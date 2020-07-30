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Военнослужащего Черноморского флота России задержали в оккупированном Севастополе за шпионаж в пользу Украины, - ФСБ РФ. ВИДЕО

ФСБ РФ задержала в оккупированном Севастополе военнослужащего Черноморского флота по подозрению в государственной измене, он якобы передавал разведке Минобороны Украины сведения, составляющие государственную тайну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Федеральной службой безопасности в Севастополе задержан военнослужащий Черноморского флота, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения. ФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена")", - сообщили в спецслужбе.

Мужчина был задержан на улице возле машины, когда общался со своим знакомым.

Оккупационный "суд" избрал в отношении военнослужащего меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит от 12 до 20 лет колонии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В РФ задержали советника гендиректора "Роскосмоса" Сафронова: обвиняют в шпионаже для НАТО

Автор: 

город Севастополь (1764) ФСБ (1942) Черноморский флот РФ (1561) шпионаж (1409)


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Топ комментарии
+23
А за шпіонаж на користь Японії? Чи на користь Кореї? Ще нікого не взяли?
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30.07.2020 10:21 Ответить
+6
які можуть бути секрети у країни-бензоколонки? Те, що плавуча шашлична "кузя" технічно застаріла, - знає весь світ))
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30.07.2020 10:22 Ответить
+6
А звание этого военнослужащего? Небось, старший матрос?
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30.07.2020 10:25 Ответить
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А за шпіонаж на користь Японії? Чи на користь Кореї? Ще нікого не взяли?
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30.07.2020 10:21 Ответить
а какая тайна то что ху..ло таки ху..ло тайная известная даже младенцам в роддомах...
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30.07.2020 10:57 Ответить
які можуть бути секрети у країни-бензоколонки? Те, що плавуча шашлична "кузя" технічно застаріла, - знає весь світ))
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30.07.2020 10:22 Ответить
Плохо работают, там целая сеть агентов и даже с высшими чинами.
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30.07.2020 10:23 Ответить
А звание этого военнослужащего? Небось, старший матрос?
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30.07.2020 10:25 Ответить
"Джон Ланкастер в одиночку,преимущественно ночью,чем то щелкал,в чем был спрятан инфракрасный объектив. А потом в нормальном свете представало в черном цвете то,что ценим мы и любим,чем гордится коллектив"...(с)
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30.07.2020 10:25 Ответить
Да что там собирать,за сотку водки в пивной любой руснянский вояка под свою героическую браваду сам расплескает любую тайну,сиди анализируй да подливай.К чему этот концерт?,настоящих шпионов так не берут
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30.07.2020 10:26 Ответить
ржавые секреты ? кацапы отжигают
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30.07.2020 10:27 Ответить
Какой то ссыкливый военнослужащий, задерживают в шортах и голый торс, а выводят с буса уже в джинсах и футболке, чудеса.
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30.07.2020 10:28 Ответить
"Обрили уже!"
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30.07.2020 10:34 Ответить
Что-о?! Ах ты, хулиган! А ещё очки одел! И не думай: тебя ещё судить за это будут, мерзавец! Да, да, не волнуйся. Поможем, поможем! Интеллигент несчастный! Выучили вас на свою голову! Облысели все!
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30.07.2020 10:39 Ответить
ЄСПЛ має скасувати вирок. Це не держзрада, це шпигунство. Бо він, громадянин України, а РФшне громадянство є нікчемним на анексованій території.
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30.07.2020 10:41 Ответить
не факт что это не понаехавший с расии после начала оккупации
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30.07.2020 12:58 Ответить
блин вот шайтан опять нашли сало в газете шаровары и немецкую фуражку.и лыжи профессора плейшнера...
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30.07.2020 11:09 Ответить
Какая то постановка. В трусах и голышлом, а потом из автобуса выводят в джинсах и других кросовках.
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30.07.2020 11:14 Ответить
Зате у нас шпигуни фашистського агресора почувають себе вільно...навіть в тому ж СБУ. Що там СБУ - блазень працює на росію.
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30.07.2020 11:14 Ответить
Не понятно,арестовали в трусах и сразу уехали,вывели из авто в одежде(четко сидящеи на РАЗВЕДЧИКЕ),по пути в фсб видать в бутик заскочили,приодеться.
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30.07.2020 11:14 Ответить
предполагаю, что мичман, начсклада ГСМ, не поделился с фсб баблом от реализации ворованного дизеля
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30.07.2020 11:24 Ответить
инфу писал микротекстом на использованной туалетбуммагге.
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30.07.2020 11:49 Ответить
секрет русской бояры раскрыт!?)
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30.07.2020 12:47 Ответить
Ураїнським ЗМІ, потрібно закарбувати собі у підкірці:
- наші - розвідники,
- кассаби - шпигуни.
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30.07.2020 13:01 Ответить
Кіно для вати.
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30.07.2020 13:48 Ответить
Идиоты.
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30.07.2020 14:49 Ответить
 
 