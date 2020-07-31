"Я хоть слово сказал о том, что Россия Донбасс бомбила?" - Кравчук дал интервью российской пропагандистке Скабеевой и пригласил ее в Киев (обновлено). ВИДЕО
Представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук дал интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Кравчук участвовал в прямом эфире пропагандистского ток-шоу "60 минут".
Кравчук начал общение со Скабеевой со слов о том, что Донбассу нужен мир и особая система управления.
"С чего надо начать, чтобы с Донбассом начать говорить? Перестать стрелять. Перестать воевать. Потому что если рвутся снаряды и убивают снайперы людей, никто не придет туда делать какие-то нормальные, хорошие дела. Это первый шаг", - сказал Кравчук.
На слова Скабеевой о том, что украинская власть обвиняет РФ в бомбежках Донбасса Кравчук ответил так: "Дорогая Ольга, не надо подменять понятия. Я сказал хоть слово, что бомбила Россия? Сказал или нет? Вот так, честно? Вы уже настроены определенно. Вы еще только начали со мной говорить, а вы уже настроены".
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"Вот сегодня даже гимн вы не знаете, как правильно поется. Там нет таких слов: "Ще не вмерла Україна". А есть слова "Ще не вмерла України ні слава, ні воля". Как еще и не вмерла России слава. Что тут плохого?", - спросил глава украинской делегации в ТКГ.
Кравчук озвучил свой взгляд на идею прямых переговоров с террористами.
"С кем говорить на Донбассе? С руководителями "ДНР" и "ЛНР", правильно вы говорите? Это Украина? Вы считаете, что это Украина - Донбасс? А господин Путин, президент России, за которого вы голосовали, считают, что и "ДНР", и "ЛНР" - это Украина. Понимаете? Слушайте своего президента. А раз Украина, то пусть они приедут в Украину, и будем договариваться. Задайте им вопрос: поедут они в Киев со мной договариваться или нет? (...) Если это Украина - приезжайте договариваться. Не хотите? Что ж делать", - сказал он.
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"В Украине есть центральная власть, есть президент, и надо с ним договариваться. Надо приезжать и договариваться, а не ждать, чтобы приехали к ним на милость. Кто начинал эту войну на Донбассе? Мы начинали? Нет! (Начинали войну. - Ред.) Сепаратисты! Они начинали - пусть едут договариваться", - добавил Кравчук.
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"Я хоть слово сказал о том, что Россия Донбасс бомбила?" -
Нет, конечно. Грады летели не из Гуково, а из Габона.
Достав этого старого какера из нафталина,президент окончательно показал украинцам,что он не способен возвратить Донбасс,а уж о Крыме и говорить нечего.
Главная беда Украины в её народе,который постоянно выбирает таких президентов.,по принципу лучшего из худших.
Ліквідувати !! Разом з зеленою мразотою !!
Що не день то гірші новини ((((
P.S. Нужно проявлять гибкость, товарищи. Искать, так сказать, политическую целесообразность, понимаешь ли
P.P.S. без P.P.S.
За период лета 2014 года артиллерийские подразделения российских вооруженных сил обстреляли территорию Украины 149 раз. Еще 130 локаций были расценены, как вероятные позиции для артиллерийских обстрелов.
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=12095
В 1991 Польша, Чехия, Словения, Словакия, Румыния, Латвия, Литва, Эстония, Венгрия начали движение в НАТО и ЕС, а Лёня Кравчук начал построение олигархата и "многовекторную политику"
"Та сторона" відмовилися виконати ці вимоги, вкотре заблокувавши мирний процес на Донбасі.
Більшість експертів схиляються до думки, що причиною відмови не можна вважати смерть Бориса Єльцина у 2007 році.Те, що Єльцин мертвий - це не проблема, - цитує російських високопосадовців один з опозиційних телеграм-каналів, наближений до Кремля. - Наприклад, в Україні навчилися використовувати старі політичні трупи та витягувати їх зі своїх політичних могил. Але ми знаємо, що якщо вже почав воскрешати мертвих, то потім спинитися дуже важко. Насправді, ми боїмося, що трійка Кравчук-Єльцин-Шушкевич може несподівано щось підписати і десь щось розвалиться чи зникне.»
Також проти вимоги Кравчука висловився президент Білорусі Олександр Лукашенко. Він вважає, що цю вимогу неможливо виконати. Ніхто в Білорусі не пам'ятає, хто такий Шушкевич і де він подівся. За результатами соціологічних опитувань, білоруси переконані, що Шушкевича взагалі не існувало, а Бог спочатку створив світло, небо, землю і Лукашенка. А потім вже Лукашенко вигадав Шушкевича, трактор і Білорусь.
«Кравчук давно очікував на пропозиції роботи. На участі в ток-шоу та продажу патенту на «кравчучку» багато не заробиш, - пояснив агент першого президента України. - На щастя, став у нагоді кадровий голод. Тепер Леонід Кравчук може замінити Леоніда Кучму, а не навпаки. Крім вимоги долучити до ТКГ Єльцина і Шушкевича, ми попросили, щоб повернули курс долара, який був під час президенства Кравчука. Точну цифру ми не називаємо. Леонід Макарович її не пам'ятає. Але ми готові до компромісів.»
Дебилы - читаете только заглавление.
Слышим ,как Кравчук перед этими подонками как бы оправдывается,
а мне вот непонятно за что.
По твоему комменту видно ,что точно прочитал только заглавие.
языком санкций . Главная задача украинской дипломатии этого добиться.
а ********* он таки красиво осадил, не ожидал от старика.
Яроша в ТГК!
Ще б кудись Філарета пристроїти...
Та ще й Україну зганьбив.
Нафіга вообще із скарабєєвими щось мати спільне ?Хоча я його не звинувачую ні в чому
, людина стара,дуже грошей не хватає, так колись висловлювалась, схильна до маразмів, і не може усвідомлювати свої дії, ще ковід десь підхватить, от нащо його не бережуть ?
Не бомбила, а обстреливала.