Макарович вместо Даниловича. Зачем 86-летнего Кравчука взяли в "Минский формат"? ВИДЕО
Может ли близкий к Медведчуку 86-летний дедушка быть эффективным в защите интересов Украины? Об этом в свежем выпуске "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.
Сегодня первый президент Украины Леонид Кравчук согласился стать главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. И эта новость беспокоит. Во-первых, опытный аппаратчик Леонид Кучма еще осенью откровенно протестовал против "формулы Штайнмайера", которую тогда активно продвигал Офис президента Зеленского. А во-вторых, не может не беспокоить политическая близость Леонида Кравчука к Виктору Медведчуку, а значит - и к ОПЗЖ.
Почему у Владимира Зеленского появилась идея сменить в ТКГ Кучму на Кравчука? За что российские медиа и медведчуковские телеканалы так любят первого президента Украины? Чем Леонид Кравчук может быть опасен для переговоров по Донбассу?
Где гарантии, что человек, которого по словам Зеленского, уважают на Западе и на Востоке, не станет неким "аватаром" давнего политического товарища - Виктора Медведчука - и не поможет легализовать "хотелки" Кремля? Только представьте - первый президент независимой Украины хранит эту самую независимость, вот это символизм, да? Все, как любит Владимир Путин.
А как вы относитесь к председательству Леонида Кравчука в украинской делегации ТКГ?
Ставьте лайк этому видео, оставляйте комментарий и подписывайтесь на обновления!
Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.
Отвоюем украинский Youtube вместе!
Подписывайтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"
Напомним, первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию Трехсторонней контактной группы вместо Леонида Кучмы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Может, стоило сразу включить Виктора Медведчука в украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе.
Зачем было трогать «деда в глубоком маразме»
Решение президента назначить первого президента руководителем делегации Украины в ТКГ - это бытовая капитуляция.
Это такая мягонькая, глубоко «совковая» и мурчащая капитуляция, как и сам Леонид Макарович.
Поэтому в данном случае не стоит тешить себя какими-то иллюзиями.
https://replyua.net/people/3367-vladimir-zelenskiy-iz-kvn-v-kino-i-shoumeny.html Владимир Зеленский , став президентом, так и не смог приспособится к серьезным психологическим нагрузкам.
Поэтому глава государства откровенно «слил» процесс урегулирования ситуации на Донбассе «людям Кремля», присутствующим в его окружении.
Сегодня Зеленский - это чисто формальная фигура, которая ни на что не влияет, но отсидит за всех. Как раз в этой роли он всех и устраивает.
При этом нужно готовиться к тому, что стразу после местных выборов начнется откровенный грабеж того, что осталось от страны