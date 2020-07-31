Кортеж Зеленского: скорость - более 140 км/час, игнорирование правил ПДД в городе, прикрытие нарушений полицией и сотрудниками УГО. ВИДЕО
Кортеж президента Зеленского постоянно нарушает правила дорожного движения, а сотрудники полиции и управления госохраны помогают скрыть эти нарушения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом выпуске проекта "Схемы".
Журналисты проекта установили, что кортеж Зеленского постоянно превышает скорость при движении из ОП в направлении места проживания президента. Максимальное значение скорости, которое удалось зафиксировать - 148 км/час. Это превышение разрешенной скорости на 58 км/час. Но платить штраф не будет ни нарушитель, ни Офис президента даже если это нарушение будет зафиксировано системой автоматической фиксации - номера автомобилей кортежа не зарегестрированы в базе данных полиции.
Более того журналисты заметили, что сотрудники полиции и УГО помогают скрыть эти нарушения ПДД.
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Кортеж Порошенка зупиняється на світлофорах.
Населеніє це так бісило, що вони обрали собі справжнього "нарідного" презЕдента !
ЧЕТВЕР, 18 КВІТНЯ 2019, 12:15
"Я буду точно стояти в заторах. Я не збираюся перекривати дороги. Затори це жах, чому через політиків мають страждати люди", - відповів Зеленський на питання, чи буде користуватися президентським кортежем.
Також він сказав, що не бачить потреби у трьох президентських бортах і потрібно їх продати, хоча б два. Зеленський заявив, що хотів би літати на рейсовому літаку, "а вийде, не вийде - вже як Бог дасть".
Він також сказав, що не бачить ніякого сенсу в державних резиденціях, однак не відповів, де буде жити, в разі перемоги на виборах президента.
"Нехай в цих резиденціях живуть діти якісь, давайте облаштуємо там табори відпочинку. Я не бачу в цих резиденціях ніякого сенсу.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/04/18/7212591/
Как и с кем ездит по Украине президент
https://strana.ua/hgraph/authors/48.html Варвара Квитка 15:48, https://strana.ua/archive/day=2020-6-11.html 11 июня 2020
Кортеж Владимира Александровича во время его рабочей поездки в Чернигов https://strana.ua/news/272468-zelenskoho-v-chernihove-soprovozhdal-kortezh-v-kotorom-bylo-okolo-15-avtomobilej.html состоял из 14 машин .
Хотя еще около года назад источники в окружении Владимира Зеленского рассказывали "Стране", что он уменьшил свой кортеж с восьми до двух автомобилей
Больше ничего не уточнялось. Возможно, два автомобиля - это и есть те самые черные "мерсы", а машины сопровождения в счет не берутся.
Фотокорреспонденты "Страны" https://strana.ua/articles/private-life/202226-strana-naschitala-v-kortezhe-novoho-hlavy-hosudarstva-pjat-avtomobilej.html неоднократно снимали кортеж Владимира Зеленского в столице . Традиционно он состоит из 5-6 машин (количество может меняться от потребностей)
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Когда в августе прошлого года в Киев пожаловал Биньямин Нетаньяху со своей супругой Сарой многих украинцев возмутило https://strana.ua/articles/private-life/218085-kortezh-zelenskoho-i-netanjakhu-22-avto-.html количество машин в колонне, которых оказалось 22 .
https://strana.ua/articles/private-life/272484-chernihovchan-shokiroval-kortezh-zelenskoho.html
Ранее президент уверял, что кортежи ему не нужны, на встречи он будет ездить на велосипеде. Видео с процессией в Чернигове выложили в YouTube.
Впрочем, это не самый большой кортеж Владимира Зеленского. В мае в Киеве очевидцы наблюдали процессию из 31 машины.!!!
Нельзя сказать, что президент не держит слово и не ездит на велосипеде. Так, в 2019 году президент был замечен на велосипеде, правда в сопровождении 20 автомобилей.!!!
http://auto.bigmir.net/autonews/autoworld/1615421--Ne-velosipedom-edinym--TOP-3-kortezhej-Prezidenta-Zelenskogo
Auto.bigmir.net
http://pdd.ua/ua/12/#6
"Ну а чавой-та? Всё правильноть бубочка-т делаеть, неча холопью сиволапому супротив царя рот разевать, а кто разинет, того при дороге прикопать, дабы умные трепет знали и нижайшее поштение!"
Едет в шикарном мерседесе бомж. ГАИшник его останавливает:
- Предъявите документы!
- На, держи - и протягивает бомж бумаги. Всё оформлено, как положено, комар носа не подточит. Гаишник спрашивает:
- А откуда у тебя такой "мерин"?
- А я бизнесмена встретил, он лысый был. Я издевнуться решил, насрал ему в шляпу, он шляпу одел- волосы КААК попёрли расти! Он обрадовался, мерс мне подарил.
Совершенно лысый милиционер протягивает бомжу свою фуражку - Я тоже лысый... Бомж дела свои сделал, ГАИшнику отдал. Тот кепку одел- счастлиивый! Тут с заднего сиденья раздается хохот нового руского!
- Ну молодец, ну красавец! я тебе еще и квартиру подарю!
Зебилы, не стесняясь, доказывают, что видео - фейк.
Да да, зебье, не переживайте. На самом деле в этом кортеже ехал клятий Порох, а зюзя ехал сзади на велосипеде, чтобы посадить его. Но клятий порох опять купил все светофоры в мире и ушел от правосудия
И, кстати, в фильме он тоже пересел с велосипеда на авто с водителем: охрана настояла.
Як це тля, яка од всього трясеться, не боїться швидкості ?!