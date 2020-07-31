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Мопед и автомобиль Audi столкнулись на улице Липкивского в Киеве. ВИДЕО камер наблюдения

Мопед и автомобиль Audi столкнулись на улице Липкивского в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент происшествия попал в поле зрения камер наблюдения.

В полиции Киева сообщили, что вследствии ДТП никто не пострадал. Водителя мопеда, который своими действиями спровоцировал столкновение, осмотрели медики скорой помощи. Водители договорились урегулировать инцидент самостоятельно и в полицию официально не обратились.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Странное ДТП на Северном мосту в Киеве: водитель скутера въехал в стоящий автомобиль. ВИДЕО камер наблюдения

Автор: 

ДТП (7686) Киев (25682) скутер (9)


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Топ комментарии
+33
Вот это чемпион. На мопеде по пешеходному переходу на красный.
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31.07.2020 15:21 Ответить
+19
Алень
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31.07.2020 15:24 Ответить
+17
после просмотра видео мне пришло в голову одно единственное слово: "ОЛЕНЬ"
потом посмотрел комментарии... вот это единодушие
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31.07.2020 15:30 Ответить
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Вот это чемпион. На мопеде по пешеходному переходу на красный.
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31.07.2020 15:21 Ответить
после просмотра видео мне пришло в голову одно единственное слово: "ОЛЕНЬ"
потом посмотрел комментарии... вот это единодушие
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31.07.2020 15:30 Ответить
Там Ауди похоже тоже превышала.
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31.07.2020 16:25 Ответить
Ты мусорылый, наверное. Твои наверняка напишут шо причина ДТП "перевищення швидкостi" и вжарят водителя Ауди.
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31.07.2020 20:48 Ответить
Ауди можно превышать, ведь работают камеры с фиксацией скорости и полиция выкладывает фоточки в интернетик потом. А если ты покажешь самую большую скорость, то можешь и на цензор.нет попасть
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31.07.2020 21:37 Ответить
Ненормальное на мопеде.
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31.07.2020 15:23 Ответить
Дебилоид!!!
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01.08.2020 22:51 Ответить
Алень
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31.07.2020 15:24 Ответить
1:0 в пользу Audi
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31.07.2020 15:24 Ответить
Наградить оленя значком за отличие!
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31.07.2020 15:25 Ответить
Почему-то вспомнилось))
Со мной лесной алень по моему хотенью!
И мчит меня алень в свою страну аленью,
Где сосны рвутся в небо,
Где быль живет и небыль,

Умчит меня туда, лесной Алень!
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31.07.2020 15:37 Ответить
Он еще легко отделался, машина только переднее колесо мопеда зацепила.
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31.07.2020 15:40 Ответить
Эти алени на мопедах в последнее время кумарят уже. Все чаще начали ездить по тротуарах, вообщем как им вздумается. Все чаще хочется дать по сопатке за такой беспредел
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31.07.2020 15:44 Ответить
Нет слов, одни матюки. Кстати, на мопедах должны быть номера, а у ******** права на управление. Это я один вижу левые мопеды на дорогах или всё-таки они есть? Полиция, АУ!
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31.07.2020 15:55 Ответить
Вчера остановился пропустить пару пешеходов на узкой улице на нерегулируемом пешеходном переходе. Пропустив, тронулся и вдруг перед капотом увидел электроскутер с женщиной и ребенком, которые до этого резво ехали по тротуару. Все обошлось но я реально чуть не получил сердечный удар. Готов был догнать ее и раздавить несколько раз.
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31.07.2020 15:59 Ответить
Долго хруст выцеливался, пусть тренируется.
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31.07.2020 15:59 Ответить
К чему эта новость? Мало у нас ДТП каждый день происходит- да таких страшных, о которых действительно стоило бы написать- со смертельным исходом? Или просто потому, что есть запись с видеокамеры? Бред какой-то. Лучше рассказали бы о том, как наша полиция ищет бабу на тачке- убийцу Ларсона, которой был убит на этом же месте!
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31.07.2020 16:00 Ответить
вася-мопед, из-за вас, таких, автоводилы дырчики и прочих двуходячих и не любят.. часто есть за что.. так тупо..
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31.07.2020 16:05 Ответить
ДА И ВООБЩЕ, ЗАТРАХАЛА ЭТА БЫВШАЯ УРИЦКОГО, ЯМА НА ЯМЕ, РЯДОМ НОВЫЙ ЖД ВОКЗАЛ, ПОЧЕМУ ЕЁ НЕ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ???
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31.07.2020 16:13 Ответить
Наверное не рассчитывал что белый автомобиль остановится.
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31.07.2020 16:22 Ответить
Скутеры,велосипеды-как хотят,где хотят,-дорога, тротуар,пешеходный переход...Правил не знают и знать не хотят. А ведь есть ещё курьеры...
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31.07.2020 16:30 Ответить
"Не проскочил!"
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31.07.2020 17:03 Ответить
Дебіл мопедний
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31.07.2020 19:11 Ответить
Що на це скажете? http://mignews.com.ua/proisshestviya/24174406.html
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31.07.2020 19:32 Ответить
Олень на мопеде узбек-нелегал( спасибо Арсен) После аварии прилетела куча коллег-нелегалов потерпевшего с наездом. Дружно отсосали, расчитались с водителем Ауди за брата-дибила, и ушли в закат с легкораненым на руках.
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31.07.2020 21:17 Ответить
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01.08.2020 10:56 Ответить
Повезло водителю Ауди, не каждый за свою жизнь может услышать хруст мопедиста
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31.07.2020 21:39 Ответить
Ще їздять олені не бриті та оголені...
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31.07.2020 21:41 Ответить
Тут, кстати, обоюдка. С одной стороны превышение скорости Ауди, с другой стороны - олень.
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01.08.2020 00:24 Ответить
Такое ощущение, что он специально выжидал, целился
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01.08.2020 08:35 Ответить
Конченый водитель мопеда!
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01.08.2020 15:50 Ответить
А возможно он намеренно шёл на таран Ауди???
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01.08.2020 22:59 Ответить
 
 