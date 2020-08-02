Мужчина разгромил въезд на Труханов остров в Киеве, сумма ущерба – 300 тыс. ВИДЕО

В ночь на 2 августа неизвестный разрушил пункт въезда на Труханов остров в Киеве.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

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"Опять случай вандализма в столице. Повреждено коммунальное имущество на въезде на Труханов остров. Личность разрушителя установили, его задержала полиция. И я лично проконтролирую, чтобы это дело дошло до суда. Эти варвары должны знать, что придется отвечать за подобные действия. Тогда будут думать, стоит ли "самоутверждаться" таким образом", - написал Кличко.

По его словам, сумма ущерба по меньшей мере составляет почти 300 000 гривен.

Мэр также напомнил, на Трухановом острове для безопасности отдыхающих, установлена система ограниченного доступа автомобилей и контроля скорости. На авто могут заезжать работники спортивных баз, расположенных на острове, спортсмены, которые там тренируются и коммунальные службы.