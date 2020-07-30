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Новости Видео Местные выборы-2020
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Представители четырех партий создали платформу для объединения демократических сил на местных выборах в Киеве, - Алексей Гриценко. ВИДЕО

Представители киевских организаций политических партий "Гражданская позиция", "Демократический альянс", "Сила людей" и "Гражданское движение "Хвыля" объединились для участия в выборах в Киевский городской совет и мэра столицы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Алексея Гриценко.

Представители 4 объединившихся партий убеждены, что:

  • за последние 15 лет община Киева потеряла настоящее самоуправления и в основном управляется через Офис Президента;
  • 15 лет в Киеве действует организованная преступная группировка на базе крупных застройщиков и государственных чиновников центральной власти, цель которого - присвоение средств и имущества киевлян;
  • Киев на грани транспортного и коммунального коллапса, в первую очередь из-за неэффективного менеджмента предыдущих мэров и ручного управления из Офиса Президента;
  • как результат предыдущих трех пунктов город еженедельно теряет исторические памятники, зеленые зоны, социальные зоны. Все строительство в Киеве подчинено созданию квадратных метров жилья или развлекательных зон.
  • несмотря на 21 век инфраструктурные коммуникации Киева так и остались на уровне 20 века;
  • Киев, который был ранее номер один зеленым городом Европы, сейчас стал зоной экологического бедствия;
  • 15 лет показали, что правоохранительная система не способна адекватно выявлять и наказывать преступления, а в неоднократных случаях она еще и сама является заинтересованной стороной в уничтожении Киева.

"Главное, что нас объединяет - это единое понимание, которое наболело для киевской общины: Киев надо спасать", - написал Гриценко. Политик подчеркивает, что за объединением 4 партий не стоят олигархи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проблема загрязнения воздуха Дарницкой ТЭЦ и другими предприятиями Киева до сих пор не решена, - экс-депутат Киевсовета Гриценко

"В октябре 2020 будет очередная возможность начать активные изменения и нам нужна помощь каждого. Присоединяйтесь к нашей командной борьбе. Нам нужна помощь в различных областях: создание эффективных решений для Киева; распространение информации о нашей команде; участие в акциях прямого действия, сбор финансовых ресурсов. А главное - нам нужны те, кто готов идти в Киевсовет бороться за киевлян, а не интересы застройщиков", - говорится в обращении к киевлянам.

Также читайте: Партии "ЕС", "Слуга народа" и "УДАР" в тройке лидеров на выборах в Киевсовет, - опрос Центра Разумкова

Автор: 

выборы (24760) Киев (25673) Киевсовет (1377) местные выборы (2752) Гриценко Алексей (37)


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Топ комментарии
+15
і дружно почнуть валити рейтинг єс, кантора то зря не башляє
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30.07.2020 18:27 Ответить
+12
Менше пафосу. Просто зериги знову дістали сто раз проданих-перепроданих гриценок, щоб відкусити пару процентів у опозиції.
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30.07.2020 18:52 Ответить
+9
Полковник Онотоль з товаришами вирішив заробити на хліб з маслом.
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30.07.2020 18:32 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Вот никогда не поверю , что это борьба только за зарплату .
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30.07.2020 18:24 Ответить
Та за яку там зарплатню? Чорний нал. І не у гривні. З розрахунком за кожну набрану десяту відсотка. Бо вони будуть відірвані від УДАРА та ЄС.
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30.07.2020 18:43 Ответить
Нарешті почали об'єднуватись демокати та патріоти щоб виставити єдиного кадидата на мера Києва! Це шлях до перемоги! Потрібно об'єднуватись по всій Україні і висувати спільних кандидатів у всіх населених пунктах і в місцеві ради!
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30.07.2020 18:45 Ответить
Відправте й мені того плану, що ви курили... "Хоть пасмійооомсяааа"
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30.07.2020 18:48 Ответить
На тебя не подействует - у тебя соевая плесень в мозгах.
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30.07.2020 18:53 Ответить
Пліснява - антибіотик. Якщо не зелена, звісно... Чи ***** ******* цього не зна???
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30.07.2020 18:56 Ответить
И что с того ***** *******? Убогий дебил решил интеллектом блеснуть?
А какие группы антибиотиков и сколько их есть - сможешь ответить???
Вот и соси ***** своего кремлевского фюрера!
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30.07.2020 21:29 Ответить
***** ******* проконсультировался у старшего?
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30.07.2020 21:31 Ответить
Усралось чмо! Тогда пнх...
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30.07.2020 22:06 Ответить
Менше пафосу. Просто зериги знову дістали сто раз проданих-перепроданих гриценок, щоб відкусити пару процентів у опозиції.
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30.07.2020 18:52 Ответить
Ще не родився той олігарх який зможе купити Гриценка, що старшого що молодшого!
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30.07.2020 19:05 Ответить
У Бєні?
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30.07.2020 19:09 Ответить
Беня хотів запропонувати Анатолію Гриценко кредит на якісь вибори Президента, був посланий однозначно і безальтернативно, потім Беня образив сі.
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30.07.2020 19:11 Ответить
Продажным рошеновским тролям этого не понять - они родную маму за рошеновский торт продают!
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30.07.2020 21:30 Ответить
це той Гриценко, що допомагав втікти під час майдану з Києва "кримському беркуту" (по факту переодягненим у нашу міліціянтську форму бійцям вагнєра)?
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30.07.2020 23:58 Ответить
Гриценко супроводжував міліцейський підрозділ (Беркут) з Криму, до місця постійної дислокації, щоб їх не били по дорозі. Тому що Гриценко був одним з лідерів Майдану, хоч на сцену і його і не пускали! А сцені Майдану було абсолютно байдуже що буде після втечі януковича, тому що яценюк, турчнов, тимошенко, кличко - люди абсолютно безвідповідальні, що і показали подальші події!
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31.07.2020 12:50 Ответить
Это традиционные маневры маргиналов перед очередной битвой за мосто возле Корыта.
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30.07.2020 19:51 Ответить
і дружно почнуть валити рейтинг єс, кантора то зря не башляє
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30.07.2020 18:27 Ответить
Кругом врагі (с)
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30.07.2020 18:30 Ответить
Нафіга канторі валить свій успішний проект ПЕС та ОПЗЖ, бджоли проти меду?
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30.07.2020 18:33 Ответить
ОПЗЖ - это который помогал зебилам ставить главного прокурора, главу НБУ?
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30.07.2020 19:33 Ответить
Хто ці люди і що це за партії?
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30.07.2020 18:27 Ответить
Никто .
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30.07.2020 18:28 Ответить
Полковник Онотоль з товаришами вирішив заробити на хліб з маслом.
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30.07.2020 18:32 Ответить
Та тут ще якийсь Олексій Гриценко (якщо не помилка редакції)...
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30.07.2020 18:34 Ответить
Скоріше за все це син полковника.
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30.07.2020 18:41 Ответить
"Гражданская позиция". А який Гриць - байдуже, аби "на конику вертівся"....
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30.07.2020 18:59 Ответить
Ты их не знаешь - они на "рошене" не работают.
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30.07.2020 18:54 Ответить
опять дьорнулі за палкофніка...
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30.07.2020 18:28 Ответить
Эти гниды против Кличко будут агитировать. Т.е. за косорылую сосну корабельную.
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30.07.2020 18:35 Ответить
маргінали нехай об'єднуються.
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30.07.2020 18:36 Ответить
"могучая кучка" вступает в бой технический финт ушами, чтобы отобрать у ЄС голоса, наверное кум ху@ла Медвечук+"слуги" за свою Верещучиху пробашляли...
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30.07.2020 18:37 Ответить
скоріше вони відбиратимуть в уродів.
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30.07.2020 18:40 Ответить
В уродів будуть відривати ЗаЖОПінці й вілулаківці. А ці - саме у Кличка або Гончаренка
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30.07.2020 18:47 Ответить
не будуть. Я не вважаю, що сотня-друга голосів на сто тисяч виборців середньо-статистичного міста зіграють якусь вирішальну роль. І те: 90% цих голосів відійдуть від слуг уродів, бо ці голоси в будь-якому випадку будуть з месагою "за нові обличчя".
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30.07.2020 18:59 Ответить
Подивіться результати першого туру Президентських (19), просумуйте результат Бойка й Вілкулаки й порівняйте з результатом Порошенка.
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30.07.2020 19:01 Ответить
Я розумію, про що мова. Тільки потрібно уточнити: Ахметов нині - це вже навіть не ПР; він грає в окрему гру; його васали, які зайшли в ВР по мажоритарці - не підігрують зажопам; більше того, з з метвечуком рижа мразь - конукренти ніні; тому Бойко і Вілкул ніколи вже не об'єднаються.
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30.07.2020 19:16 Ответить
Я не про ЗаЖОП і Український вибір (*****) персонально. Я про ситуацію взагалі - хто вийде у другий тур? Тут і сотня-друга голосів може стати вирішальною.
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30.07.2020 19:30 Ответить
Таки київляни заадоволені..
Поки жодного не видно з дифірамбами до попередників..
😁
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30.07.2020 18:40 Ответить
Хто такі "київляни"? Москалику, якщо українською не розмовляешь - то пиши уже по-своему, но хоть без ошибок!
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30.07.2020 18:56 Ответить
"без помилок"...пацакчику..
😂
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30.07.2020 19:00 Ответить
Объединение непроходняка?
Как правило, на сколько непроходняк не умножай, как не возводи в степень, непроходняком он был, непроходняком и останется.
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30.07.2020 18:41 Ответить
В политическом плане они возможно близки к обочине (маргиналам), но именно потому что их не поддреживает 76 пересичного быдла. Поэтому, да, нормальные и назависимые от олиграхов партии так мало набирают. Голос яркий пример..А если Кива покажет сраку с экрана ТВ то даже знакомые и приятеля не маргинала АН МУр глядишь и проголосуют)
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30.07.2020 18:41 Ответить
Ага, голос никак не связян с пинчуком... Ну никак...
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30.07.2020 19:52 Ответить
Если пришлете хоть одну достойную ссылку на эту тему готов выслать вам сто гривен на карточку. Только подчеркиваю достойную а не на латентно кацапские СМИ типа укрправды.
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30.07.2020 20:03 Ответить
нуль цілих хрін десятих помножте на чотири. скільки буде? правильно. 0.4%. Ім"я вам фуфел.. Єдина опозиційна сила проти цієї зеленої плісяви це ЄС. все решта фуфел на підтанцовці і зеленої плісняви.
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30.07.2020 18:43 Ответить
та якось пох... пралєтарії фсех стран-абєдіняйтесь,*****
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30.07.2020 18:53 Ответить
помирающие аутсайдеры, которые уже ни на что не надеяться.
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30.07.2020 19:00 Ответить
Анатолий Степанович Гриценко (Гриценко Анатолій Степанович)

https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1CHBD_ruUA832UA832&biw=1229&bih=603&sxsrf=ALeKk02vKWkPgwUgWJMWTuyJJm5H5H9XEw:1596123827910&q=%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SCvOMSzRkshOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWxQX5pcWpi1jdLmy-2HBhx8W2C1sv7L2w68I-HYULG4CsDRebLuy7sPvCjgs7FS42AjlbL-wHS-y7sAmovB0k2Hxh_8UGILn5wgYABN3VgHAAAAA&ved=2ahUKEwjlq57OqPXqAhXPs4sKHcuABsIQ6BMoADAYegQIERAC Супруга : https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1CHBD_ruUA832UA832&biw=1229&bih=603&sxsrf=ALeKk02vKWkPgwUgWJMWTuyJJm5H5H9XEw:1596123827910&q=%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SCvOMSxR4gIxy6uMC7NytSSyk630C1LzC3JSgVRRcX6eVXFBfmlx6iJWyQvrLuy-sONiv8KFORf2XWy82HRh34VNFzZc7N_ByggAV2u7D1IAAAA&ved=2ahUKEwjlq57OqPXqAhXPs4sKHcuABsIQmxMoATAYegQIERAD Юлия Мостовая (в браке с 2003 г.)

https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1CHBD_ruUA832UA832&biw=1229&bih=603&sxsrf=ALeKk02vKWkPgwUgWJMWTuyJJm5H5H9XEw:1596123827910&q=%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SCvOMSzRkspOttIvSM0vyEkFUkXF-***********************************************************-8KOCzsVLjYCOVsv7AdL7LuwCai8XeHClgtbgcI7AGbCPhpsAAAA&ved=2ahUKEwjlq57OqPXqAhXPs4sKHcuABsIQ6BMoADAZegQIEBAC Дети : https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1CHBD_ruUA832UA832&biw=1229&bih=603&sxsrf=ALeKk02vKWkPgwUgWJMWTuyJJm5H5H9XEw:1596123827910&q=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SCvOMSxR4tVP1zc0TDJLKS_PK8nSkspOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWyRmZOSlFqXmLWMMubLiw98KGi00X9l3YfWHHhZ0KFxuBnK0X9oMl9l3YdGHHxXaFC5svNgAZbUCJvRd2XdinAJTdDeTsutgIJHdiyO9gZQQANdeDmpQAAAA&ved=2ahUKEwjlq57OqPXqAhXPs4sKHcuABsIQmxMoATAZegQIEBAD Алексей Гриценко , https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1CHBD_ruUA832UA832&biw=1229&bih=603&sxsrf=ALeKk02vKWkPgwUgWJMWTuyJJm5H5H9XEw:1596123827910&q=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SCvOMSxR4tVP1zc0TDdJrswuMS3TkspOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWyRmZOSlFqXmLWIMubLiw98KGi00X9l3YfWHHhZ0KFxuBnK0X9oMl9l3YdGHHxXaFC5svNgAZbUCJvRd2XdincLEVLA_UiiG3g5URAFlkezOQAAAA&ved=2ahUKEwjlq57OqPXqAhXPs4sKHcuABsIQmxMoAjAZegQIEBAE Ханна Гриценко , https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1CHBD_ruUA832UA832&biw=1229&bih=603&sxsrf=ALeKk02vKWkPgwUgWJMWTuyJJm5H5H9XEw:1596123827910&q=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SCvOMSxR4tVP1zc0TDdJMc8rMUnTkspOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWyRmZOSlFqXmLWCMubLiw98KGi00X9l3YfWHHhZ0KFxuBnK0X9oMl9l3YdGHHxXaFC5svNgAZbUCJvRd2XdgHVAWU2QpUuRtiAIaKHayMAIu__8CWAAAA&ved=2ahUKEwjlq57OqPXqAhXPs4sKHcuABsIQmxMoAzAZegQIEBAF Светлана Гриценко , https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1CHBD_ruUA832UA832&biw=1229&bih=603&sxsrf=ALeKk02vKWkPgwUgWJMWTuyJJm5H5H9XEw:1596123827910&q=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B1+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SCvOMSxR4tVP1zc0TDJLLzRLKUjTkspOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWyRmZOSlFqXmLWAMubLiw98KGi00X9l3YfWHHhZ0KFxuBnK0X9oMl9l3YdGHHxXaFC5svNgAZbUCJvRd2XdgHFAAq33phowJQfMOF7RebL-wBiV_YtIOVEQAdZtgPjgAAAA&ved=2ahUKEwjlq57OqPXqAhXPs4sKHcuABsIQmxMoBDAZegQIEBAG Глеб Разумков ( брат Дмитрий Разумков)

"Гражданская позиция"- папа ататоль.

"Демократический альянс"- Светлана Залищук. (Штатный советник https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B премьер-министра https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Алексея Гончарука )

"Сила людей"- Дмитрий Гнап (снялся с выборовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B0%D0%BF,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] в пользу https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Анатолия Гриценко https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B0%D0%BF,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8] .)
Гражданское движение "Хвыля" во главе с Виктором Чумаком и партия "Гражданская позиция" объединились в одну команду, поддержала на президентских выборах лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко.
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30.07.2020 19:02 Ответить
в "Силі людей" є доволі розумний і адекватний чувак, Сашко Солонтай - але він там "біла ворона"... На минулих виборах був в внутрішеьопартійній опозиції... Напевне, і на цих буде в опозиції - якщо не вийде з неї назовсім...
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30.07.2020 19:11 Ответить
интересно, зарплату они в рублях получают? потому как гривны и доллары в эти трупы политической арены никто вкладывать не будет.
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30.07.2020 19:39 Ответить
Соя розверещалася - у Петрили голоси відбирають
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30.07.2020 20:14 Ответить
Молодцы, что объединились. Хорошо бы, чтобы в крупных городах тоже так было.
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30.07.2020 20:51 Ответить
Толя должен уйти и не затмевать вонью от своей сдохшей политической карьеры шансы для новых по настоящему демократичных прозападных политиков. Сайпал ты толя самим своим существованием, напыщенное тупое чмо, спойлерящее на правом фланге, ровно как как и тварюля, и мародер и *************** ляшка. Закрыли своими вонючими гниющими тушами всю дорогу.
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30.07.2020 20:59 Ответить
І чого ото так заводитися? При владі в Україні мають бути лише українці. А як по іншому? Вже майже 50 років чорт-зна хто Україно керує. Останній етнічний українець, який керував Україною, був Петро Шелест. То ж є що згадати, а головне - люди веселі і щасливі були!!!
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31.07.2020 00:46 Ответить
Реальный грищ
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30.07.2020 22:10 Ответить
И великий ЗЕ снова вспомнил о них и сказал: "Шура, запускайте Берлагу".
Представники чотирьох партій створили платформу для об'єднання демократичних сил на місцевих виборах у Києві, - Олексій Гриценко - Цензор.НЕТ 8601
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30.07.2020 22:10 Ответить
буде альтернатива ватнікам і брехунчику петі з форбса
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30.07.2020 23:10 Ответить
треба висувати на війта Києва Юрія Левченка, 2 роки тому він вийшов з "Свободи", то ж тепер до нього є повна довіра
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31.07.2020 00:43 Ответить
Левченко це та сама політична повія, яка під час Майдану продала свій округ в центрі Києва регіоналам.
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31.07.2020 02:10 Ответить
Знову всяка наволочь, якої ніколи ніде не чутно, вигулькує напередодні виборів, щоб відібрати у проукраїнських сил кілька відсотків голосів.
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31.07.2020 02:06 Ответить
Тільки перед виборами народ бачить всю мерзенність деяких "патріотів,а простіше балаболів і пристосуванців---головне щоб платили.
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27.09.2020 14:39 Ответить
 
 