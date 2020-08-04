В Запорожье покупатель напал на охранника супермаркета из-за замечания о неправильно надетой маске: "Да набейте ему #бало!". ВИДЕО
Посетитель запорожского супермаркета напал на охранника после просьбы правильно надеть маску. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Vgorode, инцидент произошел 3 августа в магазине АТБ на площади Пушкина.
Покупатель, который не хотел надевать маску, начал вести себя грубо и агрессивно, не реагируя на просьбы надеть маску. Мужчина стал обижать кассиршу, схватил сигареты, а потом еще и бросился с кулаками на охранника, который долго терпел происходящее, но потом отправил клиента на пол и удерживал его до приезда полиции. Полицейские надели на дебошира наручники и увезли с места происшествия.
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