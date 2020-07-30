Фуры с мусором из Львова задержали на Житомирщине, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Два грузовика из Львова ночью заехали на коммунальный полигон утилизации отходов и разгрузили мусор, еще один полицейские задержали рядом с полигоном.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области, информирует Цензор.НЕТ.

Первый грузовик заехал на территорию полигона после 23:00 29 июля. Сразу за ним последовал второй.

"Как вы понимаете, работы выполнялись ночью не просто так, а чтобы избежать посторонних глаз. Сейчас в рамках открытого уголовного производства мы проверяем, как вообще грузовики попадали на закрытую территорию и на каких правовых основаниях", - пояснил начальник ГУНП Житомирщины Юрий Олейник.

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Третий автомобиль, загруженный мусором, полицейские остановили неподалеку от полигона.

"За рулем всех выявленных транспортных средств находились жители Львовщины, водители одного предприятия того же региона. Их доставили в Коростенский отдел для дачи показаний по событиям. Грузовики временно изъяты", - добавил Олейник.

Полицейские начали производство по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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