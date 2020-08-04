"Это красивая лапша на ушах, а президент - классный актер, человек и, возможно, муж, но не понимает, что происходит", - волонтеры из Николаева - "слуге народа" Арахамии. ВИДЕО
Николаевские волонтеры во время встречи с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией раскритиковали деятельность "слуг" и выразили сомнение в компетентности президента Зеленского во время решения некоторых вопросов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, небольшой фрагмент записи со встречи Арахамии и волонтеров опубликовал блогер Андрей Луганский.
Волонтеры, в частности, называют некоторые заявления "Слуг народа" "красивой лапшой на ушах людей".
"Давид, вы тоже не держите слово и президент действует на эмоциях простых людей. Он классный актер, человек и, возможно, муж, но ничего не понимает, что происходит внизу. Он сколько вопросов держит на личном контроле? Когда морпехи погибли, он держал на личном контроле? Вам рассказать как было? Или вы знаете? И президент знает? Весь фейсбук обсуждал? Где был президент?"... "Наш гарант Конституции нарушает законы Украины и не держит свое слово, не выполняет свои обещания - нет кортежам, продали дачи, ездим на велосипеде"... "Почему прекратилось внедрение новых натовских норм питания в ВСУ после прихода этого президента", - это только часть вопросов, на которые николаевские волонтеры хотели получить ответы.
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А ви усі кажете слабак, слабак, а він. через не можу!
но когда говорят те из 73% ещё звучат некоторые проблески того бреда про хорошего парня и мужа))
Потрібно щоб естафету таких питань до зелених клоунів підхопили в кожному місті, щоб в зелених "миротворців" земля горіла під ногами.
Як відомо, кум Путіна та політичний спільник Зеленського Медведчук нещодавно терміново виїхав в окупований Крим. Дуже цікаві подробиці щодо цієї ситуації оприлюднив відомий блогер https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDRZbHmldbPLDN8iDuMF-Tl5YaSdZM317AoKMyh8Gm3dIdOtDr75nBqdIzEBsEhJYiYrEtguoc03XFk&hc_ref=ARQx3y3RxAEjGjKaz9mkgaiKZr1_AX3KRhNGd5B15A6WC8U5h_0ohpHndcR5h1gZvq8&fref=nf Helgi Sharp
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=853385271732467&set=a.101398983597770&type=3 За КРИМСЬКУ КВАРТИРУ ЗАМОВТЕ СЛОВО ...
Тільки ледачий не написав про те, що куми путина (Медведчук-Марченко) поїхали в Крим "на відпочинок". Їжаку зрозуміло, що "відпочинок" - це прикриття, а основною метою, нібито, є зустріч з емісарами путина для обговорення Донбаського кейса в світлі нових українських реалій. Але у мене дещо інша інформація. Згідно з якою, подружжя Медведчуків кинулася на окупований півострів рятувати своє майно. І не тільки своє, а й ... Зеленського.
А тепер деталі. Сім'я Медведчука володіє в Криму бізнесом, який з'явився там вже після російської анексії. Крім того, Оксана Марченко має земельну ділянку в зсувних під Ялтою площею понад п'ять тисяч квадратних метрів, а також будинок з господарськими будовами. Сам Медведчук володіє розкішною резиденцією біля Сімеїза. У генплані, затвердженому вже російською владою Ялти, цей будинок позначений як «Палац Медведчука». Квартира ж нинішнього Презедента розташована в елітному житловому комплексі за однією адресою з Лівадійським палацом.
Начебто, нема про що турбуватися - лідер ОПЗЖ і Володимир Зеленський на доброму рахунку у Кремлі. Але виникла одна юридична невдача - це майно потрапило в перелік територій, якими, згідно з указом Путлера, не можуть володіти іноземні громадяни. Вихід один: оформлення майна на підставних осіб з російськими паспортами. Або ж ... отримання російських паспортів. Ось цим і займеться путінський кум для себе і того хлопця.
Йдемо далі. На Росії, серед інших, є 2 популярні телеканали: "Будинок кіно" і "Комедія". Так ось, людина з Донецька пише мені, що кожен будній день зазначені канали 2 рази (вранці та ввечері) крутять серіал "Свати". Ця епопея почалася практично в один день з обранням Зеленського президентом і триває вже понад рік. Тобто, 2 рази на день йде ротація одного серіалу: 3 серії вранці та 3 серії ввечері.
За даними відкритих джерел, прокат 1 серії "Тварюк" коштує від 10 тис американських рублів. Разом, $ 60 тис в день, як мінімум. Крім того, на інших каналах почали транслювати "8 перших побачень", "8 інших побачень", "Ржевський проти Наполеона" etc. На пам'ять приходить книга одного проффесора, за яку він отримав сущі копійки у вигляді 12 млн американських грошей. Виникають резонні питання:
1. До бюджету якої країни йдуть податки з прокату цієї фігні?
2. Чи не є виплата роялті з демонстрації згаданого кінобруду закамуфльованим хабарем?
Повертаючись до початку. За моєю інформацією, Мертветчук буде вирішувати в Криму не тільки свої майнові питання, а й питання близьких по духу подільників - в тому числі, пів на шосту президента. На знак подяки - і як вимога Кремля - відкрите або закамуфльоване лобіювання його інтересів за донбаському та кримському треках.
Увага, а тепер не переплутайте!
"Барига", який віддав на армію 1,5 млрд грн власних грошей, закрита Липецька фабрика, Свинарчук (яких виправдали), "Ротердам +" (до якого зараз повернулися зелені), офшори з $ 3 тис на рахунку, зростання ВВП 11 кварталів поспіль , піднята з руїн армія - це погано.
Офшори на Кіпрі, хабарі від Кремля, замасковані під роялті, махінації з майном в Криму, призначення на державні посади Юзик, Баканова і половину 95-го кварталу, падіння промисловості на 18% і роззброєння армії - це добре. А польоти на літаках (які продав), переїзд в резиденцію (яку віддав дітям) і кілометрові кортежі замість велосипеда - так взагалі чудово!
Як це чмо може зібрати навколо себе чоловіків ?
Жоден чоловік до такого непотрібу не піде, бо справжній чоловік має гідність.
5 лет его роттердамы.
Так что кто из нас тут проплаченый - это большой и скучный вопрос.
Скоро вам, зелеботам, будут морды бить, так что подумай заранее и не отсвечивай реальное имя.
Кацапам не выгоден высокий уровень жизни в украине. Вы видите как ъуйло информационно защищает своих дураков от украины и майдана. 6 лет льют помои на украину, чтобы руцдураки не смотрели и не задавали вопросов хремлю, а пачему у украины выборы,а в парашке нет и тд. И чтобы этого не случилось ъутину не выгодно дать украине стать лучше уровнем. Потому все нормальные кандидаты за 2 года или раньше убиваются в украине. И приходится выбирать между тимошенко и бойком.Дерьмом и кацапским дерьмом.
Без уничтожения парашки не возможно улучшить жизнь в украине. Потому никакого перемирия, потому что кацапы устали воевать.
Все видят как путин травит кацапов украиной с огромным негативным поданием в своей пропаганде, защищая кацапов от влияния на них успешности хохлов хоть в чем-то. Это говорит что ъуйло потерял контроль на украиной и не может напрямую ее делать нищей и не успешной по всем позициям даже по майдану. И только по майдану какая большая травля украины, чтобы кацапы не смотрели на украину.Нормального президента украине не видеть - он будет убит как раньше до еще его решения баллотироваться.
ЗАкрытие путинских каналов 112ziknewsone.Выносите журнашлюх врагов украины этих каналов.Хотя бы в мусорные ящики.
Где нацжоны. Враги под видом журнашлюх втирают путинскую ъерню. Почему не блокированы путинские каналы в украине.В парашке даже нету ни одной библиотеки или школы украинской. Нету их и циганарии венгерском. Вынести все имперское вражеское дерьмо с украинского пространства.
Вот в чем подвох.
читай утром и вечером само себе о себе "Кацап, у тебя уже делирий от бояры "
Навыбирали больных на голову клоунов, свадебных фотографов, стриптизёрш и домохозяек. - https://www.bbc.com/ukrainian/features-49694823 Андрій Богдан: у "Слузі народу" є божевільні, психічно хворі
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