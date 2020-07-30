Военнослужащего Черноморского флота России задержали в оккупированном Севастополе за шпионаж в пользу Украины, - ФСБ РФ. ВИДЕО
ФСБ РФ задержала в оккупированном Севастополе военнослужащего Черноморского флота по подозрению в государственной измене, он якобы передавал разведке Минобороны Украины сведения, составляющие государственную тайну.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Федеральной службой безопасности в Севастополе задержан военнослужащий Черноморского флота, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения. ФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена")", - сообщили в спецслужбе.
Мужчина был задержан на улице возле машины, когда общался со своим знакомым.
Оккупационный "суд" избрал в отношении военнослужащего меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит от 12 до 20 лет колонии.
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