Крупнейший митинг в истории Беларуси: поддержать конкурентку Лукашенко Тихановскую пришли более 25 тыс. человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская проводит в Минске агитационный пикет. Не него, по разным данным, пришли от 25 тыс. до 35 тыс. человек. Митинг называют самым массовым в истории Беларуси.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ВВС.

По оценке правозащитного центра "Весна", еще до выступления Тихановской, около 19 часов, на акции уже собрались 25 тыс. человек. Люди подходили к парку большим потоком, на входе образовались длинные очереди.

По разным оценкам, митинг собрал до 25 тыс. участников.

Выйдя на сцену, Тихановская обратилась к сторонникам, раскритиковав белорусских силовиков за жестокость при разгоне оппозиционных акций.

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"Люди, которые хотят достойной жизни, - не преступники, - сказала она. - Это наш народ. Народ, который хочет мирной смены власти. Пожалуйста, не идите против своей совести, не идите против своего народа".

За несколько часов до начала митинга недалеко от парка были замечены несколько десятков автозаков с ОМОНом и милицией. У входа на акцию людей досматривали. Местные СМИ, которые вели стрим с мероприятия, жалуются на очень плохое качество мобильного интернета.

Это уже вторая массовая акция Тихановской в Минске. Первый митинг, который состоялся 19 июля, собрал, по оценке центра "Весна", собрал около 7,5 тыс. человек.

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Тихановская - зарегистрированный соперник Александра Лукашенко на предстоящих 9 августа президентских выборах. Ее муж, оппозиционер Сергей Тихановский, хотел выдвигаться президенты, но был задержан и отправлен под арест. Участвовать в избирательной кампании вместо Сергея решила его жена.

Сам Лукашенко критикует оппозицию и заявлял, в частности, что конституция Беларуси сделана "не под женщину".



































