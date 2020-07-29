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Киев разработал несколько сценариев учебы в школах осенью. План действий будет представлен 7 августа, - Кличко. ВИДЕО

Киевские школы готовятся к новому учебному году. И городская власть делает все, чтобы 1 сентября дети сели за парты в школах. Но все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в столице.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос, полученные от пользователей Facebook.

"Департамент образования КГГА создал группу из специалистов, уже 7 августа представит план действий по началу учебного года в школах. Город выработал несколько сценариев восстановления учебного процесса с учетом эпидемиологической ситуации. Сегодня мы делаем все, чтобы дети 1 сентября сели за парты в школах", - сказал Кличко.

Он отметил, что педагогические коллективы активно готовятся к новому учебному году и планируют свою работу.

Большинство учебных заведений, за счет города, уже приобрели дезинфицирующие и антисептические средства, средства индивидуальной защиты. И будут готовы к различным форматам обучения - исходя из эпидемиологической ситуации.

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"Хочу напомнить, что мы выделили почти четыре миллиарда гривен на подготовку учреждений к новому учебному году. Больше всего средств - около двух миллиардов - направили на ремонты в учреждениях образования и на общегородские программы", - добавил мэр Киева.

Так, в этом году в столице планируют открыть семь обновленных учебных заведений. В частности, три построенных детсада и два - после полной реконструкции. Также должны завершить масштабные реконструкции с пристройками в двух школах.

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что в большинстве городов дети пойдут в школу 1 сентября.

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Да уж, такого 1-го сентября еще не было.
Племянник в этом году идет в первый класс...
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29.07.2020 14:14 Ответить
Пойдет по одному из сценариев:
- Сваты
- Сваты 2
- Сваты 3
...
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29.07.2020 18:55 Ответить
Якщо діти будуть сидіти по півдня в масках, зіштовхнемся з купою всіляких дерматитів і фіг його знає, як дитячий організм на це відреагує.
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29.07.2020 14:23 Ответить
Суперчистота саме до алергій і призводить. А далі - решта болячок.
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29.07.2020 14:31 Ответить
Пидагог...
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29.07.2020 14:27 Ответить
зєбидло з ішаком угроблять образованіє.
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29.07.2020 14:32 Ответить
навіщо олігархам - розумні діти - раби підійдуть...
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29.07.2020 15:14 Ответить
ого я вже з Великобританії пишу хоча з Луцької області
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29.07.2020 16:20 Ответить
 
 