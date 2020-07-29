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Обнюхивали людей и чемоданы: на столичном вокзале прошли учения полицейских собак. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Собаки учились искать среди багажа и ручной клади оружие и взрывчатку. Навыки отработали в камерах хранения и залах ожидания.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

В учениях приняли участие немецкие и бельгийские овчарки. Это было их первое практическое занятие после курса дрессировки в Житомирском учебном центре подготовки.

"Учения подобного рода крайне необходимы, ведь они готовят нас к реальным ситуациям. Поэтому мы пытались создать условия, максимально приближенные к настоящим, чтобы в случае опасности знать, как действовать. И мы отрабатывали вымышленное сообщение о подозрительной сумке, а кинолог со служебной собакой осмотрели пакет на предмет взрывчатых веществ или предметов. Также по сценарию учений в зале ожидания сидел условный злоумышленник с оружием и взрывчаткой, на которого мгновенно отреагировал служебная собака и своим поведением привлекла внимание полицейского", - рассказал один из кинологов.

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По результатам учений полицейские решили, что их подопечные сработали на оценку "хорошо". Тренировки с полицейскими собаками на столичном вокзале будут проводить и в дальнейшем.

Обнюхивали людей и чемоданы: на столичном вокзале прошли учения полицейских собак 01
Обнюхивали людей и чемоданы: на столичном вокзале прошли учения полицейских собак 02
Обнюхивали людей и чемоданы: на столичном вокзале прошли учения полицейских собак 03
Обнюхивали людей и чемоданы: на столичном вокзале прошли учения полицейских собак 04

Автор: 

вокзал (268) Киев (25670) Нацполиция (16559) собаки (196) военные учения (3462)


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Топ комментарии
+2
ну, до шоколадной пятилетки ему еще далеко! так что запасаемся терпением и прекращаем испражнятся по малейшему поводу! по крайней мере доллара по 5 и завершения ато за считанные часы при Зе ожидать не стоит - он этого не обещал!
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29.07.2020 17:21 Ответить
+1
Рояль ищут ?
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29.07.2020 17:02 Ответить
+1
почему собаки без намордников ?
мусорские мрази запугивают граждан,
чтобы те голосовали за зегнид
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29.07.2020 17:39 Ответить
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Ходят собаки, подымают экономику полицаев.
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29.07.2020 17:01 Ответить
Рояль ищут ?
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29.07.2020 17:02 Ответить
а бездельников и ворье, которые воруют вещи и сумки, не погоняли?
потому что сами сотрудники укрзализныци ходят и предупреждают приезжих, чтоб те следили за своими сумками, так как на вокзале работают "профессионалы"
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29.07.2020 17:02 Ответить
так они теперь с собаками их и охраняют, пока лохи разевают рты мусорские цыгане работают
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29.07.2020 17:42 Ответить
все это топтания на старых следах. Ничего нового, читаешь о Зе, только обещания в будущем, а настоящее уже имеет больше года и 0 успехов. Так во всем.
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29.07.2020 17:07 Ответить
ну, до шоколадной пятилетки ему еще далеко! так что запасаемся терпением и прекращаем испражнятся по малейшему поводу! по крайней мере доллара по 5 и завершения ато за считанные часы при Зе ожидать не стоит - он этого не обещал!
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29.07.2020 17:21 Ответить
почему собаки без намордников ?
мусорские мрази запугивают граждан,
чтобы те голосовали за зегнид
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29.07.2020 17:39 Ответить
В офисе преЗедента собаки не нюхали?
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29.07.2020 17:40 Ответить
что стоит террористам измельчить в кофемолке или тому подобное и распылить на большой площади ?
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29.07.2020 17:40 Ответить
На вокзале весьма специфический запах, к нему собак нужно приучать.
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29.07.2020 17:43 Ответить
Полицейские собаки не в погонах - непорядок.
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29.07.2020 22:09 Ответить
 
 