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На глазах изумленных пляжников в Чугуеве в воду из низколетящего вертолета высадился десант. ВИДЕО

В Чугуеве Харьковской области на глазах изумленных отдыхающих в воду из низколетящего вертолета высадился десант.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись фрагмента десантирования появилась в соцсетях. На записи видно, что в воду выпрыгнуло четыре человека.

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пляж (254) военные учения (3462) Харьковщина (5577)


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+45
На очах здивованих пляжників у Чугуєві в воду з вертольота, який летів низько, висадився десант - Цензор.НЕТ 7698
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30.07.2020 11:32 Ответить
+26
Вчера был день настоящих парней. Кстати, Президент их вчера поздравил, а полшестого забил.

На очах здивованих пляжників у Чугуєві в воду з вертольота, який летів низько, висадився десант - Цензор.НЕТ 5193
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30.07.2020 11:23 Ответить
+22
Уявляю, як місцева чугуївська вата обхезалася!
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30.07.2020 11:21 Ответить
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Если бы звук был получше, мы бы услышали: "Я не хочу!", "Там холодно!", "Не надо!",
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31.07.2020 00:21 Ответить
Пляж наш!
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31.07.2020 03:04 Ответить
Когда люди видят, чем занимается армия, а я верю, что это боевая подготовка, значит армию будут любить, уважать и помогать ей.
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31.07.2020 20:15 Ответить
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