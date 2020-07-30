"Окопная война": "Я не верю в перемирие, не верю Путину. Я доверяю только своим командирам, которые меня ведут в бой", - командир взвода 74 ОРБ Талиб. ВИДЕО

Ровно 15 лет назад был создан 74 отдельный разведывательный батальон Вооруженных сил Украины. Подразделение, которое в годы войны против российских оккупантов одним из первых бросило им вызов и мужественно воюет до сих пор.

Поэтому по случаю такой торжественной даты гостем в рубрике "Окопная война" выступил легендарный командир взвода 74 ОРБ - Талиб, передает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Для тех, кто не знает, разведчики вышеуказанного подразделения воевали в Иловайске, защищали от российских наемников Марьинку. Отдельная страница их деятельности - это ДАП. Там наши ребята до последнего стояли, обороняя старый терминал, потом были героические бои за новый терминал и выход из Донецкого аэропорта.

Немало бойцов воевали в Дебальцево, затем в Широкино и Мариуполе. До сих пор украинское общество вспоминает историю с кремлевским террористом Цемахом, которого бойцы 74 ОРБ переводили через российские позиции. Тогда в ходе операции погиб один из лучших разведчиков Украины - Александр Колодяжный (Кол).

Талиб воюет и командует одним из самых крутых подразделений на фронте и он никогда не выделяет себя, а всегда говорит, что является частью коллектива.

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- Друг, твои ребята, как и ты сам - элита нашей армии. Чувствуешь груз ответственности на себе, ведь планку нужно держать на должном уровне?

- Для того, чтобы служить в этом батальоне, иметь честь находиться в нем, надо соответственно быть физически подготовленным. Ведь, чтобы что-то требовать от подчиненных, нужно самому отвечать определенным требованиям.

У нас все не так, как в других линейных подразделениях. Если часть бойцов не задействована на боевых заданиях, мы живем по особым правилам. Подъем в 08.00 утра, готовим еду, убираем, тренируемся, чтобы быть физически выносливыми, технически подкованными. Люди у меня должны быть, как один, ведь в подразделении есть такое правило для новичков: твоя физическая форма уже принадлежит не тебе, а всему подразделению. Потому что от того, как ты подготовлен, зависит жизнь всех бойцов... Пробежать 30 километров - это норма для обычного нашего пулеметчика, где за плечами у него 16 килограмм груза.

- Сейчас началось очередное "перемирие", как ты относишься к этому явлению, которое никогда не приносит результата?

- Отрицательно. Я не верю в так называемое перемирие, не верю Путину, а только своим командирам, которые меня ведут в бой.

Смотрите наше видео до конца, и вы узнаете много интересного о наших элитных боевых подразделениях.

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