиям, которые продолжались и продолжаются в восточных регионах Украины. Напротив, Оксана имела много возможностей влиять на коррумпированных чиновников, которые не могли обеспечить лекарствами и оборудованием военные госпитали и непосредственно бойцов в окопах. Бороться с равнодушием и халатностью военных и гражданских врачей, которые лечили раненых украинских защитников.

После окончания депутатской каденции, Оксана Корчинская продолжает ездить на Восток, ведь проблем не стало меньше, наоборот - в разы стало больше. Именно во время очередного разбора фронтовых проблем, мне удалось встретиться с ней и специально для Цензор.НЕТ пообщаться несколько минут.

- Стандартное вопрос, почему вы здесь на фронте, что заставило вас покинуть Киев?

- Не люблю стандартных вопросов, но скажу так, что в моей семье пятеро добровольцев, воевавших против российских оккупантов, и трое из них были ранены. Именно поэтому я благодарю Бога и Украину, что мои дети остались живы, поэтому помогаю другим детям выжить. Мы должны помогать нашим защитникам, чтобы они выстояли в борьбе против врагов, которая уже идет везде. В восточных регионах нашей страны, в столице и городах мирной части страны, где восстают пророссийские силы.

- Совсем недавно поступила информация, что командирам бригад и батальонов запрещено пускать вас на позиции. Почему так, они боятся, что какие-то их ошибки будут выявлены и переданы на суд общества?

- У нынешнего руководства Генерального штаба и Министерства обороны боязнь критики. Это не только проблема нынешних чиновников, так же было при прошлой власти. Но они боятся сознательной критики, боятся, когда общественность активна, поэтому мы должны влиять на них.

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Например, на фронте сейчас много некачественных турникетов - это средства номер один, которые нужны бойцам при ранениях. Но они рвутся, не соответствуют стандартным требованиям, но все равно их применяют в боевых условиях. Потому что фирма, которая поставляет турникеты, платит чиновникам 30 процентов "откатов". На шестой год войны этого не должно быть - жизнь бойцов самое дорогое, что у нас есть.

- Скоро выборы в местные советы, вы планируете принимать в них участие?

- Нет. Я буду идти путем борьбы, чтобы наши воины на фронте понимали, что они не одни в этой войне. Нам нужно бороться за пленников режима, которые сидят в тюрьмах. Работы много и все еще впереди.