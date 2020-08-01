РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11020 посетителей онлайн
Новости Видео
32 514 117

У снайпера не было выбора, кроме ликвидации "полтавского терориста" Скрипника, - Шкиряк. ВИДЕО

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк рассказал некоторые подробности спецоперации по ликвидации "полтавского терориста" Скрипника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал в фейсбуке.

"Боевая граната фактически была приведена в действие и в этот момент наш снайпер совершил точный выстрел. У заложника было всего три секунды до взрыва и наш сотрудник успел ими воспользоваться. Граната взорвалась, но, слава Богу, полицейский остался невредимым", - отметил Шкиряк.

Читайте также: "Полтавский террорист" Скрипник ликвидирован, - Геращенко

По его словам, у сотрудников "Корда" не было никаких других вариантов, кроме мгновенной ликвидации Скрипника.

"Иначе на месте происшествия погиб бы и злоумышленник, и сотрудник полиции. Поэтому, в этих печальных реалиях, наши правоохранители действовали абсолютно правомерно, полностью правильно и оправдано", - заключил Шкиряк.

Напомним, 23 июля около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода) работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина по подозрению в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.

Захватчик угрожал взорвать себя и полицейского. Начальник уголовного розыска области Виталий Шиян предложил себя в качестве заложника. После обмена оба уехали из города.

После обеда Скрипник отпустил Шияна и скрылся в лесу в Решетиловском районе Полтавской области.

Нацполиция (16562) терроризм (18692) Шкиряк Зорян (568) Полтавская область (1185)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+24
какое совпадение.. начальник полиции лазит по домам и случайно замечает "терриориста", которому сдается в заложники...
Но доблестный снайпер 8е сутки сидит и смотри именно в ТО окно х.з. какого дома - где ждет когда мусорпа возьмут в заложники))
показать весь комментарий
01.08.2020 12:30 Ответить
+21
Верим-верим!!!!! Кто бы сомнревался, что его убьют? Я ни минуты не сомневался. Было понятно, что ему не простят его "ловкости", как он ушел от ментов и сколько его не могли поймать. Главное, ничего такого он не сделал, за что его нужно было убить. Твари мусорские. Они скопом со всеми кобрами, альфами, торами не могли в Луцке взять ханыгу, пока тот сам не сдался. "Святой" рюкзакович и мусарня, нету слов!
показать весь комментарий
01.08.2020 12:35 Ответить
+20
что-то подоюное было у авакова и с убийством С.Белого....
показать весь комментарий
01.08.2020 12:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
давно интеллектуала шкиряка не было слышно...
показать весь комментарий
02.08.2020 03:29 Ответить
А "терорист" то своїх заручників повідпускав і нікому шкоди не заподіяв. Тому його "ліквідація снайпером" - самий "правильний" варіант самої "реформованої" поліції самого кращого Мусора в історії України.
показать весь комментарий
02.08.2020 08:22 Ответить
пирожная методичка велит писать, что полиция всегда виновата.
Это месть Авакову за срыв фальсификаций на выборах президента.
показать весь комментарий
02.08.2020 09:02 Ответить
Плюс.
показать весь комментарий
02.08.2020 09:17 Ответить
Наркоман Шкиряк проснулся ,Зайчиха убила 9-ть человек и до сих пор жива ,этот (террорист) ни кого не убил ,по крайней мере сейчас, и его уничтожают ,🙄 без суда ?
показать весь комментарий
02.08.2020 11:23 Ответить
И правильно сделали.Два раза в заложники людей взял,сидевший наркоман с шизофринией.Кинул бы в людей гранату и были бы жертвы ты первый бы орал на ветке чего не завали в Полтаве.
показать весь комментарий
02.08.2020 16:59 Ответить
Шкиряк разом з Зоряном - ви так круто говорите ..
А чому би вам вдвоэ та не сходити та поговорити з "терористом"
Який фактично э героэм Украъни - він не злочинець ! нікого не вбив ! Зато показав , чого ватра сила ******** поліціі ...
Я, як і багато українців - за нього ставив ...!
За що ви вбили Героя України .
показать весь комментарий
02.08.2020 12:39 Ответить
висновок зробив спец АФІГЕННИЙ - шмурдяк непальський!
показать весь комментарий
02.08.2020 13:07 Ответить
Слишком долго с ним беседовали, нечего так долго ждать было.
показать весь комментарий
02.08.2020 14:54 Ответить
Снайпер без команды не стреляет. Снайпер находится в безопасности, как правило. Спрашивать нужно с того, кто отдал команду и какую и когда. Но нам этого не скажут.
показать весь комментарий
02.08.2020 15:22 Ответить
Спектакль окончен. Занавес закрывается и все аплодируют.
показать весь комментарий
02.08.2020 16:59 Ответить
А почему ему президент не позвонил?Он же в Луцке звонил,"спас заложников своей самоотверженностью".Там стрелять было нельзя,а тут сразу БУМ и с летальным исходом!******,вы что нас за лохов держите?!
показать весь комментарий
02.08.2020 17:45 Ответить
тобто перший раз, коли він захопив мусора, у снайпера був вибір і він не стріляв, другий раз, коли захопив мусора, у снайпера знову був вибір і він не стріляв, а от на третій раз вибір чомусь у снайпера вже пропав і йому прийшлось стріляти???
показать весь комментарий
02.08.2020 23:58 Ответить
"Не было выбора"??? А если бы убитый руку с гранатой засунул в трусы заложнику, тоже стрелял бы? Шкиряк держит людей за идиотов.
показать весь комментарий
03.08.2020 01:41 Ответить
Зробіть висновки. НІКОЛИ, НІКОЛИ не захоплюйте заручників по справжньому. Тільки із відома Авакова! І головне, нічого, окрім записання Зеленським відосику, не вимагайте, а то пристрелять, як скаженого пса...
показать весь комментарий
03.08.2020 09:23 Ответить
Бред.
показать весь комментарий
03.08.2020 09:37 Ответить
Страница 2 из 2
 
 