Военнослужащего Черноморского флота России задержали в оккупированном Севастополе за шпионаж в пользу Украины, - ФСБ РФ. ВИДЕО

ФСБ РФ задержала в оккупированном Севастополе военнослужащего Черноморского флота по подозрению в государственной измене, он якобы передавал разведке Минобороны Украины сведения, составляющие государственную тайну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Федеральной службой безопасности в Севастополе задержан военнослужащий Черноморского флота, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения. ФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена")", - сообщили в спецслужбе.

Мужчина был задержан на улице возле машины, когда общался со своим знакомым.

Оккупационный "суд" избрал в отношении военнослужащего меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит от 12 до 20 лет колонии.

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