На глазах изумленных пляжников в Чугуеве в воду из низколетящего вертолета высадился десант. ВИДЕО

В Чугуеве Харьковской области на глазах изумленных отдыхающих в воду из низколетящего вертолета высадился десант.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись фрагмента десантирования появилась в соцсетях. На записи видно, что в воду выпрыгнуло четыре человека.

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