Органы местной власти могут только усиливать карантинные меры, но ни в коем случае не смягчать, - Степанов. ВИДЕО

Решение об ослаблении карантина может принимать только центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

Глава Минздрава отметил, что в постановлении от 1 августа четко установлен алгоритм принадлежности той или иной административной единицы (города или района) к различным уровням эпидемиологической опасности.

"Полномочия по установлению этих ограничений находятся исключительно у центральной комиссии ТЭБ и ЧС, которая и определяет уже разный уровень опасности. Поэтому то, что касается органов местной власти, согласно их полномочиям, установленным законом, они могут только усиливать те или иные эпидемиологические ограничения, но ни в коем случае не смягчать", - подчеркнул Степанов.

Напомним, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разделила Украину на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню распространения коронавирусной инфекции. Распределение будет действовать с 3 августа. В городских советах Луцка и Тернополя не согласились с тем, что города отнесли к "красной зоне".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов о намерении властей Луцка не усиливать карантинные меры: Такая позиция ошибочна, так как это касается жизни и здоровья людей

Согласно новым правилам, в городе должен быть остановлен общественный транспорт, закрыты ТРЦ, кафе и рестораны, а также запрещено посещение учебных учреждений.

Заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко на брифинге объяснил, что есть четыре показателя, по которым определяют, в какую зону отнесут город. Эти показатели учитывают суммарно, поэтому если один показатель завышен, а другие в норме - вероятно, город не попадет в красную зону. Так, в Киеве фиксируют большое количество заболевших, но столица не превышает определенные показатели распространения вируса.

Также читайте: Украина договорилась о вакцине от COVID-19 почти со всеми разработчиками, - Степанов