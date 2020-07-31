Мопед и автомобиль Audi столкнулись на улице Липкивского в Киеве. ВИДЕО камер наблюдения

Мопед и автомобиль Audi столкнулись на улице Липкивского в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент происшествия попал в поле зрения камер наблюдения.

В полиции Киева сообщили, что вследствии ДТП никто не пострадал. Водителя мопеда, который своими действиями спровоцировал столкновение, осмотрели медики скорой помощи. Водители договорились урегулировать инцидент самостоятельно и в полицию официально не обратились.

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