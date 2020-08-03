Полиция в Ивано-Франковской области задержала мужчину, который во время обысков выстрелил из обреза и угрожал взорвать гранату (обновлено). ВИДЕО
В Ивано-Франковской области 3 августа полиция задержала злоумышленника, который открыл стрельбу и угрожал взорвать гранату в ответ на санкционированные обыски.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент уголовного розыска Национальной полиции.
Отмечается, что правоохранители пришли к мужчине с подозрениями, что он занимается выращиванием конопли.
"Негодяй, понимая, что разоблачение его незаконной деятельности неизбежно, в ответ на зачитывание решения произвел два выстрела из "обреза", после чего достал предмет, похожий на гранату Ф-1, и начал угрожать правоохранителям", - заявили в полиции.
По данным полиции, переговорной группе удалось уговорить злоумышленника сложить оружие и сдаться. Никто из правоохранителей и гражданских не пострадал.
Позднее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал видео случившегося.
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