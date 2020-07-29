Степанов рассказал о новых правилах карантина: Страну поделят на четыре эпидемиологические зоны. ВИДЕО

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов рассказал, как будет работать карантин с 1 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом Степанов рассказал во время онлайн-брифинга.

"Мы изменили правила карантина, начиная с 1 августа. Мы сделали деление на четыре зоны... В каждой из этих зон будут разные ограничения. Наиболее мягкие ограничения будут касаться зеленой зоны", - сказал министр.

Глава Минздрава отметил, что в зеленой зоне обязательным является выполнение всех правил карантина, установленных в стране - масочный режим, социальная дистанция, использование антисептика.

"О массовых мероприятиях - не более одного человека на 5 квадратных метров. Также ограничения по посещению кинотеатров или театров, то есть залы должны заполниться не более, чем на 50%. Что касается передвижения общественным транспортом, оно может происходить в количестве мест, определенных в технических характеристиках того или иного транспортного средства", - сказал Степанов.

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Министр также рассказал и о пересечении границ между зеленой и красной зоной.

"В красной зоне будет ограничено движение транспорта - городского, междугороднего. Будут установлены соответствующие посты на пересечении с зеленой в красную зону. Мы сейчас делаем это на уровне территориально-административных единиц - это или город, или район", - отметил Степанов.

Степанов добавил, что Минздрав уже имеет четкие критерии, как будут определяться зоны.

"Там четыре критерия, если один из этих критериев превышен пять дней подряд, только в таком случае будет сделан переход от более мягкой зоны к более строгой зоне. Вся эта информация будет размещена на ресурсах Минздрава, будут соответственно госборды, где вы сможете посмотреть в разрезе каждой области, кто к какой зоне относится в зависимости от эпидситуации", - добавил Степанов.

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