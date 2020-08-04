Белорусские власти задерживают участников велопротестов: "Они просто ездят на велосипедах. Вереницей". ВИДЕО
Белорусский активисты в условиях жесткого запрета на проведение массовых акций придумали новый способ протеста - групповая езда на велосипедах.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом на своей странице в соцсети пишет журналист канала "Настоящее время" Ирина Ромалийская и публикует видео одной из таких акций.
"Велосипедный протест в Беларуси. Протестовать в Беларуси фактически запрещено. Любая несанкционированная акция (а сейчас санкционируют только агитационные митинги, и то не все) - это незаконно, людей задерживают, арестовывают, выписывают штрафы. И вот, какую форму протеста придумали беларусы: они просто ездят на велосипедах. Вереницей. В знак поддержки политзаключенных. В сопровождении милицейского бусика. И их часто задерживают", - пишет Ромалийская.
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Не вірю я в російську і білоруську революцію..
у них продовжується НАЇВНЯК "за чесні вибори" без прорахування способів реакції на фальсифікацію..
Що би зробила НАЙТУПІША опозиція,а не та що в рашці чи Білорусі..
Стоит ли переживать по поводу гнилости россиянской «оппозиции»? Совершенно точно - не стоит. Я много-много раз говорил, и еще раз повторю: всю эту слащавую до тошноты, продажную, трусливо-крикливо-********* (честных геев прошу не обижаться) псевдо-оппозицию сдернет, как грязную пену с гребня волны, когда подует настоящий ветер перемен. В этот момент из ниоткуда появятся новые лица, которые поведут людей на баррикады (Белоруссия дает нам яркий пример). Даже если вожаков «нейтрализуют», их тут же сменяют товарищи. Нельсон Мандела 27 лет отсидел в аппартеидовских застенках, получил Нобелевскую премию мира, вышел на свободу, и стал президентом ЮАР. Подобных примеров - сотни. Однако я что-то не припоминаю ни одного случая, чтобы к власти пришел «мудрый пескарь», грамотно отсидевшийся в кустах, пока другие воюют. https://kungurov.livejournal.com/274468.html
Це білоруси роблять вже пару тижнів...
https://censor.net/forum/3207950/vibori_v_blorusskorocheno_nayivajlivshe
а ще білоруси о 19 щодня "голосно шумлять" у себе на балконах...
Я потому и задал вопрос - есть ли какие результаты от смены власти?
ТОму є варіант,що навіть ,будучи при смерті Бацька стане Президентом..
Все спокойно - ОПЗЖ вторая по рейтингу...
Бнять эта тихановская - позорище, читать простейшие лозунги по бумажке, запинаясь - это ж сколько у ней трухи в голове?