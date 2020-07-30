Воины 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" вернулись в родную Коломыю после ротации на Донбассе. ВИДЕО
Бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" вернулись в родную Коломыю после ротации в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы бригады прошли колонной по главной улице города. Чтобы встретить воинов, на центральную площадь Коломыи пришли сотни людей, представители местных администраций и духовенства.
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https://www.youtube.com/watch?v=SsfjH8Zpi54 Песня из мюзикла "Звуки Музыки" - Эдельвейс. - YouTube
Бережи Вас Боже!
териконы?
Русская весна відійде в Лєту…
Що, крім бід, вдалось їй принести?
Кануть у минуле кулемети,
Колорадські стрічки, блокпости,
Похоронні залпи і салюти…
Дочекаєм зцілення від ран.
Пропаде продажне плем'я люте,
Що на нас точило ятаган.
Скільки вже знівечено і вбито?
Скільки ще із нас в борні впаде?
То ціна за українське літо,
Що на зміну тій весні іде.
Буде мир! Калина коло хати.
Будуть сонце, зорі і блакить.
Тільки брат уже не буде братом -
Просто… мокша, що хотіла вбить.
Іван Гентош