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На пляже в Железном Порту ударили пьяного "слугу народа" Андрея Одарченко: "Депутаты - п#дарасы!!!". ВИДЕО

В Железном Порту Херсонской области возник конфликт между нардепом от "Слуги народа" Андреем Одарченко и другим отдыхающим, в результате которого нардепа ударили по лицу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сетях опубликован фрагмент видеозаписи с места происшествия. Вероятнее всего, на кадрах уже завершение ситуации и непосредственно потасовки уже нет.

"Там легкая конфликтная ситуация возникла. Вчера около 16 часов в полицию поступило заявление от мужчины, который представился народным депутатом Украины и сообщил, что его в селе Железный Порт Голопристанского района неизвестный ударил ладонью по лицу", - сказал и.о. руководителя отдела коммуникаций полиции Херсонской области Виталий Байдаров в комментарии "Украинской правде".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лозунг "Сделаем их вместе" будем менять, - "слуга народа" Корниенко

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алкоголь (1667) драка (2027) курорт (119) Слуга народа (2636)


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Топ комментарии
+107
На пляже в Железном Порту ударили пьяного "слугу народа" Андрея Одарченко: "Депутаты - п#дарасы!!!" - Цензор.НЕТ 3847
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30.07.2020 17:33 Ответить
+74
Чути по вигуках як зелених "*******" на Херсонщині.
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30.07.2020 17:33 Ответить
+52
Об такую будку очень удобно кирпичи ломать,что думаю вскорости мы и увидим

На пляже в Железном Порту ударили пьяного "слугу народа" Андрея Одарченко: "Депутаты - п#дарасы!!!" - Цензор.НЕТ 768
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30.07.2020 17:39 Ответить
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Жаль что без поножовщины .этот ***** заслужил нож в грудь..
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30.07.2020 18:41 Ответить
у зеленых жаб это нормальным считается

У мережі з'явився запис з камери спостереження з ресторану, в якому сталася бійка за участю нібито депутата Андрія Стріхарського.

Відео бійки в одному з ресторанів опублікував Telegram-канал "ЗЕландія". "Народний депутат від «Слуги народу» Андрій Стріхарський, що перебуває в неадекватному стані - під дією алкоголю або наркотиків, накинувся на відвідувачів ресторану", - йдеться в повідомленні. За даними каналу, депутат напав на жінку, а потім по його команді охорона побила чоловіка, який намагався за неї заступитися. При цьому не вказується місце події. Камера зафіксувала дату 26.07.2020 р.

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/incidents/sluga-narodu-biyka-striharskiy-napav-na-zhinku-v-restorani-zmi-video-novini-ukrajina-11094734.html?utm_source=twitter&utm_medium=twitter&utm_campaign=twitter_site
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30.07.2020 18:48 Ответить
Блин, я 3 раза видео пересмотрел и так и не увидел где кто кого ударил.

А девке в белой футболке можно было бы вдуть...
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30.07.2020 18:50 Ответить
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30.07.2020 19:20 Ответить
ударил ладонью - это считай , что опустил...
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30.07.2020 18:50 Ответить
Пусть Одарченко щеку не моет - с неё будут снимать отпечатки пальцев.... И жопу пусть не моет - можно смыть синяк от ноги.....Избитого скорая увезла? Как Януковича после яйца? Переливания крови не будут делать? Может кровь нужна? Готов сдать......мочу и кал....Недорого...
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30.07.2020 18:53 Ответить
От «любви» до ненависти - один шаг(с)..........😁
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30.07.2020 18:54 Ответить
нарешті дочекався ! тепер пора їх в сміттєвий бак !
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30.07.2020 18:58 Ответить
Очень приятно и легко на душе становиться, когда бьют представителей ОПЗЖ, Слуг Урода и любителей Петушария. Отдельно хотелось бы сказать о Шуфриче, это вишенка на торте.
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30.07.2020 19:01 Ответить
Так их всех без разбору нужно киздить начинать с первой минуты получения депутатского мандата. По другому- дела не будет!
На пляжі в Залізному Порту вдарили п'яного "слугу народу" Андрія Одарченка: "Депутати - п#дараси!!!" - Цензор.НЕТ 2694
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30.07.2020 19:29 Ответить
Олег Куницин,я то Ваш пост лайкнул,но согласен не в полной мере.Шуфрич вызывает сарказм даже у его бывших прихлебателей:типичный прокацапский урод.Зато Петушарий... Один из бывших моих друзей постоянно пытался навязать мне просмотр петушария.Я смотрел и внимательно слушал.Эта гнида наверное поопаснее будет!Цитирую петушария приблизительно:вы должны быть счастливы,что слышите меня сейчас!Петушария надо слушать! Честное слово.Приблизительно 0,5 минуты.За это время адекватный человек все поймёт!
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30.07.2020 21:43 Ответить
какая же падаль зеленский и его шобла ....
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30.07.2020 19:20 Ответить
Всех слуг уродов пора бить.
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30.07.2020 19:52 Ответить
Зебили ватние мрази.
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30.07.2020 19:52 Ответить
бычье и слева и справа.....
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30.07.2020 20:33 Ответить
В СТРАНЕ ПОЛНЫЙ БАРДАК.
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30.07.2020 20:35 Ответить
Все хорошо, кроме одного- собственные имена НЕ ПЕРЕВОДЯТСЯ! Ну,ладно, этого не знает милиционер,но журналисты должны же знать,что Дюссельдорф не пишется как Деревнянаболоте,а Зализный Порт и Железный Порт-два разных города.
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30.07.2020 20:39 Ответить
На пляжі в Залізному Порту вдарили п'яного "слугу народу" Андрія Одарченка: "Депутати - п#дараси!!!" - Цензор.НЕТ 6193
Вот как надо бить депутата
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30.07.2020 21:02 Ответить
встретил слугу зесброда, спаси страну , обнули урода )))))
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30.07.2020 21:07 Ответить
Там зелёного бъют! Шо,так быстро?
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30.07.2020 21:19 Ответить
Одарченко - ещё та потаскуха. Папа был в БЮТ в своё время главным разводилом по Херсону, а сынка сейчас пристроил к зеленодебилам - настоящие патриоты. Если бы ***** захватил Херсон - достойно бы служили **********.
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30.07.2020 21:42 Ответить
Это сын экс главы ОДА?
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30.07.2020 23:27 Ответить
Оосбливо зелені та оппівці - ось кого треба бити
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30.07.2020 21:57 Ответить
мало дали. неинтересно.
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30.07.2020 22:32 Ответить
Не поспішайте. To be continued...
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30.07.2020 23:47 Ответить
Хоть одна хорошая новость за сегодня
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30.07.2020 22:49 Ответить
Начинают уже бить по морде.
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30.07.2020 23:06 Ответить


Отак от. А якби грів дупу на Багамах чи Мальдівах, не отримав би в писок.
Щось мені підказує, що скоро таке трепетне ставлення "народу до слуг своїх" набуде масового характеру.
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30.07.2020 23:46 Ответить
Депутат получил ладонью руки или ноги ?
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31.07.2020 00:27 Ответить
Не дерутати, а феодали. Як у середньовіччі.
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31.07.2020 05:46 Ответить
Слово "слуга" стало нарицательным, а служить то и не собирались и теперь слуг бьют по морде, толи ещё будет.
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31.07.2020 06:31 Ответить
Зебилам нравится кого они навыбирали
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31.07.2020 08:14 Ответить
Все правильно. Бей капитулянтов!
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31.07.2020 08:30 Ответить
Нужно принимать закон об ношении и применении оружия.
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31.07.2020 08:37 Ответить
Чому ганьба? Ганьба тупим дебілам, які подібне лайно обрали до Парламенту!
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31.07.2020 09:03 Ответить
Зеленую обезьянку побили.....

Скоро это будет по всей стране!
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31.07.2020 10:48 Ответить
Хозяин провел лечебно-профилактическую процедуру своему слуге, с целью возвращения последнего в объективную реальность.
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31.07.2020 10:59 Ответить
сейчас время такое, ударив любое пьяное быдло, ты рискуешь попасть на "слугу".
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31.07.2020 12:33 Ответить
жаль, что его ударили рукой, а не, например, веслом по морде...
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31.07.2020 13:36 Ответить
Не журіться. Якщо тому бидляку пощастило рознервувати фахівця, то в ту порожню голову прилетіло близько тонни. Це - мінімум на три тижні в лікарню. А коли пощастить іще зі зламаною щелепою, то й на довше.
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31.07.2020 14:46 Ответить
Якісь кацапи
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31.07.2020 14:47 Ответить
Слуги урода обсираются со скоростью света.
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31.07.2020 14:57 Ответить
Дуже обережно. Їм ще на трибунал
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01.08.2020 04:03 Ответить
Треба, щоб під ногами зеленої плісняви горіла земля! Щоб вони боялися з'явитися на люди ...
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07.08.2020 18:26 Ответить
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