Мопед и автомобиль Audi столкнулись на улице Липкивского в Киеве. ВИДЕО камер наблюдения
Мопед и автомобиль Audi столкнулись на улице Липкивского в Киеве.
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент происшествия попал в поле зрения камер наблюдения.
В полиции Киева сообщили, что вследствии ДТП никто не пострадал. Водителя мопеда, который своими действиями спровоцировал столкновение, осмотрели медики скорой помощи. Водители договорились урегулировать инцидент самостоятельно и в полицию официально не обратились.
Топ комментарии
+33 шут
показать весь комментарий31.07.2020 15:21 Ответить Ссылка
+19 multissstar .
показать весь комментарий31.07.2020 15:24 Ответить Ссылка
+17 Борменталь Незабаром
показать весь комментарий31.07.2020 15:30 Ответить Ссылка
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потом посмотрел комментарии... вот это единодушие
Со мной лесной алень по моему хотенью!
И мчит меня алень в свою страну аленью,
Где сосны рвутся в небо,
Где быль живет и небыль,
Умчит меня туда, лесной Алень!