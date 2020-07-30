На глазах изумленных пляжников в Чугуеве в воду из низколетящего вертолета высадился десант. ВИДЕО
В Чугуеве Харьковской области на глазах изумленных отдыхающих в воду из низколетящего вертолета высадился десант.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись фрагмента десантирования появилась в соцсетях. На записи видно, что в воду выпрыгнуло четыре человека.
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