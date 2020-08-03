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Органы местной власти могут только усиливать карантинные меры, но ни в коем случае не смягчать, - Степанов. ВИДЕО

Решение об ослаблении карантина может принимать только центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

Глава Минздрава отметил, что в постановлении от 1 августа четко установлен алгоритм принадлежности той или иной административной единицы (города или района) к различным уровням эпидемиологической опасности.

"Полномочия по установлению этих ограничений находятся исключительно у центральной комиссии ТЭБ и ЧС, которая и определяет уже разный уровень опасности. Поэтому то, что касается органов местной власти, согласно их полномочиям, установленным законом, они могут только усиливать те или иные эпидемиологические ограничения, но ни в коем случае не смягчать", - подчеркнул Степанов.

Напомним, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разделила Украину на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню распространения коронавирусной инфекции. Распределение будет действовать с 3 августа. В городских советах Луцка и Тернополя не согласились с тем, что города отнесли к "красной зоне".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов о намерении властей Луцка не усиливать карантинные меры: Такая позиция ошибочна, так как это касается жизни и здоровья людей

Согласно новым правилам, в городе должен быть остановлен общественный транспорт, закрыты ТРЦ, кафе и рестораны, а также запрещено посещение учебных учреждений.

Заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко на брифинге объяснил, что есть четыре показателя, по которым определяют, в какую зону отнесут город. Эти показатели учитывают суммарно, поэтому если один показатель завышен, а другие в норме - вероятно, город не попадет в красную зону. Так, в Киеве фиксируют большое количество заболевших, но столица не превышает определенные показатели распространения вируса.

Также читайте: Украина договорилась о вакцине от COVID-19 почти со всеми разработчиками, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+23
навозні мухи ще не зрозуміли, що закон працює лише тоді, коли він один для усіх.
А коли цим законом крутять як циган сонцем, то це вже засіб для досягнення політичної мети..
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03.08.2020 10:11 Ответить
+17
Надзвичайний стан є? Нема! Ну тоді Кабмін нічого наказувати не може...
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03.08.2020 10:13 Ответить
+17
Закона нет, нарушать нечего.
Конституция, об ограничении прав граждан говорит ...
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03.08.2020 10:19 Ответить
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навозні мухи ще не зрозуміли, що закон працює лише тоді, коли він один для усіх.
А коли цим законом крутять як циган сонцем, то це вже засіб для досягнення політичної мети..
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03.08.2020 10:11 Ответить
стєпанов, пішов нх.
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03.08.2020 10:11 Ответить
Надзвичайний стан є? Нема! Ну тоді Кабмін нічого наказувати не може...
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03.08.2020 10:13 Ответить
Вєлюрним пофік..
🤑
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03.08.2020 10:15 Ответить
Закона нет, нарушать нечего.
Конституция, об ограничении прав граждан говорит ...
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03.08.2020 10:19 Ответить
Местные власти могут ложить на офис президента и кабмин смело и регулярно. Что Зеленый может сделать. НИЧЕГО.. Этот предатель уже настроил против себя и армию и бизнес. Полицию в Тернополь направит? Так мэр Черкасс уже указал место шуту. Велюрову недоумку с его кабмином самое место на помойке
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03.08.2020 10:39 Ответить
А кто будет отвечать за экономические последствия усиления карантинных мероприятий на местах? Г-н Степанов? Так пусть займется сердечно-сосудистыми заболеваниями, злокачественными образованиями. туберкулезом, диабетом! Нефиг тратить свою могучую энергию на непонятную инфекцию! Медик Ляшко с ней сам управится!
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03.08.2020 10:50 Ответить
....вот и за что я люблю *****! ****! власть. что они обезумели и не чувствуют меру. сами решили что существует крепостное право и мы им должны. ..Органы местной власти могут только усиливать карантинные меры, но ни в коем случае не смягчать, - Степанов.
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03.08.2020 11:04 Ответить
идиот у власти - яркое явление этого - степанов... дурак дураком, но засирает мозги ежедневно... очень хочется, чтобы после того, как разберутся с этой заразой и окажется, что это блеф, большая просьба первого за яйчуны взять этого долбодятла степанова...
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03.08.2020 11:12 Ответить
Обязательными к исполнению на всей территории Украины могут быть только юстированные документы полномочных органов власти. Если постановление, о котором говорит Степанов, принято полномочным органом власти, и зарегистрировано в Министерстве юстиции, то это одно дело, если нет - то это "филькина грамота".
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03.08.2020 11:14 Ответить
еханутый степашка, как местные органы власти могут усиливать карантийные меры, если они не могучее говноз украины???
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03.08.2020 12:06 Ответить
Ну так отмените децентрализацию, в чем проблема вы же монобольшинство
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03.08.2020 22:44 Ответить
Незнание законов наша слабость которую влсть имущие используют по полной на свою корис ть и за наш счет.
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04.08.2020 06:24 Ответить
Там даже тупо незнание Конституции Украины.
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04.08.2020 10:42 Ответить
 
 