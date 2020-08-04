Белорусские власти задерживают участников велопротестов: "Они просто ездят на велосипедах. Вереницей". ВИДЕО

Белорусский активисты в условиях жесткого запрета на проведение массовых акций придумали новый способ протеста - групповая езда на велосипедах.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом на своей странице в соцсети пишет журналист канала "Настоящее время" Ирина Ромалийская и публикует видео одной из таких акций.

"Велосипедный протест в Беларуси. Протестовать в Беларуси фактически запрещено. Любая несанкционированная акция (а сейчас санкционируют только агитационные митинги, и то не все) - это незаконно, людей задерживают, арестовывают, выписывают штрафы. И вот, какую форму протеста придумали беларусы: они просто ездят на велосипедах. Вереницей. В знак поддержки политзаключенных. В сопровождении милицейского бусика. И их часто задерживают", - пишет Ромалийская.

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