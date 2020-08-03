Глава РПЦ о своем богатстве: "У вас же $6 млрд", - "Я поднапрягся. Думаю, что значит из своих?". ВИДЕО

Глава РПЦ Кирилл заявил, что вся информация о его богатстве не отвечает действительности и распространяется для того, чтобы компрометировать российскую церковь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, глава РПЦ рассказал об этом в проповеди в день памяти пророка Илии.

"Когда вы читаете самые ужасные вещи о патриархе, об архиереях, о священниках помните, что там даже капли правды обычно не бывает. Все это направлено на то, что бы тех, кто правду божью провозглашают, скомпрометировать так, чтобы народ перестал их слушать и доверять... Этому искушению подвергаются не только миряне. Я однажды был поражен общением одним из владык... Он мне по-братски, мы давно были с ним знакомы, говорит: "Владыка, ну, помогите нам, пожалуйста, деньгами - нам очень трудно". Я сказал: "Мы же перечисляем вам деньги". - "Да, нет. Вы из своих помогите". Я поднапрягся. Думаю, что значит из своих? "Ну, слушайте, у вас же $6 млрд"... Этот бред достиг сознания архиерея и он в него поверил", - сказал Кирилл.

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