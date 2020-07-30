Представители четырех партий создали платформу для объединения демократических сил на местных выборах в Киеве, - Алексей Гриценко. ВИДЕО

Представители киевских организаций политических партий "Гражданская позиция", "Демократический альянс", "Сила людей" и "Гражданское движение "Хвыля" объединились для участия в выборах в Киевский городской совет и мэра столицы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Алексея Гриценко.

Представители 4 объединившихся партий убеждены, что:

за последние 15 лет община Киева потеряла настоящее самоуправления и в основном управляется через Офис Президента;

15 лет в Киеве действует организованная преступная группировка на базе крупных застройщиков и государственных чиновников центральной власти, цель которого - присвоение средств и имущества киевлян;

Киев на грани транспортного и коммунального коллапса, в первую очередь из-за неэффективного менеджмента предыдущих мэров и ручного управления из Офиса Президента;

как результат предыдущих трех пунктов город еженедельно теряет исторические памятники, зеленые зоны, социальные зоны. Все строительство в Киеве подчинено созданию квадратных метров жилья или развлекательных зон.

несмотря на 21 век инфраструктурные коммуникации Киева так и остались на уровне 20 века;

Киев, который был ранее номер один зеленым городом Европы, сейчас стал зоной экологического бедствия;

15 лет показали, что правоохранительная система не способна адекватно выявлять и наказывать преступления, а в неоднократных случаях она еще и сама является заинтересованной стороной в уничтожении Киева.

"Главное, что нас объединяет - это единое понимание, которое наболело для киевской общины: Киев надо спасать", - написал Гриценко. Политик подчеркивает, что за объединением 4 партий не стоят олигархи.

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"В октябре 2020 будет очередная возможность начать активные изменения и нам нужна помощь каждого. Присоединяйтесь к нашей командной борьбе. Нам нужна помощь в различных областях: создание эффективных решений для Киева; распространение информации о нашей команде; участие в акциях прямого действия, сбор финансовых ресурсов. А главное - нам нужны те, кто готов идти в Киевсовет бороться за киевлян, а не интересы застройщиков", - говорится в обращении к киевлянам.

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