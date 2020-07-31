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Кортеж Зеленского: скорость - более 140 км/час, игнорирование правил ПДД в городе, прикрытие нарушений полицией и сотрудниками УГО. ВИДЕО

Кортеж президента Зеленского постоянно нарушает правила дорожного движения, а сотрудники полиции и управления госохраны помогают скрыть эти нарушения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом выпуске проекта "Схемы".

Журналисты проекта установили, что кортеж Зеленского постоянно превышает скорость при движении из ОП в направлении места проживания президента. Максимальное значение  скорости, которое удалось зафиксировать - 148 км/час. Это превышение разрешенной скорости на 58 км/час. Но платить штраф не будет ни нарушитель, ни Офис президента даже если это нарушение будет зафиксировано системой автоматической фиксации - номера автомобилей кортежа не зарегестрированы в базе данных полиции.

Более того журналисты заметили, что сотрудники полиции и УГО помогают скрыть эти нарушения ПДД.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Кортеж "велосипедов" Зеленского в Чернигове. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20867) кортеж (194) нарушения (949)


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Топ комментарии
+112
Неплохо возят самого дорого клоуна в мире.
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31.07.2020 10:20 Ответить
+94
Кортеж Зеленского: скорость - более 140 км/час, игнорирование правил ПДД в городе, прикрытие нарушений полицией и сотрудниками УГО - Цензор.НЕТ 8434
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31.07.2020 10:31 Ответить
+77
"Если я нарушу Закон, то.. я его нарушу еще много-много раз, потому что я .. Зеленский!"
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31.07.2020 10:21 Ответить
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Страница 4 из 4
Страна должна знать своих "героев".
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31.07.2020 17:58 Ответить
А срочные дела и спешил потому, что ломка была? Если так, то это причина очень даже уважительная.
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31.07.2020 13:08 Ответить
нифигасе быстрые велики у клоунов
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31.07.2020 13:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=p1V_6ngPEBo

Кортеж Порошенка зупиняється на світлофорах.

Населеніє це так бісило, що вони обрали собі справжнього "нарідного" презЕдента !
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31.07.2020 13:18 Ответить
Этот дебил ЗЕянелох говнюком был, говнюком и будет. Трус, сцыкун, брехло и сволота.
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31.07.2020 13:31 Ответить
Ну и как не придет кому в голову мысль взять пару гранатометов и проучить эту кодлу ездить дальше по правилам? Или оно думает шо оно безсмертно?
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31.07.2020 13:32 Ответить
** сотрудники полиции и управления госохраны помогают скрыть эти нарушения**, **журналисты заметили, что сотрудники полиции и УГО помогают скрыть эти нарушения**, шо за дічь?!!! Журнашлюхам вже бракне уяви та здорового глузду в намаганні відробити бабло замовника. Невже це все на що вони здатні...?
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31.07.2020 13:33 Ответить
Нарешті знайшли грязюку на зелю! Цілий рік шукали)))
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31.07.2020 13:47 Ответить
Шо там її шукати, сам везе майже щодня.
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31.07.2020 13:58 Ответить
и вам добрий ранок
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31.07.2020 23:53 Ответить
https://www.facebook.com/ ось тут в подробицях від Павла Ткаченка.
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01.08.2020 00:16 Ответить
Фсьо врьотє, вони на лісапетах їхали!
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31.07.2020 13:49 Ответить
Куди там бідному Голобородьку на велосипеді розвинути таку швидкість. Хіба що як спустити з гори Арарат.
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31.07.2020 14:01 Ответить
А как же велосипед? ))
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31.07.2020 14:15 Ответить
С одной стороны бляхеры, с другой уроды у власти. Пора заклеивать номера и ездить как они
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31.07.2020 14:20 Ответить
Зеленський пообіцяв стояти в заторах, щоб не страждали люди
ЧЕТВЕР, 18 КВІТНЯ 2019, 12:15
"Я буду точно стояти в заторах. Я не збираюся перекривати дороги. Затори це жах, чому через політиків мають страждати люди", - відповів Зеленський на питання, чи буде користуватися президентським кортежем.
Також він сказав, що не бачить потреби у трьох президентських бортах і потрібно їх продати, хоча б два. Зеленський заявив, що хотів би літати на рейсовому літаку, "а вийде, не вийде - вже як Бог дасть".
Він також сказав, що не бачить ніякого сенсу в державних резиденціях, однак не відповів, де буде жити, в разі перемоги на виборах президента.
"Нехай в цих резиденціях живуть діти якісь, давайте облаштуємо там табори відпочинку. Я не бачу в цих резиденціях ніякого сенсу.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/04/18/7212591/
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31.07.2020 14:35 Ответить
Кортеж Зеленского вырос до 14 авто.
Как и с кем ездит по Украине президент
https://strana.ua/hgraph/authors/48.html Варвара Квитка 15:48, https://strana.ua/archive/day=2020-6-11.html 11 июня 2020
Кортеж Владимира Александровича во время его рабочей поездки в Чернигов https://strana.ua/news/272468-zelenskoho-v-chernihove-soprovozhdal-kortezh-v-kotorom-bylo-okolo-15-avtomobilej.html состоял из 14 машин .
Хотя еще около года назад источники в окружении Владимира Зеленского рассказывали "Стране", что он уменьшил свой кортеж с восьми до двух автомобилей
Больше ничего не уточнялось. Возможно, два автомобиля - это и есть те самые черные "мерсы", а машины сопровождения в счет не берутся.
Фотокорреспонденты "Страны" https://strana.ua/articles/private-life/202226-strana-naschitala-v-kortezhe-novoho-hlavy-hosudarstva-pjat-avtomobilej.html неоднократно снимали кортеж Владимира Зеленского в столице . Традиционно он состоит из 5-6 машин (количество может меняться от потребностей)
Viber
V
Когда в августе прошлого года в Киев пожаловал Биньямин Нетаньяху со своей супругой Сарой многих украинцев возмутило https://strana.ua/articles/private-life/218085-kortezh-zelenskoho-i-netanjakhu-22-avto-.html количество машин в колонне, которых оказалось 22 .
https://strana.ua/articles/private-life/272484-chernihovchan-shokiroval-kortezh-zelenskoho.html
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31.07.2020 14:43 Ответить
Владимир Зеленский посетил Чернигов с рабочей поездкой. Украинцев удивил размер кортежа гаранта из 14 авто.
Ранее президент уверял, что кортежи ему не нужны, на встречи он будет ездить на велосипеде. Видео с процессией в Чернигове выложили в YouTube.
Впрочем, это не самый большой кортеж Владимира Зеленского. В мае в Киеве очевидцы наблюдали процессию из 31 машины.!!!
Нельзя сказать, что президент не держит слово и не ездит на велосипеде. Так, в 2019 году президент был замечен на велосипеде, правда в сопровождении 20 автомобилей.!!!
http://auto.bigmir.net/autonews/autoworld/1615421--Ne-velosipedom-edinym--TOP-3-kortezhej-Prezidenta-Zelenskogo
Auto.bigmir.net
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31.07.2020 14:49 Ответить
То же самое и с резиденциями да и всем остальным...
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31.07.2020 14:51 Ответить
по ПДД если есть посредине отбойник то разрешенная там не 90 а 110

http://pdd.ua/ua/12/#6
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31.07.2020 15:04 Ответить
все равно превышение более чем на 20 км
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19.11.2021 21:32 Ответить
Слуга народа . . .
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31.07.2020 15:15 Ответить
у них поважна причина. торопляться на ******. корабельні сосни вже зачекались.
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31.07.2020 15:32 Ответить
Но платить штраф не будет ни нарушитель, ни Офис президента даже если это нарушение будет зафиксировано системой автоматической фиксации - номера автомобилей кортежа не зарегестрированы в базе данных полиции.

"Ну а чавой-та? Всё правильноть бубочка-т делаеть, неча холопью сиволапому супротив царя рот разевать, а кто разинет, того при дороге прикопать, дабы умные трепет знали и нижайшее поштение!"
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31.07.2020 16:35 Ответить
А у этого журналистского куска пластмассы с цирами 148 есть сертификат или это просто кусок пластмассы с цифрами? Если это журналистская проплаченая постановка ,значит журналисты должны сидеть в тюрьме .
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31.07.2020 18:24 Ответить
Ну, ты и дятел притрушенный🤣
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01.08.2020 07:37 Ответить
зачем принимать законы которые не собираешься соблюдать?!
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31.07.2020 18:49 Ответить
Копы сразу лебедя рубают, какой президент? Мимо конвой прелетел, та какой там президент)) Умора, вспомнился анекдот)
Едет в шикарном мерседесе бомж. ГАИшник его останавливает:
- Предъявите документы!
- На, держи - и протягивает бомж бумаги. Всё оформлено, как положено, комар носа не подточит. Гаишник спрашивает:
- А откуда у тебя такой "мерин"?
- А я бизнесмена встретил, он лысый был. Я издевнуться решил, насрал ему в шляпу, он шляпу одел- волосы КААК попёрли расти! Он обрадовался, мерс мне подарил.
Совершенно лысый милиционер протягивает бомжу свою фуражку - Я тоже лысый... Бомж дела свои сделал, ГАИшнику отдал. Тот кепку одел- счастлиивый! Тут с заднего сиденья раздается хохот нового руского!
- Ну молодец, ну красавец! я тебе еще и квартиру подарю!
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31.07.2020 19:03 Ответить
#ІМПІЧМЕНТЗЕЛЕНОМУ
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31.07.2020 19:04 Ответить
Нєлох Оманський Кортежний
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31.07.2020 19:09 Ответить
это просьто финиш

Зебилы, не стесняясь, доказывают, что видео - фейк.

Да да, зебье, не переживайте. На самом деле в этом кортеже ехал клятий Порох, а зюзя ехал сзади на велосипеде, чтобы посадить его. Но клятий порох опять купил все светофоры в мире и ушел от правосудия
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31.07.2020 19:21 Ответить
Нужен FGM-148 Javelin !!!
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31.07.2020 19:47 Ответить
дурнику, ти такий тупий як і твіз преЗЕдент, почитай його передвиборну програму і порівняй те що він робить зараз))) Тепер зебіли згадали що у нас війна... зебілка, а скільки твоє зелене чмо пожертвувало грошей на армію, а скілтки сплатило податків в бюджет України з якого тепер жирує?
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31.07.2020 20:23 Ответить
Что-то я не видела в предвыборной программе Зеленского, что он будет ездить на велосипеде.
И, кстати, в фильме он тоже пересел с велосипеда на авто с водителем: охрана настояла.
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31.07.2020 20:27 Ответить
А конец эпохи бедности и эпохи олигархата видела ЗЕбильное??? Или тоже таковА небылА???
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31.07.2020 21:40 Ответить
Спекуляция подразумевает навар. Если по схеме: за что купил, за то и продаю, то называется иначе.
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31.07.2020 20:33 Ответить
Он себя Сашей Белым представляет. С бандитами тусит и Олигархами. Хозяин жизни.
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31.07.2020 20:40 Ответить
Януковощь -2
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31.07.2020 20:51 Ответить
Был бы народ более активный и не пофигистичный, небыло бы и гонок чинуш. Схемам респект. Сделали запрос, чуваки сразу вспомнили про закон и ПДР. А была бы нормальная судебная система, нормальные ГБР, НАБУ, САП. Уже бы и кортежа небыло
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31.07.2020 20:56 Ответить
Тому що сцикун не боїться великої швидкості..памперс завжди сухий.
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31.07.2020 22:00 Ответить
ОНИ все так ездили...
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01.08.2020 01:04 Ответить
Дивно.
Як це тля, яка од всього трясеться, не боїться швидкості ?!
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01.08.2020 01:23 Ответить
треба ще придумати автоматичну фіксацію того, як Зеленського дрюкають))
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01.08.2020 03:39 Ответить
Вот вам воспитанный мальчик из интеллигентной криворожской семьи.
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01.08.2020 05:34 Ответить
Шоу Бени Нехилла.
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01.08.2020 05:35 Ответить
а зеленошмарклеві гниди кажуть, що нічого не порушують.
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01.08.2020 06:59 Ответить
Шут снова развел хохлов.
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01.08.2020 07:12 Ответить
Клованы правят страной.
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01.08.2020 07:22 Ответить
Если хорошо приглядеться можно где-то там увидеть велосипед.
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01.08.2020 07:24 Ответить
ЗЄлє всьо, лохам закон і ПДД. ЗЕбобіки ви вже обтерли з оченят божу росу, якою вас засцяв клован ?
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01.08.2020 08:37 Ответить
учитесь как на велике надо ездить.люди когда попадают во власть меняются,жаль что в хреновую сторону.
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01.08.2020 09:21 Ответить
Для того, чтобы их штрафовать, нужны яйца. У ментов их нет
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01.08.2020 10:35 Ответить
его не за быструю езду штрафовать нужно, у Зеленского уже целый ворох уголовных дел (узурпация власти - незаконный роспуск Верховной Рады в 2019 году, пять шесть дел по незаконному назначению на руководящие посты - типа как Семочко Порошенку) а там еще какая-то прослушка выплывет, типа Труба
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05.08.2020 00:40 Ответить
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