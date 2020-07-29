Мэр Умани Цебрий просит МИД проверить информацию о продаже в Израиле "пропусков" в Украину: "Вид на жительство за $500 или разрешение на въезд за $330. Это - мошенничество". ВИДЕО
В Уманскую мэрию поступило письмо о том, что из-за запрета приезда хасидов в Израиле предлагают за деньги оформить вид на жительство в Украине или разрешение на въезд.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил мэр Умани Александр Цебрий, передает Цензор.НЕТ.
"На адрес исполнительного комитета Уманского городского совета поступило письмо, в котором сообщается, что в связи с запретом въезда паломников на территорию города Умань для празднования Рош ха-Шана в израильской прессе появились объявления, что можно получить "вид на жительство за 500 долларов или разрешение на въезд на 3 месяца за 330 долл". Обращаюсь к Государственной миграционной службе Украины с просьбой разъяснить ситуацию", - говорится в сообщении.
По словам Цебрия, он уверен, что это манипуляция или чьи-нибудь мошеннические действия.
Поэтому попросил Министерство иностранных дел официально подтвердить или опровергнуть изложенную в них информацию.
Как сообщалось, мэр Умани Александр Цебрий выступил против приезда этой осенью паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года - Рош Ха-Шана. Он считает, что это может вызвать вспышку коронавируса в городе.
Умань, где похоронен основатель брацлавского хасидизма цадик Нахман, является местом массового паломничества последователей его учения. Осенью на празднование иудейского Нового года сюда приезжают 20-30 тыс. паломников из разных стран. В 2020 году празднование Рош Ха-Шана приходится на 18-20 сентября.
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Украина вообщем то Рай на земле и по климату, и по земле, и по свободе...- в бардаке который сейчас есть минусы, НО есть и плюсы...
Евреи, которые живут в пустыни - видят много плюсов...
например, Закарпатская область, город Мукачев, черниговский Нежин, город Славутич - это действительно райские места по климату, по красоте природы.
Израильтяне даже во сне не могут мечтать о таком климате и о такой земле Обетованной.
Ты их в дверь - они в окно!
Говори, что с этим делом
Мы покончили давно.
Могут действовать они
не прямиком:
Шасть в купе - и притвориться
мужиком,
А сама наложит тола
под корсет...
Ты проверяй, какого пола
твой сосед!"
Тут давай его пытать я:
"Опасаюсь - маху дам.
Как проверить? Лезть под платье -
Так схлопочешь по мордам!"
Проект "Небесный Иерусалим"
https://www.youtube.com/watch?v=onU5SsLZUqU
http://ot.kr.ua/vozmozhen-li-v-ukraine-novyj-ierusalim.html Возможен ли в Украине Новый Иерусалим?
3.09.2017
«В последнее время в Интернете стала популярной тема о создании в Украине так называемого «Нового Иерусалима» - об этом много рассказывает Игорь Беркут.
Якобы на территории южных областей нашей страны планируется создать поселение богатых евреев, которых привлекает наш мягкий климат и плодородные земли. Они готовы переехать сюда из перенаселенного Израиля, вкладывать деньги в развитие экономики этих областей и обеспечить украинцам рабочие места. И.Беркут рассказывает о том, что первая партия переселенцев уже высадилась в этом году в Одессе.
….
О возможном переселении евреев в Украину говорил российский ученый Сергей Салль, кандидат физико-математических наук, доцент, который делает доклады об открытиях последнего времени в области археологии, истории, лингвистики, физики и других наук. Но Сергей Альбертович имеет в виду не переселенцев из Израиля, а латентных представителей еврейской национальности, интеллигентов из России и Украины, которых якобы планируется собрать в пяти южных областях Украины - Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской.
http://ot.kr.ua/vozmozhen-li-v-ukraine-novyj-ierusalim.html
Эпохальным событием начала 2017 года, о котором украинские СМИ даже и вскользь не упомянули, стала высадка в порту Одессы первой группы переселенцев из Израиля, которую возглавил бывший советский военный разведчик Игорь Беркут, которого ныне многие евреи по всему миру почитают как «Машиаха Бен Йосефа».
https://kievgid.org/o-starte-v-ukraine-zavetnogo-evreyskogo-proekta-nebesnyiy-ierusalim/
ЗЕленые тоже кушать хотят