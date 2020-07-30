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Водитель Volkswagen сбил женщину на пешеходном переходе на улице Шолом-Алейхема в Киеве. ВИДЕО камер наблюдения

Водитель Volkswagen совершил наезд на женщину, котороая преходила дорогу на пешеходном переходе на улице Шолом-Алейхема в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Патрульную полицию Киева, дорожно-транспортное происшествие произошло утром. Женщину госпитализировали.

На записи камер наблюдения видно, что водитель одного из автомобилей перед пешеходным переходом остановился, а водитель Volkswagen продолжил движение и сбил женщину.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Он выскочил, бл#! А куда ты летел, #баный матрас?" - водитель Renault сбил мужчину на пешеходном переходе в Киеве. ВИДЕО

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ДТП (7685) пешеход (126)


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Топ комментарии
+29
Он и не обгонял. Просто не знает золотого правила: Если машина слева или справа останавливается перед переходом, то скоро появится пешеход - сбавь скорость.
То же самое, если остановился автобус, маршрутка - жди появления ног спереди - ибо бараны.
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30.07.2020 16:23 Ответить
+18
пешеход тоже хорош, зачем было перебегать если тебя все равно пропускают, и да,я не оправдываю действия второго водителя
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30.07.2020 16:09 Ответить
+18
все очень просто перебегал он из вежливости
чтобы освободить проезжую часть...
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30.07.2020 16:16 Ответить
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Страница 3 из 3
Люди, почитайте Пдд, там нет ничего про то как переходить или перебегать пешеходу пешеходный переход... поэтому про баранов это не в этом случае... ей нужно было просто быть внимательнее. Нарушение Пдд - 100% водителем фолькса.
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30.07.2020 17:46 Ответить
Виходить, що ті, хто стояв на тротуарі, коли туди зарулила Зайцева, були нєвніматєльні?
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30.07.2020 18:04 Ответить
Согласен. Водила виноват на 200%. Но для того, чтобы уберечь своё здоровье и даже жизнь, учитывая количество неадекватов за рулём, пешеходу в таких ситуациях нужно не просто не бежать, а остановиться перед притормозившей машиной и убедиться, что за ней не несётся какой-нибудь дебил.....
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30.07.2020 18:29 Ответить
ну для початку сам почитай, особливо розділ обов'язки пішохода
п. 4.10, 4.11.а і особливо 4.11.б
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30.07.2020 23:14 Ответить
п. 4.10, 4.14.а і особливо 4.14.б
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30.07.2020 23:50 Ответить
СОВЕРШЕННО СТАНДАРТНАЯ ситуация, когда на переходе одна машина останавливается, закрывает видимость пешехода, и в следующем ряду выскакивает машина.
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30.07.2020 17:53 Ответить
Читай п.18.4 ПДР України.
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30.07.2020 18:05 Ответить
4.11.б
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30.07.2020 23:15 Ответить
пардон 4.14.б
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30.07.2020 23:50 Ответить
Нифига не стандартная- так только самые конченые наркоманы делают!
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30.07.2020 18:16 Ответить
Я недавно был в похожей ситуации, но остался цэл.
Ступил на пешеходный переход, транспорт до меня метров 50, не меньше, скорость небольшая так за 100 метров до перехода светофор и они начали движение после остановки на светофоре. Дорога трехполосная. Иду по переходу, значит, пытаюсь понять с какой скоростью приближается ко мне транспорт.
По первой полосе едет автобус, который, скорее всего собирается остановится на остановке общественного транспорта, которая сразу за переходом. Понятно.
На второй полосе машинка притормаживает, значит будет пропускать. Иду дальше.
Все внимание переключаю на третью полосу и вижу, несётся у@бан и не собирается скидывать скорость, а даже вроде как наоборот, жмёт на газ.
Я уже дошел до третьей полосы и как бы на мгновение остановился, бежать не стал потому что впереди ещё 3 полосы.
И что вы думаете? Этот урод пролетел в сантиметрах от меня на скорости, ну наверное, не меньше 80-ти.
Трудно понять, что в голове у таких водителей. На что они расчитывают.
Интересно, как он оценивал мое поведение на переходе.
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30.07.2020 18:16 Ответить
НИКОГДА не БЕГИТЕ на пешеходном переходе!!! НИКОГДА!!!
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30.07.2020 18:17 Ответить
Никогда не давите людей на пешеходных переходах!
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30.07.2020 18:20 Ответить
і на вєліках, самокатах і інших швидкісних штуках не вискакуйте, бо водії звикають до швидкості пішохода і не розраховують на таких спринтерів
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30.07.2020 23:19 Ответить
Чувак обдолбаный 100%! Если нет, то точно голову дома в тумбочке забыл! Взять его теперь и в&€бать здоровенной кувалдой по жопе со всего маху, чтобы прочувствовал как оно кувыркаться об асфальт.
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30.07.2020 18:18 Ответить
По поводу перебегания перехода- для умников! Имеется ввиду внезапное выбегание на переход! А тут мля машина остановилась- человек переходит! Она семенила чтобы не задерживать поток! А гнида которая видит стоящую машину на переходе и едет дальше- в тюрьму!
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30.07.2020 18:25 Ответить
Водила мудак на все 100, но и пешеходам тоже нужно головой думать. Правила это хорошо, но и здравый смысл никто не отменял. Всегда удивляли камикадзе которые выходя на переход даже по сторонам не смотрят, или выбегают из-за автобусов. Я как минимум жду чтобы машина остановилась или на минимум скорость сбросила даже на переходе, перед тем как хотя бы шах сделать на дорогу. Пока не удостоверюсь что водила меня видит не перехожу. Что мне с того будет что не я нарушил, если меня размажут по асфальту. А если мажор какой, то ему ничего и не будет, в наших то реалиях. У многих хомосапиенсов вообще отсутствует чувство самосохранения.
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30.07.2020 18:25 Ответить
Андрей,ты слепой?Бедная женщина вообще то не хотела задерживать поток машин и ускорилась на переходе.А придурок за рулем решил всех обогнать.Таких ****** надо на месте битой по тупой голове бить.
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31.07.2020 07:24 Ответить
Там кстати по лесному вообще ездить стремно, как и переходить дорогу. Через каждые 10 метров, как не переход и светофор, так развязка с остановкой. Еще и переходы в таких дебильных местах, что я бы тому кто их рисовал яйца бы отрезал. И для пешеходов опасно и водилам вообще нихрена не видно. Даже знак с разметкой замечаешь когда уже на самом переходе стоишь.
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30.07.2020 18:36 Ответить
Да его сажать нужно а тачку продать и компенсировать лечение он урод в простейшей ситуации мог лишить человека жизни такие недолжны управлять тс
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30.07.2020 19:24 Ответить
Первая машина должна была включить аварийку
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30.07.2020 20:36 Ответить
Первая машина должна была ехать в правой полосе.
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30.07.2020 22:25 Ответить
он перестроился для поворота на лево
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31.07.2020 10:34 Ответить
Не должна была первая машина включать аварийку - такого нет в ПДД, а вот вторая машина обязана была остановиться как только водила увидел, что первый автомобиль останавливается перед пешеходным переходам - это как раз четко прописано в ПДД.
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31.07.2020 00:16 Ответить
Для таких как ты идиотов,Федотов,не только аварийку,но и сирену и проблесковые маячки,а также установить спереди и сзади трехугольные знаки аварийная остановка,и вызвать патруль.Как вы такие на права сдаете?.?.?.
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31.07.2020 07:28 Ответить
Повториш это при встрече,кобыла
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31.07.2020 12:05 Ответить
Водила конечно виноват, НО хочу дать совет всем пешеходам запомните его на всю жизнь. Если переходишь дорогу по пешеходному переходи или нет, вблизи любого автомобиля, не важно спереди или сзади сначала вытяни бошку свою и посмотри нет ли другого движущегося авто. Автомобиль никогда резко не останавливается, чем больше скорость тем больше тормозной путь. Я конечно пишу прописные истины но многим эти незадачливые правила спасут жизнь.
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30.07.2020 20:41 Ответить
нормально пошла
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30.07.2020 23:19 Ответить
Она без мозгов и из жидкого железа, ей можно.
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31.07.2020 01:34 Ответить
если твоя жена продаёт камеры автоматической фиксации скорости движения - это не значит, что их нужно ставить в любой придорожный туалет. и да, водитель номер 2 дятел
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31.07.2020 07:38 Ответить
Не превышать - не вариант?
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31.07.2020 09:40 Ответить
дороги сделать, коррупцию убрать. и перестать красть, в том числе и на камерах
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31.07.2020 18:28 Ответить
Дякую за зауваження, прочитав, зрозумів, вибачаюсь.
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31.07.2020 10:29 Ответить
Всех учат, но не до всех доходит:
1. Бежать по переходу нельзя.
2. Выходя из-за транспортного средства нужно остановиться и посмотреть, не едет там другое транспортное средство.
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31.07.2020 10:33 Ответить
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