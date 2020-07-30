Водитель Volkswagen сбил женщину на пешеходном переходе на улице Шолом-Алейхема в Киеве. ВИДЕО камер наблюдения

Водитель Volkswagen совершил наезд на женщину, котороая преходила дорогу на пешеходном переходе на улице Шолом-Алейхема в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Патрульную полицию Киева, дорожно-транспортное происшествие произошло утром. Женщину госпитализировали.

На записи камер наблюдения видно, что водитель одного из автомобилей перед пешеходным переходом остановился, а водитель Volkswagen продолжил движение и сбил женщину.

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