Обнюхивали людей и чемоданы: на столичном вокзале прошли учения полицейских собак. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Собаки учились искать среди багажа и ручной клади оружие и взрывчатку. Навыки отработали в камерах хранения и залах ожидания.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

В учениях приняли участие немецкие и бельгийские овчарки. Это было их первое практическое занятие после курса дрессировки в Житомирском учебном центре подготовки.

"Учения подобного рода крайне необходимы, ведь они готовят нас к реальным ситуациям. Поэтому мы пытались создать условия, максимально приближенные к настоящим, чтобы в случае опасности знать, как действовать. И мы отрабатывали вымышленное сообщение о подозрительной сумке, а кинолог со служебной собакой осмотрели пакет на предмет взрывчатых веществ или предметов. Также по сценарию учений в зале ожидания сидел условный злоумышленник с оружием и взрывчаткой, на которого мгновенно отреагировал служебная собака и своим поведением привлекла внимание полицейского", - рассказал один из кинологов.

Также на Цензор.НЕТ: Уже три года в зоне боевых действий на Донбассе находится пес Дагир: "Открываю огонь по противнику, а он не боится, лежит рядом". ВИДЕО

По результатам учений полицейские решили, что их подопечные сработали на оценку "хорошо". Тренировки с полицейскими собаками на столичном вокзале будут проводить и в дальнейшем.







