Наемники РФ с начала суток дважды обстреляли украинские позиции на Луганском направлении, - Минобороны. ВИДЕО

Российские наемники с начала четверга два раза обстреляли украинские позиции на Луганском направлении в зоне проведения операции Объединенных сил, потерь нет.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Также с начала текущих суток по состоянию на 12:00, 30 июля, российскими оккупационными войсками совершено два обстрела на Луганском направлении. В частности, вблизи Новотошковского противник применил подствольный гранатомет и стрелковое оружие. Также неподалеку Орехово оккупанты задействовали стрелковое вооружение", - сообщил спикер Минобороны Михаил Шаравара в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

В ведомстве подчеркнули, что учитывая несистемный и провокационный характер вражеских обстрелов, украинские военные огонь не открывался.

"Боевых потерь нет", - добавили в Минобороны.

Отмечается, что ситуация в районе проведения операции остается стабильной и полностью контролируемой Объединенными силами.

Читайте также: Обстрелы в зоне ООС не являются системными, эскалация не фиксируется, - Хомчак