Пьяный водитель занялся сексом с пассажиркой на глазах у полиции и прохожих. ВИДЕО
Полиция Кременчуга остановила автомобиль, заподозрив, что водитель пьян. Мужчина не стал общаться со стражами порядка. Вместо этого он заперся в машине и занялся сексом с пассажиркой.
Видео инцидента сняли неравнодушные прохожие, информирует Цензор.НЕТ.
Вечером во вторник, 28 июля, полицейские остановили машину, водитель которой, предположительно, был пьян. Мужчина не стал общаться со стражами порядка. Вместо этого он запер изнутри двери авто и занялся сексом с пассажиркой.
Водителя и его пассажирку не смутило ни присутствие полицейских, ни собравшаяся вокруг толпа, ни то, что зеваки снимали происходящее на видео.
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Топ комментарии
+46 ALEX SUROVV
показать весь комментарий29.07.2020 21:59 Ответить Ссылка
+37 Alex Firman
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+26 Alan Sandera
показать весь комментарий29.07.2020 21:59 Ответить Ссылка
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Сексом заниматься в автомобиле никто не запрещает.
Съемка и распространение порно - уголовное преступление!
Да еще без письменного согласия снимаемых...
Я спитав би у депутани... пардон, депутатки третьякової: може таких бидляків потрібно стерилізувати?