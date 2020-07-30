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Крупнейший митинг в истории Беларуси: поддержать конкурентку Лукашенко Тихановскую пришли более 25 тыс. человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская проводит в Минске агитационный пикет. Не него, по разным данным, пришли от 25 тыс. до 35 тыс. человек. Митинг называют самым массовым в истории Беларуси.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ВВС.

По оценке правозащитного центра "Весна", еще до выступления Тихановской, около 19 часов, на акции уже собрались 25 тыс. человек. Люди подходили к парку большим потоком, на входе образовались длинные очереди.

По разным оценкам, митинг собрал до 25 тыс. участников.

Выйдя на сцену, Тихановская обратилась к сторонникам, раскритиковав белорусских силовиков за жестокость при разгоне оппозиционных акций.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Совбезе Беларуси не исключают ограничения доступа к интернету в стране

"Люди, которые хотят достойной жизни, - не преступники, - сказала она. - Это наш народ. Народ, который хочет мирной смены власти. Пожалуйста, не идите против своей совести, не идите против своего народа".

За несколько часов до начала митинга недалеко от парка были замечены несколько десятков автозаков с ОМОНом и милицией. У входа на акцию людей досматривали. Местные СМИ, которые вели стрим с мероприятия, жалуются на очень плохое качество мобильного интернета.

Это уже вторая массовая акция Тихановской в Минске. Первый митинг, который состоялся 19 июля, собрал, по оценке центра "Весна", собрал около 7,5 тыс. человек.

Также на Цензор.НЕТ: "Юридически Крым украинский, фактически - российский. И не мучайте меня больше", - кандидат в президенты Беларуси Тихановская. ВИДЕО

Тихановская - зарегистрированный соперник Александра Лукашенко на предстоящих 9 августа президентских выборах. Ее муж, оппозиционер Сергей Тихановский, хотел выдвигаться президенты, но был задержан и отправлен под арест. Участвовать в избирательной кампании вместо Сергея решила его жена.

Сам Лукашенко критикует оппозицию и заявлял, в частности, что конституция Беларуси сделана "не под женщину".

Крупнейший митинг в истории Беларуси: поддержать конкурентку Лукашенко Тихановскую пришли более 25 тыс. человек 01
Крупнейший митинг в истории Беларуси: поддержать конкурентку Лукашенко Тихановскую пришли более 25 тыс. человек 02
Крупнейший митинг в истории Беларуси: поддержать конкурентку Лукашенко Тихановскую пришли более 25 тыс. человек 03
Крупнейший митинг в истории Беларуси: поддержать конкурентку Лукашенко Тихановскую пришли более 25 тыс. человек 04
Крупнейший митинг в истории Беларуси: поддержать конкурентку Лукашенко Тихановскую пришли более 25 тыс. человек 05
Крупнейший митинг в истории Беларуси: поддержать конкурентку Лукашенко Тихановскую пришли более 25 тыс. человек 06
Крупнейший митинг в истории Беларуси: поддержать конкурентку Лукашенко Тихановскую пришли более 25 тыс. человек 07
Крупнейший митинг в истории Беларуси: поддержать конкурентку Лукашенко Тихановскую пришли более 25 тыс. человек 08
Крупнейший митинг в истории Беларуси: поддержать конкурентку Лукашенко Тихановскую пришли более 25 тыс. человек 09
Крупнейший митинг в истории Беларуси: поддержать конкурентку Лукашенко Тихановскую пришли более 25 тыс. человек 10
Крупнейший митинг в истории Беларуси: поддержать конкурентку Лукашенко Тихановскую пришли более 25 тыс. человек 11
Крупнейший митинг в истории Беларуси: поддержать конкурентку Лукашенко Тихановскую пришли более 25 тыс. человек 12
Крупнейший митинг в истории Беларуси: поддержать конкурентку Лукашенко Тихановскую пришли более 25 тыс. человек 13
Крупнейший митинг в истории Беларуси: поддержать конкурентку Лукашенко Тихановскую пришли более 25 тыс. человек 14
Крупнейший митинг в истории Беларуси: поддержать конкурентку Лукашенко Тихановскую пришли более 25 тыс. человек 15
Крупнейший митинг в истории Беларуси: поддержать конкурентку Лукашенко Тихановскую пришли более 25 тыс. человек 16
Крупнейший митинг в истории Беларуси: поддержать конкурентку Лукашенко Тихановскую пришли более 25 тыс. человек 17
Крупнейший митинг в истории Беларуси: поддержать конкурентку Лукашенко Тихановскую пришли более 25 тыс. человек 18

Автор: 

Беларусь (7921) митинг (2558) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+25
Після слів Тіхановської про Крим , цікавість до білоруських виборів - щезла . Хто б не став там президентом , Білорусь , союзником України не стане . На жаль .. .
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30.07.2020 22:30 Ответить
+24
Целиком и полностью разделяю мнение что на место Лукашенки прийдёт откровенно прокремлёвский ставленник тупо для ликвидации государственности Беларуси. Тогда и произойдёт полное слияние Беларуси и Рашки, чего не допускает Лукашенко. Митингуют против Лукашенки, а получат в результате губернатора Беларуской губернии в составе РФ.
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30.07.2020 22:26 Ответить
+19
По рейтингам Янукович лидировал. Так вместе с рейтингами в Ростов и поехал.
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30.07.2020 22:23 Ответить
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Це в них, типу, "помаранчевий майдан"? З музикою та піснями.
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31.07.2020 01:27 Ответить
Да. у них пока 2004-й год. Все прелести они познают на своей шкуре чуть позже
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31.07.2020 04:45 Ответить
Розкажіть нам про ті "прелєсті", а то живемо в Україні і не знаєм, крім вбивств українців росіянами.
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31.07.2020 07:31 Ответить
НЕ ВАРТО ДИСКУТУВАТИ З ВІДВЕРТИМ ОЛЬГІНСЬКИМ...
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31.07.2020 10:00 Ответить
После 2004 в Украине начался стремительный экономический рост (см. статистику). Пока в 2010-м не пришел Янык и не разграбил страну вместе с кремлядями. Поэтому прокацапская марионетка для любой страны это гибель.
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31.07.2020 11:12 Ответить
найбільший удар по Україні наніс не Янек,а Косата Бл..дь.
"газовим договором" ,котрий вимив з України від 32 до 90(за різними оцінками) лярдів доларів ЗВР...
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31.07.2020 11:42 Ответить
так.."2004"..Але там значно гірші умови...

1)засилля силовиків Диктатора,Рашен КГБ ...
2)ватні мізки більшості,котра досі вибирає Бацьку..

плюс для ТІхановської у тому,що Епідемія,котру Бацька прогавив у розпалі..Цілковита його вина а ще те що 5 термінів ЛУки -це просто всіх підзаї..ало...
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31.07.2020 11:54 Ответить
я не сторонник лукашенковского "брежневизма" но, всё же, он 25 лет не давал разграбить госсобственость олигархами, как в Украине, рф, и т.д.
Как бы после него не началась воровская вакханалия грабежа госпредприятий.
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31.07.2020 02:49 Ответить
50 лярдів борг держпідприємств..

ХТО ЗАПЛАТИТЬ ЗА БЕНКЕТ ?
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31.07.2020 11:55 Ответить
ТЫ!
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31.07.2020 17:05 Ответить
Как это всё знакомо...
Новенькие флаги в товарном количестве. фабрично отпечатанные агитки на чисто белорусском, здоровые парни четко по квадратам... Народ приезжий с "рюкзачками"... Четкая организация...Бабла влито немеряно.
Белорусы, вас ждут ******** несколько следующих лет и "РЕФОРМЫ"...
Раз в десять коммуналка и прочие ништяки с падением курса нац. валюты... Свой Донбасс и Крым...
Опомнитесь... или линяйте из страны, пока ещё не поздно... Хотя, надеюсь, что это у вас только украинский 2004-й, а не 2014-й...
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31.07.2020 04:43 Ответить
Новенькі прапори в товарній кількості пошиє люба района фабрика, у нас в 2014 безкоштовно власники шили, а агітки білоруською це да, зашквар. Майже як в Німеччині німецькою.
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31.07.2020 07:30 Ответить
Мордва, тебе Нулёвка не разрешает читать украинские сайты. А лучше вообще никакие не читай. Только смотри *****.
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31.07.2020 08:52 Ответить
сколько умников собралось учить сябров жизни
вы бы у себя дома с зелёной плесенью разобрались, учителя туевы
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31.07.2020 07:11 Ответить
С зеленой плесенью украинсцы (даже те которые зебилы) прекрасно разбираются - его рейтинг и рейтинг евойной партии упал до нуля. Но за 30 лет в Украине сменилось ШЕСТЬ президентов, в а рашке и Беларуси всё еще второй Так что учиться и учиться - и сябрам и кацапам у украинцев.
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31.07.2020 11:16 Ответить
з ПОТУЖНИМ Баригою розібрались..
І з НІКЧЕМНИМ Клоуном розберемось ,"умнік"...)
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31.07.2020 11:56 Ответить
Идёт период падения режимов и тиранов.
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31.07.2020 07:24 Ответить
Саме краще українцям, взагалі туди не влазити, нехай білоруси самі розбираються.
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31.07.2020 07:32 Ответить
Не можемо... Якщо ця переможе, то завтра ми отримаємо кацапські військові частини на кордоні із Волинню.
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31.07.2020 09:11 Ответить
Прокацапська ************. Краще для нас Лука, ніж повністю підконтрольна Кремлю маріонетка у демократичній обгортці.
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31.07.2020 09:10 Ответить
приклад різниці ультра-патріота і учасника Майдану..

Краще диктатор -"патріот-державни",ніж демократ,котрого можна запідозрити у проросійських позиціях(бо щось перед виборами не так сказав)
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31.07.2020 09:51 Ответить
Там не має чого запідозрити! Її чоловік ярий прихильник Росії, Крим для них русская земля і вони там неодноразово були. Це консерва кацапська у демократичній обкладинці.
Ви реально думаєте, що там можно безкарно бути демократом?
Мені плювати хто там і як там... Я думаю про Україну.
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31.07.2020 11:59 Ответить
По методичці в неї ні програми, ні зеленого поняття, окрім каструль та пелюшок. Отож і обіцянка одна: вона лізе в Президенти нахабно, як російський танк, з однією метою -- після перемоги відмовитись від президенства (!), і через півроку призначити інші вибори -- демократичні. А штаби її складаються з двох подруг, чиї чоловіки також сидять за кремлівську політику... Цікаво, а скільки неадекватних лохів у Білорусі? Побачимо, який у них нарід.
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31.07.2020 09:40 Ответить
замітки "на полях"

- Опозиція в Білорусі або емігрувала,або фейкова,тому активізація Громадянського Суспільства(ГС) лише за місяць-два до виборів все таки не дозволить "переламати хребет" режиму Луки.Буде Фальсифікація,на яку все таки не адасться ГС нічогопроти ставити..Чи буде велика кількість страйків після 9-го серпня-навряд..

-чи єТіхановська "ставлеником Москви "?
Навряд..простодомогосподарка з "ватними",як у білорусів мізками тим більше пообіцяла за пів року нові демократичні вибори.. Тому її варто підтримувати демократичні Україні у противагу Диктатора Луки...І ЦЕ ВИБІР БІЛОРУСІВ.
НЕМА ЧОГО УКРАЇНІ "рипатись".З ЇЇ вибором "Барига-Клоун"...
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31.07.2020 09:48 Ответить
У "диктатора Луки" народ набагато краще соціально захищений, ніж українці. Їм лише одного недостає -- приватної власності. Але останнім часом є перспективи на зміни в політиці Луки. Якщо виберуть Ціхановську, то білоруський народ проголосує проти Білорусії, як у нас.
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31.07.2020 10:52 Ответить
а особливо класно Бацька захищає білорусів від COVID//


Ольгінські!! не можна так відвето палитися !! )
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31.07.2020 11:44 Ответить
Соціальний захист..АГА.. ))

Инсайдер 🇧🇾, [28.07.20 14:01]
За шесть лет (2010-2016), по которым имеется официальная статистика, штат госпредприятий Беларуси уменьшился почти на 170 тысяч человек.
В который раз повторим, что Лукашенко молиться надо на частный бизнес, подхватывающий этих госизгоев.
Но «молитвы» у него всю дорогу одни - буржуи пузатые, мироеды и т.п.
Инсайдер (https://t.me/joinchat/AAAAAEv2egRkZ3sk-u16zw)
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31.07.2020 11:46 Ответить
Вам би не завадило туди поїхати, перш ніж писати подібне лайно. Народ Білорусі, у такій .опі, в порівнянні із українцями, що навіть уявити не можливо. Ніх.ра собі дрібничка - не вистачає приватної власності? Та це основне!!!
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31.07.2020 12:00 Ответить
Судя по видео с высоты-там максимум 8-10 тыс человек было.Некоторые сайты понесли цифру 63-64 тыс.А вообще,эрэфия все это Луке и организовала.И он это понимает.Кроме бандюганов из,,Вагнера,,позавчера задержали российского политтехнолога.В Белоруссии задержали российского политтехнолога https://lenta.ru/tags/persons/shklyarov-vitaliy/ Виталия Шклярова , который руководил избирательной кампанией https://lenta.ru/tags/persons/sobchak-kseniya/ Ксении Собчак в предвыборной гонке 2018 года. Об этом сообщает http://www.ria.ru/ РИА Новости со ссылкой на белорусский телеканал «ОНТ».https://lenta.ru/news/2020/07/29/polittech/ Сейчас,на вьездах в Минск стоит бронетехника и солдаты в палатках.Граница с РФ перекрыта,впервые за лет 25 Беларусь усиливает охрану государственной границы с Россией https://bobruisk.ru/news/2020/07/29/belarus-usilivaet-ohranu-gosudarstvennoj-granicy-s-rossiej Короче,замес обещает быть жестким)
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31.07.2020 09:49 Ответить
Официальных данных МВД пока не дает.В том парке,максимум 15 тыс могут поместится,и то-если на головах будут друг друга стоять
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31.07.2020 10:04 Ответить
Ще раз.
Ти брехло.

Більше 50 тисяч :
Найбільший мітинг в історії Білорусі: підтримати конкурентку Лукашенка Тіхановську прийшли понад 25 тис. осіб - Цензор.НЕТ 1344
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31.07.2020 10:11 Ответить
Согласно наиболее часто применяемой классификации«редкая толпа» - это когда один человек занимает примерно около 1 м2, в плотной толпе на одном метре умещаются 2,5 человека и наконец очень плотная толпа (столпотворение), когда на одном квадратном метре располагаются около 4-х человек.
----

в гугл карте выводим приблизительную площадь ссылаясь на снимки с дрона, на которой расположена толпа, получаем 25 000 квадратных метров.
----

25 000 множим на среднее 1.0человека на 1кв метра=25тыс

25 000 множим на среднее 2.0человека на 1кв метра=50тыс

Найбільший мітинг в історії Білорусі: підтримати конкурентку Лукашенка Тіхановську прийшли понад 25 тис. осіб - Цензор.НЕТ 8401
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31.07.2020 12:16 Ответить
Бацька вирішив розіграти останню карту,яка у нього залишилась -"захисника Держави"
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31.07.2020 09:54 Ответить
Є такий НЕЙМОВІРНИЙ конспірологічний варіант,що рашка САМА організувала вагнерівців для військового перевороту.. )))))))))))))))))
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31.07.2020 10:13 Ответить
Та пох.Пусть валят режим.Если раньше украинцы к нам ездили,то сейчас будет наоборот.Беларусь по ресурсам-это Молдова,даже Украина в 10 раз богаче..
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31.07.2020 10:37 Ответить
Что ты лепишь тут горбатого, "украинцы к нам ездили", никогда такого не было.Вот что пол Беларусии в Украине затаваривалось так это факт.Ты я вижу почитатель луки и несёшь такую же пургу как твой хозяин.Вчера с друзьями был на этом митинге, не единого намека на пророссийские настроения.Да и людей там было тысяч 40, не меньше.Про луку тут можешь втирать неразумным, это самая что ни есть российская марионетка и он очень жалеет, что власть в Украине поменялась.Надави на него посильнее Путин, не задумываясь предоставил бы территорию Беларуси для нападения на Украину, но мощь уже у рашки не та.
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31.07.2020 10:57 Ответить
Не знаю, кто к вам там ездил. А в Одессе, в Затоке той же беларусы всегда отдыхали и отдыхают.
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31.07.2020 11:17 Ответить
Їздили..За картоплею восени.. ))Їздили за деякою продукцією(воєнка)
Але ,наприклад,минулого року вивозити картоплю з Білорусі було заборонено...
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31.07.2020 11:50 Ответить
У нас что , своей картошки нет? 85 видов и сортов.
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31.07.2020 11:53 Ответить
А в Дудри яка карта ще залишилась? Держава для нього ніщо.
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31.07.2020 10:58 Ответить
ольгінський троль сказати то що хотів ?
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31.07.2020 11:36 Ответить
ЯК КРАСИВО ПАЛАЄ ЛАХТІ НА БІЛОРУСЬКІЙ ТЕМІ ! ))


ua Eugeniusz 1
Лучший вариант для Украины что бы Беларусю управлял Лукашенко!
Artem Dalyn
Спонсор шоу - Газпром.
ua Центроболт
Власть нужно менять . Иногда она до того надоедает , что просто уже достает до печёнок .
Но , как говорил Василий Иванович , есть нюансы !
Иногда недостаточно просто поменять главную голову , ибо это ничего не даёт .
ua Propan
В Хабровске все таки поболее людей будет, и там не спецслужбы российские митинг организовали а настоящий бунт. НЕ стоит эро называть митингом, это гибридный протест по своей природе. Они даже назвали его по- кремлевски "агитационный пикет". ****, стилистика кремлевская ее же за версту коломенскую видно. Беларусы очнитесь!
by Макс М ca59a2b6
60%белорусов-это вата,настроенная на союз с Рашкой.Националисты для Луки были бы лучшими оппонентами.Но сейчас снос его режима готовит Москва.Тихановский-мутный чел,долгое время проживавший в РФ и внесенный у вас на Миротворец.Его жена-тупая домохозяйка,не способная двух слов связать.Это будет катастрофа,если ее приведут к власти.
Daff Afgg
Как это всё знакомо...
Новенькие флаги в товарном количестве. фабрично отпечатанные агитки на чисто белорусском, здоровые парни четко по квадратам... Народ приезжий с "рюкзачками"... Четкая организация...Бабла влито немеряно.
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31.07.2020 10:07 Ответить
https://charter97.link/ru/news/2020/7/31/387680/
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31.07.2020 10:44 Ответить
Готовься Лука, Ростов близко!
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31.07.2020 10:45 Ответить
Когда вся РБ станет Ростовом,надеюсь ты будешь счастлив.Лука сейчас-единственный гарант независимости этой страны.
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31.07.2020 10:54 Ответить
Да мы уже поняли, очередной работник идеологического фронта луки решил языком и на цензоре поработать, иди уже в обратно в колхозное стойло, хозяину халву в уши вливай-"хто кромя няго".
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31.07.2020 11:04 Ответить
Помастурбируй на тупую домохозяйку.В Украине уже выбрали работника эстрадного жанра-промышленность начала валится во втором полугодии 2019,украинский ВВП-в начале 2020,когда пандемии не было.В стойло ты пойдешь,колхозан-причем в российское.Можешь уже заучивать-От южных морей до полярного края.. Дибилы-своими руками рушите и так небогатую страну..
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31.07.2020 17:23 Ответить
Пущай на тебя твой хозяин мастурбирует и не только,ты такое же хамское быдло.Запел про промышленность,так в Беларуси ее давно нет.
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31.07.2020 18:39 Ответить
Спроси об белорусской промышленности украинцев,дятел-которые на 70% белорусского бензина и ДТ ездят.Калгасник ты,з вески пишешь..У тебя кроме бульбы действительно ничего нет.Какая промышленность?
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31.07.2020 19:06 Ответить
Лапоть,поинтересуйся в какой стране нефтеперерабатывающие заводы были созданы и из чего бензин и дизель производится,из чьей нефти.Вот такие дауны ещё других жизни учат.
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31.07.2020 19:24 Ответить
Ага гарант, его гарантия зависит от стоимости, завтра случись у него возможность стать хозяином кремлядским и в туже секунду страну продаст с потрохами в рабство улуса.
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31.07.2020 11:33 Ответить
ага... тільки от вся надія на китайські кредити...якщо рашка не позичить бабла на його совкову економіку..
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31.07.2020 11:37 Ответить
ага..тільки от підупав Бацька з сил..постарішав..
важко всидіти на 2-х табуретках )))
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31.07.2020 11:47 Ответить
рузькэ, ВОДКИ НЕТ!!!
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31.07.2020 12:49 Ответить
Вопрос в том, кто из кандидатов в Белоруссии ВЫГОДНЕЙ для Украины!
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31.07.2020 10:59 Ответить
гарантія інтересів України в Білорусі -її демократизація.
Не при Диктаторі.
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31.07.2020 11:38 Ответить
"У Англии нет ни постоянных союзников, ни постоянных врагов. У Англии есть только постоянные интересы"
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31.07.2020 11:59 Ответить
Не лише для України. А для всієї Європи і Америки, бо рашисти і туди тягнуть свої ненависні пазурі загребущі. Войнушки в чужих краях для них просто кисень і натхнення.
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31.07.2020 11:17 Ответить
"робота лозунгами".

Патріотично.Але тупо.
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31.07.2020 11:39 Ответить
Самые крупные митинги в истории независимой Беларуси:
1988, "Дзяды": около 20 000
1989, митинг БНФ на стадионе "Динамо" - 35 000 - 40 000
1990, митинг за честные выборы: 50 000 - 70 000
1991, забастовка рабочих: серия митингов от 50 000 до 100 000
1996, "Менская вясна": целая серия митингов от 25 000 до 60 000
1999, "Марш Свабоды": от 20 000 до 30 000
2000, "Чарнобыльскі Шлях": от 30 000 до 40 000
2006, "Плошча": от 20 000 до 30 000
2010, "Плошча": от 30 000 до 40 000
2018, "БНР100": около 30 000
2020, митинг Тихановской: от 50 000 до 70 000
Спасибо @palchys
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31.07.2020 12:01 Ответить
напрасно вы все такие радостно-оптимистичные
после "победы" Луки в разных концах Беларуси наёмники-ихтамнеты могут организовать кровавые теракты, в которых обвинят укроДРГ и местных радикалов
будет угроза жизни самого Луки ( а может и замочат под шумок), в Беларусь будут переброшены части ВС РФ
одновременно произойдут столкновения на границах Беларуси с Польшей и Литвой, закончится "перемирие" на Донбассе, а путлер позвонит Земазлу с ультиматумом об "автономии Донбасса" - тот заколеблется, ибо на Майдан уже начнут съезжаться подогретые событиями радикалы
в РФ под предлогом войны обрушат курс рубля
НАТО поймёт, что на фоне стратегического КШУ ВС РФ Кавказ-2020 она не успеет создать группировку для противостояния россиянам на всём фронте от Балтики до Крыма, и будет вынуждена пойти на прямые переговоры с кремлём по всему спектру разногласий, чего путлер и добивается последние 10 лет
таков план кремля - программа-максимум
однако стратеги из путлера и Шойгу - как из говна петух, в подворотнях этому не учили
по своей многовековой схеме, Запад срочно организует ряд акций, которые приведут к вооружённым столкновениям ВС РФ с Турцией ( на Босфоре, в Закавказье и в Сирии) и, вероятно, Казахстаном ( на почве межнациональных конфликтов), после чего режим путиноидов будет обречён
но нам придётся пережить эти месяцы
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31.07.2020 12:44 Ответить
Видимо усатый поц уже всех достал.
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31.07.2020 12:45 Ответить
путлера в том числе
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31.07.2020 13:27 Ответить
Шаноуныя сябры-браты украiнцы!!!
Паверце таму, хто заусюды быу у самыя цяжкiя часы вашай краiны разам з вамi.... Сёння у нас прачнуйся народ, усе хто тут пiша-.. ай, лука усё ж такi добры для краiны, ён столькi зрабiу дабра, то ведайце- гэта гэбэшныя прафуры, лука нiшчыу БЕЛАРУСЬ 26 гадоу и цяпер мы яго звергаем. Хто так яго кахае, то як выдаст 40 млрд. крадзeных у народа далярау- забiрайце гэта гауно и цалуйце яго у жопу... дэбилы.
Жыве БЕЛАРУСЬ...СЛАВА УКРАIНЕ !!!
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31.07.2020 22:01 Ответить
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