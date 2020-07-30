Представители четырех партий создали платформу для объединения демократических сил на местных выборах в Киеве, - Алексей Гриценко. ВИДЕО
Представители киевских организаций политических партий "Гражданская позиция", "Демократический альянс", "Сила людей" и "Гражданское движение "Хвыля" объединились для участия в выборах в Киевский городской совет и мэра столицы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Алексея Гриценко.
Представители 4 объединившихся партий убеждены, что:
- за последние 15 лет община Киева потеряла настоящее самоуправления и в основном управляется через Офис Президента;
- 15 лет в Киеве действует организованная преступная группировка на базе крупных застройщиков и государственных чиновников центральной власти, цель которого - присвоение средств и имущества киевлян;
- Киев на грани транспортного и коммунального коллапса, в первую очередь из-за неэффективного менеджмента предыдущих мэров и ручного управления из Офиса Президента;
- как результат предыдущих трех пунктов город еженедельно теряет исторические памятники, зеленые зоны, социальные зоны. Все строительство в Киеве подчинено созданию квадратных метров жилья или развлекательных зон.
- несмотря на 21 век инфраструктурные коммуникации Киева так и остались на уровне 20 века;
- Киев, который был ранее номер один зеленым городом Европы, сейчас стал зоной экологического бедствия;
- 15 лет показали, что правоохранительная система не способна адекватно выявлять и наказывать преступления, а в неоднократных случаях она еще и сама является заинтересованной стороной в уничтожении Киева.
"Главное, что нас объединяет - это единое понимание, которое наболело для киевской общины: Киев надо спасать", - написал Гриценко. Политик подчеркивает, что за объединением 4 партий не стоят олигархи.
"В октябре 2020 будет очередная возможность начать активные изменения и нам нужна помощь каждого. Присоединяйтесь к нашей командной борьбе. Нам нужна помощь в различных областях: создание эффективных решений для Киева; распространение информации о нашей команде; участие в акциях прямого действия, сбор финансовых ресурсов. А главное - нам нужны те, кто готов идти в Киевсовет бороться за киевлян, а не интересы застройщиков", - говорится в обращении к киевлянам.
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А какие группы антибиотиков и сколько их есть - сможешь ответить???
Вот и соси ***** своего кремлевского фюрера!
Поки жодного не видно з дифірамбами до попередників..
😁
😂
Как правило, на сколько непроходняк не умножай, как не возводи в степень, непроходняком он был, непроходняком и останется.
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"Гражданская позиция"- папа ататоль.
"Демократический альянс"- Светлана Залищук. (Штатный советник https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B премьер-министра https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Алексея Гончарука )
"Сила людей"- Дмитрий Гнап (снялся с выборовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B0%D0%BF,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] в пользу https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Анатолия Гриценко https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B0%D0%BF,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8] .)
Гражданское движение "Хвыля" во главе с Виктором Чумаком и партия "Гражданская позиция" объединились в одну команду, поддержала на президентских выборах лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко.