Капсула Crew Dragon с астронавтами Херли и Бенкеном успешно вернулась с МКС на Землю. ВИДЕО

Астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли успешно вернулись с Международной космической станции на Землю на борту коммерческого пилотируемого космического аппарата Crew Dragon.

Посадка транслировалась на youtube-канале NASA, пишет Цензор.НЕТ.

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Процесс расстыковки с МКС состоялся 2 августа в 3:05, передает hromadske.

Crew Dragon успешно приводнился в Мексиканском заливе. Это первое приводнение космического аппарата с людьми на борту за 45 лет.

Этот полет стал последним этапом испытательного полета SpaceX. Он предоставляет данные о характеристиках ракеты Falcon 9, космических кораблей Crew Dragon, и означает, что SpaceX сможет обеспечить регулярные оперативные полеты на МКС, начиная с конца 2020 года.

Напомним, первая попытка запуска Falcon 9, запланированная на среду, 27 мая, была отложена из-за штормовой погоды.

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30 мая астронавты Даг Херли и Боб Бенкен отправились на орбиту с космодрома Космического центра имени Кеннеди на ракете Falcon 9 компании SpaceX. Впервые в истории астронавты полетели в космос на корабле, построенном частной компанией.

31 мая их капсула Crew Dragon состыковалась с Международной космической станцией.

В последний раз запуск ракеты с американскими астронавтами состоялся в 2011 году. Затем NASA объявило о прекращении полетов по программе "Спейс Шаттл", что заставило США обратиться к услугам "Роскосмоса" для доставки астронавтов на борт МКС.