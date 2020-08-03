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Полиция в Ивано-Франковской области задержала мужчину, который во время обысков выстрелил из обреза и угрожал взорвать гранату (обновлено). ВИДЕО

В Ивано-Франковской области 3 августа полиция задержала злоумышленника, который открыл стрельбу и угрожал взорвать гранату в ответ на санкционированные обыски.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент уголовного розыска Национальной полиции.

Отмечается, что правоохранители пришли к мужчине с подозрениями, что он занимается выращиванием конопли.

"Негодяй, понимая, что разоблачение его незаконной деятельности неизбежно, в ответ на зачитывание решения произвел два выстрела из "обреза", после чего достал предмет, похожий на гранату Ф-1, и начал угрожать правоохранителям", - заявили в полиции.

По данным полиции, переговорной группе удалось уговорить злоумышленника сложить оружие и сдаться. Никто из правоохранителей и гражданских не пострадал.

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Позднее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал видео случившегося.

ВНИМАНИЕ! НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА.

Автор: 

Нацполиция (16568) Ивано-Франковская область (929)


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негодяй, однозначна, не мог сразу предупредить
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03.08.2020 14:05 Ответить
аФАКов везде успевает,ай молодца-овца...
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03.08.2020 14:06 Ответить
що знову терорист? ну як вродило, може ще й населений пункт скажуть.....ну щоб перевірити можна було, що це не фейк
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03.08.2020 14:06 Ответить
В последнее время преступников "без адреса" стало что то слишком много. Вот например тот "террорист" что сперва был застрелен снайпером а потом сам себе произвёл ещё и "контрольный подрыв" да такой силы что и опознать нет никакой возможности,вот кто знает его адрес ?. Есть всё,и фамилия и имя и даже биография а вот где проживал и есть ли у него родители,родные и близкие ,друзья,жена,дети полный пробел. Например про Чикатило мы знаем о нём всё начиная с пелёнок и каждое мгновение его мерзкой жизни а вот про этого "террориста Скрипника" успешно бравшего в заложники чуть ли не самого Авакова с Геращенко да ещё и дважды и которого чуть ли не неделю не могли найти тысячи полицейских,50 вертолётов и тьма тьмущая бронетехники и в итоге получившие вместо живого супермена обезличенные куски какой то субстанции мы ведь по сути кроме "ФИО" ничего и не знаем. А может его и не было вовсе,этого "террориста"?
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03.08.2020 14:37 Ответить
Кругом одни террористы. Вся стана при Зеленском стала угрозой ему и его клике 95 квартала. Надо срочно строить лагеря и тюрьмы чтоб на 14-23 миллиона "террористов". А то Мендель еще раньше срока родит. Сталин ведь из духовенства возник а чем хуже комический персонаж ? И голодоморец тоже может повторить. Слишком много лишних ртов.
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03.08.2020 14:20 Ответить
Нет хуже того что у власти шут и сцыкло . Трус опасней любого сильного человека. Маразм и шизофрения что кругом одни порохоботы-заговорщики может стать тем что террор станет государственной политикой против всех. Это подтверждено историей.
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03.08.2020 14:25 Ответить
 
 