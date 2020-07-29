Киев разработал несколько сценариев учебы в школах осенью. План действий будет представлен 7 августа, - Кличко. ВИДЕО
Киевские школы готовятся к новому учебному году. И городская власть делает все, чтобы 1 сентября дети сели за парты в школах. Но все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в столице.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос, полученные от пользователей Facebook.
"Департамент образования КГГА создал группу из специалистов, уже 7 августа представит план действий по началу учебного года в школах. Город выработал несколько сценариев восстановления учебного процесса с учетом эпидемиологической ситуации. Сегодня мы делаем все, чтобы дети 1 сентября сели за парты в школах", - сказал Кличко.
Он отметил, что педагогические коллективы активно готовятся к новому учебному году и планируют свою работу.
Большинство учебных заведений, за счет города, уже приобрели дезинфицирующие и антисептические средства, средства индивидуальной защиты. И будут готовы к различным форматам обучения - исходя из эпидемиологической ситуации.
"Хочу напомнить, что мы выделили почти четыре миллиарда гривен на подготовку учреждений к новому учебному году. Больше всего средств - около двух миллиардов - направили на ремонты в учреждениях образования и на общегородские программы", - добавил мэр Киева.
Так, в этом году в столице планируют открыть семь обновленных учебных заведений. В частности, три построенных детсада и два - после полной реконструкции. Также должны завершить масштабные реконструкции с пристройками в двух школах.
Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что в большинстве городов дети пойдут в школу 1 сентября.
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