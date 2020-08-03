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Глава РПЦ о своем богатстве: "У вас же $6 млрд", - "Я поднапрягся. Думаю, что значит из своих?". ВИДЕО

Глава РПЦ Кирилл заявил, что вся информация о его богатстве не отвечает действительности и распространяется для того, чтобы компрометировать российскую церковь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, глава РПЦ рассказал об этом в проповеди в день памяти пророка Илии.

"Когда вы читаете самые ужасные вещи о патриархе, об архиереях, о священниках помните, что там даже капли правды обычно не бывает. Все это направлено на то, что бы тех, кто правду божью провозглашают, скомпрометировать так, чтобы народ перестал их слушать и доверять... Этому искушению подвергаются не только миряне. Я однажды был поражен общением одним из владык... Он мне по-братски, мы давно были с ним знакомы, говорит: "Владыка, ну, помогите нам, пожалуйста, деньгами - нам очень трудно". Я сказал: "Мы же перечисляем вам деньги". - "Да, нет. Вы из своих помогите". Я поднапрягся. Думаю, что значит из своих? "Ну, слушайте, у вас же $6 млрд"... Этот бред достиг сознания архиерея и он в него поверил", - сказал Кирилл.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Что нам говорит священное писание по поводу автозаков? Они слуги Бога и действуют тебе во благо", - священник белорусского экзархата РПЦ об арестах накануне выборов в Беларуси. ВИДЕО

Автор: 

Кирилл (1083) РПЦ (747) УПЦ МП (1566)


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Топ комментарии
+86
У Вас же 6 миллардов баксов. Я поднапрягся - "А куда делись еще 44?!"
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03.08.2020 12:49 Ответить
+46
Весь покрытый золотом
Абсолютно весь
Патриарх Гундяев
На расии есть.
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03.08.2020 12:51 Ответить
+32
Ходіть більше в церкви МП, носіть їм свої гроші на весілля, відпивання, хрестини, свічки, свята... щоб попи на рашці менше напрягались )
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03.08.2020 13:01 Ответить
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У Вас же 6 миллардов баксов. Я поднапрягся - "А куда делись еще 44?!"
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03.08.2020 12:49 Ответить
Ходіть більше в церкви МП, носіть їм свої гроші на весілля, відпивання, хрестини, свічки, свята... щоб попи на рашці менше напрягались )
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03.08.2020 13:01 Ответить
ЖДЕМ ДУБЛЬ № 2 ОТ ВОВЫ ОБНУЛЕННОГО И ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА ОЗЕРО какие они бедные последний су-харь доедают....
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03.08.2020 13:30 Ответить
ну так это 6 еще на заре его шарлатанства было...он же понятно обьясняет
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03.08.2020 13:02 Ответить
А вы можете представить архирея РПЦ, который БЕЗ ВСЯКИХ ОСНОВАНИЙ (!!!), задал патриарху Кириллу ПРЯМО такой вопрос?!?! Ой тут было лучше промолчать, а не приводить в пример такой вопрос ибо он свидетельствует скорее о правоте архирея, его задавшего...
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03.08.2020 16:50 Ответить
От тому він і на "заслуженнам отпуске"))))
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03.08.2020 23:37 Ответить
і тоді "працював" за кордоном РФ )))))
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04.08.2020 09:50 Ответить
та да. в отставкє )))) пенсія по вислугє лєт ))))
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04.08.2020 09:50 Ответить
субардініція і вислуга лєт ))))
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04.08.2020 09:51 Ответить
Денег нет, но вы держитесь!!!
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03.08.2020 12:49 Ответить
бог дал - бог взял
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03.08.2020 12:50 Ответить
Я думаю, что вышеупомянутый архиерей не одинок. Верят истово в богатства Кирилла!
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03.08.2020 12:51 Ответить
судя по чалме, халату, бусам и топорику в руках вполне может быть
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03.08.2020 12:51 Ответить
Этот гундяев поц и обыкновенный жлоб, увешанный цацками.
И шо интересно, в про-расейской Сербии был патриарх Павел, который являлся полной противоположностью гундяева.
Ездил на трамвае, был скромен, справедлив и далек даже от мысли о стяжательстве.
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03.08.2020 13:09 Ответить
Глава РПЦ Кирило про своє багатство: "У вас же $6 млрд", - "Я трохи напружився ..." - Цензор.НЕТ 1898
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03.08.2020 13:09 Ответить
Сербский Патриарх Павел будет отнесен к лику Святых.
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03.08.2020 14:35 Ответить
Весь покрытый золотом
Абсолютно весь
Патриарх Гундяев
На расии есть.
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03.08.2020 12:51 Ответить
* Поцриарх )))
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03.08.2020 12:59 Ответить
Бессовестный бородатый проходимец
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03.08.2020 12:51 Ответить
люді добриє, прастіті, што я, такой маладой, к вам абращаюсь: поможитє, хто чєм может!
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03.08.2020 12:53 Ответить
Глава РПЦ Кирилл о своем богатстве: "У вас же $6 млрд", - "Я поднапрягся..." - Цензор.НЕТ 2813
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03.08.2020 12:53 Ответить
так, на руці немає годинника, а в столі відбивається!
чудо боже!
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03.08.2020 12:55 Ответить
Це інфернальні прояви лихих парфумів.))
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03.08.2020 12:57 Ответить
це інтерференція помножена на дифракцію з певним коефіцієнтом заломлення
і хто каже: фотошоп, а я кажу: диво господнє!
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03.08.2020 13:02 Ответить
Глава РПЦ Кирило про своє багатство: "У вас же $6 млрд", - "Я трохи напружився ..." - Цензор.НЕТ 5987
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03.08.2020 13:07 Ответить
Сейчас ты лишил зарплаты невнимательного ретушера ....
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03.08.2020 14:11 Ответить
Глав кацап поп ****** ,такой же пи-дун как и вся кацапская власть .
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03.08.2020 12:54 Ответить
поп вышел из мерса за 300 штук баксов и давай втирать о смирении...
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03.08.2020 12:54 Ответить
- Скажите, Кирилл, а откуда у вас вот это всё?!
- Биндеровцы подкинули. Вот те крест, биндеровцы.
Глава РПЦ Кирилл о своем богатстве: "У вас же $6 млрд", - "Я поднапрягся..." - Цензор.НЕТ 6049 Глава РПЦ Кирилл о своем богатстве: "У вас же $6 млрд", - "Я поднапрягся..." - Цензор.НЕТ 1260Глава РПЦ Кирилл о своем богатстве: "У вас же $6 млрд", - "Я поднапрягся..." - Цензор.НЕТ 7498Глава РПЦ Кирилл о своем богатстве: "У вас же $6 млрд", - "Я поднапрягся..." - Цензор.НЕТ 3252
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03.08.2020 12:55 Ответить
шайтанбек кацапский
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03.08.2020 13:03 Ответить
Ничо сё. Это тебе никакой то там Петя с томосом, этож целых 6 ярдов, по камазам распихал
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03.08.2020 12:57 Ответить
на параше даже расходы на оборонку решили сократить, а этому жлобу каких то 666 млрд. жалко ))
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03.08.2020 13:00 Ответить
Гундяев прав, вся информация от кремлевской хунты, капли правды не имеет, вся история православных москалей, капли правды не имеет, и не искушайте себя надеждой на правду.
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03.08.2020 13:05 Ответить
Кадило крутиться - бабоси мутяться.
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03.08.2020 13:06 Ответить
Скомпрометувати, те що давно скомпроментовано, НЕМОЖЛИВО.
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03.08.2020 13:18 Ответить
Поп, у которого нет денег, - лопух
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03.08.2020 13:23 Ответить
Вспомнил шутку, случайно святая вода попала на Гундяева и он исчез
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03.08.2020 13:37 Ответить
Глава РПЦ Кирило про своє багатство: "У вас же $6 млрд", - "Я трохи напружився ... Думаю, що означає "із своїх"" - Цензор.НЕТ 1555
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03.08.2020 14:01 Ответить
И я верю про 6 и больше миллиардов, бо роскошніх понтов у него как у *****.
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03.08.2020 14:06 Ответить
Глава РПЦ Кирило про своє багатство: "У вас же $6 млрд", - "Я трохи напружився ... Думаю, що означає "із своїх"" - Цензор.НЕТ 1196
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03.08.2020 14:07 Ответить
То батюшка от голодных постов пухнет
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03.08.2020 14:28 Ответить
владыки, патриархи, архиереи, тьху на вас бесноватых
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03.08.2020 14:29 Ответить
Наивысшая каста в Индии:
Глава РПЦ Кирило про своє багатство: "У вас же $6 млрд", - "Я трохи напружився ... Думаю, що означає "із своїх"" - Цензор.НЕТ 6788
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03.08.2020 14:36 Ответить
Нельзя забывать, что анексия Крыма произошла во время приезда патриарха Кирилла в Крым с "Дарами Волхвов". Гиркин при этом был хранителем "Даров Волхвов". Я думаю "Дары Волхвов" пора везти в Беларусь.
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03.08.2020 14:40 Ответить
колпак у него на голове,только на лям зелени)
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03.08.2020 15:21 Ответить
Лживость, алчность и стяжательство - три кита РПЦ. Дьявол, захвативший престол божий - слуга безбожника путина, будь проклят и изыди в ад!
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03.08.2020 15:27 Ответить
внутреннее чутье подсказывает мне, что в Бога это чучело не верит.
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03.08.2020 15:50 Ответить
И К ГАДАЛКЕ НЕ ХОДИТЬ )))
Глава РПЦ Кирило про своє багатство: "У вас же $6 млрд", - "Я трохи напружився ... Думаю, що означає "із своїх"" - Цензор.НЕТ 9623
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03.08.2020 15:54 Ответить
Що, виходить старий орхірей ніс брєд? Та ні, брєд несе гундяйка і грішим у храмі.
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03.08.2020 17:06 Ответить
Помните лихие 90-е и спирт "Роял" в литровых бутылках? Это Ельтцин разрешил РПЦ беспошлинный ввоз...
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03.08.2020 17:26 Ответить
Ага, глаза вас обманывают (не верьте тому, что видите, то лукавый вводит вас в заблуждение, мерсы, роскошь и т.п)!
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03.08.2020 18:31 Ответить
Зажал Кирюха

Нет, на это я пойтить не могу !!! Нету у меня никаких денег !!!

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03.08.2020 18:33 Ответить
І Паша Мерс теж чесний та бідний
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03.08.2020 18:44 Ответить
во намолил.бедняжка.
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03.08.2020 20:11 Ответить
Гундяйка нищий, как церковная мышь...

Глава РПЦ Кирило про своє багатство: "У вас же $6 млрд", - "Я трохи напружився ... Думаю, що означає "із своїх"" - Цензор.НЕТ 4471
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03.08.2020 22:27 Ответить
одна из бесчисленных резиденций... Эта под Геленджиком.

Глава РПЦ Кирило про своє багатство: "У вас же $6 млрд", - "Я трохи напружився ... Думаю, що означає "із своїх"" - Цензор.НЕТ 4602
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03.08.2020 22:33 Ответить
Глава РПЦ Кирило про своє багатство: "У вас же $6 млрд", - "Я трохи напружився ... Думаю, що означає "із своїх"" - Цензор.НЕТ 3336
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03.08.2020 22:35 Ответить
"с нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле... и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами ************... И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей"
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04.08.2020 01:19 Ответить
Глава РПЦ Кирило про своє багатство: "У вас же $6 млрд", - "Я трохи напружився ... Думаю, що означає "із своїх"" - Цензор.НЕТ 2198
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04.08.2020 08:22 Ответить
"Владико, ну, допоможіть нам, будь ласка, грошима - нам дуже важко". Я сказав:"Ми ж перераховуємо вам гроші". -"Так, ні. Ви зі своїх допоможіть". Я трохи напружився. Джерело: https://censor.net.ua/ua/v3211580

От чого вони бояться, що прийдуть і заберуть, а не "розоблачения".
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04.08.2020 09:47 Ответить
И у нас был достойный духовный наставник...Любомир Гузар, будучи по крещению православным, я всегда считал его главой украинского духовенства. Жаль, он нас покинул...

А гундяй и упоминания не стОит.
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05.08.2020 21:10 Ответить
 
 