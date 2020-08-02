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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Почти у 4 тысяч жителей Крыма оккупанты отобрали жилье и землю, - СМИ. ВИДЕО

Незаконные действия оккупационной власти привели к тому, что часть жителей Крыма осталась без земли и недвижимости.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал, почти у 4 тысяч жителей полуострова оккупанты отобрали жилье и землю. Не менее 250 семей оказались под открытым небом, потому что их дома снесли. У остальных отобрали участки, всего - как минимум 355 гектаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук отправился в оккупированный Крым, - источник

"Оккупационные органы власти взяли на себя функцию проверки законности предоставления этих участков в собственность гражданам Украины в период 2008-2010 года", - пояснил адвокат, эксперт Регионального центра прав человека Роман Мартыновский.

Начатые оккупантами проверки якобы обнаружили, что крымчане владеют землей и недвижимостью незаконно. Судьи начали выносить решения об отмене прав собственности. Столь однотипные, что активисты забили тревогу.

"Есть только два судьи одного суда, которые вынесли более тысячи решений, что заставляет думать о соблюдении права и справедливого рассмотрения этих дел", - отметил заместитель прокурора Автономной Республики Крым Виталий Секретарь.

В июле украинская прокуратура Автономной Республики сообщила о массовом нарушении прав собственности на полуострове. И это уже не первый раз. С 2017 года подобных сообщений туда было отправлено 8. И касаются они не только нарушения прав собственности.

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Секретарь группы Офиса по взаимодействию с МКС Валерия Мельник рассказала, что также были сообщения относительного:

- массового незаконного выдворения гражданского населения за пределы оккупированной территории;

- депортации заключенных;

- незаконного призыва в армию РФ;

- незаконного использования гражданского населения как живого щита.

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Автор: 

жилье (911) земля (1950) Крым (26427)


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Топ комментарии
+47
Очень рад за крыс
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02.08.2020 21:29 Ответить
+34
Збігали на референдум абізяни?
Почти у 4 тысяч жителей Крыма оккупанты отобрали жилье и землю, - СМИ - Цензор.НЕТ 3329
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02.08.2020 21:33 Ответить
+31
Помню, когда Россия начала в марте 2014 адскую вакханалию брехни по зомбоящику, то обещали крымчанам золотые горы и золотые долы, и крутили рекламу, что якобы пенсы в России получают пенсии по 40 тысяч, а врачи по 70 0000. Крымчане и донбасяне это слушали и думали, что удачу за хвост поймали осталось только предать Украину и переметнуться к России.
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02.08.2020 21:33 Ответить
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Серед тих у кого відібрали, достатньо кримчан, що кричали :"рассия приди" ! Знаю випадок, коли відібрали базу відпочинку, а коли власник хотів оскаржити, то йому пригоозили, що за власний кошт заставлять ще й будівлі демонтовувати !
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03.08.2020 07:43 Ответить
Фашисты плять, настоящие ф(р)ашисты.
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03.08.2020 08:37 Ответить
" Пусть нету ни кола и ни двора,
Зато не платят королю налоги..."
Крысчанские любители х@йла,
"Романтики с большой дороги."

"Не желаем жить па другому"...
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03.08.2020 09:18 Ответить
Х..утин - президент мира! Ура-а-а!" "Да-да-да-да!"

https://www.youtube.com/watch?v=JYOD4zjhrjY
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03.08.2020 10:12 Ответить
-да-да-да-да
------------------------------
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03.08.2020 16:51 Ответить
А Порошенко свой завод в Севастополе продал по русским законам?
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03.08.2020 10:59 Ответить
шО за рУццкие законы??? fyi рассейские
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03.08.2020 16:50 Ответить
Украина раздавал землю а эти суки забрали, законодательство там видишь свое. а эта сраная высотнка в севасе, подорвали понимаешь ли мрази. Ну ни че заново построим. И заборы на пляжах тоже все вернём, суки, такой бизнес из воздуха забрали.
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03.08.2020 12:40 Ответить
толь у 4 тысяч? что то мало...
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03.08.2020 21:16 Ответить
Референдум! Референдум! Референдум!
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03.08.2020 22:10 Ответить
А надо было еще и от3.14здить!
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03.08.2020 23:07 Ответить
якось піх#й
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04.08.2020 08:57 Ответить
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