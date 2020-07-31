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Новости Видео Агрессия России против Украины
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"Я хоть слово сказал о том, что Россия Донбасс бомбила?" - Кравчук дал интервью российской пропагандистке Скабеевой и пригласил ее в Киев (обновлено). ВИДЕО

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук дал интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Кравчук участвовал в прямом эфире пропагандистского ток-шоу "60 минут".

Кравчук начал общение со Скабеевой со слов о том, что Донбассу нужен мир и особая система управления.

"С чего надо начать, чтобы с Донбассом начать говорить? Перестать стрелять. Перестать воевать. Потому что если рвутся снаряды и убивают снайперы людей, никто не придет туда делать какие-то нормальные, хорошие дела. Это первый шаг", - сказал Кравчук.

На слова Скабеевой о том, что украинская власть обвиняет РФ в бомбежках Донбасса Кравчук ответил так: "Дорогая Ольга, не надо подменять понятия. Я сказал хоть слово, что бомбила Россия? Сказал или нет? Вот так, честно? Вы уже настроены определенно. Вы еще только начали со мной говорить, а вы уже настроены".

Читайте на Цензор.НЕТ: Кравчук о планах Трехсторонней контактной группы: "Будем идти на компромиссы"

"Вот сегодня даже гимн вы не знаете, как правильно поется. Там нет таких слов: "Ще не вмерла Україна". А есть слова "Ще не вмерла України ні слава, ні воля". Как еще и не вмерла России слава. Что тут плохого?", - спросил глава украинской делегации в ТКГ.

Кравчук озвучил свой взгляд на идею прямых переговоров с террористами.

"С кем говорить на Донбассе? С руководителями "ДНР" и "ЛНР", правильно вы говорите? Это Украина? Вы считаете, что это Украина - Донбасс? А господин Путин, президент России, за которого вы голосовали, считают, что и "ДНР", и "ЛНР" - это Украина. Понимаете? Слушайте своего президента. А раз Украина, то пусть они приедут в Украину, и будем договариваться. Задайте им вопрос: поедут они в Киев со мной договариваться или нет? (...) Если это Украина - приезжайте договариваться. Не хотите? Что ж делать", - сказал он.

Также на Цензор.НЕТ: Поездки Кравчука в Беларусь иногда заканчиваются в интересах Украины. Например, развалом СССР, - Кулеба

"В Украине есть центральная власть, есть президент, и надо с ним договариваться. Надо приезжать и договариваться, а не ждать, чтобы приехали к ним на милость. Кто начинал эту войну на Донбассе? Мы начинали? Нет! (Начинали войну. - Ред.) Сепаратисты! Они начинали - пусть едут договариваться", - добавил Кравчук.

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) кремль (731) пропаганда (3698)


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Топ комментарии
+171
Чмо старе.
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31.07.2020 17:13 Ответить
+151
"Я хоть слово сказал о том, что Россия Донбасс бомбила?" - Кравчук дал интервью российской пропагандистке Скабеевой и пригласил ее в Киев - Цензор.НЕТ 982
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31.07.2020 17:14 Ответить
+125
оно - олицетворение "новых лиц" у зебилов... да чего уж там - последняя надежда шмаркли "сойтись интересами с х*уйлом"
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31.07.2020 17:16 Ответить
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тов. ленид, давай сначала: где золото партии?
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01.08.2020 10:43 Ответить
Старый ублюдок из которого годами лепили образ патриарха украинской государственности в полной степени проявил всю свою гниль и ничтожество.
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01.08.2020 10:46 Ответить
Кравчук занадто толерантний з агресором, це не адекватно. Вони глузують з нього, принижують Україну. Хамовиті свинячі пики про що з ними говорити?
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01.08.2020 10:50 Ответить
у кравчучки в первый день качаны заклинило тут вообще клиника все просрал сразу--дипломат от бога...
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01.08.2020 10:57 Ответить
Скотина комуняцкая.

"Я хоть слово сказал о том, что Россия Донбасс бомбила?" -

Нет, конечно. Грады летели не из Гуково, а из Габона.
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01.08.2020 11:10 Ответить
А мог бы и сказать!!!!
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01.08.2020 11:17 Ответить
Зеленский очередной раз показал себя несостоятельным и слабым президентом.

Достав этого старого какера из нафталина,президент окончательно показал украинцам,что он не способен возвратить Донбасс,а уж о Крыме и говорить нечего.
Главная беда Украины в её народе,который постоянно выбирает таких президентов.,по принципу лучшего из худших.
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01.08.2020 11:44 Ответить
і оцю стару дурну тварюку поставили захищати інтереси України у Мінську??????
Ліквідувати !! Разом з зеленою мразотою !!
Що не день то гірші новини ((((
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01.08.2020 11:55 Ответить
Красножопый воровской *******. Точка. Удушить суку!
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01.08.2020 11:56 Ответить
Яка ганьба, міг би в Історію України увійти, як патріот, з гідною совістю. Але обрав - Совок, бо можливо в якийсь момент, коли обрав ГБ і вже, неможливо вийти! З шайки, з доброї волі, не можна вийти. Навіть, якщо тобі 86 років і життя ти по суті прожив.
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01.08.2020 12:02 Ответить
Как говорится:не мечите бисер перед свиньями. Цей, так званий, "патріот" який ще на початку 90-х здав Україну, і як той Троянський кінь продовжує свою чорну справу зараз... Кожен з тих міг стати українським де Голем або Гавелом, однак не стали...Який злодій найстрашніший? Правильно-хатній... І швейцарську хатинку у мавзолей не забереш...Кожен з них вже увійшли в чорну історію України, зради України! Перевернутий прапор та перекручені літери (паплюження тексту) тому яскраве підтвердження.
P.S. Нужно проявлять гибкость, товарищи. Искать, так сказать, политическую целесообразность, понимаешь ли
P.P.S. без P.P.S.
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02.08.2020 18:40 Ответить
Оце свято, двадцять років чекали, поки жаба цицьку дасть посмоктати
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01.08.2020 12:09 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0 Кравчу́чка - доволі поширена в Україні розмовна назва візка для ручного перевезення вантажів. Назва походить від прізвища тогочасного Президента України Леоніда Кравчука, в період правління якого такий промисел з таким знаряддям набув масового характеру.

"Я хоч слово сказав про те, що Росія Донбас бомбила?" - Кравчук дав інтерв'ю російській пропагандистці Скабеєвій і запросив її до Києва (оновлено) - Цензор.НЕТ 7888
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02.08.2020 23:44 Ответить
Ну що тут можна сказати:от же ж гнида. Комуняку- на гілляку!
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01.08.2020 12:31 Ответить
Щось не так в Україні раз одне лайно спливає на поверхню.
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01.08.2020 12:34 Ответить
Кравчук сдал ядерное оружие за спасибо а теперь воняет
За период лета 2014 года артиллерийские подразделения российских вооруженных сил обстреляли территорию Украины 149 раз. Еще 130 локаций были расценены, как вероятные позиции для артиллерийских обстрелов.
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=12095
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01.08.2020 12:41 Ответить
Может Сивоха ему подсказал ,что нужно так говорить,когда в возрасте и простата мучает?
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01.08.2020 13:28 Ответить
"Чюдєсне" шоу. Старий шнирь майстерно вертів шершавим язиком в москальських дупах, тим часом власників дуп не покидали гидливо-зневажливі посмішки.
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01.08.2020 12:57 Ответить
Зачем? https://www.youtube.com/watch?v=iPK8VoSDgK8&fbclid=IwAR2PTiOVlTtDWakoWcSzmJr1JjHZJvJ-WDp-WyVFB29yxkcHM0vFpVQE6mg.
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01.08.2020 13:22 Ответить
Дякувати Богу: правильне рішення-розумний,мудрий і любить Україну,а здавало чучмисько і лягло під кремлівську мафію.І так сказав за бомбордування України...Дуже зрозуміло.Нам би його просити йти в президенти.
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01.08.2020 13:24 Ответить
В Кремлі хочуть приєднати Україну до ОРДЛО/ https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DIwEmA43avGc%26list%3DFL_iEdPet-M1xhyijDVXsR2A%26index%3D155%26t%3D669s%26fbclid%3DIwAR18olLI-JGs3q5fIfl6z5CezZpNeHypMGV5RxGi9NdvZncZq7rMJoWMiXg&h=AT3Z79skZd3uP6nv51L1kY0tMlhi_cAE8vx5dyLkB_NF75dnA_tHwN0n_KLYRP3hdQIgzmUvttLq9xQMWsD3-i6W3UDbn-zRTzk2x6g3rEiJvUJmrlQGBaRr5MtHbN46pafp&__tn__=R]-R&c[0]=AT05AhDD-xfgzbPznNy-EJIuyzCpH38mGby-cisdwXW4Zr2Te8yrCWi-ix_yr5e92wTGBQTLEwFTeFxM0z-W7tbbCcb70wjr30tmM2Oro0g-MaD_aEDTX81XuQZP07BPz51_IWPcf8h5wSRXnB2nfPpuVTins2sOCHk155YE7h11Ad5Il7wypmGb-TRKfzbD8yFeXObgKhs https://www.youtube.com/watch?v=IwEmA43avGc&list=FL_iEdPet-M1xhyijDVXsR2A&index=155&t=669s .
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01.08.2020 13:34 Ответить
Дидусь Панас рассказывает сказки внукам а они снисходительно улыбаются
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01.08.2020 13:31 Ответить
Обратите внимание, как эта российская пропагандистская шобла заигрывает со своим агентом, этим старым балаболом-комунякой.
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01.08.2020 14:18 Ответить
На российских каналах даёт интервью и называет распад СССР "великой трагедией", а на украинских - "большим успехом и спасением Украины".
В 1991 Польша, Чехия, Словения, Словакия, Румыния, Латвия, Литва, Эстония, Венгрия начали движение в НАТО и ЕС, а Лёня Кравчук начал построение олигархата и "многовекторную политику"
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01.08.2020 14:20 Ответить
краще б він дав дуба, а не інтерв'ю. Падлюка маразматична
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01.08.2020 15:09 Ответить
вот ведь старая немытая порянка...
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01.08.2020 15:20 Ответить
Макарич складав на кравчучку "Віагру", блокнота і ручку, тонометр, нічного горшка, інструкції Медведчука, будильник, пелюшку, дві клізми, медаль "40 лєт комунізма", купони на сіль і халву, значок "Секретар КПУ", квитки на концерти "Кварталу" - тепер в ТКГ він "рєшала"... В.Б-кий
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01.08.2020 15:22 Ответить
от же ж живуче гамно
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01.08.2020 15:27 Ответить
Першою вимогою, яку висунув Леонід Кравчук після введення його до складу Тристоронньої контактної групи, стало повернення за стіл перемовин політиків, з якими він звик проводити засідання у Білорусі - Бориса Єльцина та Станіслава Шушкевича.
"Та сторона" відмовилися виконати ці вимоги, вкотре заблокувавши мирний процес на Донбасі.
Більшість експертів схиляються до думки, що причиною відмови не можна вважати смерть Бориса Єльцина у 2007 році.Те, що Єльцин мертвий - це не проблема, - цитує російських високопосадовців один з опозиційних телеграм-каналів, наближений до Кремля. - Наприклад, в Україні навчилися використовувати старі політичні трупи та витягувати їх зі своїх політичних могил. Але ми знаємо, що якщо вже почав воскрешати мертвих, то потім спинитися дуже важко. Насправді, ми боїмося, що трійка Кравчук-Єльцин-Шушкевич може несподівано щось підписати і десь щось розвалиться чи зникне.»
Також проти вимоги Кравчука висловився президент Білорусі Олександр Лукашенко. Він вважає, що цю вимогу неможливо виконати. Ніхто в Білорусі не пам'ятає, хто такий Шушкевич і де він подівся. За результатами соціологічних опитувань, білоруси переконані, що Шушкевича взагалі не існувало, а Бог спочатку створив світло, небо, землю і Лукашенка. А потім вже Лукашенко вигадав Шушкевича, трактор і Білорусь.
«Кравчук давно очікував на пропозиції роботи. На участі в ток-шоу та продажу патенту на «кравчучку» багато не заробиш, - пояснив агент першого президента України. - На щастя, став у нагоді кадровий голод. Тепер Леонід Кравчук може замінити Леоніда Кучму, а не навпаки. Крім вимоги долучити до ТКГ Єльцина і Шушкевича, ми попросили, щоб повернули курс долара, який був під час президенства Кравчука. Точну цифру ми не називаємо. Леонід Макарович її не пам'ятає. Але ми готові до компромісів.»
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01.08.2020 15:30 Ответить
на цьому тиждні щось не було Рибнікова, то Ви замість нього , чи це Рибніков став писати на українській коменти ? )
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01.08.2020 20:21 Ответить
Дуже дотепно і правильно... аж сльозу нагнали
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02.08.2020 18:44 Ответить
Нахрена наши журналисты и политические деятели те которые не федерасты вообще участвуют в рассиянских ток шоу Нахрена втягивают Украинцев в информационное пространство срашки в орбиту их пропаганды А по поводу Макарыча Не зря говорят в Украине - що стара людына як мала дытына
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01.08.2020 15:37 Ответить
Комментаторы на Цензоре совсем с ума сошли? Почитайте эту самую статью! Кравчук защищает позицию Украины, не признаёт Республики Донбасса... и вы его ненавидите? Ибо он не принимает все из идиотских позиций Украины?

Дебилы - читаете только заглавление.
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01.08.2020 16:14 Ответить
Это не защита ,это унижение и не столько Кравчука ,как Украины.
Слышим ,как Кравчук перед этими подонками как бы оправдывается,
а мне вот непонятно за что.
По твоему комменту видно ,что точно прочитал только заглавие.
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01.08.2020 17:15 Ответить
З ким ця комуняча мерзота збирається йти на компроміс? З агресором та загарбником української землі? Йому мало відмови від третього у світі арсеналу ядерної зброї? Хоче всю Україну віддати х*йлу? Лиже гузно мЕдведчуку?
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01.08.2020 17:41 Ответить
Роздовбав Кравчук Схубеєву-роздовбе й гниду ПетюШарія.
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01.08.2020 20:27 Ответить
С россией надо разговаривать не Кравчуку ,а лидерам ЕС и США и исключительно
языком санкций . Главная задача украинской дипломатии этого добиться.
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01.08.2020 18:24 Ответить
зебилы - это на вашей совести
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01.08.2020 18:26 Ответить
старый предатель
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01.08.2020 19:13 Ответить
Предавший Украину - здавший украинское ЯО, предаст незадумываясь ещё раз. Зе, зачем ты эту старую сразь вытянул из нафталина?
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01.08.2020 19:17 Ответить
А причем тут зеленский? Он же вам ничего не должен))
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01.08.2020 19:28 Ответить
"Я хоч слово сказав про те, що Росія Донбас бомбила?" - Кравчук дав інтерв'ю російській пропагандистці Скабеєвій і запросив її до Києва (оновлено) - Цензор.НЕТ 5325
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01.08.2020 20:21 Ответить
Оце кандидат на посадку на довічне №1 , разом з кучмою . Те , що є негативного в країні зараз , відсотків на 90 їхня заслуга .
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01.08.2020 20:29 Ответить
кого ти кличеш- старий маразматик
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01.08.2020 20:50 Ответить
с того всього спіча ******** скабєєвої лише одни висновок-кацапів треба просто *********,********* і ********* разом з тими лугандонцями.ніяких переговорів!
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01.08.2020 20:54 Ответить
ну дед хотя бы гимн Украины знает, в отличии от чучмы.
а ********* он таки красиво осадил, не ожидал от старика.
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01.08.2020 21:12 Ответить
Не признавайся-це богиня козлорилих петюшок-вони тут стару оглоблю Кравчука за його укро-патріотизм копають ногами.
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01.08.2020 21:34 Ответить
"Я хоч слово сказав про те, що Росія Донбас бомбила?" - Кравчук дав інтерв'ю російській пропагандистці Скабеєвій і запросив її до Києва (оновлено) - Цензор.НЕТ 7421
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01.08.2020 21:59 Ответить
3,14здец полный! ***** унитазная просто тащится с этого "66 років при владі" и в его лице над всей Украиной! Этот маразматик на вопрос про расейские вайска даже не попытался вставить гиркина с компанией, а про " ні слова не казав що росія бомбить Україну" ааще дно! **** реинкарнируйте еще Марка Аврелия , тоже древний и по3.14здеть мастак был, по крайней мере такого бреда не нес бы. О темпора! О морес! Дно пройдено и что бы его достичь нужно уже подпрыгнуть.
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01.08.2020 22:51 Ответить
Какой-то лютый бред...
Яроша в ТГК!
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02.08.2020 02:28 Ответить
Старе чмо-маразматик, фонд відновлення даунбасу, правильно маскалі вивезли усі заводи....тепер будуймо нові
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02.08.2020 08:41 Ответить
Хотіли залучити у ТКГ Луческу, але він виявився занадто юним.
Ще б кудись Філарета пристроїти...
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02.08.2020 09:02 Ответить
то из криворагульного квартала то из свалки истории ,кадровый голод у зелебобов налицо...
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02.08.2020 12:56 Ответить
ЭТО уже маразм к этим мразям на тв ходить
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02.08.2020 14:46 Ответить
Старый маразматик!Пусть знает,что о нем думают украинцы!А то Порох плохой,а цей мотлох гарный!Уроды...
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02.08.2020 17:40 Ответить
Мляяяяя... Екс-комуняцький функціонер зганьбився по самі помідори.
Та ще й Україну зганьбив.
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02.08.2020 17:55 Ответить
))))))))) в коммах истерика.ру. не нужно так бояться россиян. они слабее.
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02.08.2020 18:03 Ответить
Кравчук молодець, накінець інтелектуал проводить переговори, і чітко мочить Скабєєву!
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02.08.2020 22:09 Ответить
Нафіга приймати участь в роботі, допомогати в створені передач пропагандистському ТВ ?

Нафіга вообще із скарабєєвими щось мати спільне ?Хоча я його не звинувачую ні в чому
, людина стара,дуже грошей не хватає, так колись висловлювалась, схильна до маразмів, і не може усвідомлювати свої дії, ще ковід десь підхватить, от нащо його не бережуть ?
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03.08.2020 06:15 Ответить
Горящие пердаки, это есть то самое, патриотическая космическая программа, реакция на старых марозматов, скоро в космос братухи))) зебоба мочи ещё, до слез
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03.08.2020 08:31 Ответить
Старе дрочило!!!
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03.08.2020 09:21 Ответить
73% дебілів, обтікайте. РФія там більше не воює... Зелені потвори, куди ви плануєте тікати після усього цього?
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03.08.2020 09:26 Ответить
Слова имеют смысл!
Не бомбила, а обстреливала.
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03.08.2020 09:37 Ответить
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