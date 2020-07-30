Макарович вместо Даниловича. Зачем 86-летнего Кравчука взяли в "Минский формат"? ВИДЕО

Может ли близкий к Медведчуку 86-летний дедушка быть эффективным в защите интересов Украины? Об этом в свежем выпуске "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.

Сегодня первый президент Украины Леонид Кравчук согласился стать главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. И эта новость беспокоит. Во-первых, опытный аппаратчик Леонид Кучма еще осенью откровенно протестовал против "формулы Штайнмайера", которую тогда активно продвигал Офис президента Зеленского. А во-вторых, не может не беспокоить политическая близость Леонида Кравчука к Виктору Медведчуку, а значит - и к ОПЗЖ.

Почему у Владимира Зеленского появилась идея сменить в ТКГ Кучму на Кравчука? За что российские медиа и медведчуковские телеканалы так любят первого президента Украины? Чем Леонид Кравчук может быть опасен для переговоров по Донбассу?

Где гарантии, что человек, которого по словам Зеленского, уважают на Западе и на Востоке, не станет неким "аватаром" давнего политического товарища - Виктора Медведчука - и не поможет легализовать "хотелки" Кремля? Только представьте - первый президент независимой Украины хранит эту самую независимость, вот это символизм, да? Все, как любит Владимир Путин.

А как вы относитесь к председательству Леонида Кравчука в украинской делегации ТКГ?

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Напомним, первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию Трехсторонней контактной группы вместо Леонида Кучмы.