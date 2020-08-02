Почти у 4 тысяч жителей Крыма оккупанты отобрали жилье и землю, - СМИ. ВИДЕО

Незаконные действия оккупационной власти привели к тому, что часть жителей Крыма осталась без земли и недвижимости.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал, почти у 4 тысяч жителей полуострова оккупанты отобрали жилье и землю. Не менее 250 семей оказались под открытым небом, потому что их дома снесли. У остальных отобрали участки, всего - как минимум 355 гектаров.

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"Оккупационные органы власти взяли на себя функцию проверки законности предоставления этих участков в собственность гражданам Украины в период 2008-2010 года", - пояснил адвокат, эксперт Регионального центра прав человека Роман Мартыновский.

Начатые оккупантами проверки якобы обнаружили, что крымчане владеют землей и недвижимостью незаконно. Судьи начали выносить решения об отмене прав собственности. Столь однотипные, что активисты забили тревогу.

"Есть только два судьи одного суда, которые вынесли более тысячи решений, что заставляет думать о соблюдении права и справедливого рассмотрения этих дел", - отметил заместитель прокурора Автономной Республики Крым Виталий Секретарь.

В июле украинская прокуратура Автономной Республики сообщила о массовом нарушении прав собственности на полуострове. И это уже не первый раз. С 2017 года подобных сообщений туда было отправлено 8. И касаются они не только нарушения прав собственности.

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Секретарь группы Офиса по взаимодействию с МКС Валерия Мельник рассказала, что также были сообщения относительного:

- массового незаконного выдворения гражданского населения за пределы оккупированной территории;

- депортации заключенных;

- незаконного призыва в армию РФ;

- незаконного использования гражданского населения как живого щита.

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