Наемники РФ с начала суток дважды обстреляли украинские позиции на Луганском направлении, - Минобороны. ВИДЕО
Российские наемники с начала четверга два раза обстреляли украинские позиции на Луганском направлении в зоне проведения операции Объединенных сил, потерь нет.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Также с начала текущих суток по состоянию на 12:00, 30 июля, российскими оккупационными войсками совершено два обстрела на Луганском направлении. В частности, вблизи Новотошковского противник применил подствольный гранатомет и стрелковое оружие. Также неподалеку Орехово оккупанты задействовали стрелковое вооружение", - сообщил спикер Минобороны Михаил Шаравара в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.
В ведомстве подчеркнули, что учитывая несистемный и провокационный характер вражеских обстрелов, украинские военные огонь не открывался.
"Боевых потерь нет", - добавили в Минобороны.
Отмечается, что ситуация в районе проведения операции остается стабильной и полностью контролируемой Объединенными силами.
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Два дня "перемирия", оба дня - нарушения с той стороны.
ГДЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ?
КТО ВИНОВАТ в ОБСТРЕЛАХ?
Якщо серйозно, то нікому нічого вони не доводять. Вони здають Україну ворогу. І схоже, що їм похрін, чи це буде мирна капітуляція, під прикриттям "перемир'я", чи почнеться, дійсно, громадянська війна. Їх запоребрикових хазяїі, як і містечкових, влаштовують обидва варіанти.
то, что стреляет какая-то непонятная "та сторона"...
Это тоже вчерашняя прессуха возле "Охмадета". и это тоже не показали по тиви
https://twitter.com/GoshaGo06574197/status/1288753198811971586
ОНО обдолбленное что ли?.........
это просто шедевр!!! С каждым днем его речи становятся все колоритнее. Если собрать цитаты его выступлений, то получится неплохой бестселлер. А самого зелю нужно в бродячий цирк пристроить. Неплохие бабки можно будет поднять .
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может наши бесхребетные военноначхальники, тихобздящие даже голос повысить на врага, не то что сказать что-то кривое в "ту сторону"... как-то проконсультируются у адекватных и уважающих свою страну военных (ну там Турция и лично у г-на Эрдогана, например)
Та они ж понарошку..
https://ibigdan.livejournal.com/25382177.html
Но наркоманом и алкоголиком был Порох.