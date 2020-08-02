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Капсула Crew Dragon с астронавтами Херли и Бенкеном успешно вернулась с МКС на Землю. ВИДЕО

Астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли успешно вернулись с Международной космической станции на Землю на борту коммерческого пилотируемого космического аппарата Crew Dragon.

Посадка транслировалась на youtube-канале NASA, пишет Цензор.НЕТ.

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Процесс расстыковки с МКС состоялся 2 августа в 3:05, передает hromadske.

Crew Dragon успешно приводнился в Мексиканском заливе. Это первое приводнение космического аппарата с людьми на борту за 45 лет.

Этот полет стал последним этапом испытательного полета SpaceX. Он предоставляет данные о характеристиках ракеты Falcon 9, космических кораблей Crew Dragon, и означает, что SpaceX сможет обеспечить регулярные оперативные полеты на МКС, начиная с конца 2020 года.

Напомним, первая попытка запуска Falcon 9, запланированная на среду, 27 мая, была отложена из-за штормовой погоды.

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30 мая астронавты Даг Херли и Боб Бенкен отправились на орбиту с космодрома Космического центра имени Кеннеди на ракете Falcon 9 компании SpaceX.  Впервые в истории астронавты полетели в космос на корабле, построенном частной компанией.

31 мая их капсула Crew Dragon состыковалась с Международной космической станцией.

В последний раз запуск ракеты с американскими астронавтами состоялся в 2011 году. Затем NASA объявило о прекращении полетов по программе "Спейс Шаттл", что заставило США обратиться к услугам "Роскосмоса" для доставки астронавтов на борт МКС.

Автор: 

NASA (130) космос (787) SpaceX (62)


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Топ комментарии
+73
Росія салютує богаточисельними вибухами пуканів !!!)))
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02.08.2020 22:31 Ответить
+60
************ такое и не снилось. СПАСИБО ИЛОН.
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02.08.2020 22:31 Ответить
+49
Капсула Crew Dragon с астронавтами Херли и Бенкеном успешно вернулась с МКС на Землю - Цензор.НЕТ 8350
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02.08.2020 22:31 Ответить
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Страница 3 из 3
NASA's Office of Inspector General found that the agency would end up paying Roscosmos more than $3.4 billion to send US humans to space.
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03.08.2020 00:16 Ответить
все денюшка в глазах мерещится?
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03.08.2020 00:43 Ответить
то до чеґо признання непотрібне? - всe бачно.
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03.08.2020 03:29 Ответить
а шо самое смешное - американцы платят по векселям - кацаппы никогда.
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03.08.2020 00:45 Ответить
Кацапы молчат, как воды в рот набрали...
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03.08.2020 00:06 Ответить
Ти певен,що то вода??))
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03.08.2020 00:15 Ответить
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03.08.2020 00:33 Ответить
кац не рве пукан-він вже обісрався.
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03.08.2020 00:19 Ответить
Воды у них нехватка... Особенно в Крыму и Сибири... В первом поливать сельхозкультуры нечем, во втором - лес... Уже заявили, что "тушение таёжных пожаров - НЕРЕНТАБЕЛЬНО"... И теорию подвели - "обновление природного фонда". Якобы пожарами обновляется земля, и возрождается тайга...
Так что кацапы просто "язык в жопу затянули..." - трепать им, нечего...
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03.08.2020 07:17 Ответить
и шо провода + к +су, а не к минусу, были припаяны?
и дырки нихто корпусе дрелей по пьяне не сверлил?
не верю!---------------
с возвращением, хлопцы.
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03.08.2020 00:18 Ответить
русня тогда правильно проводки к гиродатчику присоединила, но по тупости при установке его перевернула на 180 градусов по оси. по креплению конечно датчик не подходил и его как обычно забили молотком. это не шутка это из вывода комиссии по падению мордовской сракеты протонъ.
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03.08.2020 01:46 Ответить
т.е. припаяли, криворукие, правильно - уже маладцы...
а шо в дырку молотком? - так ето как всегда ....
еще ни одна кацапская ракета не взлетела, не будучи отрехтованой молотком.
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03.08.2020 01:55 Ответить
Ми з заводів Приуралля, після капремонту, машини отримували... Так часто там болти зустрічали, молотком забиті...Мусили викручувать, нарізать нову внутрішню різьбу і ставить нові болти...
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03.08.2020 06:21 Ответить
уже кому то обьяснял как винт с резьбой на 3 можно сделать винтом с резьбой на 4 - подержит, но не долго....
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03.08.2020 06:31 Ответить
Кто не знал:
Платформа на которую приземляется первая ступень называется "Разумеется, я по-прежнему люблю тебя"
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03.08.2020 00:59 Ответить
посилання на КК із циклу "Культура" І. Бенкса (фантастика)
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03.08.2020 10:56 Ответить
Американцы наконец научились летать в космос без помощи кацапов. Азаза кацапы дураки. Простите, но это смешно.
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03.08.2020 01:44 Ответить
ягель сглотни - многим из ваших легчало )))
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03.08.2020 01:57 Ответить
дураки кто выкинул кучу бабла на ракеты которые коцапам нафиг не пригодились.
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03.08.2020 02:04 Ответить
тузик, вам разрешили печатать слово "кацап"?
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03.08.2020 02:12 Ответить
ты ошибаешься он пишет "кОцап" .

...
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03.08.2020 21:39 Ответить
Особенно на Луну!
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03.08.2020 09:48 Ответить
вони і так вміли: в холодній війні виграли та домоглися, щоб капітулянт возив на собі до МКС астронавтів (лише бізнес)
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03.08.2020 10:58 Ответить
жаль Димка Рогозин с цветами в кадр не попал.
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03.08.2020 02:00 Ответить
зато всегда есть возможноть ту тушку салидолом смазать и в танк кацапцкий впихнуть,
а если повезет - и выпихнуть...
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03.08.2020 03:24 Ответить
https://www.aol.com/nasa-sends-perseverance-rover-mars-122654787.html На Марс запізнився,чи що ?
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03.08.2020 03:39 Ответить
https://www.aol.com/nasa-sends-perseverance-rover-mars-122654787.html чи що .
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03.08.2020 03:45 Ответить
танкист - спать іді, без засранцев как то люді обойдутся....
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03.08.2020 03:49 Ответить
А в цей час ..."https://www.056.ua/news/2807557/v-ukraine-prosat-vyplatit-rabotnikam-umz-zadolzennost-po-zarplate в Украине просят выплатить работникам ЮМЗ задолженность по зарплате за 11 месяцев ...."
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03.08.2020 02:13 Ответить
Напоминание совкодрочерам. Хозяин производства платит за результат, а не за желание песка из ж@пы перед кульманом доработать до пенсии
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03.08.2020 03:10 Ответить
В США за такое "хозяина" в тюрьму бы посадили. Не можешь платить, нечего людей собирать.
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03.08.2020 05:09 Ответить
Да, только в США такой "хозяин" давно бы подал бы заявление о банкротстве. Чтобы в тюрьму не садиться, кстати, именно поэтому. И люди по любому оказались бы на улице.
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03.08.2020 17:55 Ответить
Вчить матчасть, за КЗоТом не працівники мають собі шукати чим зайнятись, а власник має забезпечити їх засобами і роботою. Звісно "добре" писати маячню про досягнення якогось Маска, та скиглити про відсутність наступальних засобів ведення війни з агресором, коли власнику власне виробництво МБР "Дніпрів" і "Циклонів" до дупи.
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03.08.2020 16:37 Ответить
Ты само осилило, что написало? Я - нет. Який-то там Ілон Маск? Ця людина, кремінь, за 10 років з нуля... Кому я це пишу. Давай, бери плакат та дуй на петінг за Мітю, чи мітінг за Пьєтю
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03.08.2020 17:09 Ответить
Ну звісно, що не дочитав, бо ти троляко, такий тупий, що напевно навіть школу не зміг закінчити, не те щоб навчитися українській мові. І ти своїми мізками розміром з горіх, навіть не можеш уявити хто такий Маск в порівнянні з Янгелем, Уткіним та Макаровим, надбання яких такі тупі "хазяї" як ти довели до ручки.
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03.08.2020 19:40 Ответить
хозяин производства заплатил за производство цену малолитражки...а остальным хочет платить за результат...Песочножопые умеют делать ракеты а вы нет...и никогда не научитесь
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03.08.2020 23:17 Ответить
Капсула Crew Dragon з астронавтами Херлі та Бенкеном успішно повернулася із МКС на Землю - Цензор.НЕТ 4349
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03.08.2020 04:47 Ответить
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03.08.2020 09:41 Ответить
У кого какие приоритеты и желания.
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03.08.2020 09:42 Ответить
кто на что учился
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04.08.2020 05:31 Ответить
шкафманавт?
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03.08.2020 11:00 Ответить
В США утонула машина-амфибия ВМС. Погибли 8 военных. Америка как будто следит за новостями Цензора и все повторяет за кацапами.

Капсула Crew Dragon з астронавтами Херлі та Бенкеном успішно повернулася із МКС на Землю - Цензор.НЕТ 1292
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03.08.2020 05:09 Ответить
Капсула Crew Dragon з астронавтами Херлі та Бенкеном успішно повернулася із МКС на Землю - Цензор.НЕТ 5685
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03.08.2020 11:00 Ответить
Такие события - это последние гвозди или даже саморезы в крышку гроба Роскосмоса.
А если верить статьям, которые я читал ранее, в команде работников программы SpaceX есть и украинцы (программисты)... Короче. Всё возможно. Главное идти к цели и не обращать внимание на препятствия.
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03.08.2020 06:40 Ответить
Янкі вкотре сдєлалі раху. Чим дальше тим гірше, тому #уйло так квапиться до своєї смерті окупувати чи взяти під контроль Україну. Якщо вони обсеруться з Україною то років через 20 перетворяться в Пн.корею
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03.08.2020 08:22 Ответить
"Кляти америкосы". Зато у русских "Армата" есть с туалетом, но то х...ня такая, которая не едет, но дымит.
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03.08.2020 08:29 Ответить
А знаешь, почему в "Армате" сделали туалет? Потому что сильно трясёт и подкидывает... "Танкачи" рассказывали - в советских умудрялись в люк эвакуационный это сделать и не промахнуться... (я не проверял, не знаю... Поверил "на слово...").
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03.08.2020 12:10 Ответить
советские РД, которые паРаша эксплуатировала более полувека, называя их почему-то российскими, похоже полностью утратили свою актуальность.
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03.08.2020 08:58 Ответить
Не, их для "Атласов" по любому поставляли только до 2014-года. А в 2014-м Маск выиграл суд и запретил поставку новых двигателей, так что США(вернее компания ULA) расходуют запасы старых двигателей и теперь. Они, эти двигатели, стоили удивительно дешево, не удивлюсь, если их продавали даже ниже себестоимости, лишь бы потешить "вяличие".
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03.08.2020 18:00 Ответить
Ура, Роскосмос гудбай! В Якутію, там ракети будете ліпити.
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03.08.2020 09:24 Ответить
Там подходящего материала -- полно!!!
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03.08.2020 09:43 Ответить
Эта **** капсула напоследок выдала фразу: "Спасибо, что летаете SpaceX !"
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03.08.2020 09:49 Ответить
В добрый путь!
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03.08.2020 09:49 Ответить
Crew Dragon может привезти вместе с экипажем до 3тонн груза,а московский союз-не более 100кг.почувствуйте разницу только в одном параметра,не говоря уже о многих других
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03.08.2020 09:56 Ответить
А в это время на другой стороне Земли:
https://ibigdan.livejournal.com/25397475.html Верьте в невидимое, не верьте в очевидное

Капсула Crew Dragon з астронавтами Херлі та Бенкеном успішно повернулася із МКС на Землю - Цензор.НЕТ 9690
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03.08.2020 09:57 Ответить
Могу поздравить "Роскосмос": комплекс "Байконур" (нагло стыренный у казахов) теперь интересен только режиссерам фильмов о былом космическом величии СССР и фантастических фильмах о звездных войнах. Каждый старт с этой площадки теперь катастрофически убыточен. Вчера Илон Маск успешно завершил программу доставки и возвращения экипажа с МКС. Цена доставки и возвращения почти в два раза ниже, это крест на "Роскосмосе". Завтра на МКС сменят стыковочный модуль (поменяют замок в квартире) и Раша может забыть о полетах в космос. А рогозинский батут пригодится для полета "кремлевской моли деда Кабаева" над Кремлем. Будет очень скрепно и фиерично.
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03.08.2020 10:19 Ответить
А расєя досі літає на німецьких ФАУ-2 які пофарбовано та написано на них Сайус
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03.08.2020 10:25 Ответить
Идея Маску - прислать Рогозину на день рождения батут
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03.08.2020 11:23 Ответить
А что там космодром Восточный? Все разворовали? Или он уже устарел до начала работы?
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03.08.2020 11:25 Ответить
Работает. У Хабаровской Народной Республики будет свой космодром!
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03.08.2020 11:34 Ответить
«Мы больше не можем
мириться с отставанием от мирового уровня». Кто это сказал? Какой-нибудь
неспециалист или разнузданный либерал? Огорчу вас, это сказал Рогозин. Вот вам ещё факты: - Россия не имеет ни одного действующего космического
аппарата за пределами околоземной орбиты. - за все время своего существования РФ предприняла всего две
попытки покорения межпланетного пространства, и обе завершились в Тихом океане.
По межпланетной программе Россию обходят даже Китай и Индия. - на общем мировом рынке космических услуг Россия занимает
2-3% (это если с запусками считать). - 75% электронных комплектующих в российских космических
аппаратах - иностранного производства (в основном США и Европы).

Давайте лучше о батутах.....
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03.08.2020 12:38 Ответить
драбина петр сосе струк
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03.08.2020 23:54 Ответить
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