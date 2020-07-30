РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12212 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
3 185 47

Наемники РФ с начала суток дважды обстреляли украинские позиции на Луганском направлении, - Минобороны. ВИДЕО

Российские наемники с начала четверга два раза обстреляли украинские позиции на Луганском направлении в зоне проведения операции Объединенных сил, потерь нет.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Также с начала текущих суток по состоянию на 12:00, 30 июля, российскими оккупационными войсками совершено два обстрела на Луганском направлении. В частности, вблизи Новотошковского противник применил подствольный гранатомет и стрелковое оружие. Также неподалеку Орехово оккупанты задействовали стрелковое вооружение", - сообщил спикер Минобороны Михаил Шаравара в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

В ведомстве подчеркнули, что учитывая несистемный и провокационный характер вражеских обстрелов, украинские военные огонь не открывался.

"Боевых потерь нет", - добавили в Минобороны.

Отмечается, что ситуация в районе проведения операции остается стабильной и полностью контролируемой Объединенными силами.

Читайте также: Обстрелы в зоне ООС не являются системными, эскалация не фиксируется, - Хомчак

Минобороны (9421) обстрел (27820) Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+23
это тоже не нарушение перемирия зебилы??????????????
показать весь комментарий
30.07.2020 15:14 Ответить
+22
по "договору" о прекращении огня, ЛЮБЫЕ инциденты должны быть РАССЛЕДОВАНЫ, виновные НАКАЗАНЫ и результаты расследования СООБЩЕНЫ ДРУГОЙ СТОРОНЕ.
Два дня "перемирия", оба дня - нарушения с той стороны.
ГДЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ?
КТО ВИНОВАТ в ОБСТРЕЛАХ?
показать весь комментарий
30.07.2020 15:17 Ответить
+19
Перемирие у зеленого убожества не продержалось ни дня. Только его засцанные трусливые глаза этого никак видеть не хотят.

Наемники РФ с начала суток дважды обстреляли украинские позиции на Луганском направлении, - Минобороны - Цензор.НЕТ 7486
показать весь комментарий
30.07.2020 15:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
это тоже не нарушение перемирия зебилы??????????????
показать весь комментарий
30.07.2020 15:14 Ответить
...не, хомяк сказал, что это несистемно...
показать весь комментарий
30.07.2020 15:15 Ответить
до его кабинета не долетело? не долетело! значит, нет войны
показать весь комментарий
30.07.2020 15:23 Ответить
а что, кто-то реально ждал что они будут "соблюдать тишину"?
показать весь комментарий
30.07.2020 15:30 Ответить
НЕТ , никого же не убило ....
показать весь комментарий
30.07.2020 15:40 Ответить
Типичный эксцесс исполнителя... Понять, простить...
показать весь комментарий
30.07.2020 15:15 Ответить
Просто ещё не успели всем оркам сообщить что перемирие - у посыльного лошадь подкову потеряла и захромала.
показать весь комментарий
30.07.2020 15:20 Ответить
по "договору" о прекращении огня, ЛЮБЫЕ инциденты должны быть РАССЛЕДОВАНЫ, виновные НАКАЗАНЫ и результаты расследования СООБЩЕНЫ ДРУГОЙ СТОРОНЕ.
Два дня "перемирия", оба дня - нарушения с той стороны.
ГДЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ?
КТО ВИНОВАТ в ОБСТРЕЛАХ?
показать весь комментарий
30.07.2020 15:17 Ответить
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что обстрелы на Донбассе со стороны наемников РФ не являются системными.Источник: https://censor.net/n3211013
показать весь комментарий
30.07.2020 15:21 Ответить
Зелені агітатори у ФБ пишуть, що вони цим "перемир'ям" хочуть щось довести усій Європі. Тільки не зрозуміло, що вони хочуть довести.
показать весь комментарий
30.07.2020 15:18 Ответить
Те, що вся Європа і весь світ знають уже 6 років. Та зебіли хочуть ЩЕ РАЗ довести.
Якщо серйозно, то нікому нічого вони не доводять. Вони здають Україну ворогу. І схоже, що їм похрін, чи це буде мирна капітуляція, під прикриттям "перемир'я", чи почнеться, дійсно, громадянська війна. Їх запоребрикових хазяїі, як і містечкових, влаштовують обидва варіанти.
показать весь комментарий
30.07.2020 15:32 Ответить
что-что...
то, что стреляет какая-то непонятная "та сторона"...
показать весь комментарий
30.07.2020 16:04 Ответить
Перемирие у зеленого убожества не продержалось ни дня. Только его засцанные трусливые глаза этого никак видеть не хотят.

Наемники РФ с начала суток дважды обстреляли украинские позиции на Луганском направлении, - Минобороны - Цензор.НЕТ 7486
показать весь комментарий
30.07.2020 15:18 Ответить
это не "системный обстрел", не переживайте так.
показать весь комментарий
30.07.2020 15:18 Ответить
Это не то. Это не нарушение перемирия! Это одинокие выстрелы!
Это тоже вчерашняя прессуха возле "Охмадета". и это тоже не показали по тиви
https://twitter.com/GoshaGo06574197/status/1288753198811971586
показать весь комментарий
30.07.2020 15:19 Ответить
********
показать весь комментарий
30.07.2020 15:23 Ответить
ЧТО это(!!!) было?!..........
ОНО обдолбленное что ли?.........
показать весь комментарий
30.07.2020 15:30 Ответить
на солнышке сопрел трудяжка... фляга и потекла
показать весь комментарий
30.07.2020 15:42 Ответить
коммент под видео

это просто шедевр!!! С каждым днем его речи становятся все колоритнее. Если собрать цитаты его выступлений, то получится неплохой бестселлер. А самого зелю нужно в бродячий цирк пристроить. Неплохие бабки можно будет поднять .
показать весь комментарий
30.07.2020 15:48 Ответить
Коммент сам по себе шедевр=>комментатору респект🙂
показать весь комментарий
30.07.2020 16:02 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/zaiavy-pro-vtorgnennia-rosii-zarady-vody-dlia-krymu/30745666.html Вторгнення заради води для Криму: із США попереджають про небезпеку, в Україні сумніваються



..
.Наемники РФ с начала суток дважды обстреляли украинские позиции на Луганском направлении, - Минобороны - Цензор.НЕТ 7114
показать весь комментарий
30.07.2020 15:20 Ответить
Это всё так выглядит ущербно и унизительно,так хочется угодить врагу,зная что обстрелы проводились,но это типа не считается,то есть враг будет стрелять а мы говорим а это так себе провокации так как все живы и не ранены
показать весь комментарий
30.07.2020 15:21 Ответить
интересное какое-то перемирие ..устойчивое...тихое..
может наши бесхребетные военноначхальники, тихобздящие даже голос повысить на врага, не то что сказать что-то кривое в "ту сторону"... как-то проконсультируются у адекватных и уважающих свою страну военных (ну там Турция и лично у г-на Эрдогана, например)
показать весь комментарий
30.07.2020 15:21 Ответить
Наемники РФ с начала суток дважды обстреляли украинские позиции на Луганском направлении, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4665
показать весь комментарий
30.07.2020 15:22 Ответить
коси коса - пока роса (очі зрадникам від сечі не виїсть )
показать весь комментарий
30.07.2020 15:25 Ответить
Найманці РФ від початку доби двічі обстріляли українські позиції на луганському напрямку, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2524
показать весь комментарий
30.07.2020 15:36 Ответить
Да, ты прав. Турки четко сбили парашенский самолет, который "случайно" залетел на их территорию.
показать весь комментарий
30.07.2020 16:01 Ответить
и долго не мусолили... спрашивая разрешения и придумывая оправдания ...самолету ))))
показать весь комментарий
30.07.2020 16:42 Ответить
Наемники РФ с начала суток дважды обстреляли украинские позиции на Луганском направлении, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5158
показать весь комментарий
30.07.2020 15:24 Ответить
Наемники РФ с начала суток дважды обстреляли украинские позиции на Луганском направлении, - Минобороны

Та они ж понарошку..
показать весь комментарий
30.07.2020 15:22 Ответить
По мнению ЗЮ ишака у нас с паРАШЕЙ стойкий мир.
показать весь комментарий
30.07.2020 15:27 Ответить
Найманці РФ від початку доби двічі обстріляли українські позиції на луганському напрямку, - Міноборони - Цензор.НЕТ 7703

https://ibigdan.livejournal.com/25382177.html
показать весь комментарий
30.07.2020 15:39 Ответить
комент - цимус!!!
показать весь комментарий
30.07.2020 15:43 Ответить

Но наркоманом и алкоголиком был Порох.
показать весь комментарий
30.07.2020 17:46 Ответить
ну получается ))))) еще и братоубийцей...и может даже брато-каннибалом )))))
показать весь комментарий
30.07.2020 17:49 Ответить
Через год в луГАНДОНИИ будет экологическая задница.И тогда рашка оттуда сама уйдет.Но нужна ли та ядовитая клоака Украине? И кто будет платить пенсии инвалидам,которые воевали за луГАНДОНИЮ? А их там просто дохера.
показать весь комментарий
30.07.2020 15:45 Ответить
при зедебілах .Україну, ще до суду притягнуть
показать весь комментарий
30.07.2020 15:57 Ответить
Найманці РФ від початку доби двічі обстріляли українські позиції на луганському напрямку, - Міноборони - Цензор.НЕТ 1552
показать весь комментарий
30.07.2020 15:58 Ответить
чуть чуть не считается . правда зебобики ?
показать весь комментарий
30.07.2020 16:07 Ответить
общался сегодня с нашим военным . говорит стреляют чуть чуть меньше но все равно часто и регулярно . наши ложили нам все запреты и когда начальства рядом нет дают ответку . в сводки это все естественно не попадает . в общем ситуация такова . Осел думает что он миротворец . дибилы думают что он великий человек . Петро не мог а у него все получилось . а у бойцов на фронте все как и было . только раньше нужно было маскироваться что бы абизяны не засекли а теперь что бы еще и наши контроллеры за руку не схватили
показать весь комментарий
30.07.2020 16:15 Ответить
Хм...Так выходит,что и Украинская сторона имеет право "несистемно" наваливать кацапам?Один такой ракетный привентивный удар по кацапам,но конечно же "не системный",где то 5-10 ракетных ударов в сутки,но в рандомном порядке,чтобы "системы" не было.Да,Хомяк?Или ссыкливая зеленая тварь хочет продолжать позорить всю Украину?
показать весь комментарий
30.07.2020 16:36 Ответить
Укланисту дорогу на Донбасс. Пусть там скачет.
показать весь комментарий
30.07.2020 16:36 Ответить
Це зараз в тренді в медіа зелений наратив про найманців, тероистів , ніби там РФ - мироточить і возить виключно булки камазами для ДиРки.
показать весь комментарий
30.07.2020 18:23 Ответить
подготовка к наступлению - снижение боеспособности зсу
показать весь комментарий
30.07.2020 20:08 Ответить
Поки нікого не вбили - несистемні. Що ж будуть говорити, коли хтось потерпить?
показать весь комментарий
30.07.2020 22:57 Ответить
 
 