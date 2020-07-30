На пляже в Железном Порту ударили пьяного "слугу народа" Андрея Одарченко: "Депутаты - п#дарасы!!!". ВИДЕО

В Железном Порту Херсонской области возник конфликт между нардепом от "Слуги народа" Андреем Одарченко и другим отдыхающим, в результате которого нардепа ударили по лицу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сетях опубликован фрагмент видеозаписи с места происшествия. Вероятнее всего, на кадрах уже завершение ситуации и непосредственно потасовки уже нет.

"Там легкая конфликтная ситуация возникла. Вчера около 16 часов в полицию поступило заявление от мужчины, который представился народным депутатом Украины и сообщил, что его в селе Железный Порт Голопристанского района неизвестный ударил ладонью по лицу", - сказал и.о. руководителя отдела коммуникаций полиции Херсонской области Виталий Байдаров в комментарии "Украинской правде".

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