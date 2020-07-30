"Окопная война": "Я не верю в перемирие, не верю Путину. Я доверяю только своим командирам, которые меня ведут в бой", - командир взвода 74 ОРБ Талиб. ВИДЕО
Ровно 15 лет назад был создан 74 отдельный разведывательный батальон Вооруженных сил Украины. Подразделение, которое в годы войны против российских оккупантов одним из первых бросило им вызов и мужественно воюет до сих пор.
Поэтому по случаю такой торжественной даты гостем в рубрике "Окопная война" выступил легендарный командир взвода 74 ОРБ - Талиб, передает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.
Для тех, кто не знает, разведчики вышеуказанного подразделения воевали в Иловайске, защищали от российских наемников Марьинку. Отдельная страница их деятельности - это ДАП. Там наши ребята до последнего стояли, обороняя старый терминал, потом были героические бои за новый терминал и выход из Донецкого аэропорта.
Немало бойцов воевали в Дебальцево, затем в Широкино и Мариуполе. До сих пор украинское общество вспоминает историю с кремлевским террористом Цемахом, которого бойцы 74 ОРБ переводили через российские позиции. Тогда в ходе операции погиб один из лучших разведчиков Украины - Александр Колодяжный (Кол).
Талиб воюет и командует одним из самых крутых подразделений на фронте и он никогда не выделяет себя, а всегда говорит, что является частью коллектива.
- Друг, твои ребята, как и ты сам - элита нашей армии. Чувствуешь груз ответственности на себе, ведь планку нужно держать на должном уровне?
- Для того, чтобы служить в этом батальоне, иметь честь находиться в нем, надо соответственно быть физически подготовленным. Ведь, чтобы что-то требовать от подчиненных, нужно самому отвечать определенным требованиям.
У нас все не так, как в других линейных подразделениях. Если часть бойцов не задействована на боевых заданиях, мы живем по особым правилам. Подъем в 08.00 утра, готовим еду, убираем, тренируемся, чтобы быть физически выносливыми, технически подкованными. Люди у меня должны быть, как один, ведь в подразделении есть такое правило для новичков: твоя физическая форма уже принадлежит не тебе, а всему подразделению. Потому что от того, как ты подготовлен, зависит жизнь всех бойцов... Пробежать 30 километров - это норма для обычного нашего пулеметчика, где за плечами у него 16 килограмм груза.
- Сейчас началось очередное "перемирие", как ты относишься к этому явлению, которое никогда не приносит результата?
- Отрицательно. Я не верю в так называемое перемирие, не верю Путину, а только своим командирам, которые меня ведут в бой.
Смотрите наше видео до конца, и вы узнаете много интересного о наших элитных боевых подразделениях.
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Пора знати!!
Хто перекручує??
А хто брехнею викручується??
))
Ви не офіцер..
Такі не хамлять..
))
Знаю, мій підлеглий був Адміралом
Дніпровської флотилії, якої ніхто не бачив..
Це Правда, не анекдот!
Я просто "офігеював" від цьго!!
З КапЛейтенанту в Адмірали!!
При Ющері..))
є Країна..
..............
Не заключай с кацапом договор!
проверь оружие и взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры не стоит уповать...
увидишь скрепного -спускай курок!
и помни исторический урок.
там где кацап- война, террор...
не заключайте с ними договор!
Таким грошей$$ не дають..
Дело Стерненко тому пример......
случай из советской психиатрии.
Дело было так. Однажды в дурдом наряд милиции привёз пожилого господина. Причиной этого послужило то, что дедушка регулярно вызывал милиционеров потому как мальчишки со двора били стекла в его квартире.
Ну и где же здесь психическое отклонение? Спросите вы. А все очень просто. Жил дедушка на 15 этаже. Но стёкла были разбиты и как только вставлялись новые, разбивались опять.
Дедушку в психиатрической больнице принялись обследывать, проводить тесты и беседы, наблюдали. И ничего. Полностью здоровый человек кроме этой обсессии (навязчивой идеи). И решили его оставить на некоторое время. Мало ли.
Однако в дальнейшем выяснилось следующее. Аккурат над дедушкой, на 16 этаже жила женщина-шизофреничка которая регулярно лежала в той самой психбольнице. У женщины наблюдался параноидный бред. Так вот, она решила, что дедушка живущий снизу посылает в квартиру лазерные лучи, которые медленно её убивают. По этой причине она периодически выходила на балкон и привязав к длинной бельевой веревке маленькую гирьку путём совершения механических колебаний (маятника) разбивала стёкла в квартире соседа снизу (нашего дедушки).
Восстановив картину произошедшего, дедушку из больницы немедленно выпустили. И врач, зафиксировавший этот случай сделал гениальный вывод. Звучит он так:
«если сверху нас ********, нам всем приходиться жить в дурдоме...».
Зеленский пройдёт - будут новые люди. А армии готовится надо.