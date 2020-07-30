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"Окопная война": "Я не верю в перемирие, не верю Путину. Я доверяю только своим командирам, которые меня ведут в бой", - командир взвода 74 ОРБ Талиб. ВИДЕО

Ровно 15 лет назад был создан 74 отдельный разведывательный батальон Вооруженных сил Украины. Подразделение, которое в годы войны против российских оккупантов одним из первых бросило им вызов и мужественно воюет до сих пор.

Поэтому по случаю такой торжественной даты гостем в рубрике "Окопная война" выступил легендарный командир взвода 74 ОРБ - Талиб, передает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Для тех, кто не знает, разведчики вышеуказанного подразделения воевали в Иловайске, защищали от российских наемников Марьинку. Отдельная страница их деятельности - это ДАП. Там наши ребята до последнего стояли, обороняя старый терминал, потом были героические бои за новый терминал и выход из Донецкого аэропорта.

Немало бойцов воевали в Дебальцево, затем в Широкино и Мариуполе. До сих пор украинское общество вспоминает историю с кремлевским террористом Цемахом, которого бойцы 74 ОРБ переводили через российские позиции. Тогда в ходе операции погиб один из лучших разведчиков Украины - Александр Колодяжный (Кол).

Талиб воюет и командует одним из самых крутых подразделений на фронте и он никогда не выделяет себя, а всегда говорит, что является частью коллектива.

Смотрите также: "Окопная война": Чтобы возглавлять одно из лучших снайперских подразделений, достаточно быть хорошим военным менеджером, - комвзвода 58-й бригады Сергей Варакин. ВИДЕО

- Друг, твои ребята, как и ты сам - элита нашей армии. Чувствуешь груз ответственности на себе, ведь планку нужно держать на должном уровне?

- Для того, чтобы служить в этом батальоне, иметь честь находиться в нем, надо соответственно быть физически подготовленным. Ведь, чтобы что-то требовать от подчиненных, нужно самому отвечать определенным требованиям.

У нас все не так, как в других линейных подразделениях. Если часть бойцов не задействована на боевых заданиях, мы живем по особым правилам. Подъем в 08.00 утра, готовим еду, убираем, тренируемся, чтобы быть физически выносливыми, технически подкованными. Люди у меня должны быть, как один, ведь в подразделении есть такое правило для новичков: твоя физическая форма уже принадлежит не тебе, а всему подразделению. Потому что от того, как ты подготовлен, зависит жизнь всех бойцов... Пробежать 30 километров - это норма для обычного нашего пулеметчика, где за плечами у него 16 килограмм груза.

- Сейчас началось очередное "перемирие", как ты относишься к этому явлению, которое никогда не приносит результата?

- Отрицательно. Я не верю в так называемое перемирие, не верю Путину, а только своим командирам, которые меня ведут в бой.

Смотрите наше видео до конца, и вы узнаете много интересного о наших элитных боевых подразделениях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Окопная война": "Мы должны помогать нашим защитникам в борьбе против московских оккупантов!", - волонтер, экс-нардеп Корчинская. ВИДЕО

Автор: 

путин владимир (31560) Донбасс (26957) перемирие (1687) Ухман Михаил (236)


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Топ комментарии
+29
"Окопная война": "Я не верю в перемирие, не верю Путину. Я доверяю только своим командирам, которые меня ведут в бой", - командир взвода 74 ОРБ Талиб - Цензор.НЕТ 9462
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30.07.2020 17:56 Ответить
+28
"Окопная война": "Я не верю в перемирие, не верю Путину. Я доверяю только своим командирам, которые меня ведут в бой", - командир взвода 74 ОРБ Талиб - Цензор.НЕТ 8876
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30.07.2020 18:04 Ответить
+23
"Окопная война": "Я не верю в перемирие, не верю Путину. Я доверяю только своим командирам, которые меня ведут в бой", - командир взвода 74 ОРБ Талиб - Цензор.НЕТ 3448
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30.07.2020 18:13 Ответить
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Спасибо. Верить путину могут только зеленые клоуны.
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30.07.2020 17:54 Ответить
Перемирие по Зеленскому

"Окопная война": "Я не верю в перемирие, не верю Путину. Я доверяю только своим командирам, которые меня ведут в бой", - командир взвода 74 ОРБ Талиб - Цензор.НЕТ 2626
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30.07.2020 18:03 Ответить
Самтакой. Фокус, якого ви лайкнули вашу думку не підтримує.
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30.07.2020 18:16 Ответить
Это вас расстроило ?
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30.07.2020 18:21 Ответить
Те, що ви лайкаєте сепарів?
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30.07.2020 18:24 Ответить
Сам ты сепар.
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30.07.2020 18:42 Ответить
Он як! Тоді можу сказати, що перший ваш коментар правильний, але не щирий.
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30.07.2020 19:06 Ответить
Ви були у мене в друзях. Прощавайте, недруг.
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30.07.2020 19:07 Ответить
Но выбирал ты в 2019 Зеленского. Правда !!!
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30.07.2020 18:24 Ответить
Я не вірю путіну... А де віра своєму Зе президенту?
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30.07.2020 17:55 Ответить
Присяга дається Народу України а не
************!!
Пора знати!!
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30.07.2020 18:00 Ответить
Ви дали присягу США?
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30.07.2020 18:02 Ответить
Так, присягу США дають.
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30.07.2020 18:21 Ответить
Я особисто його запитував, бо він перекрутив моє запитання.
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30.07.2020 18:23 Ответить
Я дав лайк, який =YES!!
Хто перекручує??
А хто брехнею викручується??
))
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30.07.2020 19:31 Ответить
Ви, коли почали мені пояснювати про присягу народу України, яку я дав у 1991 як офіцер. Ви же в час були в росії? Тобто ви просто непорядна людина і російський троль під проксі.
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30.07.2020 19:58 Ответить
В полоні..
Ви не офіцер..
Такі не хамлять..
))
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30.07.2020 20:02 Ответить
Ойц!! Козакам ,хто вступив, за гроші , давали звання..
Знаю, мій підлеглий був Адміралом
Дніпровської флотилії, якої ніхто не бачив..
Це Правда, не анекдот!
Я просто "офігеював" від цьго!!
З КапЛейтенанту в Адмірали!!
При Ющері..))
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30.07.2020 20:17 Ответить
Якщо чесно - я офіцер з 1975..))
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30.07.2020 20:51 Ответить
Де я говорив про присягу?
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30.07.2020 18:03 Ответить
"Окопная война": "Я не верю в перемирие, не верю Путину. Я доверяю только своим командирам, которые меня ведут в бой", - командир взвода 74 ОРБ Талиб - Цензор.НЕТ 8876
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30.07.2020 18:04 Ответить
"Окопная война": "Я не верю в перемирие, не верю Путину. Я доверяю только своим командирам, которые меня ведут в бой", - командир взвода 74 ОРБ Талиб - Цензор.НЕТ 3448
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30.07.2020 18:13 Ответить
Да оно на вчерашнем видео разве что не бронетрусах было. Трусливое ЧМО, которое даже на аудиенцию к Папе Римскому пришло в бронике.
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30.07.2020 18:20 Ответить
Этому ЗЕ- мля- нину ? Ему поверить -- себя не уважать.
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30.07.2020 18:04 Ответить
А я запитав чому в статті нема віри головнокомандувачу. І до речі ви лайкнули зебіла, який перекрутив мій коментар.
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30.07.2020 18:09 Ответить
А у тебя есть версии, почему нет веры главнокомандующему ?
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30.07.2020 18:46 Ответить
У мене є сесії, але спочатку я хочу свою відповідь.
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30.07.2020 19:04 Ответить
Версії...
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30.07.2020 19:05 Ответить
Та і ніякому не було..))
є Країна..
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30.07.2020 19:32 Ответить
"Окопная война": "Я не верю в перемирие, не верю Путину. Я доверяю только своим командирам, которые меня ведут в бой", - командир взвода 74 ОРБ Талиб - Цензор.НЕТ 9462
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30.07.2020 17:56 Ответить
Побольше бы нам таких патриотов!! Слава Украине!!!!
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30.07.2020 17:56 Ответить
Памятка народам мира!
..............
Не заключай с кацапом договор!
проверь оружие и взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры не стоит уповать...
увидишь скрепного -спускай курок!
и помни исторический урок.
там где кацап- война, террор...
не заключайте с ними договор!
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30.07.2020 17:58 Ответить
Хіба ви зі США за лючпли договір з росією? Пора вже знати, що ви ніхто і звати вас фокус.
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30.07.2020 18:05 Ответить
Хамство на Мої податки..
Таким грошей$$ не дають..
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30.07.2020 18:08 Ответить
Хамство і брехня були вище від вас.
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30.07.2020 18:10 Ответить
"Окопная война": "Я не верю в перемирие, не верю Путину. Я доверяю только своим командирам, которые меня ведут в бой", - командир взвода 74 ОРБ Талиб - Цензор.НЕТ 2451
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30.07.2020 18:01 Ответить
Хоть бы Венедиктова не увидела это видео, а то начнёт фабриковать дела за превышение мер необходимой обороны.
Дело Стерненко тому пример......
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30.07.2020 18:03 Ответить
Скоро и командирам перестанут верить . Будут просто мочить вату .
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30.07.2020 18:05 Ответить
Комментарий из Фейсбука Лероса:

случай из советской психиатрии.
Дело было так. Однажды в дурдом наряд милиции привёз пожилого господина. Причиной этого послужило то, что дедушка регулярно вызывал милиционеров потому как мальчишки со двора били стекла в его квартире.
Ну и где же здесь психическое отклонение? Спросите вы. А все очень просто. Жил дедушка на 15 этаже. Но стёкла были разбиты и как только вставлялись новые, разбивались опять.
Дедушку в психиатрической больнице принялись обследывать, проводить тесты и беседы, наблюдали. И ничего. Полностью здоровый человек кроме этой обсессии (навязчивой идеи). И решили его оставить на некоторое время. Мало ли.
Однако в дальнейшем выяснилось следующее. Аккурат над дедушкой, на 16 этаже жила женщина-шизофреничка которая регулярно лежала в той самой психбольнице. У женщины наблюдался параноидный бред. Так вот, она решила, что дедушка живущий снизу посылает в квартиру лазерные лучи, которые медленно её убивают. По этой причине она периодически выходила на балкон и привязав к длинной бельевой веревке маленькую гирьку путём совершения механических колебаний (маятника) разбивала стёкла в квартире соседа снизу (нашего дедушки).
Восстановив картину произошедшего, дедушку из больницы немедленно выпустили. И врач, зафиксировавший этот случай сделал гениальный вывод. Звучит он так:
«если сверху нас ********, нам всем приходиться жить в дурдоме...».
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30.07.2020 18:10 Ответить
"Окопная война": "Я не верю в перемирие, не верю Путину. Я доверяю только своим командирам, которые меня ведут в бой", - командир взвода 74 ОРБ Талиб - Цензор.НЕТ 4658
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30.07.2020 18:11 Ответить
Храни, Господи, наших воинов - героев...Мирно живущие украинцы, но . всё равно, уставшие от войны, в неоплатном , пожизненном долгу перед нашими воинами - защитниками, нашими героическими медиками и волонтёрами.... Верю, что светлые, патриотичные, самоотверженные личности возьмут верх над тёмными, скудоумными, трусливыми и продажными ватниками, обитающими по обе стороны линии фронта и путинской нечистью....
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30.07.2020 18:16 Ответить
Украине нужен не мир, а нужно уничтожить Россию. Для этого должна идти война, чтобы санкции усиливались и РФ огромная слабла и рухнула, как колос на глиняных ногах.
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30.07.2020 18:46 Ответить
Тяжело когда ты во время войны не веришь, ни президенту, ( ни нынешнему и никому из предыдущих начиная с первого), ни главнокомандующему,ни парламенту ( Раде), ни премьеру, ни кабмину, ни политикам, ни элите ( как таковой ее у нас и нет) и вообще государственной структуре.. Как в таких случаях защищать Родину. Непростой вопрос. Только вопреки всему и несмотря ни на что.. Но вот победить в таких условиях не реально.
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30.07.2020 20:21 Ответить
Сказочник, ну и как победить в чистом поле, безоружному, стараниями отцов - командиров и обкурившегося айкосами гавнокомандующего?
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30.07.2020 20:36 Ответить
А я о чем - сам такой.
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30.07.2020 20:54 Ответить
Вообще то отвечал https://censor.net/user/432067
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30.07.2020 21:59 Ответить
Здоровья вам, хлопцы, и пусть все пули обходят вас стороной.
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30.07.2020 20:40 Ответить
Если его командиры Хомчик, руснак и прочая зэ-лупонь, никуда кроме поражения и потерь они этого бойца не приведут
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30.07.2020 21:32 Ответить
"Окопная война": "Я не верю в перемирие, не верю Путину. Я доверяю только своим командирам, которые меня ведут в бой", - командир взвода 74 ОРБ Талиб - Цензор.НЕТ 5756
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30.07.2020 23:25 Ответить
Героям Слава!! Слава Украине !!!

Зеленский пройдёт - будут новые люди. А армии готовится надо.
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31.07.2020 01:31 Ответить
 
 