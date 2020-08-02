Охранник-"казак" нагайкой прогонял отдыхающих с пляжа в оккупированном Форосе, его уволили. ВИДЕО

Охранник санатория в Форосе выбросил вещи отдыхающих в море, прогонял их с пляжа с помощью нагайки и разбил телефон женщины, снимавшей это на видео.

Видео инцидента опубликовано в интернете, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня угрожал плетью мне, моей семье и моему ребенку четырех лет, лишь потому, что мы приехали на пляж, который посещали шесть лет подряд. И сегодня, как оказалось, он каким-то чудом стал лечебным пляжем санатория Форос", – написала автор видео.

По словам женщины, охранник выбил из ее рук и телефон, и тот разбился.

Туристы попросили охранника показать документы, почему именно им нельзя подойти к морю. Однако он направил их за объяснениями в администрацию.

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После того, как история получила огласку, охранника уволили, пишут "Крым.Реалии".

Казак, участвовавший в конфликте, по данным издания, состоит в хуторском казачьем обществе "Терек". Представители объединения не комментировали инцидент, также отсутствуют комментарии уволенного охранника.

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