Капсула Crew Dragon с астронавтами Херли и Бенкеном успешно вернулась с МКС на Землю. ВИДЕО
Астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли успешно вернулись с Международной космической станции на Землю на борту коммерческого пилотируемого космического аппарата Crew Dragon.
Посадка транслировалась на youtube-канале NASA, пишет Цензор.НЕТ.
Процесс расстыковки с МКС состоялся 2 августа в 3:05, передает hromadske.
Crew Dragon успешно приводнился в Мексиканском заливе. Это первое приводнение космического аппарата с людьми на борту за 45 лет.
Этот полет стал последним этапом испытательного полета SpaceX. Он предоставляет данные о характеристиках ракеты Falcon 9, космических кораблей Crew Dragon, и означает, что SpaceX сможет обеспечить регулярные оперативные полеты на МКС, начиная с конца 2020 года.
Напомним, первая попытка запуска Falcon 9, запланированная на среду, 27 мая, была отложена из-за штормовой погоды.
30 мая астронавты Даг Херли и Боб Бенкен отправились на орбиту с космодрома Космического центра имени Кеннеди на ракете Falcon 9 компании SpaceX. Впервые в истории астронавты полетели в космос на корабле, построенном частной компанией.
31 мая их капсула Crew Dragon состыковалась с Международной космической станцией.
В последний раз запуск ракеты с американскими астронавтами состоялся в 2011 году. Затем NASA объявило о прекращении полетов по программе "Спейс Шаттл", что заставило США обратиться к услугам "Роскосмоса" для доставки астронавтов на борт МКС.
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Так что кацапы просто "язык в жопу затянули..." - трепать им, нечего...
и дырки нихто корпусе дрелей по пьяне не сверлил?
не верю!---------------
с возвращением, хлопцы.
а шо в дырку молотком? - так ето как всегда ....
еще ни одна кацапская ракета не взлетела, не будучи отрехтованой молотком.
Платформа на которую приземляется первая ступень называется "Разумеется, я по-прежнему люблю тебя"
...
а если повезет - и выпихнуть...
А если верить статьям, которые я читал ранее, в команде работников программы SpaceX есть и украинцы (программисты)... Короче. Всё возможно. Главное идти к цели и не обращать внимание на препятствия.
https://ibigdan.livejournal.com/25397475.html Верьте в невидимое, не верьте в очевидное
мириться с отставанием от мирового уровня». Кто это сказал? Какой-нибудь
неспециалист или разнузданный либерал? Огорчу вас, это сказал Рогозин. Вот вам ещё факты: - Россия не имеет ни одного действующего космического
аппарата за пределами околоземной орбиты. - за все время своего существования РФ предприняла всего две
попытки покорения межпланетного пространства, и обе завершились в Тихом океане.
По межпланетной программе Россию обходят даже Китай и Индия. - на общем мировом рынке космических услуг Россия занимает
2-3% (это если с запусками считать). - 75% электронных комплектующих в российских космических
аппаратах - иностранного производства (в основном США и Европы).
Давайте лучше о батутах.....