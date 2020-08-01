У снайпера не было выбора, кроме ликвидации "полтавского терориста" Скрипника, - Шкиряк. ВИДЕО
Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк рассказал некоторые подробности спецоперации по ликвидации "полтавского терориста" Скрипника.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал в фейсбуке.
"Боевая граната фактически была приведена в действие и в этот момент наш снайпер совершил точный выстрел. У заложника было всего три секунды до взрыва и наш сотрудник успел ими воспользоваться. Граната взорвалась, но, слава Богу, полицейский остался невредимым", - отметил Шкиряк.
По его словам, у сотрудников "Корда" не было никаких других вариантов, кроме мгновенной ликвидации Скрипника.
"Иначе на месте происшествия погиб бы и злоумышленник, и сотрудник полиции. Поэтому, в этих печальных реалиях, наши правоохранители действовали абсолютно правомерно, полностью правильно и оправдано", - заключил Шкиряк.
Напомним, 23 июля около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода) работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина по подозрению в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.
Захватчик угрожал взорвать себя и полицейского. Начальник уголовного розыска области Виталий Шиян предложил себя в качестве заложника. После обмена оба уехали из города.
После обеда Скрипник отпустил Шияна и скрылся в лесу в Решетиловском районе Полтавской области.
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Это месть Авакову за срыв фальсификаций на выборах президента.
А чому би вам вдвоэ та не сходити та поговорити з "терористом"
Який фактично э героэм Украъни - він не злочинець ! нікого не вбив ! Зато показав , чого ватра сила ******** поліціі ...
Я, як і багато українців - за нього ставив ...!
За що ви вбили Героя України .