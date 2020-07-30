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Макарович вместо Даниловича. Зачем 86-летнего Кравчука взяли в "Минский формат"? ВИДЕО

Может ли близкий к Медведчуку 86-летний дедушка быть эффективным в защите интересов Украины? Об этом в свежем выпуске "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.

Сегодня первый президент Украины Леонид Кравчук согласился стать главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. И эта новость беспокоит. Во-первых, опытный аппаратчик Леонид Кучма еще осенью откровенно протестовал против "формулы Штайнмайера", которую тогда активно продвигал Офис президента Зеленского. А во-вторых, не может не беспокоить политическая близость Леонида Кравчука к Виктору Медведчуку, а значит - и к ОПЗЖ.

Почему у Владимира Зеленского появилась идея сменить в ТКГ Кучму на Кравчука? За что российские медиа и медведчуковские телеканалы так любят первого президента Украины? Чем Леонид Кравчук может быть опасен для переговоров по Донбассу?

Где гарантии, что человек, которого по словам Зеленского, уважают на Западе и на Востоке, не станет неким "аватаром" давнего политического товарища - Виктора Медведчука - и не поможет легализовать "хотелки" Кремля? Только представьте - первый президент независимой Украины хранит эту самую независимость, вот это символизм, да? Все, как любит Владимир Путин.

А как вы относитесь к председательству Леонида Кравчука в украинской делегации ТКГ?

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Напомним, первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию Трехсторонней контактной группы вместо Леонида Кучмы.

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) Кучма Леонид (1868) Минск (1562) Донбасс (26957) минские соглашения (3229) Данилюк-Ярмолаева Марина (356)


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Топ комментарии
+38
Все очень просто, Кравчук уже более 20 лет
получает зарплату от Медведчука... (со времен СДПУо)
Он просто будет читать по бумажке то что ему привезет
из Москвы кум *****...
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30.07.2020 17:06 Ответить
+34
Зеленського, точніше, Медведчука представляє старий маразматик Кравчук. А Україну хто там представляє?
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30.07.2020 17:04 Ответить
+23
https://censor.net/user/459437 - "86 летний дедушка умнее сильнее и опытнее..... "

Макарович замість Даниловича. Навіщо 86-річного Кравчука взяли в "Мінський формат"? - Цензор.НЕТ 6855
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30.07.2020 17:29 Ответить
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https://www.youtube.com/watch?v=kNSUDGBOi1Q Леонід Макаревич
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31.07.2020 15:52 Ответить
Сегодня Зеленский - это чисто формальная фигура, которая ни на что не влияет, но отсидит за всех
Может, стоило сразу включить Виктора Медведчука в украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе.
Зачем было трогать «деда в глубоком маразме»
Решение президента назначить первого президента руководителем делегации Украины в ТКГ - это бытовая капитуляция.
Это такая мягонькая, глубоко «совковая» и мурчащая капитуляция, как и сам Леонид Макарович.
Поэтому в данном случае не стоит тешить себя какими-то иллюзиями.
https://replyua.net/people/3367-vladimir-zelenskiy-iz-kvn-v-kino-i-shoumeny.html Владимир Зеленский , став президентом, так и не смог приспособится к серьезным психологическим нагрузкам.
Поэтому глава государства откровенно «слил» процесс урегулирования ситуации на Донбассе «людям Кремля», присутствующим в его окружении.
Сегодня Зеленский - это чисто формальная фигура, которая ни на что не влияет, но отсидит за всех. Как раз в этой роли он всех и устраивает.
При этом нужно готовиться к тому, что стразу после местных выборов начнется откровенный грабеж того, что осталось от страны
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31.07.2020 16:44 Ответить
Старая ******* просто хочет опять быть молодой балериной в лучах софитов.
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31.07.2020 18:44 Ответить
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