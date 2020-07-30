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Фуры с мусором из Львова задержали на Житомирщине, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Два грузовика из Львова ночью заехали на коммунальный полигон утилизации отходов и разгрузили мусор, еще один полицейские задержали рядом с полигоном.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области, информирует Цензор.НЕТ.

Первый грузовик заехал на территорию полигона после 23:00 29 июля. Сразу за ним последовал второй.

"Как вы понимаете, работы выполнялись ночью не просто так, а чтобы избежать посторонних глаз. Сейчас в рамках открытого уголовного производства мы проверяем, как вообще грузовики попадали на закрытую территорию и на каких правовых основаниях", - пояснил начальник ГУНП Житомирщины Юрий Олейник.

Читайте на Цензор.НЕТ: Президент Венгрии пожаловался Зеленскому, что страна тонет в карпатском мусоре

Третий автомобиль, загруженный мусором, полицейские остановили неподалеку от полигона.

"За рулем всех выявленных транспортных средств находились жители Львовщины, водители одного предприятия того же региона. Их доставили в Коростенский отдел для дачи показаний по событиям. Грузовики временно изъяты", - добавил Олейник.

Полицейские начали производство по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Экоактивист из Киева за время карантина очистил лес от двух с половиной тонн мусора. ФОТО

Фуры с мусором из Львова задержали на Житомирщине, - полиция 01
Фуры с мусором из Львова задержали на Житомирщине, - полиция 02
Фуры с мусором из Львова задержали на Житомирщине, - полиция 03

Автор: 

Львов (4599) мусор (491) Нацполиция (16560) Житомирская область (1413)


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Топ комментарии
+27
Фуры с мусором из Львова задержали на Житомирщине, - полиция - Цензор.НЕТ 2539

...
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30.07.2020 20:44 Ответить
+22
Фуры с мусором из Львова задержали на Житомирщине, - полиция - Цензор.НЕТ 5940
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30.07.2020 20:51 Ответить
+16
ладно. раньше исусику мешал порох - блокировал город. а теперь кто?
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30.07.2020 20:49 Ответить
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Фуры с мусором из Львова задержали на Житомирщине, - полиция - Цензор.НЕТ 2539

...
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30.07.2020 20:44 Ответить
Сезонное обострение, однако.
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30.07.2020 20:45 Ответить
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30.07.2020 20:50 Ответить
так вибори на носі. Потрібно комусь рейтинг піднімати. Але взагалі це бізнес. Чому не причать про фіктивне відшкодування ПДВ?
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30.07.2020 20:53 Ответить
А кАнЕшнА.
Шоу продовжується.
"Мэр Львова, кандидат в президенты Украины Андрей Садовый заявил, что ему якобы от имени Президента Украины Петра Порошенко предлагали подписать соглашение в обмен на решение вопроса об утилизации мусора во Львове."
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30.07.2020 21:12 Ответить
ой...и с кем же он теперь соглашение не подписывает? ))))
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30.07.2020 21:26 Ответить
Раніше він зізнавався, що Порошенко пропонував йому все, окрім свого кабінету, в обмін на лояльність, але Садовий був незговірливий. Після пожару звалища уряд Гройсмана виділив кошти Львову на будівництво сміттєпереробної фабрики, але міська влада досі не знайшла місця для будови. І регулярно, підло, потайки розвозять сміття по всій Україні. Таке враження, що "Самопоміч" діє, як ворог...
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30.07.2020 21:43 Ответить
ЗЕ=ПЕ
)))
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30.07.2020 20:44 Ответить
Фуры с мусором из Львова задержали на Житомирщине, - полиция - Цензор.НЕТ 5940
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30.07.2020 20:51 Ответить
и там тоже, где Вы его имели ввиду.
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30.07.2020 23:50 Ответить
в звезде порошенко, в звезде.
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30.07.2020 23:51 Ответить
ладно. раньше исусику мешал порох - блокировал город. а теперь кто?
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30.07.2020 20:49 Ответить
ну проблему так и не решили, я понимаю?
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30.07.2020 20:51 Ответить
А может нужно просто денег немного потратить и не заниматься тупым предвыборным жлобством. Не хочешь прибирать за собой сам -- плати тем, кто будет это делать.
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30.07.2020 20:53 Ответить
У середу, 8 липня, Апеляційний адміністративний суд Львова задовольнив апеляційну скаргу львів'янина Йосипа Дудича, який у суді першої інстанції вимагав скасувати містобудівні умови та обмеження, видані виконавчим комітетом для будівництва сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій, 13.
Інтереси мешканця у суді представляв адвокат Андрій Петришин. Він наголосив, що позивач проти будівництва сміттєпереробного заводу на очисних спорудах, натомість не проти такого комплексу за межами населеного пункту на допустимій відстані для життя і здоров'я людей.
«Нам вдалось сьогодні перемогти. Скасовано рішення першої інстанції, залишено в силі заходи забезпечення позову, які включають червоне світло і унеможливлюють дальший розвиток планування і будівництва сміттєпереробного заводу», - прокоментував адвокат Андрій Петришин.
Тож Апеляційний адміністративний суд передав справу знову до першої інстанції - Львівського окружного адміністративного суду, який раніше https://zaxid.net/******************************************************************************* закрив справу , бо суддя вважав, що цей розгляд справи мав здійснюватися за правилами господарського судочинства. Андрій Петришин вважає, що суддя має особисто відповідати за прийняття, на його думку, незаконних рішень. Тому адвокат подасть скаргу до Вищої ради правосуддя та дисциплінарну комісію.
https://zaxid.net/news/
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30.07.2020 20:59 Ответить
с чем? с блокировкой? да нах он кому нужен? просто садовой в свое время выкатил инвестору, который планировал строить завод по утилизации мусора, требование солидного отката. инвестор послал содового нахер и рассказал всем корешам. теперь никто не хочет под Львовом строить завод. вот и таскает исусик свой мусор по всей стране
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30.07.2020 21:00 Ответить
Таки да.
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30.07.2020 21:02 Ответить
да? а вот тут пишут иначе: https://zaxid.net/*********************************************************************************** Сміттєпереробний завод у Львові хочуть будувати чотири іноземні компанії
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30.07.2020 21:04 Ответить
ну и как? с 9 кітня дело то пошло наверное?
а я тебе рассказываю что было например раньше.
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30.07.2020 21:12 Ответить
дело пошло. ты мне лучше про обиженного инвестора расскажи
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30.07.2020 22:24 Ответить
что именно рассказать?
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30.07.2020 22:30 Ответить
для начала, как называется?
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30.07.2020 23:30 Ответить
открываешь гугл. набираешь в строке поиска "львов мусороперерабатывающий завод садовой откат" и читаешь по ссылкам.
я только что закрыл пять вкладок с фактами когда мэрия Львова требовала от инвесторов "благотворительные взносы" во всякие непонятные "экологические фонды" и "общественные организации". я час ждал. теперь ты будешь напрягаться если тебя это интересует
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30.07.2020 23:35 Ответить
ага, т.е "инвестор" - анонимньій, mysterious customer тасазать пустой треп blah-blah-blah
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30.07.2020 23:52 Ответить
дима ты тупой? что именно ты не понял из моего сообщения? какая фраза не уместилась в то что ты по ошибке называешь "мозгом"?
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30.07.2020 23:56 Ответить
агрессивный хам - признак полного отсутствия воспитания и аргументов
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30.07.2020 23:58 Ответить
да иди ты в сраку рукожоп. меньше бродить хер знает где надо. или ты думал я тут буду сидеть и ждать пока ты родишь что нибудь осмысленное? тебе надо пожробности - ищи. нет - отвали в туман
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31.07.2020 00:00 Ответить
да, кстати, набрал в строке поиска гугл "львов мусороперерабатывающий завод садовой откат" и читаю по ссылкам - "Не найдено: откат ‎| Запрос должен включать: https://www.google.com/search?newwindow=1&rlz=1C1NDCM_ruUA787UA787&sxsrf=ALeKk00gA91Qkx1EVKeQkoTnXcWOyJIBrQ:1596142441979&q=%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2+%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4+%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%22%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%82%22&sa=X&ved=2ahUKEwjj_I767fXqAhVHwKQKHeUMABwQ5t4CMAB6BAgEEAk откат "
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30.07.2020 23:57 Ответить
мда. первый вопрос выше был лишний
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30.07.2020 23:58 Ответить
ты - вообще сплошная ошибка природы. сделай одолжение этому миру - убей себя апстену.
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31.07.2020 00:00 Ответить
наверно... в следущей жизни... © пестня
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31.07.2020 01:35 Ответить
Опять порошенко Садовому в штани накакал?
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30.07.2020 21:04 Ответить
Гройсман привозил Садовому специалистов из Германии, которые в Виннице уже давно построили переребатывающий комплекс, получающий ещё и био-газ. https://www.youtube.com/watch?v=r9W1KOJIhrg
Чего Садовый в то время носом крутил? В Виннице, кстати, уже второй строят: https://vinnytsianews.com/polskie-investory-vzyalis-za-2-goda-postroit-musoropererabatyvayushhij-zavod-okolo-vinnitsy/
Фури зі сміттям зі Львова затримали на Житомирщині, - поліція - Цензор.НЕТ 1083
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30.07.2020 21:08 Ответить
патамушо деньги на завод башляет **** и подрядчик должен определяться в результате тендерных торгов, а не тот, который лично симпатичен Гройсману
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30.07.2020 21:18 Ответить
Причём тут симпатичен не симпатичен. Садовый сначала был в Виннице. Ему показали как там у них всё сделано и т.п.
С сайта г. Винницы - "В 2005г. Винницкий городской совет принял свалку на баланс, провели рекультивацию, нашли инвесторов, которые в течение 9 лет добывают на полигоне газ, превращая его в "зеленую" энергетику....."

С 2005 года там занимаются этим вопросом. Ни **** ни ХренЕщёКого-то тогда и близко не было, сами искали инвесторов.
Фури зі сміттям зі Львова затримали на Житомирщині, - поліція - Цензор.НЕТ 3999
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30.07.2020 21:29 Ответить
уважаемый, вы слушаете или нет? при чем тут Винница 2005 года? речь идет о Львове 2020 года - деньги на завод дает ****, со всеми вытекающими. это понятно?
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30.07.2020 22:23 Ответить
Что-же такое? Уже ведь не злой "барыга" у власти, или снова Садовой будет нести всем свою мульку про "мусорную блокаду"?
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30.07.2020 20:50 Ответить
мусорная блокада у них в черепушке
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31.07.2020 14:36 Ответить
Это садовому маленький иисусик во сне подсказывает куда мусор нужно вывозить?!
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30.07.2020 20:51 Ответить
У Львові почали будувати сміттєпереробний комплекс. На вулиці Пластовій триває підготовка. До будмайданчика прокладають дороги, підводять електрику і воду, а саму ділянку рівняють. Підрядник до кінця літа має підготувати 9 гектарів землі, щоб вже з осені іноземна компанія почала там зводити завод для переробки відходів.
Територію біля очисних споруд вже не впізнати. З ділянки прибрали зайві конструкції. Підрядник підводить електрику та прокладає внутрішні дороги. До кінця літа землю мають підняти до рівня бетонної опалубки.
https://zaxid.net/news/
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30.07.2020 20:55 Ответить
https://www.epochtimes.com.ua/ru/horoshie-novosti/norvezhcy-v-trudnom-polozhenii-u-nih-zakanchivaetsya-musor-127977

Норвежцы в трудном положении: у них заканчивается мусор

Действительно ли в Швеции закончился мусор

Подробнее - https://factcheck.kz/fact-checking/fastchesk/faktchek-v-shvecii-zakonchilsya-musor/. Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на factcheck.kz.

Громада Львова від цього тільки виграє. Звичайно, якщо ж друг маленького іісусіка отримані за це кошти знову собі на депозит не покладе
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30.07.2020 21:04 Ответить
проблема в тому що немає закону як це сміття продавати. Ну руки не дотягуються до кнопочки. Тому і неможливо його продати, на жаль.
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31.07.2020 09:11 Ответить
насправді, "проблема" як така - зовсім в іншому: в коррупції посадовців та кришуванні ними примітивного "бізнесу" за рахунок використання та забрудення оточуючого середовища й екології. мова йдеться про полігони поховань сміття, про непрозорі тендери для компаній з переміщення сміття з під ваших дворів - у чисте поле біля Грибовичів і т.д. і т.п.
А всього лише достатньо було б на конкурсній основі залучити ті самі підприємства, які зацікавлені не у похованні сміття , а у його переробці...
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31.07.2020 12:36 Ответить
все правильно, друже.
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01.08.2020 11:20 Ответить
А чего водителей задерживать? На мусорном полигоне мусор разгрузили? На мусорном. Ищите кто их отправил, а то полиция не на что не способна, как водителей наказать. Если бы они вываляли мусор не на мусорном полигоне, то да, наказание надо, а тут...
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30.07.2020 20:54 Ответить
Хотели приручить на предмет бабла.
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30.07.2020 20:56 Ответить
сміття то продали власнику полігона. Нехай ще ***** заборонять хліб, молоко та воду в інші області возити.. Дебіли, бл...ть.
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31.07.2020 09:14 Ответить
А лучше отправлять мусор в днр и лнр.
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30.07.2020 20:54 Ответить
А аваків казав що мусора не люди😁😁😁
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30.07.2020 20:55 Ответить
Львов, хоть и культурная столица, однако продуцирует мусора больше киева из за туристов. Доля (он же Садовой) не хочет вкладываться на завод по переработке от китайцев с условием что, большая часть мусора будет контролироваться китайцами.
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30.07.2020 20:56 Ответить
Дух Львова в каждый райцентр Украины!
( мэр г. Львов)
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30.07.2020 21:02 Ответить
Дух полтвы в жару, вооот это сила! А так то, культура тут только на рисунках)
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30.07.2020 21:06 Ответить
Так да, у львовский парней все чьотко.
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30.07.2020 21:10 Ответить
ти що Полтву нюхав? Екстремал "однако". Хоч знаєш де вона?
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31.07.2020 09:17 Ответить
Ааа еще один профессор, будет сейчас меня неуча задвигать познаниями о полтве. Прости я в сортах г-на не разбираюсь. Жил бы ты во львове на кривчицах, полтва бы тебе сама в окно в виде газа просачивалась.
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31.07.2020 16:27 Ответить
знав де житло вибирати
На Кривцицях тільки лохи "заезджие" купляють, по-ближче до історичних умов життя.
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01.08.2020 11:08 Ответить
Друже, я живу не на кривчицях, це пасічна, але сморід в спеку буває дотягується навіть туди.
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01.08.2020 14:50 Ответить
а чого на общепонятном строчиш?
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02.08.2020 16:05 Ответить
А от щоб ти спитав і такі як ти, сигнали одразу видають ксенофоба. Ідіота покалічила не мова, а наслідок відсутності причинно наслідкових зв'язків
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02.08.2020 16:21 Ответить
ну тут ти і помилився, знаєш яке "племя" дуже любить навішувати ярлики на українців типу "фашисти", "русофоби", "біндєровці"?
Ти з них?
Я тобі задав адекватне запитання. Хіба може ти резидент?
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02.08.2020 16:29 Ответить
Тут немає нікого, хто би хоч раз зі мною у чомусь погодився. Крім свого бєєєєє, нічого ніхто не бачить. Та і так само, починаєш ту тему, яка цікава тобі. Але мне пофігу на те, що ти там думаєш і як використовуєш свю сіру речовину в башці.
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02.08.2020 19:44 Ответить
І дух кожного туриста на рідні міста
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31.07.2020 09:16 Ответить
К слову, с чего такой бренд в Львава, что он культурная столица? Копируют московитов с их Питемсбурхом?
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30.07.2020 21:11 Ответить
Кто копирует то? Тут одни туристы, все время кушают и какают. Все под них точено. А местным то что? Округа прет в город, пробки на въезде и выезде такие, аж дух захватывает. Не говоря о горах мусора.
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30.07.2020 23:59 Ответить
Історичний центр Львова, або Старе місто - історично перший район Львова, де було засновано місто, яким воно довгий час обмежувалося, і звідки розвивалося.Найдавнішу частину Старого міста занесено до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Сталося це на 22-й конференції Комітету Світової спадщини ЮНЕСКО, що пройшла у Кіото (Японія) з 30 листопада по 5 грудня 1998 року.
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31.07.2020 09:20 Ответить
Так, так, а не подскажите, сколько лет Львову, а сколько Киеву? И что в Киеве ЮНЕСКО в списки внес? К слову, Выдубуцкий монастырь постарше будет ВСЕГО Львова вот за Нотр Дам не помню вы уж сами проверте
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31.07.2020 12:49 Ответить
Мені цей кацапськи принцип мірятися піпіськами нецікавий
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01.08.2020 11:19 Ответить
нехер пертися на екскурсію, сиділи б в себе і сміття було б менше. а так сміття повертається "туристам"
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31.07.2020 09:15 Ответить
После открытия безвиза, ни я ни мои знакомые Львовом не интересуемся.
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31.07.2020 12:51 Ответить
мені якось по барабану. як на мене туристи вже місто заї....ли.
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01.08.2020 11:16 Ответить
Есть с чем сравнить в других странах и сравнение не в пользу Львова. Так, что свои кровные я трачу в других местах, а вы и без них проживете. 🤪😁
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31.07.2020 12:53 Ответить
кожне перекотиполе живе там де вітер занесе. Я віддаю перевагу жити там де мої предки поховані. Це моя земля, за яку вони кров проливали.
"Кожному своє" .
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01.08.2020 11:18 Ответить
ЗеДятлы, АУУУУУУУУУ!!!!
Вы не так давно тут распинались, что муд..ку, который отобрал у нас последний шанс (как вещало очкатое мурло с бигбордов) Петруччо блокирует свалку, мусоросжигательный завод и т.д. Что, всё продолжает Щоколадный блокировать львовскому утырку свалку?
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30.07.2020 21:00 Ответить
андрея-доля гнобят и исусик не помог, как пророчествовала его прикандыбленная жена
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30.07.2020 21:03 Ответить
Эффективный менеджер Садовый за столько лет еще мусороперерабатывающий завод не построил? Ему и сейчас с этим Порошенко мешает?
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30.07.2020 21:08 Ответить
Полицейские начали производство по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

И как же привязать данную статью к простым водилам? Они шо, обладают властью или служебным положением? Их же уволили с компании перевозчика ещё позавчера.
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30.07.2020 21:09 Ответить
Я вот не понимаю,неужели не накладно гнать транспорт за 400-500 км,чтобы сбросить мусор?А вообще,нужно уже серьёзных ******** выдавать этим говнарям.
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30.07.2020 21:12 Ответить
просто кому то нужно дискредитировать Садового.
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30.07.2020 21:46 Ответить
Ему самому и нужно, потому как строить обещанный завод и не собирался, нашел себе прекрасный фиговый листок "дискредитация".
Вумно звучит и лохи хавают.
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30.07.2020 22:13 Ответить
За 15 років на посаді мера не вирішив проблему сміття, але дуже хоче залишатись мером.
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31.07.2020 12:16 Ответить
Все зависит от целей.

Если принять, что это городские власти, то не выгодно, и никакого бюджета на это не хватит.
А если надо кого-то дескредитировать, то это вообще не бюджет на компанию дискредитации - дешевле не придумаешь...
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30.07.2020 22:20 Ответить
А он что-то хорошее сделал?
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30.07.2020 21:54 Ответить
Теперь Садовому в штаны срет Зеленский
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30.07.2020 21:58 Ответить
В середині 90-х у Львові вся влада належала кремлівським маріонеткам. Навіть голова "Просвіти" Тарнавський був одним із них.
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30.07.2020 22:08 Ответить
А Черновол был китайским шпионом?
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30.07.2020 22:18 Ответить
бред. опять запущена компания по дискридитации Садового. Единственный проукраинский политик ,который не выгоден ни одной ОПГ сменяющей друг друга у государственного корыта. а самое печальное что ураинцы ведуться на эту провокацию .
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30.07.2020 22:09 Ответить
Опять!!!
Садовый, когда будет обещанный мусороперерабатывающий завод?
То всем Порох мешал, а теперь кто?
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30.07.2020 22:10 Ответить
в январе 2020 года рехформированый порохом Львовский окружной административный суд приостановил строительство мусороперерабатывающего завода.так что съшь рошенку
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30.07.2020 22:21 Ответить
Дык Порох с Гройсманом же все порешали со львовским мусором??? Передали администрирование мусора на область и тд....
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30.07.2020 22:17 Ответить
Шел второй год правления бубачки, но Порох упорно продолжал всем подсирать.
А кто такой зеленский и что он делает? Нюхает, пишет видосики, и ездит по два раза в месяц в отпуск. Еще в глаза пуйла заглядывает и ищет там что-то.
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31.07.2020 07:00 Ответить
Чомусь львівські сміттярі різко активізуються перед кожними виборами. В інший час про них майже не чути. Цікава закономірність!
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31.07.2020 11:45 Ответить
Все одно кандидат зебілів не стане мером Львова.
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31.07.2020 12:18 Ответить
Тов. Садовому так мешали происки Проклятого Порошенко..
И до сих пор мешают!
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31.07.2020 13:50 Ответить
 
 