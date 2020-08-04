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Белорусские власти задерживают участников велопротестов: "Они просто ездят на велосипедах. Вереницей". ВИДЕО

Белорусский активисты в условиях жесткого запрета на проведение массовых акций придумали новый способ протеста - групповая езда на велосипедах.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом на своей странице в соцсети пишет журналист канала "Настоящее время" Ирина Ромалийская и публикует видео одной из таких акций.

"Велосипедный протест в Беларуси. Протестовать в Беларуси фактически запрещено. Любая несанкционированная акция (а сейчас санкционируют только агитационные митинги, и то не все) - это незаконно, людей задерживают, арестовывают, выписывают штрафы. И вот, какую форму протеста придумали беларусы: они просто ездят на велосипедах. Вереницей. В знак поддержки политзаключенных. В сопровождении милицейского бусика. И их часто задерживают", - пишет Ромалийская.

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Автор: 

Беларусь (7923) выборы (24760) задержание (6690) протест (5867) Ромалийская Ирина (423)


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Топ комментарии
+4
Це для тих, хто питає для чого був потрібен Майдан.
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04.08.2020 11:18 Ответить
+3
на великах рассекать это конечно смело, это не на Майдан выйти с шинами
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04.08.2020 12:25 Ответить
+2
хіба це протест, от у нас вміють, так що влада змінюється, а там на роверах катаються, а кажуть ніби це протест, проти чого, використання бензинових/дизельних автомобілів, за здоровий спосіб життя?
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04.08.2020 10:44 Ответить
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Таракан скажет что это наемники на великах.
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04.08.2020 10:36 Ответить
на великах рассекать это конечно смело, это не на Майдан выйти с шинами
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04.08.2020 12:25 Ответить
а где задержания?
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04.08.2020 10:38 Ответить
Вже після виборів..
Не вірю я в російську і білоруську революцію..

у них продовжується НАЇВНЯК "за чесні вибори" без прорахування способів реакції на фальсифікацію..
Що би зробила НАЙТУПІША опозиція,а не та що в рашці чи Білорусі..

Стоит ли переживать по поводу гнилости россиянской «оппозиции»? Совершенно точно - не стоит. Я много-много раз говорил, и еще раз повторю: всю эту слащавую до тошноты, продажную, трусливо-крикливо-********* (честных геев прошу не обижаться) псевдо-оппозицию сдернет, как грязную пену с гребня волны, когда подует настоящий ветер перемен. В этот момент из ниоткуда появятся новые лица, которые поведут людей на баррикады (Белоруссия дает нам яркий пример). Даже если вожаков «нейтрализуют», их тут же сменяют товарищи. Нельсон Мандела 27 лет отсидел в аппартеидовских застенках, получил Нобелевскую премию мира, вышел на свободу, и стал президентом ЮАР. Подобных примеров - сотни. Однако я что-то не припоминаю ни одного случая, чтобы к власти пришел «мудрый пескарь», грамотно отсидевшийся в кустах, пока другие воюют. https://kungurov.livejournal.com/274468.html
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04.08.2020 11:21 Ответить
ЦЕ новина ?

Це білоруси роблять вже пару тижнів...
https://censor.net/forum/3207950/vibori_v_blorusskorocheno_nayivajlivshe

а ще білоруси о 19 щодня "голосно шумлять" у себе на балконах...
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04.08.2020 10:39 Ответить
Велороссы. Таки Білорусі треба міняти назву. Бєлая з тієї ж обойми, що й Малая та Вєлікая.
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04.08.2020 10:42 Ответить
хіба це протест, от у нас вміють, так що влада змінюється, а там на роверах катаються, а кажуть ніби це протест, проти чого, використання бензинових/дизельних автомобілів, за здоровий спосіб життя?
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04.08.2020 10:44 Ответить
А з точки зору білоруса, що таке національна (саме національна) гордість?
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04.08.2020 10:51 Ответить
https://censor.net/user/394174, мы уже закончили обсуждать пост https://censor.net/user/86392, в котором он гордится сменой власти?

Я потому и задал вопрос - есть ли какие результаты от смены власти?
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04.08.2020 10:55 Ответить
№1 - декомунізація - дерусифікація - українізація.
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04.08.2020 11:02 Ответить
Есть успешные страны и без декоммунизации и дерусификации, и со сменой власти там ассоциируется достаточно высокий уровень жизни. И с чего Вы взяли, что именно этих результатов ожидали люди от смены власти, выгнав потом эту самую новую власть?
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04.08.2020 11:19 Ответить
Люди, перш за все, очікували безвіз і асоціацію з ЄС - саме за це вийшли на Майдан. Безвіз і асоціацію люди таки отримали!
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04.08.2020 11:26 Ответить
Ну и хорошо, значит теперь народ доволен в принципе.
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04.08.2020 11:52 Ответить
Народ никогда не будет доволен "в принципе". Планка ожиданий и требований к власти постоянно повышается. Именно это позволяет обществу и человечеству в целом прогрессировать.
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04.08.2020 12:00 Ответить
Сменяемость власти - это, безусловно, хорошо. конечно, это не означает, что сменяемость автоматически приводит к повышению уровня жизни народа и олигархов одновременно.
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04.08.2020 13:35 Ответить
В первую очередь люди вышли в 2013 против зажравшегося от власти тирана\диктатора\предателя. Идиот вел страну в Таможенный союз, а это была бы окончательная удавка для страны, полная зависимость от России, и поверьте в случаи выхода из этой зависимости, потеря территории ограничилась бы не Крымом и части Донбасса.
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04.08.2020 12:01 Ответить
До Майдану білоруси у своїй більшості просто НЕ ДОЗРІЛИ..

ТОму є варіант,що навіть ,будучи при смерті Бацька стане Президентом..
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04.08.2020 11:15 Ответить
в микромордоре все спокойненько.
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04.08.2020 10:44 Ответить
У тебя Крым и ОРДЛО отжали, а ты тут сидишь - пердишь на Цензоре - не хочешь за Родину погибать.
Все спокойно - ОПЗЖ вторая по рейтингу...
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04.08.2020 11:22 Ответить
так бацька уже мобилизацию там обьявил. на границе с парашей ))
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04.08.2020 10:49 Ответить
нападать на удмуртию лукавый надумал?
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04.08.2020 10:52 Ответить
) будем https://ainews.kz/politics/stalo-izvestno-o-podgotovke-srochnoj-mobilizacii-v-belorussii--1266553 посмотреть
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04.08.2020 10:55 Ответить
Лу і Пу...
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04.08.2020 10:56 Ответить
Там Таракан окончательно сбрендил, к людям вламываются в квартиры и снимают бело-красные флаги и шторы.
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04.08.2020 11:13 Ответить
Це для тих, хто питає для чого був потрібен Майдан.
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04.08.2020 11:18 Ответить
Абсолютно не одобряю ничего подобного, но каждый запрещает то, что считает нужным, у нас свое, у вас свое.
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04.08.2020 11:21 Ответить
Национальную символику запрещает только оккупант.
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04.08.2020 11:57 Ответить
забирают влаги чтобы пришить снизу синюю полоску, как у власовцев?
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04.08.2020 11:19 Ответить
на святое позарились
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04.08.2020 11:19 Ответить
Правильно Бацька, задерживай этих кремлёвских холуёв и пакуй! На кону Независимость Беларуси - шматуй их Лукашенко - не жалей!
Бнять эта тихановская - позорище, читать простейшие лозунги по бумажке, запинаясь - это ж сколько у ней трухи в голове?
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04.08.2020 12:02 Ответить
Ничего удивительного уже. Если на Беларашке задержали однорукого мужика который *хлопал* в ладоши. Скоро и глухонемых будут задерживать за оскорбление властей.
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04.08.2020 12:33 Ответить
Пишаюсь відвагою білорусів! Погодьтесь,не кожен би отак зміг, сісти на вєлік(!) і ланцюжком....Я впевниний скоро хтось навіть петарду кине в знак протесту. Десь посеред пінських боліт. А якийсь хоробр ще й дулю скруте замість оплесків. В кишені. Одним словом "Пагоня".
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04.08.2020 13:31 Ответить
даю лайфхак: группой сходить в туалет.
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04.08.2020 14:32 Ответить
Кстати задержание так и не увидел.
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04.08.2020 19:38 Ответить
 
 