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В Запорожье покупатель напал на охранника супермаркета из-за замечания о неправильно надетой маске: "Да набейте ему #бало!". ВИДЕО

Посетитель запорожского супермаркета напал на охранника после просьбы правильно надеть маску. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Vgorode, инцидент произошел 3 августа в магазине АТБ на площади Пушкина.

Покупатель, который не хотел надевать маску, начал вести себя грубо и агрессивно, не реагируя на просьбы надеть маску. Мужчина стал обижать кассиршу, схватил сигареты, а потом еще и бросился с кулаками на охранника, который долго терпел происходящее, но потом отправил клиента на пол и удерживал его до приезда полиции. Полицейские надели на дебошира наручники и увезли с места происшествия.

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драка (2027) карантин (16729) супермаркет (171) маски (115)


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Топ комментарии
+71
ох красава охранник, четко уронил быка тупого. Сколько быдла развелось.. гребаная алкошня.
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04.08.2020 12:36 Ответить
+32
Це не представник нашого народу, це бидло вирощене в совку і явно з мокшанських болот!!! і головне у цього бидло з культурою взагалі проблеми!!!
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04.08.2020 12:45 Ответить
+26
Добрый день неплохо быдлана проучили!!!
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04.08.2020 12:36 Ответить
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у нас тут в Запорожье с масками ситуация вобщем то кто хочет тот и носит.я вот сегодня буквально пару часов назад был в супермаркете Велика Кишеня.смотрю в зале многие без масок на кассе спрашиваю а шо у вас уже можно без масок?да говорит кассир только на кассе маска обязательна.в транспорте так кто в маске кто без.
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04.08.2020 18:36 Ответить
жлоб-советикус в туфельке.. охранник - козак, с железной выдержкой
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04.08.2020 19:50 Ответить
Сам в Запорожье живу уже 3 года, мне 30 лет, и Вы не поверите, но старолетнее быдло здесь - это какая-то проказа. Она везде: от остановок до ресторанов. Местное быдло - это в общем люди от 40 до 60 возрастом с ******** личной "позицией", и их "позиция" строится на том, что все - чмо, а я - молодец, и если ты не согласен, то ты такой же. Пророссийская жилка ввегда впереде таких быдланов. Их тушить надо, как этот молодой человек
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04.08.2020 20:53 Ответить
Маски всім подобаються ))
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04.08.2020 21:36 Ответить
охранник, конечно, красиво подножкой чувака положил, но зачем снимать с него футболку?
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05.08.2020 00:02 Ответить
В Ісландії, Норвегії, Швеції, Фінляндії, Данії, Нідерландах, Японії, Новій Зеландії немає обов'язкового маскового режиму. Мабуть, влада там зовсім не піклується про своїх людей
Як же нам, українцям, "пощастило"!
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05.08.2020 01:33 Ответить
А люди чисто рабы..вместо того, чтобы человеку помочь и забить толпой сраного охранера...одело намодники и сказало бееееее
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05.08.2020 09:08 Ответить
Сразу видно сторонника рузкага мира. Быдло нужно наказывать, думаю от статьи он уже не отвертится.
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05.08.2020 09:39 Ответить
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