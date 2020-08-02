Охранник-"казак" нагайкой прогонял отдыхающих с пляжа в оккупированном Форосе, его уволили. ВИДЕО
Охранник санатория в Форосе выбросил вещи отдыхающих в море, прогонял их с пляжа с помощью нагайки и разбил телефон женщины, снимавшей это на видео.
Видео инцидента опубликовано в интернете, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня угрожал плетью мне, моей семье и моему ребенку четырех лет, лишь потому, что мы приехали на пляж, который посещали шесть лет подряд. И сегодня, как оказалось, он каким-то чудом стал лечебным пляжем санатория Форос", – написала автор видео.
По словам женщины, охранник выбил из ее рук и телефон, и тот разбился.
Туристы попросили охранника показать документы, почему именно им нельзя подойти к морю. Однако он направил их за объяснениями в администрацию.
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После того, как история получила огласку, охранника уволили, пишут "Крым.Реалии".
Казак, участвовавший в конфликте, по данным издания, состоит в хуторском казачьем обществе "Терек". Представители объединения не комментировали инцидент, также отсутствуют комментарии уволенного охранника.
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А это наш союз красноперых.
Свят, свят, лишь бы не насекомых.
живуть в кустистій місцевості )
ватное быдло со всей раши-паРаши,понаехавшее в оккупированный Крым...
https://znaj.ua/ru/society/rossyjskym-kazakam-zapretyly-lapat-geev-y-yspolzovat-plet Российским казакам запретили лапать геев и использовать плеть
Приедете из отпуска с выбитыми зубами и сломанным носом.
1:01:15ТЕКУЩЕЕ ВИДЕО
https://www.youtube.com/watch?v=19qPWs8aQeU
https://www.youtube.com/watch?v=19qPWs8aQeU Отдых в Крыму: роскошные курорты и настоящие гадюшники | Симферополь, Керчь, Ялта, Феодосия, Алупка
https://www.youtube.com/watch?v=19qPWs8aQeU
varlamov
Свого часу стільки цього лайна махновці покосили з кулеметів ...
КІзяків не завжди так ненавидила уся прогресивна частина російської імперії , як в 20 роки 20 століття ... Цю ненависть вони самі заробляли останні 2 століття , коли дуже пишалися тим , що їх самодержавці користували у самих брудних каральних акціях . Спочатку проти непокорливих народів Кавказу , потім проти селянських бунтів , потім проти студентських виступів й робітничих страйкі . Кров , яку проливали під час "Кривавої неділі" це був злочинний наказ Миколи Другого , але виконавцями цього злочина проти властного народу були кІзяки ...
Тоді не було ніяких приватних охоронних ... цю функцію кІзяцьки частини виконували . Іх замовляли фабриканти , на яких по 14-16 годин на добу й 6 раз за тиждень за копійки працювали робітники ...
До них презирливо відносились не тільки усі студенти , але й подавна частина професури , лікарі , вчені ! Я до тупої й дуже ментально обмежанної маси ...
Майже усі забули тоді , що ця превелігіронна каста була й пахарями ...
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Каментаторща с украинским акцентом, видать из тех, которые "вне политики" и прутся на заработки в Расею и Крым.
Время собирать камни. Камни с неба, прилетевшие от куйла, обоссаные. жрите падаль
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич. (с)
пляжи не для всех.
Слишком похожи методы общения с народом.