Начались переговоры с Ираном о компенсации за сбитый самолет МАУ, - Кулеба. ВИДЕО

Украинские дипломаты начали переговоры с представителями иранской делегации о выплате компенсаций родственникам погибших при крушении сбитого над Тегераном самолета МАУ украинцев.

Об этом сообщил иностранных дел Дмитрий Кулеба, его видеообращение опубликовано на странице МИД в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы долго добивались начала переговорного процесса, и я приветствую то, что дело наконец сдвинулось с места. Процесс не будет легким, но мы работаем на результат, а это - достижение справедливости", - сказал Кулеба.

Он пообещал, что украинский МИД приложит все усилия, чтобы компенсации были максимальными.

"Это позволит хоть немного облегчить боль и горе родных, в котором они живут уже более полугода. Мы добьемся справедливости, сколько бы времени и усилий это не стоило", - подчеркнул министр.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

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В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.