Кортеж Зеленского: скорость - более 140 км/час, игнорирование правил ПДД в городе, прикрытие нарушений полицией и сотрудниками УГО. ВИДЕО

Кортеж президента Зеленского постоянно нарушает правила дорожного движения, а сотрудники полиции и управления госохраны помогают скрыть эти нарушения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом выпуске проекта "Схемы".

Журналисты проекта установили, что кортеж Зеленского постоянно превышает скорость при движении из ОП в направлении места проживания президента. Максимальное значение скорости, которое удалось зафиксировать - 148 км/час. Это превышение разрешенной скорости на 58 км/час. Но платить штраф не будет ни нарушитель, ни Офис президента даже если это нарушение будет зафиксировано системой автоматической фиксации - номера автомобилей кортежа не зарегестрированы в базе данных полиции.

Более того журналисты заметили, что сотрудники полиции и УГО помогают скрыть эти нарушения ПДД.

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