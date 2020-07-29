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Пьяный водитель занялся сексом с пассажиркой на глазах у полиции и прохожих. ВИДЕО

Полиция Кременчуга остановила автомобиль, заподозрив, что водитель пьян. Мужчина не стал общаться со стражами порядка. Вместо этого он заперся в машине и занялся сексом с пассажиркой.

Видео инцидента сняли неравнодушные прохожие, информирует Цензор.НЕТ.

Вечером во вторник, 28 июля, полицейские остановили машину, водитель которой, предположительно, был пьян. Мужчина не стал общаться со стражами порядка. Вместо этого он запер изнутри двери авто и занялся сексом с пассажиркой.

Водителя и его пассажирку не смутило ни присутствие полицейских, ни собравшаяся вокруг толпа, ни то, что зеваки снимали происходящее на видео.

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ВИДЕО 18+

Автор: 

Кременчуг (354) Нацполиция (16559) пьянство (867) секс (360) Полтавская область (1184)


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Топ комментарии
+46
У вас в ВР депутаты мастурбируют, дерутся и наркоту принимают а вы к гражданам в личную жизнь лезете
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29.07.2020 21:59 Ответить
+37
П'яний водій зайнявся сексом із пасажиркою на очах у поліції і перехожих - Цензор.НЕТ 2508
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29.07.2020 22:08 Ответить
+26
Який прюзюдєнт такі й граданє. В странє. Аморальне, полуп'яне стадо.
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29.07.2020 21:59 Ответить
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Страница 4 из 4
С этим в суд за вмешательство в частную жизнь +разглошение информации частной с номерами авто 100 % дело !а эту мусоршу что мастурбировала отдать в порно студию к 6 африканцам !
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30.07.2020 10:33 Ответить
Почему никто не возмущается и не бежит в прокуратуру?
Сексом заниматься в автомобиле никто не запрещает.
Съемка и распространение порно - уголовное преступление!
Да еще без письменного согласия снимаемых...
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30.07.2020 10:33 Ответить
а вдруг у них мужья ,жены, семьи...
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30.07.2020 10:51 Ответить
Хорошо тонированные стекла автомобиля - залог счастливой, семейной жизни.
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30.07.2020 10:48 Ответить
держим тему в топе, порохолюбы )
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30.07.2020 10:53 Ответить
Напомнило фильм "Адреналин".

П'яний водій зайнявся сексом із пасажиркою на очах у поліції і перехожих - Цензор.НЕТ 5826
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30.07.2020 11:11 Ответить
Ядерне бидло!

Я спитав би у депутани... пардон, депутатки третьякової: може таких бидляків потрібно стерилізувати?
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30.07.2020 11:21 Ответить
https://donets.partners/seks-v-publichnom-meste-vsglyad-yurista/ юридична практика
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30.07.2020 11:25 Ответить
При Пете такого не было...
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30.07.2020 11:52 Ответить
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30.07.2020 21:51 Ответить
Сколько же боли и тайной зависти в голосе женщины-комментатора....
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30.07.2020 12:06 Ответить
Еще бы! Последний секс был лет сорок назад на выпускном по пьяне!
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30.07.2020 13:18 Ответить
Зачем вы их окружили? Дайте людям кончить спокойно.
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30.07.2020 12:10 Ответить
самим то ж охота
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30.07.2020 21:19 Ответить
Понабирали в полицию дрыщей и менчендайзеров которые ходят вокруг правонарушителей и сопли жуют Вместо разбить стекло и выволочь на асфальт да дубинками отмудохать что бы факи не показывали Скоро нашим полицейским обнаглевшая сявота срать в их кашкеты будет под телекамеры а наши завороженные правоохранители сглатывать и причитать
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30.07.2020 12:33 Ответить
Менти у нас ледащі як завжди, не дай Бог щось зробити за власною ініциативою і дубком бичарі по спині надавати
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30.07.2020 12:39 Ответить
вот у нас люди, как собаки... готовы другим последний ад пожелать.... предположительно пьяный в машине занимается сексом... за что его бить? какое право полиция вообще имеет поднимать руку на граждан? менталитет совка...
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30.07.2020 13:38 Ответить
Пьяный за рулём оскорбляет полицейских жестами и словами и этого недостаточно что-бы выволочь его из машины Мы все верещим что хотим жить как на Западе и безопасность была как на Западе но бросаемся защищать и оправдываем пьянючего или под наркотой ублюдка Только обдолбанный и ничего несоображающий может так себя вести Мало нам трупов на дорогах Когда такой гражданин собьёт твоего ребёнка ты будешь причитать -Куда смотрят власти а сейчас торохтишь про гражданские права Можешь представить что бы так вели себя с полицейскими в Штатах или Европе Там сразу минимум электрошокером отработали да так что его пипка ещё года два не стояла
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30.07.2020 13:53 Ответить
Номер машины засветили Наверное жена этого автолюбителя испытает гордость за супруга
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30.07.2020 12:37 Ответить
Так один пенсіонер з Кременчуга (ви його добре знаєте) розповідав про секс. Це він герой статті.
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30.07.2020 12:38 Ответить
Дохрена вы умные! Разбили бы стекло - вы их тут же обвинили бы в превышении!
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30.07.2020 12:43 Ответить
Машина его собственность,он может делать в ней что хочет. А сучке коментирующей видимо обидно,что ее никто не трахает.
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30.07.2020 13:16 Ответить
Посадить обезьян в клетку и пусть себе плодятся. За руль можно только людям.
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30.07.2020 14:07 Ответить
- Вот почему так: одним - всё, другим - ничего? У этой с 7-й квартиры, и муж есть, и любовник, и ещё в лифте вчера изнасиловали!
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30.07.2020 14:08 Ответить
А что, пьяному за руль нельзя?
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30.07.2020 17:42 Ответить
Ой да был похожий случай в 90-е. Трахнулись граждане прямо на проезжей части на Крещатике. Дальше было уже несмешно. По 3,5 года получили. Баба правда под амнистию попала, а мужик от звонка до звонка
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30.07.2020 17:59 Ответить
лайфхак не?
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30.07.2020 18:24 Ответить
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