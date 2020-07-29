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Мэр Умани Цебрий просит МИД проверить информацию о продаже в Израиле "пропусков" в Украину: "Вид на жительство за $500 или разрешение на въезд за $330. Это - мошенничество". ВИДЕО

В Уманскую мэрию поступило письмо о том, что из-за запрета приезда хасидов в Израиле предлагают за деньги оформить вид на жительство в Украине или разрешение на въезд.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил мэр Умани Александр Цебрий, передает Цензор.НЕТ.

"На адрес исполнительного комитета Уманского городского совета поступило письмо, в котором сообщается, что в связи с запретом въезда паломников на территорию города Умань для празднования Рош ха-Шана в израильской прессе появились объявления, что можно получить "вид на жительство за 500 долларов или разрешение на въезд на 3 месяца за 330 долл". Обращаюсь к Государственной миграционной службе Украины с просьбой разъяснить ситуацию", - говорится в сообщении.

По словам Цебрия, он уверен, что это манипуляция или чьи-нибудь мошеннические действия.

Поэтому попросил Министерство иностранных дел официально подтвердить или опровергнуть изложенную в них информацию.

Как сообщалось, мэр Умани Александр Цебрий выступил против приезда этой осенью паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года - Рош Ха-Шана. Он считает, что это может вызвать вспышку коронавируса в городе.

Умань, где похоронен основатель брацлавского хасидизма цадик Нахман, является местом массового паломничества последователей его учения. Осенью на празднование иудейского Нового года сюда приезжают 20-30 тыс. паломников из разных стран. В 2020 году празднование Рош Ха-Шана приходится на 18-20 сентября.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кабмин пока не определился, смогут ли в этом году хасиды приехать в Умань: у нас еще есть время, - Шмыгаль. ВИДЕО

Автор: 

евреи (312) Израиль (1940) МИД (6997) Умань (364) хасиды (255) Цебрий Александр (23)


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Топ комментарии
+11
мыролюбец решил помочь по старой памяти ( за небольшие деньги) своим соплеменникам устроиться в новой земле обетованной?
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29.07.2020 14:07 Ответить
+7
думают свалить с Украины навсегда те, кто кроме Украины ни где не бывал..
Украина вообщем то Рай на земле и по климату, и по земле, и по свободе...- в бардаке который сейчас есть минусы, НО есть и плюсы...
Евреи, которые живут в пустыни - видят много плюсов...
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29.07.2020 14:10 Ответить
+3
Чого б це він так переймався коштами негромадян України?
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29.07.2020 14:05 Ответить
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Мер просто не в схеме, а тоже хочется
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29.07.2020 14:08 Ответить
Лелик очень даже в схеме земля уманская улетает прямо из под ног...
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29.07.2020 14:14 Ответить
Земля - это святое для любого нашего мера, но вот если бы ещё паломников поставить на поток, так сказать "добровольные пожертвования на помощь нуждающимся"
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29.07.2020 14:18 Ответить
таки да, но что не сделаешь перед выборами, еще вот вся мерия с парашютом прыгнула , а Антоха не спит , свою тетю продвигает..
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29.07.2020 14:23 Ответить
мэр Цербий , не пускающий евреев в Умань, может после этого заявления называть себя Цербрий.
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29.07.2020 20:52 Ответить
в мире нету ни одного места где бы мыролюбцы могли так безнаказанно реформировать бабло.
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29.07.2020 14:08 Ответить
думают свалить с Украины навсегда те, кто кроме Украины ни где не бывал..
Украина вообщем то Рай на земле и по климату, и по земле, и по свободе...- в бардаке который сейчас есть минусы, НО есть и плюсы...
Евреи, которые живут в пустыни - видят много плюсов...
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29.07.2020 14:10 Ответить
Замечательный пост о райских природных условиях УКраины от ув.Лео Кота:

например, Закарпатская область, город Мукачев, черниговский Нежин, город Славутич - это действительно райские места по климату, по красоте природы.
Израильтяне даже во сне не могут мечтать о таком климате и о такой земле Обетованной.
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29.07.2020 20:48 Ответить
Чого б це він так переймався коштами негромадян України?
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29.07.2020 14:05 Ответить
Там шпиёнки с крепким телом:
Ты их в дверь - они в окно!
Говори, что с этим делом
Мы покончили давно.

Могут действовать они
не прямиком:
Шасть в купе - и притвориться
мужиком,
А сама наложит тола
под корсет...
Ты проверяй, какого пола
твой сосед!"

Тут давай его пытать я:
"Опасаюсь - маху дам.
Как проверить? Лезть под платье -
Так схлопочешь по мордам!"
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29.07.2020 14:07 Ответить
мыролюбец решил помочь по старой памяти ( за небольшие деньги) своим соплеменникам устроиться в новой земле обетованной?
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29.07.2020 14:07 Ответить
Наберите в гугле "Небесный Иерусалим", и вам на многое откроются глаза по этому вопросу
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29.07.2020 14:20 Ответить
Небесный Иерусалим на территории Украины
Проект "Небесный Иерусалим"

https://www.youtube.com/watch?v=onU5SsLZUqU
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29.07.2020 14:25 Ответить
http://ot.kr.ua/vozmozhen-li-v-ukraine-novyj-ierusalim.html Возможен ли в Украине Новый Иерусалим?

http://ot.kr.ua/vozmozhen-li-v-ukraine-novyj-ierusalim.html Возможен ли в Украине Новый Иерусалим?
3.09.2017
«В последнее время в Интернете стала популярной тема о создании в Украине так называемого «Нового Иерусалима» - об этом много рассказывает Игорь Беркут.
Якобы на территории южных областей нашей страны планируется создать поселение богатых евреев, которых привлекает наш мягкий климат и плодородные земли. Они готовы переехать сюда из перенаселенного Израиля, вкладывать деньги в развитие экономики этих областей и обеспечить украинцам рабочие места. И.Беркут рассказывает о том, что первая партия переселенцев уже высадилась в этом году в Одессе.
….
О возможном переселении евреев в Украину говорил российский ученый Сергей Салль, кандидат физико-математических наук, доцент, который делает доклады об открытиях последнего времени в области археологии, истории, лингвистики, физики и других наук. Но Сергей Альбертович имеет в виду не переселенцев из Израиля, а латентных представителей еврейской национальности, интеллигентов из России и Украины, которых якобы планируется собрать в пяти южных областях Украины - Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской.
http://ot.kr.ua/vozmozhen-li-v-ukraine-novyj-ierusalim.html
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29.07.2020 15:07 Ответить
О старте в Украине заветного еврейского проекта «Небесный Иерусалим»


Эпохальным событием начала 2017 года, о котором украинские СМИ даже и вскользь не упомянули, стала высадка в порту Одессы первой группы переселенцев из Израиля, которую возглавил бывший советский военный разведчик Игорь Беркут, которого ныне многие евреи по всему миру почитают как «Машиаха Бен Йосефа».
https://kievgid.org/o-starte-v-ukraine-zavetnogo-evreyskogo-proekta-nebesnyiy-ierusalim/
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29.07.2020 15:10 Ответить
Хахахахах думает евреев обдурит.
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29.07.2020 14:08 Ответить
Но ,что интересно притихли немного самострои ихние, хотя захват недвиги прет вовсю...
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29.07.2020 14:18 Ответить
А что удивительного???

ЗЕленые тоже кушать хотят
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29.07.2020 14:35 Ответить
краще б вони в свому Ізраїлю сиділи. тут українських хватає
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29.07.2020 16:12 Ответить
Удивительно,как еще мочу бени не продают как лечебную. В Украине многие в это верят.
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29.07.2020 16:20 Ответить
 
 