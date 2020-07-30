На пляже в Железном Порту ударили пьяного "слугу народа" Андрея Одарченко: "Депутаты - п#дарасы!!!". ВИДЕО
В Железном Порту Херсонской области возник конфликт между нардепом от "Слуги народа" Андреем Одарченко и другим отдыхающим, в результате которого нардепа ударили по лицу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сетях опубликован фрагмент видеозаписи с места происшествия. Вероятнее всего, на кадрах уже завершение ситуации и непосредственно потасовки уже нет.
"Там легкая конфликтная ситуация возникла. Вчера около 16 часов в полицию поступило заявление от мужчины, который представился народным депутатом Украины и сообщил, что его в селе Железный Порт Голопристанского района неизвестный ударил ладонью по лицу", - сказал и.о. руководителя отдела коммуникаций полиции Херсонской области Виталий Байдаров в комментарии "Украинской правде".
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У мережі з'явився запис з камери спостереження з ресторану, в якому сталася бійка за участю нібито депутата Андрія Стріхарського.
Відео бійки в одному з ресторанів опублікував Telegram-канал "ЗЕландія". "Народний депутат від «Слуги народу» Андрій Стріхарський, що перебуває в неадекватному стані - під дією алкоголю або наркотиків, накинувся на відвідувачів ресторану", - йдеться в повідомленні. За даними каналу, депутат напав на жінку, а потім по його команді охорона побила чоловіка, який намагався за неї заступитися. При цьому не вказується місце події. Камера зафіксувала дату 26.07.2020 р.
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/incidents/sluga-narodu-biyka-striharskiy-napav-na-zhinku-v-restorani-zmi-video-novini-ukrajina-11094734.html?utm_source=twitter&utm_medium=twitter&utm_campaign=twitter_site
А девке в белой футболке можно было бы вдуть...
Вот как надо бить депутата
Отак от. А якби грів дупу на Багамах чи Мальдівах, не отримав би в писок.
Щось мені підказує, що скоро таке трепетне ставлення "народу до слуг своїх" набуде масового характеру.
Скоро это будет по всей стране!