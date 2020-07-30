Водитель Volkswagen сбил женщину на пешеходном переходе на улице Шолом-Алейхема в Киеве. ВИДЕО камер наблюдения
Водитель Volkswagen совершил наезд на женщину, котороая преходила дорогу на пешеходном переходе на улице Шолом-Алейхема в Киеве.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Патрульную полицию Киева, дорожно-транспортное происшествие произошло утром. Женщину госпитализировали.
На записи камер наблюдения видно, что водитель одного из автомобилей перед пешеходным переходом остановился, а водитель Volkswagen продолжил движение и сбил женщину.
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+29 Orel Orlov
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+18 Петя Петрович
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+18 Eispickel
показать весь комментарий30.07.2020 16:16 Ответить Ссылка
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п. 4.10, 4.11.а і особливо 4.11.б
Ступил на пешеходный переход, транспорт до меня метров 50, не меньше, скорость небольшая так за 100 метров до перехода светофор и они начали движение после остановки на светофоре. Дорога трехполосная. Иду по переходу, значит, пытаюсь понять с какой скоростью приближается ко мне транспорт.
По первой полосе едет автобус, который, скорее всего собирается остановится на остановке общественного транспорта, которая сразу за переходом. Понятно.
На второй полосе машинка притормаживает, значит будет пропускать. Иду дальше.
Все внимание переключаю на третью полосу и вижу, несётся у@бан и не собирается скидывать скорость, а даже вроде как наоборот, жмёт на газ.
Я уже дошел до третьей полосы и как бы на мгновение остановился, бежать не стал потому что впереди ещё 3 полосы.
И что вы думаете? Этот урод пролетел в сантиметрах от меня на скорости, ну наверное, не меньше 80-ти.
Трудно понять, что в голове у таких водителей. На что они расчитывают.
Интересно, как он оценивал мое поведение на переходе.
1. Бежать по переходу нельзя.
2. Выходя из-за транспортного средства нужно остановиться и посмотреть, не едет там другое транспортное средство.