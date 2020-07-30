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Воины 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" вернулись в родную Коломыю после ротации на Донбассе. ВИДЕО

Бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" вернулись в родную Коломыю после ротации в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы бригады прошли колонной по главной улице города. Чтобы встретить воинов, на центральную площадь Коломыи пришли сотни людей, представители местных администраций и духовенства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Street racing на танках: учения бойцов 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". ВИДЕО

Автор: 

россия (96169) ротация (261) Донбасс (26957) Ян Осока (1501) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (206)


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Топ комментарии
+27
Слава Героям!
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30.07.2020 12:44 Ответить
+18
Храни Вас Бог!!!
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30.07.2020 12:45 Ответить
+18
Слава Україні!
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30.07.2020 12:46 Ответить
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Мабуть вата верещить що це Едельвейс ще з часів 2 Світової.
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30.07.2020 12:44 Ответить
У дивизии вермахта не было такого официального названия, только имя нарицательное. она называлась 1-ая горнострелковая дивизия, у нее просто эмблемой был цветок эдельвейса. почему здесь такое название не знаю.
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30.07.2020 13:09 Ответить
Тебе бы лучше знать почему кацапские военнослужащие типа "вагнеровцы" готовили провокации в Белоруссии, а ты тут трешься, умника из себя корчишь. Те 170, которых не поймали, захватят власть в вашей недостране, и предадут ее *****.
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30.07.2020 13:21 Ответить
А ты умника чего на Украине корчишь по отношению к Белоруссии ?
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30.07.2020 13:51 Ответить
Чи не байдуже Вам до емоцій ворога ? Хай навіть посміхається , аби здихав .
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30.07.2020 13:32 Ответить
Слава Героям!
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30.07.2020 12:44 Ответить
Очень рада, что живые герои возвращаются с фронта. Нужно им дать землю, дать возможность вести бизнес, охранять от кацапских диверсантов. И судя по белорусскому инциденту с Вагнером нужно закрыть границу с агрессором. Иначем скоро они в гости к Зеле завалят прямо в офис. Зеля своей дурью подставляет и украинцев и себя, вот падла...
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30.07.2020 13:07 Ответить
Храни Вас Бог!!!
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30.07.2020 12:45 Ответить
Пісня для наших захисників:
https://www.youtube.com/watch?v=SsfjH8Zpi54 Песня из мюзикла "Звуки Музыки" - Эдельвейс. - YouTube
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30.07.2020 12:45 Ответить
І ще версія едельвайс https://www.youtube.com/watch?v=yZPMPRlsoZQ
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30.07.2020 12:54 Ответить
Гімн 10 ОГШБ - https://www.youtube.com/watch?v=lDN76h4-HRM Едельвейси
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30.07.2020 13:05 Ответить
👍!
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30.07.2020 13:30 Ответить
Слава Україні!
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30.07.2020 12:46 Ответить
Дякуємо Вам за вашу боротьбу з ворогом України!

Бережи Вас Боже!

Воїни 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" повернулися в рідну Коломию після ротації на Донбасі - Цензор.НЕТ 1351
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30.07.2020 12:51 Ответить
Слава Украинским Героям!
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30.07.2020 13:22 Ответить
Героям Слава!!!
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30.07.2020 13:45 Ответить
З поверненням! Слава Україні ! Героям слава!
Воїни 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" повернулися в рідну Коломию після ротації на Донбасі - Цензор.НЕТ 3708
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30.07.2020 13:46 Ответить
а что там штурмовать?
териконы?
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30.07.2020 13:55 Ответить
Як приємно таке бачити. Дякую командиру цього підрозділу, влаштував невеликий парад в місті!!! Скільки людей вийшло і вітають захисників України, не як донецькі чмошники плювали на своїх, а зараз лижуть чоботи окупанту. Дивлячись відео повернення бійців, пустив сьозу. З поверненням захисники! Слава Україні!
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30.07.2020 13:55 Ответить
***

Русская весна відійде в Лєту…
Що, крім бід, вдалось їй принести?
Кануть у минуле кулемети,
Колорадські стрічки, блокпости,

Похоронні залпи і салюти…
Дочекаєм зцілення від ран.
Пропаде продажне плем'я люте,
Що на нас точило ятаган.

Скільки вже знівечено і вбито?
Скільки ще із нас в борні впаде?
То ціна за українське літо,
Що на зміну тій весні іде.

Буде мир! Калина коло хати.
Будуть сонце, зорі і блакить.
Тільки брат уже не буде братом -
Просто… мокша, що хотіла вбить.
Іван Гентош
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30.07.2020 13:56 Ответить
Воїни 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" повернулися в рідну Коломию після ротації на Донбасі - Цензор.НЕТ 5946Ми боронимо незалежність та територіальну цілісність України , мужньо захищаємо державу від проклятих російсько-окупаційних військ
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30.07.2020 14:11 Ответить
--- Воістину Героям слава ! Проте рекламувати місце дислокації---НЕ розважливо !!! У країні.де нахабніють мерзенні путінські агентяри --- головорізи. а поліція їх оминає / більше того --сприяє цій гидоті / Згадаймо нашу Героїню -- захисницю Окуєву. В она знала : якщо не сьогодні то завтра її заб*ють і сподіватися на захист держави України---марна справа...Отож .опісля цієї публікації= наводки вони гадами НЕ будуть. якщо НЕ вчинять якоїсь провокації щодо наших воїнів...
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30.07.2020 14:29 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА ! СЛАВА ! СЛАВА !
Воїни 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" повернулися в рідну Коломию після ротації на Донбасі - Цензор.НЕТ 9565
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30.07.2020 14:30 Ответить
Зі зброєю?!
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30.07.2020 14:40 Ответить
А зачем им всем солнцезащитные очки??? Вроде не было яркого солнца... Да и репетиций парада бесконечных не было...
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30.07.2020 14:55 Ответить
Что бы умники не передали их фото в ФСБ.
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30.07.2020 20:54 Ответить
Спасибо что вернулись, земной вам поклон от всех адекватных граждан Украины!!Отправить
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30.07.2020 15:10 Ответить
Класс!Спасибо!
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30.07.2020 15:35 Ответить
n
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30.07.2020 15:36 Ответить
К сожалению такие встречи только в западной Украине! Люде верят и любят свою армию,и они именно их будут защищать всегда!!
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30.07.2020 15:39 Ответить
Едельвейси - молодці. Хай кацапам пукани рве
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30.07.2020 17:02 Ответить
Наші мужні Герої , а на таких коритах. Як завжди хенералам нові авто , а хлопцям все що ще не списане
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30.07.2020 18:16 Ответить
И на старой технике , если хорошо тренироваться много можно !
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30.07.2020 20:56 Ответить
Браво Герої!
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30.07.2020 21:06 Ответить
Слава Українським воїнам
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30.07.2020 21:40 Ответить
 
 