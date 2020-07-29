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Степанов рассказал о новых правилах карантина: Страну поделят на четыре эпидемиологические зоны. ВИДЕО

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов рассказал, как будет работать карантин с 1 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом Степанов рассказал во время онлайн-брифинга.

"Мы изменили правила карантина, начиная с 1 августа. Мы сделали деление на четыре зоны... В каждой из этих зон будут разные ограничения. Наиболее мягкие ограничения будут касаться зеленой зоны", - сказал министр.

Глава Минздрава отметил, что в зеленой зоне обязательным является выполнение всех правил карантина, установленных в стране - масочный режим, социальная дистанция, использование антисептика.

"О массовых мероприятиях - не более одного человека на 5 квадратных метров. Также ограничения по посещению кинотеатров или театров, то есть залы должны заполниться не более, чем на 50%. Что касается передвижения общественным транспортом, оно может происходить в количестве мест, определенных в технических характеристиках того или иного транспортного средства", - сказал Степанов.

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Министр также рассказал и о пересечении границ между зеленой и красной зоной.

"В красной зоне будет ограничено движение транспорта - городского, междугороднего. Будут установлены соответствующие посты на пересечении с зеленой в красную зону. Мы сейчас делаем это на уровне территориально-административных единиц - это или город, или район", - отметил Степанов.

Степанов добавил, что Минздрав уже имеет четкие критерии, как будут определяться зоны.

"Там четыре критерия, если один из этих критериев превышен пять дней подряд, только в таком случае будет сделан переход от более мягкой зоны к более строгой зоне. Вся эта информация будет размещена на ресурсах Минздрава, будут соответственно госборды, где вы сможете посмотреть в разрезе каждой области, кто к какой зоне относится в зависимости от эпидситуации", - добавил Степанов.

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Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
раздедляй и властвуй
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29.07.2020 10:38 Ответить
+5
Понятно - от совка никак. Это - в голове, совок из человека никак не выкинуть. Снова - зона, святое слово. Почему, например, не регион? Слово «зона» - это единственное, что приходит в голову нашим патриотам- дерьмократам.
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29.07.2020 11:03 Ответить
+4
И каждой зоне свой смотрящй...
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29.07.2020 10:41 Ответить
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раздедляй и властвуй
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29.07.2020 10:38 Ответить
И каждой зоне свой смотрящй...
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29.07.2020 10:41 Ответить
Чур я в зелёной зоне.
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29.07.2020 10:41 Ответить
73% вже немає,то в яку оприділити ?
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29.07.2020 10:58 Ответить
цей СТЕПАН повністю провалив боротьбу з вірусом! Так що давай у відставку, СТЬОПА! І поділ на кольори вважаю дискримінаційним і має бути так: ЗЕЛЕНий колір - найнебезпечніша ЗОНА , синій - небезпечна ЗОНА, рожевий - задовільна зона і фіолетовий - безпечна територія!
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29.07.2020 10:42 Ответить
Степанов-чурило ти як попадеш на зону то в якій зоні будеш коло параші спати ?
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29.07.2020 10:57 Ответить
Понятно - от совка никак. Это - в голове, совок из человека никак не выкинуть. Снова - зона, святое слово. Почему, например, не регион? Слово «зона» - это единственное, что приходит в голову нашим патриотам- дерьмократам.
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29.07.2020 11:03 Ответить
страну превратили в зону! цвета меняются а зона остаётся
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29.07.2020 11:30 Ответить
Они не сумашедшие они нас дебилами делают и добьются своего если мы их не переизберем
и всех ковидных во главе с зелей не привлечем к суду.
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29.07.2020 13:11 Ответить
в стране у власти "зеленые " експериментаторы
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29.07.2020 13:35 Ответить
Нуу чё зеки! Украина-зона - - дибилы
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29.07.2020 14:01 Ответить
 
 