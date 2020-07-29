Мэр Умани Цебрий просит МИД проверить информацию о продаже в Израиле "пропусков" в Украину: "Вид на жительство за $500 или разрешение на въезд за $330. Это - мошенничество". ВИДЕО

В Уманскую мэрию поступило письмо о том, что из-за запрета приезда хасидов в Израиле предлагают за деньги оформить вид на жительство в Украине или разрешение на въезд.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил мэр Умани Александр Цебрий, передает Цензор.НЕТ.

"На адрес исполнительного комитета Уманского городского совета поступило письмо, в котором сообщается, что в связи с запретом въезда паломников на территорию города Умань для празднования Рош ха-Шана в израильской прессе появились объявления, что можно получить "вид на жительство за 500 долларов или разрешение на въезд на 3 месяца за 330 долл". Обращаюсь к Государственной миграционной службе Украины с просьбой разъяснить ситуацию", - говорится в сообщении.

По словам Цебрия, он уверен, что это манипуляция или чьи-нибудь мошеннические действия.

Поэтому попросил Министерство иностранных дел официально подтвердить или опровергнуть изложенную в них информацию.

Как сообщалось, мэр Умани Александр Цебрий выступил против приезда этой осенью паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года - Рош Ха-Шана. Он считает, что это может вызвать вспышку коронавируса в городе.

Умань, где похоронен основатель брацлавского хасидизма цадик Нахман, является местом массового паломничества последователей его учения. Осенью на празднование иудейского Нового года сюда приезжают 20-30 тыс. паломников из разных стран. В 2020 году празднование Рош Ха-Шана приходится на 18-20 сентября.

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