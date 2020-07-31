"Я хоть слово сказал о том, что Россия Донбасс бомбила?" - Кравчук дал интервью российской пропагандистке Скабеевой и пригласил ее в Киев (обновлено). ВИДЕО

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук дал интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Кравчук участвовал в прямом эфире пропагандистского ток-шоу "60 минут".

Кравчук начал общение со Скабеевой со слов о том, что Донбассу нужен мир и особая система управления.

"С чего надо начать, чтобы с Донбассом начать говорить? Перестать стрелять. Перестать воевать. Потому что если рвутся снаряды и убивают снайперы людей, никто не придет туда делать какие-то нормальные, хорошие дела. Это первый шаг", - сказал Кравчук.

На слова Скабеевой о том, что украинская власть обвиняет РФ в бомбежках Донбасса Кравчук ответил так: "Дорогая Ольга, не надо подменять понятия. Я сказал хоть слово, что бомбила Россия? Сказал или нет? Вот так, честно? Вы уже настроены определенно. Вы еще только начали со мной говорить, а вы уже настроены".

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"Вот сегодня даже гимн вы не знаете, как правильно поется. Там нет таких слов: "Ще не вмерла Україна". А есть слова "Ще не вмерла України ні слава, ні воля". Как еще и не вмерла России слава. Что тут плохого?", - спросил глава украинской делегации в ТКГ.

Кравчук озвучил свой взгляд на идею прямых переговоров с террористами.

"С кем говорить на Донбассе? С руководителями "ДНР" и "ЛНР", правильно вы говорите? Это Украина? Вы считаете, что это Украина - Донбасс? А господин Путин, президент России, за которого вы голосовали, считают, что и "ДНР", и "ЛНР" - это Украина. Понимаете? Слушайте своего президента. А раз Украина, то пусть они приедут в Украину, и будем договариваться. Задайте им вопрос: поедут они в Киев со мной договариваться или нет? (...) Если это Украина - приезжайте договариваться. Не хотите? Что ж делать", - сказал он.

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"В Украине есть центральная власть, есть президент, и надо с ним договариваться. Надо приезжать и договариваться, а не ждать, чтобы приехали к ним на милость. Кто начинал эту войну на Донбассе? Мы начинали? Нет! (Начинали войну. - Ред.) Сепаратисты! Они начинали - пусть едут договариваться", - добавил Кравчук.