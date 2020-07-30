Воины 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" вернулись в родную Коломыю после ротации на Донбассе. ВИДЕО

Бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" вернулись в родную Коломыю после ротации в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы бригады прошли колонной по главной улице города. Чтобы встретить воинов, на центральную площадь Коломыи пришли сотни людей, представители местных администраций и духовенства.

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