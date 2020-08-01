У снайпера не было выбора, кроме ликвидации "полтавского терориста" Скрипника, - Шкиряк. ВИДЕО

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк рассказал некоторые подробности спецоперации по ликвидации "полтавского терориста" Скрипника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал в фейсбуке.

"Боевая граната фактически была приведена в действие и в этот момент наш снайпер совершил точный выстрел. У заложника было всего три секунды до взрыва и наш сотрудник успел ими воспользоваться. Граната взорвалась, но, слава Богу, полицейский остался невредимым", - отметил Шкиряк.

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По его словам, у сотрудников "Корда" не было никаких других вариантов, кроме мгновенной ликвидации Скрипника.

"Иначе на месте происшествия погиб бы и злоумышленник, и сотрудник полиции. Поэтому, в этих печальных реалиях, наши правоохранители действовали абсолютно правомерно, полностью правильно и оправдано", - заключил Шкиряк.

Напомним, 23 июля около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода) работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина по подозрению в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.

Захватчик угрожал взорвать себя и полицейского. Начальник уголовного розыска области Виталий Шиян предложил себя в качестве заложника. После обмена оба уехали из города.

После обеда Скрипник отпустил Шияна и скрылся в лесу в Решетиловском районе Полтавской области.